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Пекин отказа коментар за твърдението, че Тръмп е предложил оръжия на Китай

Пекин отказа коментар за твърдението, че Тръмп е предложил оръжия на Китай

28 Септември, 2026 14:31, обновена 28 Септември, 2026 14:31 517 3

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Китай заяви, че развива отбранителните си способности според собствените си нужди, докато Вашингтон отрече да планира подобна оръжейна сделка

Пекин отказа коментар за твърдението, че Тръмп е предложил оръжия на Китай - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай отказа да коментира твърдението на американския посланик в Пекин Дейвид Пардю, че президентът Доналд Тръмп е попитал китайския лидер Си Дзинпин дали страната му би искала да закупи американски оръжия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Говорителят на китайското външно министерство Гуо Цзякун заяви, че Пекин укрепва отбранителните си способности в съответствие със собствените си нужди. Той подчерта, че Китай е ангажиран с поддържането на международния мир и стабилност.

Ден по-рано Пардю заяви пред „Фокс нюз“, че Тръмп е обяснил на Си, че САЩ продават оръжия на различни държави по света, след което го е попитал дали Китай би проявил интерес да закупи американско въоръжение. Посланикът не уточни кога е бил проведен разговорът и как е реагирал китайският президент.

Изказването беше направено в контекста на американските оръжейни доставки за Тайван - въпрос, който отдавна е източник на напрежение между Вашингтон и Пекин. Китай разглежда самоуправляващия се остров като част от своята територия и не изключва употребата на сила за установяване на контрол над него.

След интервюто на Пардю представители на американската администрация заявиха пред „Уолстрийт джърнъл“, че Вашингтон няма планове да продава оръжия на Китай. По думите им подобна сделка би била невъзможна и от юридическа гледна точка. Те не уточниха дали споменатият от Пардю разговор се е състоял по време на посещението на Си в САЩ миналата седмица или по-рано.

Пардю междувременно потвърди и официалната позиция на Вашингтон по тайванския въпрос: „Не подкрепяме независимостта и не подкрепяме принудата“.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Зевс

    1 0 Отговор
    То има ли какво да им предложат, те китайците всичко им изкопираха и подобриха :)

    14:40 28.09.2026

  • 2 ?????

    0 0 Отговор
    Китайците да не са луди да си вкарат вълка в кошарата.

    15:09 28.09.2026

  • 3 Риба

    1 0 Отговор
    На снимката, Си си държи жената за ръката.........

    15:23 28.09.2026

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