Аржентина предприе нови действия срещу компаниите, които проучват за петрол край Фолклендските острови

Аржентина разшири обхвата на действията си срещу проучванията за петрол край Фолклендските острови, като започна процедури за налагане на санкции срещу още 15 физически лица и организации, предаде ДПА, съобщи БТА.

Канцеларията на президента Хавиер Милей обяви новите действия късно снощи, с което общият брой на лицата и организациите, срещу които са предприети процедури за санкции, достигна 60. В съобщението не се посочват имената на хората и компаниите, срещу които са започнали процедурите.

Аржентинското правителство съобщи в началото на тази седмица, че ще подаде наказателна жалба срещу петролната компания „Навитас Петролиъм“ (Navitas Petroleum) заради дейността ѝ край островите.

В обръщение към нацията миналата седмица Милей потвърди претенциите на страната си към островите и заяви, че ще наложи санкции на всички петролни компании, които работят в района.

Новото напрежение около британската отвъдморска територия възникна, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че САЩ няма да помогнат на Великобритания при евентуален бъдещ конфликт за Фолклендските острови.

По-рано от „Даунинг стрийт“ заявиха, че Великобритания не възнамерява да предприема дипломатически ответни действия заради заплахите на Милей, като Лондон се стреми да укрепи отношенията си с Аржентина.

На референдум през 2013 г. жителите на Фолклендските острови гласуваха с огромно мнозинство територията да остане британска отвъдморска територия - 99,8 на сто гласуваха „за“, а само трима души бяха „против“.

Макар САЩ официално да заемат неутрална позиция, Вашингтон подкрепи британската кампания за връщането на островите, след като Аржентина нахлу на тях през 1982 г.

Това доведе до Фолклендската война, в която за малко повече от 70 дни загинаха 255 британски военнослужещи, 655 аржентинци и трима жители на Фолклендските острови.

„Нашата роля и значимост като държава в света се промениха драстично.“, заяви Милей в речта си. „Фолклендските острови са нашето бъдеще - трябва да си върнем тези острови, които са от национално значение. Няма друг път напред“, добави той.

Базираната във Великобритания компания за проучване на петролни находища „Рокхопър“ (Rockhopper), която работи с „Навитас“ по петролното находище край островите, обяви миналата седмица, че не очаква действията на аржентинското правителство да окажат „съществено влияние“ върху проекта.