Зима на хоризонта! Брюксел призова страните от ЕС да намалят потреблението на газ и електроенергия

Европейската комисия призова столиците на държавите членки да намалят търсенето на газ и електроенергия, за да ограничат цените на фона на глобалната енергийна криза, съобщава Politico.

"В контекста на ограничените световни доставки и високата волатилност на цените, намаляването на търсенето може да бъде ефективен инструмент за ограничаване на цените", пише еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен в писмо до министрите от ЕС с дата 25 септември, с което изданието се е запознало.

По-конкретно, Йоргенсен настоява министрите да предприемат мерки за намаляване на търсенето на газ и електроенергия "толкова дълго, колкото е необходимо".

Той твърди, че макар ситуацията да е "трудна", "към момента няма непосредствени рискове за сигурността на доставките".

Според изданието нивата на запълненост на газовите хранилища в Европа в момента са на исторически ниски стойности, тъй като войната нарушава глобалните потоци на газ, което може да доведе до скъпоструваща зима за континента.

Нивата на съхранение в момента възлизат на 68% от капацитета, което е значително по-малко от отчетените 71% през същия период на 2021 г. - точно преди началото на историческата енергийна криза, породена от пандемията от COVID-19 и началото на войната в Украйна.

Изданието отбелязва, че ЕС си е поставил базова цел за запълване на газовите хранилища до 90% до началото на ноември; през март обаче беше въведена гъвкавост, позволяваща на държавите да се насочат към ниво на запълване от 80% тази година, за да се избегне паническо изкупуване и да се намалят разходите.

В писмото на Йоргенсен се подчертава, че мерките за регулиране на цените, приети от държавите в ЕС, трябва да бъдат "целенасочени" и "временни", за да се избегне рязък скок в търсенето.