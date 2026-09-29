Магдалена Томова намекна за нова любов с мистериозен мъж

Няколко снимки с неочакван главен герой разпалиха любопитството около личния живот на Магдалена Томова. Финалистката от третия сезон на „Ергенът“ публикува кадри от последните си дни, сред които се виждат моментни снимки с мъж, чието лице е умишлено скрито.

На фотосите Томова е прегърната с непознатия, а от кадрите личат тъмната му коса и физиката му. В друга част от публикацията се вижда мускулестата му ръка, докато гали малкото куче на варненката.

Томова не е назовала мъжа и не е обявила официално, че е във връзка. Именно затова публикацията засега остава намек, а не потвърждение за нов партньор. В Инстаграм Маги представи кадрите като знак, че отново има повод за усмивка.

След раздялата с Калоян Кънчев

Последната публично известна връзка на Магдалена Томова беше с Калоян Кънчев, познат от първия сезон на „Ергенът: Любов в рая“. Двамата се появиха заедно по време на протестите в края на 2025 г., а впоследствие показаха отношенията си и в социалните мрежи.

Връзката им продължи около шест месеца. Между Томова и Кънчев има 12 години разлика във възрастта, като по-възрастна е Магдалена. Причината за раздялата не е публично потвърдена. В публикацията на HotArena са споменати непотвърдени слухове, че Кънчев е продължил с друга жена, но това не е установен факт.

Още през декември 2025 г. самият Кънчев коментира публичните спекулации около отношенията си с Томова и заяви, че двамата се познават. Впоследствие връзката им беше показана по-открито, но по-късни публикации вече съобщиха за нейния край.

Историята ѝ в „Ергенът“

Преди отношенията си с Кънчев Магдалена Томова потърси любовта в третия сезон на „Ергенът“. Тя стигна до финала заедно с Надежда и получи вниманието на Алек Младенов, но той не избра нито една от двете финалистки. Решението си Младенов съобщи във видеообръщение.

Сега новата публикация на Томова отново поставя личния ѝ живот във фокуса, но самоличността на мъжа до нея остава неизвестна.

Източник: ХотАрена