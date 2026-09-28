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Унгарската антикорупционна служба започна да разследва случаи от епохата на Виктор Орбан

Унгарската антикорупционна служба започна да разследва случаи от епохата на Виктор Орбан

28 Септември, 2026 13:26, обновена 28 Септември, 2026 13:29 332 2

  • унгария-
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  • виктор орбан-
  • разследване

Разследванията обхващат предполагаема търговия с политическо влияние, държавни инвестиции, обществени разходи и пропагандни кампании

Унгарската антикорупционна служба започна да разследва случаи от епохата на Виктор Орбан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Новата антикорупционна служба, създадена от правителството на унгарския премиер Петер Мадяр, обяви първите четири случая, по които ще работи. Службата е част от заявените от кабинета усилия за ограничаване на корупцията и злоупотребите с публични средства, предава БТА.

Първият случай е свързан с предполагаема продажба на политическо влияние с цел получаване на разрешения за пребиваване и работа. Вторият засяга предполагаеми нарушения при разходи на местната власт за поддръжка на паркове и обществено хранене.

Третото разследване е насочено към държавна компания и държавни инвестиции. Според Мадяр то е свързано с бизнесмена Даниел Йелинек, ръководител на „Индотек Груп“. Той беше разпитан от полицията и прокуратурата на 15 септември във връзка с разследване за предполагаем подкуп при обществена поръчка за закупуване на автобуси. От компанията заявиха, че Йелинек съдейства на разследването и не е извършил нарушение по случая.

Четвъртият случай засяга предполагаемо неоправдани разходи за пропаганда и събития на държавна институция. По думите на Мадяр става въпрос за Службата за защита на суверенитета, създадена през 2023 г. по време на управлението на Виктор Орбан. Институцията беше закрита от правителството на Мадяр през юни.

Мадяр твърди, че корупцията и злоупотребите с публични средства са стрували на Унгария между 8% и 10% от БВП през последните години от управлението на Орбан. Бившият премиер отхвърля твърденията, че при неговото 16-годишно управление корупцията е била оставяна без контрол.

Междувременно унгарският парламент свали имунитета на Мадяр на специално заседание. Решението идва на фона на започналата работа на новата антикорупционна структура и засилващия се политически спор около управлението на публичните средства.


Унгария
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зле

    0 1 Отговор
    от започна и свърши нещо има голама разлика

    13:33 28.09.2026

  • 2 хмммм

    1 0 Отговор
    Време да го окошарят!

    13:43 28.09.2026

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