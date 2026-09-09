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Вашингтон: Европа не желае да посредничи за мира в Украйна
  Тема: Украйна

Вашингтон: Европа не желае да посредничи за мира в Украйна

9 Септември, 2026 05:13, обновена 9 Септември, 2026 05:22 989 15

  • скот бесент-
  • тръмп-
  • сащ-
  • украйна-
  • русия-
  • путин-
  • преговори

САЩ поема контрола над мирните преговори, а Москва планира мащабен икономически форум за 2027 г.

Вашингтон: Европа не желае да посредничи за мира в Украйна - 1
Скот Бесент, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дипломатическият совалков процес за прекратяване на конфликта в Украйна навлиза в решителна фаза след интензивни разговори по оста Москва – Вашингтон. Ключови международни фигури очертаха позициите си за бъдещето на преговорите, като стана ясно, че Белият дом е готов да изземе изцяло посредническата роля в тристранен формат поради пасивността на Европейския съюз.

Мирният план на Путин: Личен разговор с Трамп

Още новини от Украйна

Руският президент Владимир Путин проведе съдбоносен едночасов телефонен разговор с американския си колега Доналд Трамп. По думи на помощника на руския държавен глава Юрий Ушаков, цитиран от информационната агенция „Интерфакс“, Путин е очертал пред Трамп конкретни, реални стъпки, които Вашингтон трябва да предприеме, за да се стигне до по-скорошно спиране на военните действия.

Руската страна оценява позитивно посредническите усилия на американската администрация и по-конкретно проведените през уикенда визити на американските емисари Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев. В разговора Тръмп е изразил силен интерес за постигане на дипломатически пробив още по време на настоящия си мандат, заявявайки, че мирът ще отвори врати за мащабно възстановяване на отношенията между Русия и САЩ. Путин от своя страна е уверил, че Русия няма враждебни намерения спрямо европейските държави.

Вашингтон обвини Европа в нежелание за преговори

Докато Белият дом търси спешно решение, американският финансов министър Скот Бесент отправи директни критики към Брюксел. По време на дискусия, организирана от медийната платформа „Breitbart News“, Бесент категорично заяви, че европейските страни нямат желание да участват активно и да бъдат посредници в мирния процес.

„Ако се стигне до тристранни преговори, САЩ ще се окажат в самия център, защото европейците просто не искат да се ангажират“, подчерта Бесент.

Лавров: Изявленията на Франция остават „на нейната съвест“

Паралелно с критиките на Бесент, руският външен министър Сергей Лавров коментира изказвания от Париж, според които преките преговори за Украйна с участието на САЩ ще се възобновят веднага след изборите за Държавната дума. В интервю пред Ендрю Наполитано за предаването „Голямата игра“, публикувано от „Ведомости“, Лавров нарече изтичането на информация от Елисейския дворец „не съвсем етично“.

„Американската страна не казва нищо по въпроса, но французите побързаха да обявят, че са били там и американците са обещали подновяване на контактите. Това остава изцяло на съвестта на Елисейския дворец“, заяви руският първи дипломат, допълвайки, че Европа изпитва панически страх от евентуално американско завръщане към условията от Анкоридж.

Бизнес форум 2027: Русия подава ръка на Германия и САЩ

На заден план на тежките политически совалки, Москва вече подготвя почвата за икономическо възстановяване в поствоенния период. Спецпредставителят на руския президент по инвестиционно-икономическо сътрудничество и ръководител на РФПИ Кирил Дмитриев обяви сензационна инициатива в своята официална страница в социалната мрежа X.

Русия ще предложи провеждането на мащабен съвместен бизнес форум между РФ, Германия и САЩ през 2027 г. Според Дмитриев, целта на събитието е „възобновяване на деловия диалог и завръщане към здравия разум“. Предвижда се в икономическия форум да вземат участие и представители на германската партия „Алтернатива за Германия“, която активно се противопоставя на досегашната санкционна политика на Берлин.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    8 3 Отговор
    ВНИМАНИЕ - платена с грантове западна пропаганда

    05:23 09.09.2026

  • 2 Честит 9 lХ

    11 2 Отговор
    Двама като си ги мерят,не се намесвайте да не го отнесете вие.

    05:25 09.09.2026

  • 3 Госあ

    9 2 Отговор
    наблюдавах с огорчение как два славянски народа воюват, заради интригите на запада, но сега ще наблюдавам с удоволствие как запада се бие за плячка и кой да плати сметката! хе хе хе англосаксоните и жидовете искат да вземат каквото могат, а Европа да плати сметката 😆 Яко!

    Коментиран от #5

    05:39 09.09.2026

  • 4 Маринов

    3 2 Отговор
    Странни статии вчера и днес по темата войната между Русия и Окраина. Вчера: Рюте призовава коалицията за Киев да дават парични средства, оръжия и боеприпаси за ракети, зеленият искал 1000 прихващаща за Патриот. Днес се говори за мир в САЩ, за игнориране на ЕС, който поддържа войната. Днес от САЩ няма дума срещу Путин и Русия и Милен внимавал в писането, да е точен. Вероятно в Москва нещо са договорили. Има далавера за САЩ. За мен е интересно как ще се реши териториалния въпрос, който е поводът за военни действия; къде ще са Одеса, Владимиров и Харков; Украина като каква ще е в бъдеще и т.н. След руските избори ще има повече инфо и действия. А до тогава и след това Европа и най вече Англия ще се бори да се провалят мирните процеси. Тяхната схема е: да има война, да има финансов поток към Киев, откъдето идват комисионните в личните сметки на отбрани в кръг висши войнолюбци. Ще видим.

    Коментиран от #9, #15

    05:50 09.09.2026

  • 5 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Госあ":

    Така ли си се родил или си ходил допълнително и на курс.

    05:52 09.09.2026

  • 6 Иначе казано

    3 2 Отговор
    Сащ лъжат, че искат мир в Украйна. Вече 80 години работят за унищожаването на Русия. Сега, когато загубиха прокси войната си срещу Русия, се правят на миротворци. Те направиха преврата през 2014 г. и насъскаха фашизираща се Украйна срещу руснаците и всичко руско. Европа им приглася като покорна марионетка, загубила всякаква историческа памет.

    Коментиран от #8

    06:01 09.09.2026

  • 7 Ами

    0 3 Отговор
    Те европейците отдавна са заявили позицията си, която е, че тази война трябва да продължи до победата на Украйна и че ЕС е съюзник на Украйна до самия край.
    Как да са медиатор на мирни преговори, когато участват активно във войната.
    Това принципно положение не се разбира добре от САЩ. Вместо да ходят в Киев, е по-логично американските медиатори да ходят и преговарят в Берлин, Париж и Брюксел.

    06:03 09.09.2026

  • 8 Соломон

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Иначе казано":

    Куде го видя този така наречен преврат.Как така е имало преврат а правителство и парламент си стоят.А всамия парламент партията на избягалия президент имаше мнозинство

    06:04 09.09.2026

  • 9 Сащ не искат мир

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Маринов":

    Русия няма териториални претенции, а защитава руското население в Източна Украйна и воюва срещу надигащия се фашизъм и милитаризъм на Сащ и Запада.

    06:06 09.09.2026

  • 10 ДОНИ СЕ БОРИ СЪС СТАРА ЕВРОПА

    3 2 Отговор
    Иска да направи съюз със Русия и новите сили в Германия. Но няма време. След две години си отива, а да тогава войната ще продължава.

    06:08 09.09.2026

  • 11 В случая

    1 2 Отговор
    ЕС има по-голяма тежест, тъй като отдавна европейците финансират войната в Украйна. Киев слуша само тези, които осигуряват фиксирането. Преговорите следва да се видят с германския канцлер, френския президен, британския премиер министъра и председателя на европейската комисия, доколкото те са определящите фактори за Украйна.

    Реални

    06:11 09.09.2026

  • 12 Кой

    0 0 Отговор
    решава за Украйна? Очевидно е, че това са европейците. Те плащат сметките на украинското правителство и реално го притежават.
    В САЩ се самозаблуждават, че нещо зависи от местните киевски власти.

    06:14 09.09.2026

  • 13 АМЕРИКАТЦИТЕ НЕНАВИЖДАТ ГУБЕЩИТЕ

    1 0 Отговор
    Очевидно за САЩ британците и настоящата европейска политическа класа са губещи във конфликта с Русия.

    06:16 09.09.2026

  • 14 Очевидно е

    2 0 Отговор
    че правителството на САЩ отчаяно опитва да предотврати директен горещ конфликт между ЕС и Руската федерация, но това като че ли изглежда неизбежно към настоящия момент.
    ЕС инвестира огромен политически и финансов ресурс в тази война и очевидно вижда път към военна победа.

    06:19 09.09.2026

  • 15 Пътя на парите за Украйна

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Маринов":

    Това което отива за Украйна за да я подържат на системи в клинична смърт от парите на европейските данъкопланци, е съвсем малка част! По голямата част отива обратно за британските и германските ВПК да произвеждат дронове и скапани ПВО за войната, като комисионните за щедрите Желаещи не се забравят. Както и да нахранят медиите, за да ни подържат духа с победите на Зеленски и пораженията на Русия.

    06:21 09.09.2026