Axios: Преговорите САЩ–Иран са в задънена улица

Преговорите между САЩ и Иран с посредничеството на Катар са постигнали малък напредък, а нито една от страните не е показала готовност за съществен компромис. Това съобщи Axios, позовавайки се на трима източници, запознати с разговорите.

Задочната дипломация се води на фона на опасенията, че военният конфликт може да бъде подновен. Според американски представители, цитирани от Axios, Доналд Тръмп може да нареди връщане към мащабни бойни действия след междинните избори в САЩ.

Катарският план не успява да сближи позициите

Катарският посредник Али ал-Тауади се е срещнал в понеделник в Ню Йорк с иранския външен министър Абас Арагчи и неговия екип. Разговорите са продължили няколко часа и са включвали предложение от две страници, изготвено от Катар.

Планът е бил насочен към двете основни спорни точки - искането на Иран за вдигане на американската морска блокада и настояването на Вашингтон Техеран да направи отстъпки по ядрената си програма. По-късно ал-Тауади е разговарял във Вашингтон със специалния пратеник на Тръмп Джаред Къшнър и други американски представители. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс е участвал в част от срещата.

В началото на седмицата американски представители определиха разговорите като „положителни и конструктивни“ и заявиха, че Иран е показал гъвкавост по ядрените въпроси. Те са посочили също, че Тръмп е готов да обсъди облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени ирански средства срещу конкретни стъпки за ограничаване на ядрената програма.

Няколко часа по-късно обаче Тръмп заяви в социалната мрежа Truth Social, че не е предложил нищо на Иран. Според един от източниците, цитиран от Axios, разговорите са блокирани, защото Техеран настоява за условия, които Вашингтон не може да приеме, докато американската страна смята, че натискът върху Иран засилва позициите ѝ.

Вашингтон настоява за ядрени отстъпки

Други регионални посредници, сред които Пакистан и Египет, са призовали Иран да приеме отстъпки по ядрената програма. Според източник на Axios иранската страна е заявила, че ще разгледа подобни стъпки едва след като САЩ се върнат към меморандума за разбирателство, договорен през юни.

Иранският секретар на Върховния съвет за национална сигурност Мохсен Резаи е заявил, че Техеран е предал условията си на Вашингтон. „Тръмп е попаднал в безизходица, в която не може нито да преговаря, нито да воюва“, е казал Резаи, според ирански медии.

Пред журналисти Доналд Тръмп заяви: „Те се справят много зле. Не знам дали още са готови да се предадат. Ще се предадат. Това е, за да не получат ядрено оръжие. Иран няма да има ядрено оръжие.“ Изявлението му е цитирано от Axios.

Същевременно посредниците от Катар продължават да обменят послания между двете страни. Според Асошиейтед прес основните разногласия са свързани с последователността на стъпките - Иран иска първо облекчаване на блокадата и санкциите, а Вашингтон настоява предварително да получи конкретни гаранции по ядрения въпрос. Ройтерс съобщи, че Катар се надява совалковата дипломация да доведе до пробив, но до момента няма споразумение за отваряне на Ормузкия проток.

Източници: Axios, Ройтерс