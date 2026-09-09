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Куба: Никога няма да бъдем колония; САЩ: Нямаме вина, че сте зле

Куба: Никога няма да бъдем колония; САЩ: Нямаме вина, че сте зле

9 Септември, 2026 05:46, обновена 9 Септември, 2026 05:52 544 5

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  • санкции-
  • фолклендски острови

Геополитическата ситуация в Латинска Америка се нажежава рязко след поредица от остри дипломатически сблъсъци, санкции и засилващи се военни заплахи в региона

Куба: Никога няма да бъдем колония; САЩ: Нямаме вина, че сте зле - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Куба, Мигел Диас-Канел, направи остро изявление в социалната мрежа X, като подчерта, че карибската република добре знае какво е да бъдеш колония и неоколония и категорично няма да позволи това да се случи отново. Думите му идват в момент на тежка хуманитарна и енергийна криза на острова, изострена от американската петролна блокада.

От своя страна, държавният секретар на САЩ Марко Рубио, по време на посещение в Колумбия, отхвърли обвиненията на Хавана. Той заяви, че Вашингтон няма общо с влошаващата се ситуация в Куба и хвърли цялата отговорност върху местните власти, определяйки състоянието като дългогодишна „хуманитарна катастрофа“. Кубинските официални лица обаче контрират, че американските санкции костват милиарди на икономиката и директно наказват кубинския народ.

Богота търси помощ от САЩ срещу дроновете на бунтовниците

На фона на регионалното напрежение, Колумбия изяви желание да модернизира съвместно със САЩ своите системи за борба с безпилотни летателни апарати. Стъпката е провокирана от зачестилите смъртоносни атаки с дронове от страна на местни бунтовнически групировки и картели, които сериозно застрашават националната сигурност. Страната вече обяви мащабен проект за изграждане на антидронов щит, за да отвърне на новата въздушна заплаха, променяща облика на вътрешния конфликт, предава Reuters.

Аржентина налага санкции за петрол край Фолклендите

Президентът на Аржентина Хавиер Милей предприе радикални мерки в дългогодишния спор с Великобритания за Малвинските (Фолклендските) острови. Буенос Айрес въвежда санкции срещу 15 физически и юридически лица, участващи в проучването и добива на петрол в спорните води, по-специално около проекта Sea Lion. Милей определи сондажите като директна заплаха за националната сигурност и заяви, че страната му няма да се откаже от суверенитета си над архипелага.


Куба
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    Нужно е ново ООН извън САЩ. И нов Путулер, немногоходов. И нов световен ред в който Русия не пита САЩ за позволение преди Президента й да отиде до тоалета

    05:57 09.09.2026

  • 2 Така Така

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    сащ са зле такъв рекорден дълг и умираща икономика никой друг няма. Но блокират развитието на другите държави защото все още Китай не им е отрязал главата, но скоро ще стане. сащ са Г а дове

    06:04 09.09.2026

  • 3 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Да , САЩ нямат нищо общо с проблемът и ембаргото над Куба! Пришълците от далечната Омега в сътрудничество с Патагония са виновни!

    06:08 09.09.2026

  • 4 Уффф

    0 1 Отговор
    САЩ и без санкции са зле

    06:08 09.09.2026

  • 5 111111111

    1 2 Отговор
    Всеки, който може да чете и пише, да напише в Гугъл "каква е била средната заплата в Хавана през 1958г." точно преди революцията на Кастро. "Колонията" е била но 8 място в света по средна заплата от 150 долара на месец. Сега почти 70г. по-късно и незнам си колко стотин процента инфлация и обезценяване на долара, средната заплата за Хавана днес е 15 долара, след нея са Венецуела и Северна Корея, все социалистически държави, последните 3 места за най-ниски заплати на планетата.

    06:10 09.09.2026