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Зима на хоризонта! Брюксел призова страните от ЕС да намалят потреблението на газ и електроенергия

Зима на хоризонта! Брюксел призова страните от ЕС да намалят потреблението на газ и електроенергия

28 Септември, 2026 14:14 1 065 53

  • газ-
  • петрол-
  • европейска комисия-
  • газпром-
  • русия-
  • иран-
  • северен поток-
  • дан йоргенсен

Politico отбелязва, че ЕС си е поставил базова цел за запълване на газовите хранилища до 90% до началото на ноември

Зима на хоризонта! Брюксел призова страните от ЕС да намалят потреблението на газ и електроенергия - 1
Снимка: Shutterstock
Politico Politico списание за политически анализи

Европейската комисия призова столиците на държавите членки да намалят търсенето на газ и електроенергия, за да ограничат цените на фона на глобалната енергийна криза, съобщава Politico.

"В контекста на ограничените световни доставки и високата волатилност на цените, намаляването на търсенето може да бъде ефективен инструмент за ограничаване на цените", пише еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен в писмо до министрите от ЕС с дата 25 септември, с което изданието се е запознало.

По-конкретно, Йоргенсен настоява министрите да предприемат мерки за намаляване на търсенето на газ и електроенергия "толкова дълго, колкото е необходимо".

Той твърди, че макар ситуацията да е "трудна", "към момента няма непосредствени рискове за сигурността на доставките".

Според изданието нивата на запълненост на газовите хранилища в Европа в момента са на исторически ниски стойности, тъй като войната нарушава глобалните потоци на газ, което може да доведе до скъпоструваща зима за континента.

Нивата на съхранение в момента възлизат на 68% от капацитета, което е значително по-малко от отчетените 71% през същия период на 2021 г. - точно преди началото на историческата енергийна криза, породена от пандемията от COVID-19 и началото на войната в Украйна.

Изданието отбелязва, че ЕС си е поставил базова цел за запълване на газовите хранилища до 90% до началото на ноември; през март обаче беше въведена гъвкавост, позволяваща на държавите да се насочат към ниво на запълване от 80% тази година, за да се избегне паническо изкупуване и да се намалят разходите.

В писмото на Йоргенсен се подчертава, че мерките за регулиране на цените, приети от държавите в ЕС, трябва да бъдат "целенасочени" и "временни", за да се избегне рязък скок в търсенето.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Детска приказка

    65 3 Отговор
    Имало едно време царство-господарство на име Украйна в което живеели 45 милиона жители.
    По незнайни нам обстоятелства обаче царят в това царство умрял.
    Хората решили да провъзгласят дворцовия клоун за цар, за да ги радва и им помага.
    А и клоунът обещавал на всички весел и щастлив живот.
    Хората му вярвали и никой даже и не предполагал, че това ще е измамникът на хилядолетието.
    След като станал цар, измамникът разпродал царството си и насила принудил населението си да воюва с довчерашните си братя.
    5 милиона насилстено мобилизирани успешно попаднали в гробищата.
    А много от хорицата са избягали от царството.
    И от 45 милиона жители, в царството му останали 10 милиона да живеят, но клоунът си построил златна туалетна.
    Ето такива царе живеят по света, мили деца.

    Коментиран от #37

    14:16 28.09.2026

  • 2 Гост

    21 6 Отговор
    Путин е винуовен!

    Коментиран от #22

    14:18 28.09.2026

  • 3 Констатация

    51 1 Отговор
    Гениално решение на баба Урсулъ...., между другото, колко Милиардъ Евро смята да подари на любимия си Клоун от кУев до края на годинаъ???

    14:20 28.09.2026

  • 4 Сандо

    33 3 Отговор
    Това дори и при социализма в България го нямаше.Бай Тошо съвсем навреме се спомина,за да не бъде катастрофата на държавата пред очите му.

    14:21 28.09.2026

  • 5 От чужбина

    38 0 Отговор
    Германските заводи трябва хептен да спрат работа, ако и които все още работят. А Мерц, Урсула, Кая и цялото това котило на какво се надяват? Надяват се европейците да останат без работа, да мръзнат и да гласуват за тях ли???

    14:22 28.09.2026

  • 6 Kaлпазанин

    35 0 Отговор
    А оФцете кога ще се събудят да изчистят тези идиоти от власта ,и ако някой трябва да пести то това са те

    14:22 28.09.2026

  • 7 Гост

    35 0 Отговор
    Ами скоро ще ни помолят и по-малко да дишаме! Нямат нищо в главите, тези в Брюксел! Въобще не осъзнават, че те правят всичко да изглежда зле, с техните зелени щуротии, гей простотии, малоумната им позиция на всички против руснаците, а другата част на света също страда, но по-по-лека.
    Китай си бачка, САЩ си правят каквото искат, а тези не стига, че нямат нищо и никой не ги брои за живи, дават наклон на всички.
    Трябва да им се налива явно в главите на либералчетата, трябва яко.

    Коментиран от #30

    14:23 28.09.2026

  • 8 Ехааааааа

    35 1 Отговор
    Урсулите от ес да не дават милиарди за наркомана и да крадат барабар с него от тях и няма да ни забраняват дацси пускаме климатиците !!!! Пълни идиоти ни управляват !!!!!!!

    14:24 28.09.2026

  • 9 Точен

    24 1 Отговор
    Тук не е Брюксел.

    Коментиран от #20

    14:25 28.09.2026

  • 10 Соваж бейби

    19 1 Отговор
    Ако войната в Украйна продължава и санкциите са в действие,до Коледа тази година ще има лов на вещици в преносен смисъл .Нека паднат първите фактури с цената на ток и парно .

    14:27 28.09.2026

  • 11 Това с потреблението на

    12 1 Отговор
    газ и електроенергия е едно на ръка. У Германия и Франция пичове тоалетните чинии почнаха по покривите да ги монтират и вода да събират в тях. По 50, по 100 тоалетни чинии с казанчетата барабар, директно на покрива.Страшни иноватори са тея германци и руснаците може от тях да са видели за кво могат да се ползват. Пускат си немците по едно въженце от всеки кенеф до етажа и като се мият го дърпат през прозореца.
    Има сега и една конспирация да ви светна. Понеже е криза и в напитките и храните им тайно слагат медикаменти за да имат як запек. Така по малко ядат и по малко вода и тоалетна хартия хабят. Тва било по някаква нова директива на ЕК

    Коментиран от #25, #28, #48, #50

    14:27 28.09.2026

  • 12 Ццц

    28 1 Отговор
    Гражданите на ЕС призоваваме Брюксел да отмени всички санкции, за да не се налага да се намаляме потреблението! Никой от нас не е упълномощавал Урсуляка да се ежи като пуйка на мечка, нито дори я е избирал за говорител, представител или председател на ЕК, за да не изпълнява договори, да налага санкции, да тегли кредити от наше име, а за капак да намаляме потреблението на газ, да продаваме коли и вместо тях да купуваме магарета...

    Коментиран от #23

    14:27 28.09.2026

  • 13 Помислете реално

    26 0 Отговор
    и ми кажете честно може ли Брюксел да е толкова изкукурига л при положение че най-много газ и електроенергия се използва през зимата как ще се получи това предписание.
    Ще стоим на студено и няма да се къпем.
    Смешни

    14:27 28.09.2026

  • 14 Неразбрал

    23 0 Отговор
    Някои да ми обясни как можеш да забраниш на семейство с малко дете да не се топли ......същото се отнася и за старите ни родители и те да стоят на студено .....отнася се и за болните хора и те на студено .....ми то няма нито един здрав човек от издевателствата и лудостта на тия които управляват ес !!!!!!

    Коментиран от #27

    14:28 28.09.2026

  • 15 Стенли

    21 0 Отговор
    Урсулата и каята призовават , вземете победни родопско одеяло и правете като като , мечките , а тази глезотия къпането ще оставете за лятото , като се стопли водата от слънцето , а пране два пъти в месеца , важното е да победим Путин 😁😁😜🤯

    14:28 28.09.2026

  • 16 Зеления

    17 0 Отговор
    Центаджиите в любимия им ЕС нещо ще зъзнат май зимата.

    Центаджии за славата на Украйна подайте заявление до Топлофикация за отказ от парно, всички коли в гаражите, слагате шипове на велосипедните колелета и натискате педалите им през зимата, вечерно време никакво ползване на ток - на свещи и суха храна и после под юрганите.

    Трябва да се пести от всичко за да има за Украйна, нали центаджийчета?

    14:30 28.09.2026

  • 17 Призовават

    15 1 Отговор
    да намалим търсенето на газ и електроенергия. И тук ние сме отличници: намалихме си реакторите в АЕЦ от шест остаха два; намалихме до 0 енергията от Русия, спряхме Южен поток. Сега не можем да получаваме и от Близкия изток.

    14:30 28.09.2026

  • 18 Дякон Унуфрий Араллампиев

    13 1 Отговор
    Демокрацията не прощава Вече официална информация от Брюсель Тодор Колев е казал всичко за икономията

    14:31 28.09.2026

  • 19 Радио Ереван

    10 1 Отговор
    И на храна, за да намалим въглеродния отпечатък още.

    14:32 28.09.2026

  • 20 Европеец

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Точен":

    Би било добре да стане тук не е Брюксел, но за съжаление докато Радев Йотова са на власт това не е невъзможно...... И двамата са си чисти ПетрохУанци... Ако Възраждане някога вземат властта в бг територията ще бъде тука е София, не е Брюксел, не е Вашингтон, не е Москва.... Затова е добре да дадем началото като на президентските избори гласуваме с номер 11....

    14:32 28.09.2026

  • 21 Ми то.....

    13 0 Отговор
    Искат нашите " ОБИЧАНИ ВОЙНОЛЮБЦИ ОТ ЕС " да дават безплатна електроенергия на укрофашистите , че им гръмнаха електроцентралите , ама свалят всички дронове , ракети , самолети как се получава това ?????????? Голяма пропаганда и нашите медии са в тоя списък !!!!!!

    14:33 28.09.2026

  • 22 програма "Мъртва пиБка"

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Брюксел следва да призове страните от ЕС НЕ да намалят потреблението на газ и електроенергия ами да го спрат изцяло. Спестеното да се изпрати в 404 , че много утъмнело там и стууууд на кутийки..

    14:33 28.09.2026

  • 23 Чорбара

    12 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ццц":

    Ако обаче руснаците забравят обидите и ни дадат газ и нефт ,да ама те нищо не забравят .Така че,ида свалят санкциите все тая,студ и мраз.

    Коментиран от #26

    14:34 28.09.2026

  • 24 Честито

    12 0 Отговор
    Търговците вдигат цените за да може българите да ядат по-малко, защото затлъстяването вреди на здравето.
    ЕК пък ни призовава държавите членки да намалят използването на ел.енергия и газ. Гражданите следва да си припомнят за закаляване, защото през зимата това може да ни помогне по-малко да боледуваме. ЕК ни припомня, че закаляване също е много полезно за здравето.
    С нетърпение очаквам нови препоръки за здравословен начин на живот.

    ...а гражданите на ЕС мечтаят брюкселските грижовници да споделят здравословен начин на живот с гражданите като поне си замразят заплатите и отправят пожелания Господ да накаже тези, които толкова много се грижат за обикновените хора...

    14:35 28.09.2026

  • 25 Много готино

    14 0 Отговор

    До коментар #11 от "Това с потреблението на":

    Тези от Брюксел се опитват да ни направят на маймуни. Вместо да се къпем ще се пощим а бълхите ще ги хапваме.

    14:35 28.09.2026

  • 26 Ти говорител на Русия ли си ?

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Чорбара":

    От парите никой не бяга

    Коментиран от #46

    14:36 28.09.2026

  • 27 баш Пожарникар Маркучев

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Неразбрал":

    Ма немой така бре ! Оти не си еврУлибералин бре? Трудното калява волята и укрепва вярата - казал го е Св.апостол Павел.

    14:36 28.09.2026

  • 28 Хитлер го е прилагал за армията

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Това с потреблението на":

    Не са го измислили в ЕК ! Даже и Наполеон на времето същото е правил тайно да се слагат медикаменти за да имат як запек.. Така дажбите са намалели тройно. Сега може ЕК с директива да го прилага ама не са го измислили те

    14:36 28.09.2026

  • 29 За Бога, братя

    8 0 Отговор
    Раздават по едно родопско одеяло на всеки и проблемът е решен. Ток да се пуска само по 1 час вечер и 1 час сутрин.

    Коментиран от #32

    14:38 28.09.2026

  • 30 Хосе Раул Капабланка

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Те отлично го разбират оти господарите са им го казАли кво требе дза правят

    14:39 28.09.2026

  • 31 Софиянци да се оправят

    7 0 Отговор
    Написано е: Европейската комисия призова столиците на държавите членки..

    Коментиран от #42

    14:39 28.09.2026

  • 32 Чудо голямо

    11 1 Отговор

    До коментар #29 от "За Бога, братя":

    Българите и без това мразят да се къпят. Особенно пък тея от ПП-ДБ

    Коментиран от #35

    14:41 28.09.2026

  • 33 селяк

    9 1 Отговор
    Така кат гледам почват яко ограниченията у великио ЕС :Д Ся токо и газта на молат утре ша влее и режима на токо :Д ма виа още ревете СЛАВА НА ЕС кат почнете да зинзирикате от студ ша ва питам па

    14:43 28.09.2026

  • 34 долу ес

    13 1 Отговор
    вместо да оставим Брюксел да. ни закопае за поредн път, да не ги слаушаме ИЗОБШО, НИКАКВИ САНКЦИИ! почва вноса от Русия на газ и петрол и каквото е нужно и приключваме спростотиите санкциите ограниченията на самозабравилите се лешояди!!!!

    Коментиран от #44

    14:44 28.09.2026

  • 35 И Йотова като и гледам косата

    7 3 Отговор

    До коментар #32 от "Чудо голямо":

    Не се къпе. Освен с плувна шапка да го прави

    14:44 28.09.2026

  • 36 Орк

    9 1 Отговор
    Какво става в клуба на богатите???

    Коментиран от #38

    14:45 28.09.2026

  • 37 Слугата на народа

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Детска приказка":

    С любезното съдействие на Курабийка пикчерс.

    Коментиран от #51

    14:45 28.09.2026

  • 38 Ха,ха

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Орк":

    Фотосинтезираме ,що?

    Коментиран от #49

    14:46 28.09.2026

  • 39 Е защо да намаляват?

    7 1 Отговор
    Направо спираме да потребяваме и поставяме на колене Катар и Раша. Малко акъл трябва, ма нема кой. Ние Кой си имаме мас той е влюбен в конституцията и нема време за ГАЗ.

    14:46 28.09.2026

  • 40 Поредна зима

    7 0 Отговор
    некъпани и измръзнали!

    14:47 28.09.2026

  • 41 А защо се налага да ги питам

    10 1 Отговор
    Брюксел да призова страните от ЕС да намалят потреблението на газ и електроенергия ? А? Кой кретен се отказа от доставки ?

    14:47 28.09.2026

  • 42 Кгцжй

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Софиянци да се оправят":

    Софиянци нема, напълни се с провинциалисти.

    14:47 28.09.2026

  • 43 Призовавам

    3 0 Отговор
    Всички българи да ядем дружно боб и дружно да "пупкаме" - ще има метан в изобилие!

    14:48 28.09.2026

  • 44 На четешата

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "долу ес":

    Горе Путин!

    14:48 28.09.2026

  • 45 Ужас !

    6 0 Отговор
    Сега всеки мирезливец в ПП-ДБ ще почне с Брюксел да се оправдава. Само че дали Европарламента, съвета и комисията са заложили икономии в бюджетите си как мислите? А? Иначе еша им няма да призоват

    14:51 28.09.2026

  • 46 Орк

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ти говорител на Русия ли си ?":

    Надявам се че Русия отговори достойно. Не всичко са пари. В Русия върви масова газификация. На Европа и трябва време да се излекува от русофобия . Студ ще и на полза.

    14:51 28.09.2026

  • 47 ?????

    8 0 Отговор
    Перките и соларките няма ли да помогнат?

    14:53 28.09.2026

  • 48 Така е в интерес на истината

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Това с потреблението на":

    Тайно се влагат вариации на верапамил, амлодипин и един куп различни антихистамини без никаква логична причина да може да се обясни. Още преди десетина години експерименти правиха незаконно със Тоника разни институти по програми на ЕС и НАТО

    14:59 28.09.2026

  • 49 селяк

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ха,ха":

    споко скоро Мурсулчето и тва ша ви помоли да не правите да има поече слънце за Зеленчо

    15:01 28.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Тошо

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Слугата на народа":

    Грешиш приятелю, със особената заслуга на най-презирания и лъжлив клоун м-р Зеления смешник.

    15:20 28.09.2026

  • 52 Азззззззз

    0 0 Отговор
    Очаквам призив гражданите на европейските столици да вземат тоягите и да изтупат здраво, на европейската комисия дрехите със собствениците в тях. На кая и урсула мноого пъти.

    15:27 28.09.2026

  • 53 Хаха

    0 0 Отговор
    И в края на соца имаше подобни призиви за "пестене" на ток под слоугъна "Икономиката икономична, дело на всеки".

    15:29 28.09.2026

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