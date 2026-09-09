Куба: Никога няма да бъдем колония; САЩ: Нямаме вина, че сте зле

Президентът на Куба, Мигел Диас-Канел, направи остро изявление в социалната мрежа X, като подчерта, че карибската република добре знае какво е да бъдеш колония и неоколония и категорично няма да позволи това да се случи отново. Думите му идват в момент на тежка хуманитарна и енергийна криза на острова, изострена от американската петролна блокада.

От своя страна, държавният секретар на САЩ Марко Рубио, по време на посещение в Колумбия, отхвърли обвиненията на Хавана. Той заяви, че Вашингтон няма общо с влошаващата се ситуация в Куба и хвърли цялата отговорност върху местните власти, определяйки състоянието като дългогодишна „хуманитарна катастрофа“. Кубинските официални лица обаче контрират, че американските санкции костват милиарди на икономиката и директно наказват кубинския народ.

Богота търси помощ от САЩ срещу дроновете на бунтовниците

На фона на регионалното напрежение, Колумбия изяви желание да модернизира съвместно със САЩ своите системи за борба с безпилотни летателни апарати. Стъпката е провокирана от зачестилите смъртоносни атаки с дронове от страна на местни бунтовнически групировки и картели, които сериозно застрашават националната сигурност. Страната вече обяви мащабен проект за изграждане на антидронов щит, за да отвърне на новата въздушна заплаха, променяща облика на вътрешния конфликт, предава Reuters.

Аржентина налага санкции за петрол край Фолклендите

Президентът на Аржентина Хавиер Милей предприе радикални мерки в дългогодишния спор с Великобритания за Малвинските (Фолклендските) острови. Буенос Айрес въвежда санкции срещу 15 физически и юридически лица, участващи в проучването и добива на петрол в спорните води, по-специално около проекта Sea Lion. Милей определи сондажите като директна заплаха за националната сигурност и заяви, че страната му няма да се откаже от суверенитета си над архипелага.