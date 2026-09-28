Зеленски: Украйна е нанесла удари по руски петролни и отбранителни обекти

Украинските въоръжени сили са нанесли удари по руски петролни обекти в Краснодарски край, както и по два отбранителни завода в Тулска и Воронежка област, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

Отделно от това украински медии съобщиха за вероятна атака с дронове срещу петролна база „Еделвайс-95“ край село Новотитаровская в Краснодарски край. Според информацията след серия експлозии в района е избухнал пожар.

Данните са базирани на публикации на местни жители и анализ на видеозаписи от очевидци, извършен от руския Telegram канал „Астра“. Според анализа горящият обект е петролна база на компанията „Еделвайс-95“, която търгува на едро с горива.

Базата разполага с около 4500 кубически метра складов капацитет и собствен железопътен клон за товарене и разтоварване. Компанията посочва, че доставя дизелово гориво и бензини от различни класове, като работи директно с големи руски рафинерии.

Към момента няма официално потвърждение от властите в Краснодарски край, че пожарът е резултат от украинска атака.