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Зеленски: Украйна е нанесла удари по руски петролни и отбранителни обекти
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна е нанесла удари по руски петролни и отбранителни обекти

28 Септември, 2026 13:42 332 3

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  • отбранителни обекти

Пожар е избухнал в петролна база в Краснодарски край, но руските власти засега не са потвърдили украинска атака

Зеленски: Украйна е нанесла удари по руски петролни и отбранителни обекти - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили са нанесли удари по руски петролни обекти в Краснодарски край, както и по два отбранителни завода в Тулска и Воронежка област, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

Отделно от това украински медии съобщиха за вероятна атака с дронове срещу петролна база „Еделвайс-95“ край село Новотитаровская в Краснодарски край. Според информацията след серия експлозии в района е избухнал пожар.

Данните са базирани на публикации на местни жители и анализ на видеозаписи от очевидци, извършен от руския Telegram канал „Астра“. Според анализа горящият обект е петролна база на компанията „Еделвайс-95“, която търгува на едро с горива.

Базата разполага с около 4500 кубически метра складов капацитет и собствен железопътен клон за товарене и разтоварване. Компанията посочва, че доставя дизелово гориво и бензини от различни класове, като работи директно с големи руски рафинерии.

Към момента няма официално потвърждение от властите в Краснодарски край, че пожарът е резултат от украинска атака.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    3 0 Отговор
    Това не е новина вече, а ежедневие.
    Руския позор няма край. Украйна прави дълбоко в руската територия каквото си иска.

    Коментиран от #3

    13:51 28.09.2026

  • 2 мдааааа

    3 0 Отговор
    Това вече не е новост , ежедневие е ..

    13:53 28.09.2026

  • 3 Брачет

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    Извинявам се , че мислим еднакво ..

    13:55 28.09.2026

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