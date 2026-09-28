Евгений Дикий: Тук не е като в Русия! Киев няма да остане без бензин

Киев и Украйна като цяло няма да останат без гориво, въпреки активните руски удари по бензиностанциите. Това мнение изрази в ефира на Radio NV Евгений Дикий - ветеран от руско-украинската война, бивш ротен командир в батальона "Айдар" и директор на Националния антарктически научен център на Украйна.

"Парадоксално е, но силата ни тук се крие именно във факта, че ние самите не произвеждаме гориво. Затова за врага е невъзможно да ни причини това, което ние причиняваме на руснаците. Ние ги лишаваме от гориво, като унищожаваме производствените им мощности. Нашето гориво и без това е вносно. Вносът си е внос - не можеш да прехванеш всяка отделна цистерна", отбеляза експертът.

Същевременно той добави, че макар да е малко вероятно Русия да унищожи всяка бензиностанция в Украйна, все пак могат да възникнат оперативни проблеми.

"Ако използването на бензиностанции стане твърде опасно - а нещата вървят именно натам - може просто да се наложи известно време да минем без тях. Описвам най-лошия възможен сценарий, но не бих изключил вероятността в даден момент фокусът върху бензиностанциите да стане толкова силен, а процесът на зареждане - толкова рисков, че да се наложи да преминем към модел на мобилно зареждане, тоест зареждане директно от автоцистерни", допълни Дикий.

Според специалиста, това е най-неблагоприятният сценарий. Във всеки случай обаче Украйна няма да остане без гориво, за разлика от ситуацията, която в момента се развива в Русия.

"Това не е руският сценарий, при който спирането на работата на определен процент от рафинериите те оставя буквално без нищо, което да сипеш в резервоара. За нас въпросът ще бъде къде и как да заредим, но въпросът с какво да заредим не стои на дневен ред", подчерта Дикий.