Украйна преговаря за около 1000 ракети Patriot с помощта на съюзниците

Украйна преговаря за доставка на около 1000 ракети за разработените от САЩ системи за противовъздушна отбрана Patriot с помощта на съюзници и чрез заем от Европейския съюз, заяви министърът на отбраната Евгений Хмара, предава News.bg.
По време на срещата на Контактната група за отбрана на Украйна Хмара посочи, че по-голямата част от ракетите ще бъдат доставени едва през следващите години, и призова за по-спешна подкрепа.
В последващи коментари, публикувани от Министерството на отбраната, той заяви, че Украйна призовава западните си партньори да предоставят повече ракети за противовъздушна отбрана от собствените си запаси в замяна на подобрения в характеристиките на ракетите по договорите, подписани с Киев.
Киев отчита недостиг на финансиране за дронове
Хмара заяви, че Украйна изпитва недостиг от 27 милиарда долара за финансиране на доставките на дронове.
В обобщението на срещата Министерството на отбраната посочва, че Хмара е представил план за водене на войната от Украйна, който вече се изпълнява, както и списък на определените от Киев основни заплахи от страна на Москва.
Според Хмара Русия не постига стратегически победи по фронтовата линия с дължина 1200 километра, но компенсира това с „терор срещу украинците“.
Киев настоява за подкрепа за ПВО преди зимата
Русия възобнови почти постоянните си атаки с дронове и ракети срещу Киев във вторник след кратко прекъсване, свързано с посещението на американските мирни преговарящи. Според официални лица петима души са били убити в столицата, както и други хора в различни региони.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви на срещата, че съюзниците на Украйна трябва да увеличат подкрепата си, за да може Киев „да се възползва от възможностите, които създава сега на всички фронтове, и да се защити в небето“.
По-рано Европейският съюз даде зелена светлина на Украйна да закупува прехващачи за системите Patriot, използвайки част от предоставения от 27-те държави членки заем от 90 милиарда евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #3, #17, #19
07:18 09.09.2026
2 Някой
Иначе, кой е мислил, че ще се стигне до липса на ракети за ПВО в Запада? Явно руснаците са помислили, де. Когато са започавали СВО.
Коментиран от #8
07:19 09.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Булекзит
Коментиран от #7, #9
07:21 09.09.2026
5 1000 ракетки и много дронове
07:23 09.09.2026
6 Евала на съюзниците, затриха 404.
07:26 09.09.2026
7 БатСтамат
До коментар #4 от "Булекзит":Бая ще чакат за репарации и за изплатен заем. Ще пият една студена вода и ще си мокрятГ@з0 в ледена вода.
07:29 09.09.2026
8 Мдаа...
До коментар #2 от "Някой":Изобщо няма да бъде същия ефекта. Като се сдобие с ракети пво то на 4о4 пак ще почне да пуца сватбарската по високите сгради в Киев, Харков, Одеса и т.н. и пак ще почне да трепе уж своите си граждани. Сега с това се занимават мобилните огневи групи, ама едно е да треснеш 15 етажен блок с патриот, друго е само с 14.5 мм картечница.
Така че за редовите xoxoли е по добре 4о4 да е без пво.
07:30 09.09.2026
9 Хи хи хи
До коментар #4 от "Булекзит":волoдiмiр
3.2 милиарда за пей.триот ракетки прехващачки............нищо работа оШте Фчера почнахме да събираме капачки..........
07:31 09.09.2026
10 Търсят си боя
Коментиран от #13, #18
07:32 09.09.2026
11 Всъщност
07:37 09.09.2026
12 Kaлпазанин
07:38 09.09.2026
13 Хе хе...
До коментар #10 от "Търсят си боя":Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано за няма пет години населението на 4о4 се е свило с две трети, територията с една четвърт, икономиката с над 90%. За целта нато и ЕсеС изгориха над трилион кеш, планини от оръжие и попиляха собствените си икономики. Резултатът? Путин изглежда като да се посъбуди и руснаците взеха да запрягат.
Найс, а?
07:39 09.09.2026
14 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
07:39 09.09.2026
15 ЕВРОПЕЙСКИ ...АШАГИ
07:41 09.09.2026
16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Русия изстрелва по Бандерайна по няколкостотин на месец,
на укрите ще им стигнат за около 3-4 месеца... евентуално...
07:41 09.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 РУСИЯ ЩЕ ГИ ТРАЕ
До коментар #10 от "Търсят си боя":ОЩИ МАЛКО И ЩЕ ГИ ПРИКЛЮЧИ МЕЧКИ КРУШИ НЕСЕ ЯДЪТ ...УДА УРСУЛО.
07:43 09.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ ,ДА ГИ ЛИКВИДИРАМЕ
ТАЯ ГНИЛА ФФАШУРСУЛАНСКА УУПРАВА , ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЛЛИКВИОДИРАНА .
ТОВА ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ТЪРПИ . ДО КОГА ЩЕ НИ ГРАБЯТ , ДО КОГА ЩЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАМЕ НА ТЕЯ ММАФИОТИ ДА НИ ИМАТ ЗА РОБИ С КОИТО МОГАТ ДА СИ ПРАВЯТ КАКВОТО ИСКАТ ?? ДА НИ ОГРАБВАТ , ДА НИ ПРАВЯТ ПРОКСИТА , ЗА ВОЙНИ, ЗА РАБОТНА СИЛА , ВЪОБЩЕ ДА СМЕ ИМ ИНСТРУМЕНТ В КЪРВАВИТЕ ИМ РЪЦЕ?? ТОТАЛНО СЪВРЕМЕННО РОБСТВО !!
07:44 09.09.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Повечето ракети се очаква да бъдат доставени през следващите години"
😀😀😀
То така и ние чакаме "след години" ПЛАТЕНИТЕ ПРЕДИ СЕДЕМ ГОДИНИ САМОЛЕТИ да ЛИТНАТ и да пазят родното НЕБЕ❗
🤔🤔🤔🤔
07:45 09.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ха ха ха
07:53 09.09.2026
24 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
Скоро пускат и украинската балистика.
07:56 09.09.2026
25 Исторически парк
08:01 09.09.2026
26 Русия днес е агресивенФАШИЗЪМ в действие
08:02 09.09.2026