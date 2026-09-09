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Рубио: Планът за мир в Украйна е възможен до седмици

Рубио: Планът за мир в Украйна е възможен до седмици

9 Септември, 2026 05:05, обновена 9 Септември, 2026 05:08 706 8

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  • русия-
  • европа-
  • политика

САЩ виждат изоставане на Европа в ИИ сектора, докато преговорите в Москва и Киев бележат напредък

Рубио: Планът за мир в Украйна е възможен до седмици - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че е напълно възможно в най-близко време да бъде разработен конкретен план за урегулиране на конфликта в Украйна. В изявление американският дипломат номер едно определи проведените наскоро дипломатически срещи в Москва и Киев като изключително „съдържателни“.

По думите на Рубио, по време на разговорите в двете столици са били обсъдени конкретни и дълбоки предложения за прекратяване на огъня. Въпреки че детайлите остават конфиденциални, Вашингтон демонстрира умерен оптимизъм за постигането на дипломатически пробив.

Паралелно с темата за Украйна, Вашингтон отправи и остри критики към технологичното развитие на Стария континент. Според официалната позиция на САЩ, Европа изобщо не се развива в сферата на изкуствения интелект (ИИ) и изостава драстично от глобалните лидери. Американската администрация подчерта, че регулациите в ЕС спъват иновациите, докато САЩ и Азия продължават да доминират пазара на ИИ технологии.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Ай честито на урсулианците и на нас ,ще ставаме нещо като Гето ,свикнали сме

    05:15 09.09.2026

  • 2 Честит 9 lХ

    8 0 Отговор
    Само Путин и хората около него могат да кажат кога ще приключи.
    Всичко друго е "ала бала"

    05:16 09.09.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ТОЙ МАЛКИТЕ РЪЧИЧКИ МАРКО - КАКТО ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕЗИДЕНТ ГО НАРИЧАШЕ БАЙ ДОНЬО
    ....
    КАЗА И ЧЕ САЩ НЯМАЛИ НИЩО ОБЩО
    С ХУМАНИТАРНАТА КРИЗА В КУБА;)

    05:18 09.09.2026

  • 4 604

    3 0 Отговор
    Пудинг съ готви за тактически яо..тоъ миряните успокоява...смех...купувайте йод че скоро ще изчезне...

    05:19 09.09.2026

  • 5 ФАКТ

    4 0 Отговор
    Кървавият терористичен режим в к не фа САЩ проси мир

    05:19 09.09.2026

  • 6 Много точно.

    3 0 Отговор
    До седмици.
    Може и да са 48 седмици!
    Ами ще чааакаме! Няма къде да ходим!

    05:38 09.09.2026

  • 7 венсеремос

    2 0 Отговор
    Само,Русия, Кремъл и Президента на РФ Вл. Вл. Путин ще решат кога ще приключи СВО във Фашистка Бандеровска Окраина.А, зелената еуглена-наркоман ,ще бъде ликвидиран окончателно.Казах!!!

    Коментиран от #8

    05:57 09.09.2026

  • 8 Соломон

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "венсеремос":

    Единствената фашистка държава в света е Русия

    06:01 09.09.2026