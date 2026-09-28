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На Балканите! Александър Вучич поиска да е като Румен Радев

На Балканите! Александър Вучич поиска да е като Румен Радев

28 Септември, 2026 12:36 1 199 23

  • сърбия-
  • александър вучич-
  • ана бърнабич-
  • ивица дачич-
  • румен радев

Той подчерта, че стратегически приоритет за Сърбия е запазването на регионалната стабилност, като свърза това с трудния исторически опит и съвременните икономически показатели

На Балканите! Александър Вучич поиска да е като Румен Радев - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
CNN CNN

Сръбският президент Александър Вучич заяви пред CNN, че иска честна политическа надпревара на изборите и ще поздрави победителя, независимо кой е той. Той добави, че не е първият президент на държава, който впоследствие иска да стане премиер. Важното е да уточним, че интервюто на Вучин е дадено преди оставката му като президент, която беше обявена снощи.

Попитан дали иска да стане премиер след края на президентския си мандат, като журналистът го сравни с руския президент Владимир Путин, Вучич отговори, че има и други подобни случаи.

"Това направи Румен Радев в държава-членка на Европейския съюз преди три месеца, но вие не го споменахте", заяви Вучич, визирайки настоящия български премиер Радев, който преди това бе президент на България.

Вучич добави, че Александър Стуб е бил премиер на Финландия, а след това президент. "На всички е позволено, но не и на мен", отбеляза Вучич.

По време на интервюто той говори и за погребението на бившия командир на Армията на Република Сръбска Ратко Младич, осъден в Хага на доживотен затвор за геноцид и други военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина.

"Не сме направили нищо нередно. Разбира се, трябваше да осигурим достойно, цивилизовано погребение и цялата логистика, както винаги сме правили с всички останали. Той беше генерал, това изобщо не беше държавно погребение. Нямаше държавни почести. Синът ми отиде, защото искаше, отиде като частно лице, това беше негов избор", заяви Вучич.

Той добави, че самият той не е присъствал на погребението, нито председателят на парламента Ана Бърнабич.

"Това беше най-голямото погребение през последните 50 години, проведено в понеделник, в работно време. Защо дойдоха толкова много хора? Смятате ли, че са дошли да подкрепят престъпник и касапин? Те вярваха, че през последните 30 години са ни се случили много несправедливи неща. Вероятно не сте чували за Расим Делич, осъден престъпник, на чието погребение присъстваха държавни представители на Босна и Херцеговина, за разлика от нас", коментира Вучич.

Припомняйки личния си контакт с жертвите, Вучич спомена посещението си в Сребреница и липсата на съдебна отговорност за нападението срещу него там.

"Това, което казах на моя народ и което ще кажа и на вас, това, което заявих публично, е следното: на първо място, отидох в Сребреница за 20-годишнината. Наведох глава и там почти бях линчуван, почти убит. Никой не беше подведен под отговорност за това. Никой не понесе отговорност", допъкни Вучич.

Той подчерта, че стратегически приоритет за Сърбия е запазването на регионалната стабилност, като свърза това с трудния исторически опит и съвременните икономически показатели.

"Но за да отговоря на същността на въпроса ви - Сърбия ще запази мира, стабилността и спокойствието в региона. Това е от изключително значение за нас. Мирът е от първостепенно значение и ще ви кажа защо: ние сме най-бързо растящата икономика в региона", каза още Вучич.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Православен ходжа

    12 2 Отговор
    Интересно! А Румен Радев мечтае да е като Вучич.

    12:38 28.09.2026

  • 3 Даа...

    14 12 Отговор
    И кРадев и Вучич им пишат сценариите в Москва. Едни и същи опорки, едни и същи национални предатели.

    Коментиран от #14

    12:39 28.09.2026

  • 4 мдааааа

    4 0 Отговор
    А есента идва ...

    12:41 28.09.2026

  • 5 Абсурдистан

    8 6 Отговор
    Вучич е отявлен антибългарин. Това за нас е достатъчно да знаем.

    12:43 28.09.2026

  • 6 История

    11 6 Отговор
    Ако не беше Радко Младич сега Сърбия щеше да е разграден и ограбен двор като Босна и Херцеговина..! Такива са неудобните факти и скоро медиите които държат доказателства и факти ще бъдат принудени да ги покажат по лошия начин..!

    12:45 28.09.2026

  • 7 да питам

    7 6 Отговор
    Румбата смени ли си "официалните " чорапи ?

    12:46 28.09.2026

  • 8 Жена

    4 7 Отговор
    Да искаш зорлем да си като нашия ушат деббил... Момент, то и Вучич с тая уста прилича на ....

    12:50 28.09.2026

  • 9 Колко жалко.

    9 7 Отговор
    Всеки, който прилича на Румен Радев е обречен.
    Радев е пълен провал за бъдещето на България!
    Вучич, не правитнеговите грешки!
    Ти ще бъдеш успешен премиер, ако не копираш Румен Радев!

    12:52 28.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кольо

    6 6 Отговор
    Оставка на цялото управление със зелени чорапи!!!

    12:58 28.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Не му трябва да е Радев

    9 6 Отговор
    Радев скоро го махаме на протести, на народа му писна от този лъжец.

    13:02 28.09.2026

  • 14 не може да бъде

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Даа...":

    Е това е такава глупост че не заслужава да бъде подминавана!?!Но когато обикновен човек прави глупости не е толкова страшно страшно е когато политиците и управляващите го правят!?А това кой кого слуша е много специален въпрос и за това причините са много !?Един специален пример -Фердинанд напр.е едно проклятие за България но има и неща заради което трябва да се разбере неговата политика!?През 1914 г-Англия и Франция изпращат емисари да убедят Фердинанд да включи България във войната на тяхна страна/описано е и в книга -Българското лято на 1914 г/ -но как той да вярва на хора които са направили такива пакости с/у България и българите--все пак той е български Цар!?Освен това има и друг важен фактор -географията!?За глупаците винаги има само два избора -или -или!?А в политиката изобщо не е така-това е "изкуство" на възможното!?

    13:02 28.09.2026

  • 15 Язък ,

    6 0 Отговор
    Ние от Балканите още се крием , но вече се притесняваме , че никой не ни търси .

    13:03 28.09.2026

  • 16 Изопачаването е долна лъжа

    9 3 Отговор
    Никъде не казва Вучич, че иска да бъде като Радев! Просто дава примери, че и други президенти са ставали министър председатели, след като са печелили избори!

    13:08 28.09.2026

  • 17 Факт

    4 6 Отговор
    Радев е по,голям лъжец!

    13:11 28.09.2026

  • 18 УдоМача

    2 4 Отговор
    Горките сърби!!!

    13:17 28.09.2026

  • 19 ами

    0 4 Отговор
    Не е трудно да си фигурант....

    13:22 28.09.2026

  • 20 Артилерист

    4 1 Отговор
    Сърбия е част от терористичните атаки на САЩ страната да се откаже от Косово и да въведе санкции срещу Русия. В тази терористична поредица отпред са отвличането на Мадуро и съпругата му. Това е чист тероризъм, защото държавните глави се ползват с международен имунитет. Следва атаката срещу Иран и убийството на държавния глава и други членове на иранското ръководство, както и хиляди невинни хора. Преди година ООН, по инициатива на САЩ, нали, приема "мирен план" за ивицата Газа, но мир там не настъпва, а САЩ пръста си не мръдват. Следва тежката хуманитарна криза в Куба заради санкциите на САЩ. В Украйна запада, начело със САЩ, отгледа русофобски режим, който ще продължава войната им срещу Русия до последния украинец. Стратегическата победа над Русия е мечта на запада, защото там има какво да се граби, а западното малцинство е свикнало от 5 века да доминира за сметка на чужди ресурси. Това иска да запази запада и затова води войни. Всичко друго е баламосване. Отделно, че има сериозни признаци, че на запад нацизма не е забравен...

    Коментиран от #22

    13:23 28.09.2026

  • 21 Възpожденец 🇧🇬

    1 3 Отговор
    Направо да си го прибират сърбите Мунча Решетников ! Така и така мрази България колкото и те. А и скоро ще го изриваме с греблата, заедно с целия му ДСарски cвинapник !
    Видяхте ли какво са сътворили с паметника Шипка ?!
    Един от малкото паметници, посветени на нашите герои, спасили Русия от пореден разгром от Османската Империя и така дали началото за нашето освобождение и независимост 30 г. по късно.

    13:24 28.09.2026

  • 22 ГРУ гайтанжиева

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Артилерист":

    Това са лъжи на рашисткия режим на Путлер, разпространявани от полезни и безполезни ... и д и о т и !

    13:27 28.09.2026

  • 23 НЕМА ЛОШО

    0 0 Отговор
    Е ЩО ДА НЕ СТАНЕ КАТО РАДЕВ , И ВУЧИЧ Е ПЕЧЕН МЕН......!

    13:49 28.09.2026

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