Зима на хоризонта! Брюксел призова страните от ЕС да намалят потреблението на газ и електроенергия

Европейската комисия призова столиците на държавите членки да намалят търсенето на газ и електроенергия, за да ограничат цените на фона на глобалната енергийна криза, съобщава Politico.
"В контекста на ограничените световни доставки и високата волатилност на цените, намаляването на търсенето може да бъде ефективен инструмент за ограничаване на цените", пише еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен в писмо до министрите от ЕС с дата 25 септември, с което изданието се е запознало.
По-конкретно, Йоргенсен настоява министрите да предприемат мерки за намаляване на търсенето на газ и електроенергия "толкова дълго, колкото е необходимо".
Той твърди, че макар ситуацията да е "трудна", "към момента няма непосредствени рискове за сигурността на доставките".
Според изданието нивата на запълненост на газовите хранилища в Европа в момента са на исторически ниски стойности, тъй като войната нарушава глобалните потоци на газ, което може да доведе до скъпоструваща зима за континента.
Нивата на съхранение в момента възлизат на 68% от капацитета, което е значително по-малко от отчетените 71% през същия период на 2021 г. - точно преди началото на историческата енергийна криза, породена от пандемията от COVID-19 и началото на войната в Украйна.
Изданието отбелязва, че ЕС си е поставил базова цел за запълване на газовите хранилища до 90% до началото на ноември; през март обаче беше въведена гъвкавост, позволяваща на държавите да се насочат към ниво на запълване от 80% тази година, за да се избегне паническо изкупуване и да се намалят разходите.
В писмото на Йоргенсен се подчертава, че мерките за регулиране на цените, приети от държавите в ЕС, трябва да бъдат "целенасочени" и "временни", за да се избегне рязък скок в търсенето.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Детска приказка
По незнайни нам обстоятелства обаче царят в това царство умрял.
Хората решили да провъзгласят дворцовия клоун за цар, за да ги радва и им помага.
А и клоунът обещавал на всички весел и щастлив живот.
Хората му вярвали и никой даже и не предполагал, че това ще е измамникът на хилядолетието.
След като станал цар, измамникът разпродал царството си и насила принудил населението си да воюва с довчерашните си братя.
5 милиона насилстено мобилизирани успешно попаднали в гробищата.
А много от хорицата са избягали от царството.
И от 45 милиона жители, в царството му останали 10 милиона да живеят, но клоунът си построил златна туалетна.
Ето такива царе живеят по света, мили деца.
Коментиран от #37
14:16 28.09.2026
2 Гост
Коментиран от #22
14:18 28.09.2026
3 Констатация
14:20 28.09.2026
4 Сандо
14:21 28.09.2026
5 От чужбина
14:22 28.09.2026
6 Kaлпазанин
14:22 28.09.2026
7 Гост
Китай си бачка, САЩ си правят каквото искат, а тези не стига, че нямат нищо и никой не ги брои за живи, дават наклон на всички.
Трябва да им се налива явно в главите на либералчетата, трябва яко.
Коментиран от #30
14:23 28.09.2026
8 Ехааааааа
14:24 28.09.2026
9 Точен
Коментиран от #20
14:25 28.09.2026
10 Соваж бейби
14:27 28.09.2026
11 Това с потреблението на
Има сега и една конспирация да ви светна. Понеже е криза и в напитките и храните им тайно слагат медикаменти за да имат як запек. Така по малко ядат и по малко вода и тоалетна хартия хабят. Тва било по някаква нова директива на ЕК
Коментиран от #25, #28, #48, #50
14:27 28.09.2026
12 Ццц
Коментиран от #23
14:27 28.09.2026
13 Помислете реално
Ще стоим на студено и няма да се къпем.
Смешни
14:27 28.09.2026
14 Неразбрал
Коментиран от #27
14:28 28.09.2026
15 Стенли
14:28 28.09.2026
16 Зеления
Центаджии за славата на Украйна подайте заявление до Топлофикация за отказ от парно, всички коли в гаражите, слагате шипове на велосипедните колелета и натискате педалите им през зимата, вечерно време никакво ползване на ток - на свещи и суха храна и после под юрганите.
Трябва да се пести от всичко за да има за Украйна, нали центаджийчета?
14:30 28.09.2026
17 Призовават
14:30 28.09.2026
18 Дякон Унуфрий Араллампиев
14:31 28.09.2026
19 Радио Ереван
14:32 28.09.2026
20 Европеец
До коментар #9 от "Точен":Би било добре да стане тук не е Брюксел, но за съжаление докато Радев Йотова са на власт това не е невъзможно...... И двамата са си чисти ПетрохУанци... Ако Възраждане някога вземат властта в бг територията ще бъде тука е София, не е Брюксел, не е Вашингтон, не е Москва.... Затова е добре да дадем началото като на президентските избори гласуваме с номер 11....
14:32 28.09.2026
21 Ми то.....
14:33 28.09.2026
22 програма "Мъртва пиБка"
До коментар #2 от "Гост":Брюксел следва да призове страните от ЕС НЕ да намалят потреблението на газ и електроенергия ами да го спрат изцяло. Спестеното да се изпрати в 404 , че много утъмнело там и стууууд на кутийки..
14:33 28.09.2026
23 Чорбара
До коментар #12 от "Ццц":Ако обаче руснаците забравят обидите и ни дадат газ и нефт ,да ама те нищо не забравят .Така че,ида свалят санкциите все тая,студ и мраз.
Коментиран от #26
14:34 28.09.2026
24 Честито
ЕК пък ни призовава държавите членки да намалят използването на ел.енергия и газ. Гражданите следва да си припомнят за закаляване, защото през зимата това може да ни помогне по-малко да боледуваме. ЕК ни припомня, че закаляване също е много полезно за здравето.
С нетърпение очаквам нови препоръки за здравословен начин на живот.
...а гражданите на ЕС мечтаят брюкселските грижовници да споделят здравословен начин на живот с гражданите като поне си замразят заплатите и отправят пожелания Господ да накаже тези, които толкова много се грижат за обикновените хора...
14:35 28.09.2026
25 Много готино
До коментар #11 от "Това с потреблението на":Тези от Брюксел се опитват да ни направят на маймуни. Вместо да се къпем ще се пощим а бълхите ще ги хапваме.
14:35 28.09.2026
26 Ти говорител на Русия ли си ?
До коментар #23 от "Чорбара":От парите никой не бяга
Коментиран от #46
14:36 28.09.2026
27 баш Пожарникар Маркучев
До коментар #14 от "Неразбрал":Ма немой така бре ! Оти не си еврУлибералин бре? Трудното калява волята и укрепва вярата - казал го е Св.апостол Павел.
14:36 28.09.2026
28 Хитлер го е прилагал за армията
До коментар #11 от "Това с потреблението на":Не са го измислили в ЕК ! Даже и Наполеон на времето същото е правил тайно да се слагат медикаменти за да имат як запек.. Така дажбите са намалели тройно. Сега може ЕК с директива да го прилага ама не са го измислили те
14:36 28.09.2026
29 За Бога, братя
Коментиран от #32
14:38 28.09.2026
30 Хосе Раул Капабланка
До коментар #7 от "Гост":Те отлично го разбират оти господарите са им го казАли кво требе дза правят
14:39 28.09.2026
31 Софиянци да се оправят
Коментиран от #42
14:39 28.09.2026
32 Чудо голямо
До коментар #29 от "За Бога, братя":Българите и без това мразят да се къпят. Особенно пък тея от ПП-ДБ
Коментиран от #35
14:41 28.09.2026
33 селяк
14:43 28.09.2026
34 долу ес
Коментиран от #44
14:44 28.09.2026
35 И Йотова като и гледам косата
До коментар #32 от "Чудо голямо":Не се къпе. Освен с плувна шапка да го прави
14:44 28.09.2026
36 Орк
Коментиран от #38
14:45 28.09.2026
37 Слугата на народа
До коментар #1 от "Детска приказка":С любезното съдействие на Курабийка пикчерс.
Коментиран от #51
14:45 28.09.2026
38 Ха,ха
До коментар #36 от "Орк":Фотосинтезираме ,що?
Коментиран от #49
14:46 28.09.2026
39 Е защо да намаляват?
14:46 28.09.2026
40 Поредна зима
14:47 28.09.2026
41 А защо се налага да ги питам
14:47 28.09.2026
42 Кгцжй
До коментар #31 от "Софиянци да се оправят":Софиянци нема, напълни се с провинциалисти.
14:47 28.09.2026
43 Призовавам
14:48 28.09.2026
44 На четешата
До коментар #34 от "долу ес":Горе Путин!
14:48 28.09.2026
45 Ужас !
14:51 28.09.2026
46 Орк
До коментар #26 от "Ти говорител на Русия ли си ?":Надявам се че Русия отговори достойно. Не всичко са пари. В Русия върви масова газификация. На Европа и трябва време да се излекува от русофобия . Студ ще и на полза.
14:51 28.09.2026
47 ?????
14:53 28.09.2026
48 Така е в интерес на истината
До коментар #11 от "Това с потреблението на":Тайно се влагат вариации на верапамил, амлодипин и един куп различни антихистамини без никаква логична причина да може да се обясни. Още преди десетина години експерименти правиха незаконно със Тоника разни институти по програми на ЕС и НАТО
14:59 28.09.2026
49 селяк
До коментар #38 от "Ха,ха":споко скоро Мурсулчето и тва ша ви помоли да не правите да има поече слънце за Зеленчо
15:01 28.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Тошо
До коментар #37 от "Слугата на народа":Грешиш приятелю, със особената заслуга на най-презирания и лъжлив клоун м-р Зеления смешник.
15:20 28.09.2026
52 Азззззззз
15:27 28.09.2026
53 Хаха
15:29 28.09.2026