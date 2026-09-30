Тръмп: Ким Чен-ун е мой приятел и има ядрен потенциал

Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил изкуствения интелект с китайския президент Си Дзинпин по време на срещата им във Вашингтон миналата седмица, но отхвърли идеята САЩ и Китай да създадат общи правила за управление на технологията.

„Ние водим пред Китай и всички останали и искам да запазим това предимство“, каза Тръмп пред журналисти след среща с ръководители на водещи технологични компании в Белия дом. По думите му съвместната работа с Пекин би дала на Китай достъп до американски разработки. Информацията беше съобщена от Ей Би Си.

Сред участниците в срещата бяха представители на OpenAI, Anthropic, Meta, Google, Nvidia и xAI. Тръмп и председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън подписаха с част от ръководителите доброволно споразумение за саморегулация на сектора.

Компаниите поемат доброволни ангажименти

Документът предвижда компаниите да въведат вътрешен контрол върху разработването на изкуствен интелект, да работят с независими външни одитори и да създадат комитети към управителните си органи, които да разглеждат одитите. Предвиждат се и регулярни срещи за обсъждане на общи стандарти.

Тръмп каза, че споразумението е морално обвързващо, но не представлява законова регулация. „Виждам значителна саморегулация и те разбират, че трябва да се саморегулират“, заяви президентът. Асошиейтед прес съобщи, че документа са подписали ръководители или представители на Anthropic, Google, Meta, OpenAI, Nvidia и xAI.

Тръмп нарече Ким Чен-ун свой приятел

По време на същата среща с журналисти Тръмп беше попитан защо Северна Корея може да притежава ядрено оръжие, след като той настоява Иран да не се сдобива с такова.

„Той е мой приятел. Харесва Тръмп“, каза президентът за Ким Чен-ун. Тръмп добави, че севернокорейският лидер го уважава и го харесва, и заяви: „Докато съм наоколо, той ще бъде добре.“

Според Йонхап Тръмп е признал, че Северна Корея разполага с „доста голям“ ядрен потенциал, макар и по-малък от този на Съединените щати. Той обвини предишни американски администрации, че не са спрели развитието на севернокорейската ядрена програма.

Тръмп и Ким Чен -ун се срещнаха три пъти по време на първия мандат на американския президент – в Сингапур през юни 2018 г., в Ханой през февруари 2019 г. и в демилитаризираната зона между двете Кореи през юни 2019 г.

Американският президент отново даде знак, че допуска нов контакт с Пхенян. Йонхап посочва, че спекулациите за среща между Тръмп и Ким продължават във връзка с планирано пътуване на Тръмп до Азия през ноември.

Източници: Йонхап, Ей Би Си