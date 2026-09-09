Украйна преговаря за около 1000 ракети Patriot с помощта на съюзниците

Украйна преговаря за доставка на около 1000 ракети за разработените от САЩ системи за противовъздушна отбрана Patriot с помощта на съюзници и чрез заем от Европейския съюз, заяви министърът на отбраната Евгений Хмара, предава News.bg.

По време на срещата на Контактната група за отбрана на Украйна Хмара посочи, че по-голямата част от ракетите ще бъдат доставени едва през следващите години, и призова за по-спешна подкрепа.

В последващи коментари, публикувани от Министерството на отбраната, той заяви, че Украйна призовава западните си партньори да предоставят повече ракети за противовъздушна отбрана от собствените си запаси в замяна на подобрения в характеристиките на ракетите по договорите, подписани с Киев.

Киев отчита недостиг на финансиране за дронове

Хмара заяви, че Украйна изпитва недостиг от 27 милиарда долара за финансиране на доставките на дронове.

В обобщението на срещата Министерството на отбраната посочва, че Хмара е представил план за водене на войната от Украйна, който вече се изпълнява, както и списък на определените от Киев основни заплахи от страна на Москва.

Според Хмара Русия не постига стратегически победи по фронтовата линия с дължина 1200 километра, но компенсира това с „терор срещу украинците“.

Киев настоява за подкрепа за ПВО преди зимата

Русия възобнови почти постоянните си атаки с дронове и ракети срещу Киев във вторник след кратко прекъсване, свързано с посещението на американските мирни преговарящи. Според официални лица петима души са били убити в столицата, както и други хора в различни региони.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви на срещата, че съюзниците на Украйна трябва да увеличат подкрепата си, за да може Киев „да се възползва от възможностите, които създава сега на всички фронтове, и да се защити в небето“.

По-рано Европейският съюз даде зелена светлина на Украйна да закупува прехващачи за системите Patriot, използвайки част от предоставения от 27-те държави членки заем от 90 милиарда евро.