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Аржентина предприе нови действия срещу компаниите, които проучват за петрол край Фолклендските острови

Аржентина предприе нови действия срещу компаниите, които проучват за петрол край Фолклендските острови

9 Септември, 2026 12:02 808 15

  • фолклендски острови-
  • аржентина-
  • великобритания-
  • хавиер милей

Общият брой на лицата и организациите, срещу които са предприети процедури за санкции, достигна 60

Аржентина предприе нови действия срещу компаниите, които проучват за петрол край Фолклендските острови - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Аржентина разшири обхвата на действията си срещу проучванията за петрол край Фолклендските острови, като започна процедури за налагане на санкции срещу още 15 физически лица и организации, предаде ДПА, съобщи БТА.

Канцеларията на президента Хавиер Милей обяви новите действия късно снощи, с което общият брой на лицата и организациите, срещу които са предприети процедури за санкции, достигна 60. В съобщението не се посочват имената на хората и компаниите, срещу които са започнали процедурите.

Аржентинското правителство съобщи в началото на тази седмица, че ще подаде наказателна жалба срещу петролната компания „Навитас Петролиъм“ (Navitas Petroleum) заради дейността ѝ край островите.

В обръщение към нацията миналата седмица Милей потвърди претенциите на страната си към островите и заяви, че ще наложи санкции на всички петролни компании, които работят в района.

Новото напрежение около британската отвъдморска територия възникна, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че САЩ няма да помогнат на Великобритания при евентуален бъдещ конфликт за Фолклендските острови.

По-рано от „Даунинг стрийт“ заявиха, че Великобритания не възнамерява да предприема дипломатически ответни действия заради заплахите на Милей, като Лондон се стреми да укрепи отношенията си с Аржентина.

На референдум през 2013 г. жителите на Фолклендските острови гласуваха с огромно мнозинство територията да остане британска отвъдморска територия - 99,8 на сто гласуваха „за“, а само трима души бяха „против“.

Макар САЩ официално да заемат неутрална позиция, Вашингтон подкрепи британската кампания за връщането на островите, след като Аржентина нахлу на тях през 1982 г.

Това доведе до Фолклендската война, в която за малко повече от 70 дни загинаха 255 британски военнослужещи, 655 аржентинци и трима жители на Фолклендските острови.

„Нашата роля и значимост като държава в света се промениха драстично.“, заяви Милей в речта си. „Фолклендските острови са нашето бъдеще - трябва да си върнем тези острови, които са от национално значение. Няма друг път напред“, добави той.

Базираната във Великобритания компания за проучване на петролни находища „Рокхопър“ (Rockhopper), която работи с „Навитас“ по петролното находище край островите, обяви миналата седмица, че не очаква действията на аржентинското правителство да окажат „съществено влияние“ върху проекта.


Аржентина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааааа

    6 0 Отговор
    Некой разбърка кацата с "мед" ...

    Коментиран от #5, #11

    12:05 09.09.2026

  • 2 Кина

    6 2 Отговор
    Това което не искат да знаете..! Аржентина отдавна се подготвя за този момент..! В момента военния арсенал на държавата е ПРЕПЪЛНЕН..

    Коментиран от #4, #8

    12:05 09.09.2026

  • 3 Стоянчо Пуканката

    5 5 Отговор
    Амигосите-архентиноси трябва да наритат като мр$сни котета рижавите инцести от Фолклените. Анжлосаксите по природа са ст$хливи пс$та, достатъчно е Малей да им скръцне със зъби и луничавите симпатяги от мъгливото островче ще "избягат с 200"...

    Коментиран от #9, #10

    12:12 09.09.2026

  • 4 Аржентински рибейстек

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Да препълнен е , с онова оръжие което изстрелват,по поляните едрия рогат добитък

    12:16 09.09.2026

  • 5 Атина Палада

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "мдааааа":

    Защо се срамуваш да кажеш,че този нЕкой е САЩ?

    Коментиран от #7

    12:17 09.09.2026

  • 6 латино БиДончо

    3 1 Отговор
    по чорлав

    12:20 09.09.2026

  • 7 мдааааа

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    А ти защо се срамуваш да кажеш , че може да е нЯкой , който разбърка украЙнската каца .. ПАЛАВАТА

    Коментиран от #12

    12:21 09.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пиночет

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Стоянчо Пуканката":

    Аржентинците са по -големи смотаняци и палячовци, даже и от руските отрепки!

    12:22 09.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Темата

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "мдааааа":

    не интересна.

    12:25 09.09.2026

  • 12 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "мдааааа":

    Ми той е същия..И украинската каца и Иранската каца сега и тук...Един и същи е.. Даже САЩ не го и крият! Признават си!

    Коментиран от #14

    12:27 09.09.2026

  • 13 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Тези острови накрая ще се окажат че са еврейски,и половин Патагония е купена от тях ,така както купиха острова и в Албания ,затова навсякъде щъкат чи@@@@ с кипута ,и после след няма да ривете

    12:30 09.09.2026

  • 14 мдааааа

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Старата , Позната до болка песен . "САЩ са агресори , а роzzия е освободителка " .. "освободиха " маса украински села и градове от жилища . .. Абе , да не си била Партийна Секретарка ?

    Коментиран от #15

    12:39 09.09.2026

  • 15 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "мдааааа":

    Ако съм била партийна секретарка ,сега щях да съм евроатлантик.

    12:43 09.09.2026

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