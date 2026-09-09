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Украйна преговаря за около 1000 ракети Patriot с помощта на съюзниците
  Тема: Украйна

Украйна преговаря за около 1000 ракети Patriot с помощта на съюзниците

9 Септември, 2026 07:13, обновена 9 Септември, 2026 07:18 749 26

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Повечето ракети се очаква да бъдат доставени през следващите години, но Киев настоява за по-спешна помощ за противовъздушната отбрана

Украйна преговаря за около 1000 ракети Patriot с помощта на съюзниците - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна преговаря за доставка на около 1000 ракети за разработените от САЩ системи за противовъздушна отбрана Patriot с помощта на съюзници и чрез заем от Европейския съюз, заяви министърът на отбраната Евгений Хмара, предава News.bg.

По време на срещата на Контактната група за отбрана на Украйна Хмара посочи, че по-голямата част от ракетите ще бъдат доставени едва през следващите години, и призова за по-спешна подкрепа.

В последващи коментари, публикувани от Министерството на отбраната, той заяви, че Украйна призовава западните си партньори да предоставят повече ракети за противовъздушна отбрана от собствените си запаси в замяна на подобрения в характеристиките на ракетите по договорите, подписани с Киев.

Киев отчита недостиг на финансиране за дронове

Хмара заяви, че Украйна изпитва недостиг от 27 милиарда долара за финансиране на доставките на дронове.

В обобщението на срещата Министерството на отбраната посочва, че Хмара е представил план за водене на войната от Украйна, който вече се изпълнява, както и списък на определените от Киев основни заплахи от страна на Москва.

Според Хмара Русия не постига стратегически победи по фронтовата линия с дължина 1200 километра, но компенсира това с „терор срещу украинците“.

Киев настоява за подкрепа за ПВО преди зимата

Русия възобнови почти постоянните си атаки с дронове и ракети срещу Киев във вторник след кратко прекъсване, свързано с посещението на американските мирни преговарящи. Според официални лица петима души са били убити в столицата, както и други хора в различни региони.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви на срещата, че съюзниците на Украйна трябва да увеличат подкрепата си, за да може Киев „да се възползва от възможностите, които създава сега на всички фронтове, и да се защити в небето“.

По-рано Европейският съюз даде зелена светлина на Украйна да закупува прехващачи за системите Patriot, използвайки част от предоставения от 27-те държави членки заем от 90 милиарда евро.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    3 30 Отговор
    Пусулер умира от страх и звъни по 50 пъти на ден на режима в САЩ да пита "Водя ли войната по международното право?" и те му казват "Не, Володя! Нарушаваш международното право. Изтегли си войските". И он ги изтегля. Буахах 🤣🤣🤣😅😅

    Коментиран от #3, #17, #19

    07:18 09.09.2026

  • 2 Някой

    25 4 Отговор
    Ракетите щели да бъдат доствени през следващите години. Като се има каква е успеваемостта на патриота срещу балистични ракети - и нула прехващащи ракети да получат, ефекта ще бъде същия.
    Иначе, кой е мислил, че ще се стигне до липса на ракети за ПВО в Запада? Явно руснаците са помислили, де. Когато са започавали СВО.

    Коментиран от #8

    07:19 09.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Булекзит

    11 3 Отговор
    3,2 млрд. евро по европейския заем за закупуване на американски ракети прехващачи и други ключови продукти за системите „Пейтриът“. Средствата се набират чрез общ европейски дълг, гарантиран от бюджета на ЕС, а заемът ще стане изискуем едва след като Русия изплати репарации на Украйна.Заемът на ЕС за подкрепа на Украйна е на обща стойност 90 млрд. евро за 2026 и 2027 г. От тях приблизително 60 млрд. евро са предназначени за военни нужди, включително за купуване на оръжие и развитие на украинския отбранителен капацитет, а 30 млрд. евро — за бюджетна и макрофинансова подкрепа. България. Чехия, Унгария и Словакия отказаха да участват

    Коментиран от #7, #9

    07:21 09.09.2026

  • 5 1000 ракетки и много дронове

    17 3 Отговор
    Като знае човек, че това са изделия за еднократна употреба, неволно започва да се чуди защо е необходимо толкова пари да се хвърлят за тях? Извънземните сигурно ни гледат и се чудят, защо си хабим времето и ресурсите за да се избиваме.

    07:23 09.09.2026

  • 6 Евала на съюзниците, затриха 404.

    16 1 Отговор
    МАШАЛАХ, ЕВАЛА.

    07:26 09.09.2026

  • 7 БатСтамат

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "Булекзит":

    Бая ще чакат за репарации и за изплатен заем. Ще пият една студена вода и ще си мокрятГ@з0 в ледена вода.

    07:29 09.09.2026

  • 8 Мдаа...

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Изобщо няма да бъде същия ефекта. Като се сдобие с ракети пво то на 4о4 пак ще почне да пуца сватбарската по високите сгради в Киев, Харков, Одеса и т.н. и пак ще почне да трепе уж своите си граждани. Сега с това се занимават мобилните огневи групи, ама едно е да треснеш 15 етажен блок с патриот, друго е само с 14.5 мм картечница.
    Така че за редовите xoxoли е по добре 4о4 да е без пво.

    07:30 09.09.2026

  • 9 Хи хи хи

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Булекзит":

    волoдiмiр
    3.2 милиарда за пей.триот ракетки прехващачки............нищо работа оШте Фчера почнахме да събираме капачки..........

    07:31 09.09.2026

  • 10 Търсят си боя

    14 1 Отговор
    Съюзници означава участници. До кога ли Русия ще се прави, че не вижда това?

    Коментиран от #13, #18

    07:32 09.09.2026

  • 11 Всъщност

    11 0 Отговор
    Системите Пейтриот могат да прихванат максимум до 15-20 % от свърхзвуковите ракети - не повече. Така че..

    07:37 09.09.2026

  • 12 Kaлпазанин

    9 0 Отговор
    Снощи персите са попиляли всичките в база в Йордания ,та евреина какво мисли да прави с 1000 и докога оФцете ще търпим урсулианци които управляват ЕС да му играят поневейската дрогирана свирка

    07:38 09.09.2026

  • 13 Хе хе...

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "Търсят си боя":

    Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано за няма пет години населението на 4о4 се е свило с две трети, територията с една четвърт, икономиката с над 90%. За целта нато и ЕсеС изгориха над трилион кеш, планини от оръжие и попиляха собствените си икономики. Резултатът? Путин изглежда като да се посъбуди и руснаците взеха да запрягат.
    Найс, а?

    07:39 09.09.2026

  • 14 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    11 0 Отговор
    Само яко бомбене по терористичната киевска хунта и всички фашаги които я подкрепят,никаква милост за тази и3мет.Слава на Русия която отново ще изчисти света от нацизма 🇷🇺👏

    07:39 09.09.2026

  • 15 ЕВРОПЕЙСКИ ...АШАГИ

    10 0 Отговор
    КАКВА ВРЪЗКА ИМАТЕ ДА СЕ МЕСИТЕ В БРАТОУБИЙСТВЕНАТА ВОЙНА ЩЕ ЗАБАТАЧИТЕ ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ .

    07:41 09.09.2026

  • 16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    1000 ракети за следващите няколко години?!?
    Русия изстрелва по Бандерайна по няколкостотин на месец,
    на укрите ще им стигнат за около 3-4 месеца... евентуално...

    07:41 09.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 РУСИЯ ЩЕ ГИ ТРАЕ

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Търсят си боя":

    ОЩИ МАЛКО И ЩЕ ГИ ПРИКЛЮЧИ МЕЧКИ КРУШИ НЕСЕ ЯДЪТ ...УДА УРСУЛО.

    07:43 09.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ ,ДА ГИ ЛИКВИДИРАМЕ

    9 0 Отговор
    ОТ СЪЮЗНИЦИТЕ , ОТ НАС ДИМЕК , ПЛАТЕНИ ПАК ОТ НАС ,ПАК НА НАШ ГРЪБ !!!!
    ТАЯ ГНИЛА ФФАШУРСУЛАНСКА УУПРАВА , ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЛЛИКВИОДИРАНА .
    ТОВА ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ТЪРПИ . ДО КОГА ЩЕ НИ ГРАБЯТ , ДО КОГА ЩЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАМЕ НА ТЕЯ ММАФИОТИ ДА НИ ИМАТ ЗА РОБИ С КОИТО МОГАТ ДА СИ ПРАВЯТ КАКВОТО ИСКАТ ?? ДА НИ ОГРАБВАТ , ДА НИ ПРАВЯТ ПРОКСИТА , ЗА ВОЙНИ, ЗА РАБОТНА СИЛА , ВЪОБЩЕ ДА СМЕ ИМ ИНСТРУМЕНТ В КЪРВАВИТЕ ИМ РЪЦЕ?? ТОТАЛНО СЪВРЕМЕННО РОБСТВО !!

    07:44 09.09.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    😀😀😀
    "Повечето ракети се очаква да бъдат доставени през следващите години"
    😀😀😀
    То така и ние чакаме "след години" ПЛАТЕНИТЕ ПРЕДИ СЕДЕМ ГОДИНИ САМОЛЕТИ да ЛИТНАТ и да пазят родното НЕБЕ❗
    🤔🤔🤔🤔

    07:45 09.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    Обърнаха се преди два месеца към Испания и Гърция да им дадат ракетите си защото само те имат в Европа , но двете държави изобщо не са им отговорили .

    07:53 09.09.2026

  • 24 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    0 3 Отговор
    И без ракети Пейтриът
    Скоро пускат и украинската балистика.

    07:56 09.09.2026

  • 25 Исторически парк

    0 0 Отговор
    1000 броя ахахах това е цялото двугодишно производство на сащ🤣😂

    08:01 09.09.2026

  • 26 Русия днес е агресивенФАШИЗЪМ в действие

    0 0 Отговор
    Това е Отечествена война за Украйна , в която украинците се бият и борят за защита и оцеляването на своята държавност, свобода и независимост на държавата си , докато Владимир Путин и Русия воюват с фашистка агресия за откъсването на територии от Украйна ,заробването и унищожаването на украинския народ и Украйна като една свободна и независима държава, затова всичките съюзници от Европейския съюз днес помагат на Украйна....!

    08:02 09.09.2026

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