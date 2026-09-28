Дуа Липа се развихри на албанската сватба на братовчед си (СНИМКИ+ВИДЕО)

Британско-албанската поп звезда Дуа Липа сподели снимки от семейния уикенд в Албания, където присъства на сватбата на свой братовчед. 31-годишната певица показа моменти с родителите си, сестра си Рина Липа и брат си Джин Липа.

За част от празненствата Дуа Липа избра ефектен винтидж плетен топ на дизайнерката Лу де Бетоли. Моделът е изработен с около 30-годишни копчета, които дизайнерката е събирала още като дете.

На публикуваните в Instagram кадри изпълнителката позира с 54-годишната си майка Анеса Липа и 25-годишната си сестра Рина Липа. На друга снимка певицата е с баща си Дукаджин Липа и 20-годишния си брат Джин.

За самата сватба Дуа Липа смени визията с черна миди рокля с открит гръб. Певицата се включи активно в празненството, като в един от моментите танцува с чаша, балансирана върху главата ѝ.

Семейното събитие идва след голяма промяна и в личния живот на поп звездата. Дуа Липа наскоро разказа за сватбата си с британския актьор Калъм Търнър, определяйки деня като „вълшебен“. Двамата първо сключили граждански брак в Marylebone Town Hall в Лондон през май, а седмица по-късно заминали за Италия за по-голямото сватбено тържество.

Пред Vogue Italia певицата разказа, че двамата следвали два основни съвета: да преживеят сватбата като свои собствени гости и периодично да се намират един друг сред множеството, за да не изгубят усещането, че денят е преди всичко техен.

Дуа Липа посочи още, че с Калъм Търнър успяват да съчетават натоварените си професионални графици, защото и двамата са силно отдадени на работата си.

„Разбираме се и се подкрепяме. За мен той е семейство“, казва певицата.

Щастието в личния живот вероятно ще намери място и в бъдещите песни на Дуа Липа. Изпълнителката признава, че разбитото сърце често е по-лесно за превръщане в музика заради силните емоции, които носи.

„Сега искам да открия какво се случва, когато наистина намериш любовта. Интересуват ме сложността на една връзка, тихите моменти и малките неща“, споделя Дуа Липа.

Калъм Търнър също наскоро заговори за следващата стъпка в отношенията им. 36-годишният актьор заяви пред Esquire UK, че би искал да създаде семейство и да има деца. Самата Дуа Липа и преди е казвала, че иска деца, но не поставя конкретен срок за това заради трудностите при съчетаването на майчинството с музикална кариера, световни турнета и продължителни отсъствия от дома.