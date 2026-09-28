На Балканите! Александър Вучич поиска да е като Румен Радев

Сръбският президент Александър Вучич заяви пред CNN, че иска честна политическа надпревара на изборите и ще поздрави победителя, независимо кой е той. Той добави, че не е първият президент на държава, който впоследствие иска да стане премиер. Важното е да уточним, че интервюто на Вучин е дадено преди оставката му като президент, която беше обявена снощи.
Попитан дали иска да стане премиер след края на президентския си мандат, като журналистът го сравни с руския президент Владимир Путин, Вучич отговори, че има и други подобни случаи.
"Това направи Румен Радев в държава-членка на Европейския съюз преди три месеца, но вие не го споменахте", заяви Вучич, визирайки настоящия български премиер Радев, който преди това бе президент на България.
Вучич добави, че Александър Стуб е бил премиер на Финландия, а след това президент. "На всички е позволено, но не и на мен", отбеляза Вучич.
По време на интервюто той говори и за погребението на бившия командир на Армията на Република Сръбска Ратко Младич, осъден в Хага на доживотен затвор за геноцид и други военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина.
"Не сме направили нищо нередно. Разбира се, трябваше да осигурим достойно, цивилизовано погребение и цялата логистика, както винаги сме правили с всички останали. Той беше генерал, това изобщо не беше държавно погребение. Нямаше държавни почести. Синът ми отиде, защото искаше, отиде като частно лице, това беше негов избор", заяви Вучич.
Той добави, че самият той не е присъствал на погребението, нито председателят на парламента Ана Бърнабич.
"Това беше най-голямото погребение през последните 50 години, проведено в понеделник, в работно време. Защо дойдоха толкова много хора? Смятате ли, че са дошли да подкрепят престъпник и касапин? Те вярваха, че през последните 30 години са ни се случили много несправедливи неща. Вероятно не сте чували за Расим Делич, осъден престъпник, на чието погребение присъстваха държавни представители на Босна и Херцеговина, за разлика от нас", коментира Вучич.
Припомняйки личния си контакт с жертвите, Вучич спомена посещението си в Сребреница и липсата на съдебна отговорност за нападението срещу него там.
"Това, което казах на моя народ и което ще кажа и на вас, това, което заявих публично, е следното: на първо място, отидох в Сребреница за 20-годишнината. Наведох глава и там почти бях линчуван, почти убит. Никой не беше подведен под отговорност за това. Никой не понесе отговорност", допъкни Вучич.
Той подчерта, че стратегически приоритет за Сърбия е запазването на регионалната стабилност, като свърза това с трудния исторически опит и съвременните икономически показатели.
"Но за да отговоря на същността на въпроса ви - Сърбия ще запази мира, стабилността и спокойствието в региона. Това е от изключително значение за нас. Мирът е от първостепенно значение и ще ви кажа защо: ние сме най-бързо растящата икономика в региона", каза още Вучич.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Православен ходжа
12:38 28.09.2026
3 Даа...
Коментиран от #14
12:39 28.09.2026
4 мдааааа
12:41 28.09.2026
5 Абсурдистан
12:43 28.09.2026
6 История
12:45 28.09.2026
7 да питам
12:46 28.09.2026
8 Жена
12:50 28.09.2026
9 Колко жалко.
Радев е пълен провал за бъдещето на България!
Вучич, не правитнеговите грешки!
Ти ще бъдеш успешен премиер, ако не копираш Румен Радев!
12:52 28.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кольо
12:58 28.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Не му трябва да е Радев
13:02 28.09.2026
14 не може да бъде
До коментар #3 от "Даа...":Е това е такава глупост че не заслужава да бъде подминавана!?!Но когато обикновен човек прави глупости не е толкова страшно страшно е когато политиците и управляващите го правят!?А това кой кого слуша е много специален въпрос и за това причините са много !?Един специален пример -Фердинанд напр.е едно проклятие за България но има и неща заради което трябва да се разбере неговата политика!?През 1914 г-Англия и Франция изпращат емисари да убедят Фердинанд да включи България във войната на тяхна страна/описано е и в книга -Българското лято на 1914 г/ -но как той да вярва на хора които са направили такива пакости с/у България и българите--все пак той е български Цар!?Освен това има и друг важен фактор -географията!?За глупаците винаги има само два избора -или -или!?А в политиката изобщо не е така-това е "изкуство" на възможното!?
13:02 28.09.2026
15 Язък ,
13:03 28.09.2026
16 Изопачаването е долна лъжа
13:08 28.09.2026
17 Факт
13:11 28.09.2026
18 УдоМача
13:17 28.09.2026
19 ами
13:22 28.09.2026
20 Артилерист
Коментиран от #22
13:23 28.09.2026
21 Възpожденец 🇧🇬
Видяхте ли какво са сътворили с паметника Шипка ?!
Един от малкото паметници, посветени на нашите герои, спасили Русия от пореден разгром от Османската Империя и така дали началото за нашето освобождение и независимост 30 г. по късно.
13:24 28.09.2026
22 ГРУ гайтанжиева
До коментар #20 от "Артилерист":Това са лъжи на рашисткия режим на Путлер, разпространявани от полезни и безполезни ... и д и о т и !
13:27 28.09.2026
23 НЕМА ЛОШО
13:49 28.09.2026