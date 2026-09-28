Кимих след загубата от Гърция: Трябва да се подобрим

Германия трябва да подобри представянето си във всяко отношение, заяви капитанът Джошуа Кимих след загубата с 0:1 от Гърция в Лигата на нациите. Двубоят на „ВВК Арена“ в Аугсбург беше вторият мач на Юрген Клоп начело на Бундестима.
Единственият гол падна в 74-ата минута. Димитриос Курбелис стреля от границата на наказателното поле, а топката се отклони в Кимих и влезе във вратата на Германия. Така Гърция постигна първата си победа срещу германския национален отбор.
„Трябва да се подобрим във всяко едно отношение. Трябва да разбираме още по-добре идеите на треньора“, заяви Кимих пред германската телевизия ARD.
Кимих: Бяхме прекалено статични
Полузащитникът призна, че Германия е имала трудности срещу дълбоко прибраната защита на съперника. По думите му отборът не е създал достатъчно голови положения, а в атакуващ план са липсвали движение и решения.„Не създадохме много голови положения и имахме трудности срещу дълбоко прибраната им защита. Бяхме прекалено статични и ни липсваше креативност“, каза Кимих.
Капитанът посочи, че вратарят на Гърция е направил едно-две добри спасявания и допусна, че при повече късмет Германия е могла да отбележи. Въпреки това той определи представянето на домакините като недостатъчно и заяви, че равенството 0:0 би било по-справедлив резултат.
„Начинът на игра е различен. Не мисля, че допускахме толкова много грешки при разиграването и че толкова често бяхме хващани на контраатака. Въпреки това не бяхме достатъчно креативни като отбор в атакуващ план“, добави Кимих.
Клоп започна с равенство и загуба
Германия започна участието си в турнира с равенство 1:1 срещу Нидерландия, а поражението от Гърция остави тима с една точка след два мача в група A2. Гърците са начело с шест точки, докато Нидерландия има четири, а Сърбия е без спечелена точка.
Следващият мач на Германия е домакинство на Сърбия на 1 октомври. Три дни по-късно Бундестимът ще гостува на Гърция в Солун.
Източници: Топспорт
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да, трябва
Коментиран от #2
14:50 28.09.2026
2 ,,,,,,
До коментар #1 от "Да, трябва":Ма то в отбора има точно двама германци, другите не знам с къв произход са🤣😂😂
14:52 28.09.2026
3 урко
14:53 28.09.2026
4 И тия като нас
Коментиран от #5
14:53 28.09.2026
5 Аналитик
До коментар #4 от "И тия като нас":Да така е ,имат подкрепа само от съдии и от вар
14:57 28.09.2026
6 Анонимус
15:12 28.09.2026