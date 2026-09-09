Рубио: Планът за мир в Украйна е възможен до седмици

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че е напълно възможно в най-близко време да бъде разработен конкретен план за урегулиране на конфликта в Украйна. В изявление американският дипломат номер едно определи проведените наскоро дипломатически срещи в Москва и Киев като изключително „съдържателни“.
По думите на Рубио, по време на разговорите в двете столици са били обсъдени конкретни и дълбоки предложения за прекратяване на огъня. Въпреки че детайлите остават конфиденциални, Вашингтон демонстрира умерен оптимизъм за постигането на дипломатически пробив.
Паралелно с темата за Украйна, Вашингтон отправи и остри критики към технологичното развитие на Стария континент. Според официалната позиция на САЩ, Европа изобщо не се развива в сферата на изкуствения интелект (ИИ) и изостава драстично от глобалните лидери. Американската администрация подчерта, че регулациите в ЕС спъват иновациите, докато САЩ и Азия продължават да доминират пазара на ИИ технологии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
05:15 09.09.2026
2 Честит 9 lХ
Всичко друго е "ала бала"
05:16 09.09.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
КАЗА И ЧЕ САЩ НЯМАЛИ НИЩО ОБЩО
С ХУМАНИТАРНАТА КРИЗА В КУБА;)
05:18 09.09.2026
4 604
05:19 09.09.2026
5 ФАКТ
05:19 09.09.2026
6 Много точно.
Може и да са 48 седмици!
Ами ще чааакаме! Няма къде да ходим!
05:38 09.09.2026
7 венсеремос
Коментиран от #8
05:57 09.09.2026
8 Соломон
До коментар #7 от "венсеремос":Единствената фашистка държава в света е Русия
06:01 09.09.2026