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Евгений Дикий: Тук не е като в Русия! Киев няма да остане без бензин
  Тема: Украйна

Евгений Дикий: Тук не е като в Русия! Киев няма да остане без бензин

28 Септември, 2026 13:43 527 27

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Ветеранът от "Айдар" добави, че макар да е малко вероятно Русия да унищожи всяка бензиностанция в Украйна, все пак могат да възникнат оперативни проблеми

Евгений Дикий: Тук не е като в Русия! Киев няма да остане без бензин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Киев и Украйна като цяло няма да останат без гориво, въпреки активните руски удари по бензиностанциите. Това мнение изрази в ефира на Radio NV Евгений Дикий - ветеран от руско-украинската война, бивш ротен командир в батальона "Айдар" и директор на Националния антарктически научен център на Украйна.

"Парадоксално е, но силата ни тук се крие именно във факта, че ние самите не произвеждаме гориво. Затова за врага е невъзможно да ни причини това, което ние причиняваме на руснаците. Ние ги лишаваме от гориво, като унищожаваме производствените им мощности. Нашето гориво и без това е вносно. Вносът си е внос - не можеш да прехванеш всяка отделна цистерна", отбеляза експертът.

Същевременно той добави, че макар да е малко вероятно Русия да унищожи всяка бензиностанция в Украйна, все пак могат да възникнат оперативни проблеми.

"Ако използването на бензиностанции стане твърде опасно - а нещата вървят именно натам - може просто да се наложи известно време да минем без тях. Описвам най-лошия възможен сценарий, но не бих изключил вероятността в даден момент фокусът върху бензиностанциите да стане толкова силен, а процесът на зареждане - толкова рисков, че да се наложи да преминем към модел на мобилно зареждане, тоест зареждане директно от автоцистерни", допълни Дикий.

Според специалиста, това е най-неблагоприятният сценарий. Във всеки случай обаче Украйна няма да остане без гориво, за разлика от ситуацията, която в момента се развива в Русия.

"Това не е руският сценарий, при който спирането на работата на определен процент от рафинериите те оставя буквално без нищо, което да сипеш в резервоара. За нас въпросът ще бъде къде и как да заредим, но въпросът с какво да заредим не стои на дневен ред", подчерта Дикий.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако Мирчев знаеше

    17 0 Отговор
    Накъде отива свръхпроизводството на Нефтохим, който задоволява напълно българския пазар, нямаше да приказва глупости за облагане на свръхпечалбата на рафинерията.

    13:46 28.09.2026

  • 2 Киев ще остане

    22 0 Отговор
    без живи люде,след две седмици....та сигурно ще се намери някой литър бензин в резервоарите нз ЗаЗ-ките

    Коментиран от #7

    13:47 28.09.2026

  • 3 Дивий

    11 2 Отговор
    Голем Дивак си .. Уважуха .✌️

    13:47 28.09.2026

  • 4 Георги

    14 0 Отговор
    и тъмносините са така - те от глоби не се боят защото няма какво да им вземеш

    13:47 28.09.2026

  • 5 7676

    22 0 Отговор
    Тоя велик командир що не е на фронта?

    Коментиран от #26

    13:47 28.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Това трябва да източник пак m@@@ t@@@ yunion не се мислят лесно току така простотии ,само ття е има неинтелектуалния капацитет за подобноб заглавие

    13:52 28.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ха ха ха ...

    14 1 Отговор

    До коментар #7 от "мдааааа":

    Я разгледай клиповете ...колони автомобили се изнасят от Киев...сигурно отиват на почивка ,а ??

    13:52 28.09.2026

  • 13 Шафьоро

    4 4 Отговор
    Абе Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    13:52 28.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Не е като в Русия, а

    15 1 Отговор
    всички говорят на руски. Странна работа

    Коментиран от #23

    13:53 28.09.2026

  • 16 КОЛЬО ПАРЪМА

    14 0 Отговор
    Тъпанар вие първо без Държава ще останете и беЗ вода не само гориво.

    13:53 28.09.2026

  • 17 зИленски

    7 1 Отговор
    А,ся ,де

    13:53 28.09.2026

  • 18 КОЛЬО ПАРЪМА

    7 0 Отговор
    Тъпанар вие първо без Държава ще останете и беЗ вода не само гориво.

    13:53 28.09.2026

  • 19 Хахахахаха

    8 0 Отговор
    Еми то без бензин Киев няма да остане, ама както отива работата ще останат без мъже хахаха, като гледам на киевски те бензиностанции само жени и пенсионери зареждат, да им е честито на киевчанки, наркомана затри мъжете

    13:53 28.09.2026

  • 20 И Д и О т си пич

    6 1 Отговор
    Абе те в Русия си имат бензин...-може и да имат временни проблеми ама бензин си имат...Лошото е,че вие освен бензина-държавата и народа си погубихте....

    Коментиран от #27

    13:54 28.09.2026

  • 21 хахахахха

    4 0 Отговор
    много си вярват тия кухи хахли🤣

    13:54 28.09.2026

  • 22 Олеееее

    6 0 Отговор
    Бъкана е Украйна с бензин нали ?

    13:54 28.09.2026

  • 23 Ту пой, да ?

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Не е като в Русия, а":

    След като цел СВЕТ говори...Английски, они..англичане ли са?
    АааааааХахахаха
    Как па сите Ко пейки сте...се БИЛЕ?!?
    АааааааХахахаха

    13:57 28.09.2026

  • 24 ВЪЙ, ВЪЙ

    4 0 Отговор
    НЕ ЗНАМ ТОЯ КОЛКО Е ДИКИЙ , АМА МНОГО Е ПРО СТЙЙ

    13:57 28.09.2026

  • 25 Покачването на цените на горивата в

    2 1 Отговор
    Украйна, което започна през август, не показва признаци на спиране. Нещо повече, през 2027 г. недостигът на дизелово гориво ще доведе до още по-голямо увеличение на цените. До февруари литър дизел ще струва до 145 гривни без данъците...
    Това заяви експертът по горива Дмитрий Леушкин....

    13:57 28.09.2026

  • 26 Цифровия ,

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "7676":

    Ти да не си му иконом ?

    13:58 28.09.2026

  • 27 Аре бе...

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "И Д и О т си пич":

    Ората си обичат държавата и не щат монголско Робство и Педофилски М И Р

    13:59 28.09.2026

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