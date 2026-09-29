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Изплащат коледна добавка през ноември

Изплащат коледна добавка през ноември

29 Септември, 2026 12:11 652 19

  • гълъб донев-
  • министерски съвет-
  • синдикати-
  • социална подкрепа

Според Донев уязвимите лица трябва да могат сравнително лесно да получат отговор на няколко основни въпроса: „Имам ли право на подкрепа?

Изплащат коледна добавка през ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Социалната подкрепа от държавата е на фокус в Министерския съвет. Правителство, работодатели, синдикати и гражданският сектор обсъждат създаване на Кодекс за социална подкрепа, който да обединява всички социални помощи. Целта е по-видими права и по-достъпна подкрепа за нуждаещите се. По думите на финансовия министър Гълъб Донев, който откри дискусията, трябва да се създаде адекватна система, която да гарантира защита за хората.

"Социалната подкрепа би следвало да се разглежда като нещо по-широко от предоставянето на определена сума, като в нейната основа трябва да е заложен индивидуалният подход към лицата, имащи нужда от подкрепа", каза той по време на срещата, цитиран от Нова ТВ.

По думите на Донев кодификацията трябва да създаде предвидима, разбираема и адекватна система на социална подкрепа, която едновременно гарантира защита на хората в уязвимо положение и насърчава възстановяването на самостоятелността там, където това е възможно.

„Социалната среда се променя и налага на социалната система адаптивност според всяка различна житейска криза. Променят се доходите, цените, структурата на домакинствата, пазарът на труда, демографската ситуация и рисковете от бедност и социално изключване. За това един бъдещ кодекс трябва да бъде достатъчно стабилен, за да гарантира права, но и достатъчно гъвкав, за да може системата да реагира на реалността", каза той.

Според Донев уязвимите лица трябва да могат сравнително лесно да получат отговор на няколко основни въпроса: „Имам ли право на подкрепа?“, „Каква подкрепа мога да получа?“, „За какъв период?“, „Какъв е размерът ѝ?“, „Какви са моите права и задължения?“ и „Какви възможности имам да възстановя своята самостоятелност?“.

„Според мен трябва да разглеждаме социалната подкрепа като нещо по-широко от предоставянето на определена сума. Разбира се, финансовата помощ е жизненоважна, когато човек няма достатъчно средства за основните си потребности, но в много случаи парите сами по себе си не решават проблема. Защото човек може да има нужда от работа, от обучение, от социална услуга, от подкрепа за семейството или от достъп до други публични услуги. Затова индивидуалният подход в системата е толкова важен“, каза Донев.

По думите му адекватността на социалните плащания не се свежда единствено до размера на конкретната помощ. Тя е свързана с начина, по който определяме потребността, субективните критерии за определяне и актуализиране на подкрепата и с това доколко тя съответства на реалните икономически и социални условия.

„Именно заради това кодификацията може да бъде възможност да се изгради по-последователен и предвидим подход и към този въпрос. Подкрепата трябва да бъде достатъчна, за да изпълнява своята защитна функция. Но когато човек има възможност да възстанови своята икономическа самостоятелност, системата трябва да създава условия и стимули това да се случи. Добре конструираната социална политика постига тъкмо този баланс от защита и помощ към подкрепа за самостоятелност", подчерта финансовият министър.

Донев подчерта, че системата трябва да гарантира адекватна подкрепа за хората в уязвимо положение, но заедно с това отчита реалните икономически и социални условия. "Система, която насърчава трудовата и икономическата самостоятелност там, където това е възможно, и система, която едновременно с това признава, че има хора за които социалната подкрепа не е временен етап, а необходима част от гарантирането на достоен живот, посочи Донев.

„В крайна сметка кодификацията ще има смисъл, ако направим системата по-ясна и ефективна за човека в уязвимо положение, по-работеща за институциите и по-адекватна за реалните потребности на обществото“, добави министърът.

В дискусията взе участие и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя обясни, че няма конкретен срок за създаването на кодекс за социалното подпомагане, тъй като това е ново законодателство, което изисква време, консултации и обществено съгласие. Министърът подчерта, че кодексът няма да представлява формално обединяване на съществуващите закони, а преглед на социалното законодателство с цел системата да работи по-ефективно за хората.

Ефремова отбеляза, че социалната подкрепа е разпределена между различни на брой закони и нормативни актове. Според нея човек често си задава въпроса кой закон и коя институция отговарят на неговите нужди, както и какви са необходимите документи. По думите ѝ така за нуждаещия се може да възникне затруднение. "Именно тук е смисълът от кодификацията – не човекът да познава системата, а системата да разпознае, че той има нужда от подкрепа и каква може да бъде тя", коментира още Ефремова.

По отношение на предстоящото изплащане на коледните добавки и инфлационния чек Ефремова обясни, че за тях хората няма да е необходимо хората да подават заявления, тъй като в системите има информация за тях и се извършва обмен на данни с Националната агенция за приходите за доходите им. Министърът уточни, че човек с пенсия около или под линията на бедност може да има и други доходи, поради което се проверява цялото му имуществено състояние. Тя отбеляза, че всеки, който смята, че има право на помощ, може да подаде заявление в Агенцията за социално подпомагане.

Пенсионерите, които имат право на помощи за отопление, са част от целевата група, която има право и на коледната добавка, каза Ефремова. Тя посочи, че добавката ще бъде изплатена през ноември, за да може средствата да бъдат получени преди декемврийските празници.

Ефремова каза още, че се обсъжда увеличаване на обезщетението за втората година от майчинството. Има направени разчети, но все още се водят разговори и се търси допълнителен ресурс, тъй като промяната изисква средства в осигурителната система. Тя не посочи конкретна сума.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 орнитолог

    14 0 Отговор
    Насилих се да прочета всичките несвързани изречение на "любимият" ни Гълъб ! Знам , че гълъбите са много глупави птици , но не очаквах , че са чак толкова глупави.

    Коментиран от #4, #10

    12:15 29.09.2026

  • 2 Европеец

    14 1 Отговор
    Гълъба е време е да отлетиш нанякъде..... Нещо не става от теб, само общи приказки.... А що се касае за Радев излезе лъжец по-голям от тиквата... Не се струва да ги коментирам повече тия...

    12:15 29.09.2026

  • 3 Тия щом

    11 0 Отговор
    Нещо обсъждат,значи не е за добро.Зрга сигурно ще намалят социалните помощи.А с ракията какво стана?1000 евро за литър.

    12:15 29.09.2026

  • 4 Европеец

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "орнитолог":

    Аз пък не четох и Не си струва да чета поредната глупости...... Не знам гълъбите дали са умни..... Но тоя само името му е гълъб, А иначе си я тъпа гугутка регресистка....

    12:17 29.09.2026

  • 5 бкйхгх

    7 0 Отговор
    Подавайте си Оставките бклуцинеможачи

    12:20 29.09.2026

  • 6 Възpожденец 🇧🇬

    5 4 Отговор
    Тези регресивни комуняги гледат да уморят всички пенсионери и социално слаби, за да направят място на монголята от московието. Искат да заселят Родината ни с ypoди .
    Народе ???

    Коментиран от #13

    12:20 29.09.2026

  • 7 Факт

    8 0 Отговор
    Чумата да ги тръшне тия изедници-душмани на народа!

    12:21 29.09.2026

  • 8 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    6 0 Отговор
    С политиката на нови държавни дългове, нови данъци, по-високи осигуровки и скъпи горива е съвсем логично заплатите на хората да вървят към охлаждане, а е време и да започнем да се уволняваме!
    И без това много се разглезихте с тия екскурзии из гнилия Запад!
    Радевата зима няма да дойде сама! Съвсем целенасочено ще я предизвикат!

    12:22 29.09.2026

  • 9 ЯСТРЕБ

    4 0 Отговор
    Ракията и Шипка ? КРАЙ !

    12:22 29.09.2026

  • 10 Коментарът е излишен

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "орнитолог":

    Човечецът има висше военно образование ЗКПЧ /ЗАВЕЖДАЩ КОМАНДИР ПО ПОЛИТИЧЕСКАТА ЧАСТ/.
    Там приемаха курсисти , които бяха негодни за редови офицери.
    От тях излезе цял министър на финансите!

    12:23 29.09.2026

  • 11 Не , благодарим !

    4 0 Отговор
    Ми, сега-за сега социалната "подкрепа" на Радевото првителство се състои в : колосално вдигане на цени, вдигане на данъци, орязване на социални помощи и привилегии, увеличаване (яко увеличаване) на заплати и привилегии на държавните служители и администрация, усилено теглене на държавен заем, подмяна на автопарка на НС, министерства и ведомства, рязко вдигане на доходите на депутати и съветници, харчове за щяло и нещяло (но не и за социални помощи) и грижовно дундуркане на олигарси, банки и търговски вериги. Ако това е "соцалната" (им) "подкрепа" - Не ,благодарим !

    12:23 29.09.2026

  • 12 А тоя

    2 0 Отговор
    пернат другар с колко ще празнува Коледа , нищо , че е комунист и атеист ?

    12:25 29.09.2026

  • 13 Не може да бъде

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Нещо си се объркал. Прочети внимателно историята. Вождът ти е историк.
    Костадинов да си ограмоти троловете. Излагат го.

    12:26 29.09.2026

  • 14 Цървул

    3 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,7 .

    12:27 29.09.2026

  • 15 Стенли

    0 0 Отговор
    Убий гълъб , направи добро

    12:27 29.09.2026

  • 16 гост

    1 0 Отговор
    Бойко все казваше да не станем като Гърция ама в “пробитата" Гърция всички пенсионери ще вземат добавка 400€ а тук няма да има 50€ и за по бедните даже какво се говореше пък какво стана

    12:31 29.09.2026

  • 17 Стенли

    1 0 Отговор
    Гълъба същия като господаря си Радев лъжеца , Радев лъжеца , пребори олигархията , като оряза МРЗ и сложи данък върху ваичарите за храна , браво Радев , браво лъжецо😡👎

    12:32 29.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 УдоМача

    1 0 Отговор
    Добавките в Гърция се изплащат на всички!!!

    12:36 29.09.2026

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