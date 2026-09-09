Дипломатическият совалков процес за прекратяване на конфликта в Украйна навлиза в решителна фаза след интензивни разговори по оста Москва – Вашингтон. Ключови международни фигури очертаха позициите си за бъдещето на преговорите, като стана ясно, че Белият дом е готов да изземе изцяло посредническата роля в тристранен формат поради пасивността на Европейския съюз.

Мирният план на Путин: Личен разговор с Трамп

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Руският президент Владимир Путин проведе съдбоносен едночасов телефонен разговор с американския си колега Доналд Трамп. По думи на помощника на руския държавен глава Юрий Ушаков, цитиран от информационната агенция „Интерфакс“, Путин е очертал пред Трамп конкретни, реални стъпки, които Вашингтон трябва да предприеме, за да се стигне до по-скорошно спиране на военните действия.

Руската страна оценява позитивно посредническите усилия на американската администрация и по-конкретно проведените през уикенда визити на американските емисари Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев. В разговора Тръмп е изразил силен интерес за постигане на дипломатически пробив още по време на настоящия си мандат, заявявайки, че мирът ще отвори врати за мащабно възстановяване на отношенията между Русия и САЩ. Путин от своя страна е уверил, че Русия няма враждебни намерения спрямо европейските държави.

Вашингтон обвини Европа в нежелание за преговори

Докато Белият дом търси спешно решение, американският финансов министър Скот Бесент отправи директни критики към Брюксел. По време на дискусия, организирана от медийната платформа „Breitbart News“, Бесент категорично заяви, че европейските страни нямат желание да участват активно и да бъдат посредници в мирния процес.

„Ако се стигне до тристранни преговори, САЩ ще се окажат в самия център, защото европейците просто не искат да се ангажират“, подчерта Бесент.

Лавров: Изявленията на Франция остават „на нейната съвест“

Паралелно с критиките на Бесент, руският външен министър Сергей Лавров коментира изказвания от Париж, според които преките преговори за Украйна с участието на САЩ ще се възобновят веднага след изборите за Държавната дума. В интервю пред Ендрю Наполитано за предаването „Голямата игра“, публикувано от „Ведомости“, Лавров нарече изтичането на информация от Елисейския дворец „не съвсем етично“.

„Американската страна не казва нищо по въпроса, но французите побързаха да обявят, че са били там и американците са обещали подновяване на контактите. Това остава изцяло на съвестта на Елисейския дворец“, заяви руският първи дипломат, допълвайки, че Европа изпитва панически страх от евентуално американско завръщане към условията от Анкоридж.

Бизнес форум 2027: Русия подава ръка на Германия и САЩ

На заден план на тежките политически совалки, Москва вече подготвя почвата за икономическо възстановяване в поствоенния период. Спецпредставителят на руския президент по инвестиционно-икономическо сътрудничество и ръководител на РФПИ Кирил Дмитриев обяви сензационна инициатива в своята официална страница в социалната мрежа X.

Русия ще предложи провеждането на мащабен съвместен бизнес форум между РФ, Германия и САЩ през 2027 г. Според Дмитриев, целта на събитието е „възобновяване на деловия диалог и завръщане към здравия разум“. Предвижда се в икономическия форум да вземат участие и представители на германската партия „Алтернатива за Германия“, която активно се противопоставя на досегашната санкционна политика на Берлин.