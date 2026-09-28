Кимих след загубата от Гърция: Трябва да се подобрим

Германия трябва да подобри представянето си във всяко отношение, заяви капитанът Джошуа Кимих след загубата с 0:1 от Гърция в Лигата на нациите. Двубоят на „ВВК Арена“ в Аугсбург беше вторият мач на Юрген Клоп начело на Бундестима.

Единственият гол падна в 74-ата минута. Димитриос Курбелис стреля от границата на наказателното поле, а топката се отклони в Кимих и влезе във вратата на Германия. Така Гърция постигна първата си победа срещу германския национален отбор.

„Трябва да се подобрим във всяко едно отношение. Трябва да разбираме още по-добре идеите на треньора“, заяви Кимих пред германската телевизия ARD.

Кимих: Бяхме прекалено статични

Полузащитникът призна, че Германия е имала трудности срещу дълбоко прибраната защита на съперника. По думите му отборът не е създал достатъчно голови положения, а в атакуващ план са липсвали движение и решения.

„Не създадохме много голови положения и имахме трудности срещу дълбоко прибраната им защита. Бяхме прекалено статични и ни липсваше креативност“, каза Кимих.

Капитанът посочи, че вратарят на Гърция е направил едно-две добри спасявания и допусна, че при повече късмет Германия е могла да отбележи. Въпреки това той определи представянето на домакините като недостатъчно и заяви, че равенството 0:0 би било по-справедлив резултат.

„Начинът на игра е различен. Не мисля, че допускахме толкова много грешки при разиграването и че толкова често бяхме хващани на контраатака. Въпреки това не бяхме достатъчно креативни като отбор в атакуващ план“, добави Кимих.

Клоп започна с равенство и загуба

Германия започна участието си в турнира с равенство 1:1 срещу Нидерландия, а поражението от Гърция остави тима с една точка след два мача в група A2. Гърците са начело с шест точки, докато Нидерландия има четири, а Сърбия е без спечелена точка.

Следващият мач на Германия е домакинство на Сърбия на 1 октомври. Три дни по-късно Бундестимът ще гостува на Гърция в Солун.

Източници: Топспорт