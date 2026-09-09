Рубио: Планът за мир в Украйна е възможен до седмици

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че е напълно възможно в най-близко време да бъде разработен конкретен план за урегулиране на конфликта в Украйна. В изявление американският дипломат номер едно определи проведените наскоро дипломатически срещи в Москва и Киев като изключително „съдържателни“.

По думите на Рубио, по време на разговорите в двете столици са били обсъдени конкретни и дълбоки предложения за прекратяване на огъня. Въпреки че детайлите остават конфиденциални, Вашингтон демонстрира умерен оптимизъм за постигането на дипломатически пробив.

Паралелно с темата за Украйна, Вашингтон отправи и остри критики към технологичното развитие на Стария континент. Според официалната позиция на САЩ, Европа изобщо не се развива в сферата на изкуствения интелект (ИИ) и изостава драстично от глобалните лидери. Американската администрация подчерта, че регулациите в ЕС спъват иновациите, докато САЩ и Азия продължават да доминират пазара на ИИ технологии.