Евгений Дикий: Тук не е като в Русия! Киев няма да остане без бензин

Киев и Украйна като цяло няма да останат без гориво, въпреки активните руски удари по бензиностанциите. Това мнение изрази в ефира на Radio NV Евгений Дикий - ветеран от руско-украинската война, бивш ротен командир в батальона "Айдар" и директор на Националния антарктически научен център на Украйна.
"Парадоксално е, но силата ни тук се крие именно във факта, че ние самите не произвеждаме гориво. Затова за врага е невъзможно да ни причини това, което ние причиняваме на руснаците. Ние ги лишаваме от гориво, като унищожаваме производствените им мощности. Нашето гориво и без това е вносно. Вносът си е внос - не можеш да прехванеш всяка отделна цистерна", отбеляза експертът.
Същевременно той добави, че макар да е малко вероятно Русия да унищожи всяка бензиностанция в Украйна, все пак могат да възникнат оперативни проблеми.
"Ако използването на бензиностанции стане твърде опасно - а нещата вървят именно натам - може просто да се наложи известно време да минем без тях. Описвам най-лошия възможен сценарий, но не бих изключил вероятността в даден момент фокусът върху бензиностанциите да стане толкова силен, а процесът на зареждане - толкова рисков, че да се наложи да преминем към модел на мобилно зареждане, тоест зареждане директно от автоцистерни", допълни Дикий.
Според специалиста, това е най-неблагоприятният сценарий. Във всеки случай обаче Украйна няма да остане без гориво, за разлика от ситуацията, която в момента се развива в Русия.
"Това не е руският сценарий, при който спирането на работата на определен процент от рафинериите те оставя буквално без нищо, което да сипеш в резервоара. За нас въпросът ще бъде къде и как да заредим, но въпросът с какво да заредим не стои на дневен ред", подчерта Дикий.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ако Мирчев знаеше
13:46 28.09.2026
2 Киев ще остане
Коментиран от #7
13:47 28.09.2026
3 Дивий
13:47 28.09.2026
4 Георги
13:47 28.09.2026
5 7676
Коментиран от #26
13:47 28.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Kaлпазанин
13:52 28.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ха ха ха ...
До коментар #7 от "мдааааа":Я разгледай клиповете ...колони автомобили се изнасят от Киев...сигурно отиват на почивка ,а ??
13:52 28.09.2026
13 Шафьоро
13:52 28.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Не е като в Русия, а
Коментиран от #23
13:53 28.09.2026
16 КОЛЬО ПАРЪМА
13:53 28.09.2026
17 зИленски
13:53 28.09.2026
18 КОЛЬО ПАРЪМА
13:53 28.09.2026
19 Хахахахаха
13:53 28.09.2026
20 И Д и О т си пич
Коментиран от #27
13:54 28.09.2026
21 хахахахха
13:54 28.09.2026
22 Олеееее
13:54 28.09.2026
23 Ту пой, да ?
До коментар #15 от "Не е като в Русия, а":След като цел СВЕТ говори...Английски, они..англичане ли са?
АааааааХахахаха
Как па сите Ко пейки сте...се БИЛЕ?!?
АааааааХахахаха
13:57 28.09.2026
24 ВЪЙ, ВЪЙ
13:57 28.09.2026
25 Покачването на цените на горивата в
Това заяви експертът по горива Дмитрий Леушкин....
13:57 28.09.2026
26 Цифровия ,
До коментар #5 от "7676":Ти да не си му иконом ?
13:58 28.09.2026
27 Аре бе...
До коментар #20 от "И Д и О т си пич":Ората си обичат държавата и не щат монголско Робство и Педофилски М И Р
13:59 28.09.2026