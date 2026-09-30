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В окупирания от Русия Олешки: въпросът е "на живот и смърт"
  Тема: Украйна

В окупирания от Русия Олешки: въпросът е "на живот и смърт"

30 Септември, 2026 08:20 1 885 57

  • украйна-
  • олешки-
  • русия-
  • кая калас-
  • санкции

Последните доставки на храни в окупирания град са били преди четири месеца

В окупирания от Русия Олешки: въпросът е "на живот и смърт" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Москва отказва спасителна акция за гладуващите хора в Олешки, които са обсадени в разрушения украински град на брега на река Днепър. Последните доставки на храни са били преди четири месеца, пише швейцарското издание „Нойе Цюрхер Цайтунг". Ситуацията там събуди и международен отзвук.

Четири години и половина след като руските войски превзеха украинския град Олешки в Херсонска област, там царят апокалиптични условия, пише швейцарският „Нойе Цюрхер Цайтунг". Оцелелите жители, които все още имат достъп до интернет, разказват за живот, изпълнен с лишения - без ток, газ, течаща вода и без достатъчно провизии, пише изданието и специално подчертава, че Москва засега отказва спасителна акция за гладуващите хора в обсадения град на брега на Днепър.

Става дума за хора, а не за територии

"Хуманитарната катастрофа в Олешки нагледно демонстрира какво се случва с жителите на окупираните от Русия украински територии" - това заяви върховната представителка на ЕС по външната политика и политиката за сигурност Кая Калас на пресконференция в Брюксел.

"Когато някой попита: "Защо просто не им отстъпим тези територии?" - това изглежда толкова просто, нали? Но всъщност става дума за хора, които страдат на тези земи", заяви Калас. С това тя напомни, че не става дума за територии, а за хора.

Населеното място в Херсонска област е вече от над три месеца отрязано от доставки на хранителни продукти. ЕС се опитва да достави хуманитарна помощ в града и „да подкрепи Украйна, за да може тя да защити себе си и своите граждани", каза още Кая Калас.

В Брюксел подготвят санкции

Тя добави, че в Брюксел подготвят „значителен списък със санкции“ срещу Русия. Очаква се в списъка да бъдат включени над 1 500 физически и юридически лица, предимно свързани с военно-промишления комплекс на Русия.

Полският евродепутат Михал Кобоско заяви пред ДВ, че ще повдигне въпроса за Олешки и пред Европарламента. Той изрази съмнение, че европейските политици и обществеността са достатъчно информирани за ситуацията там и заяви, че не става дума за теоретичен въпрос, а за „съвсем конкретен въпрос на живот и смърт“.

Москва не дава отговор

Град Олешки беше окупиран още в първите дни на руската агресия срещу Украйна. През юни 2023 г. той беше и почти изцяло наводнен в резултат от разрушаването на язовирната стена на ВЕЦ „Каховка". В община Олешки, която включва 13 населени места, остават около 6000 души, сред които и 180 деца, уточниха от градската администрация.

Още от началото на пролетта Украйна води преговори с Русия за евакуация на хората от Олешки, но руската страна още не е потвърдила, че е готова да позволи хуманитарната операция, заяви пълномощникът на Украйна по правата на човека Дмитрий Лубинец.

Автор: Екатерина Венкина


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Концлагера Украйна

    55 10 Отговор
    Използва цивилното население за жив щит. Война е. Защо бандеровците не ги евакуират от фронта?

    Коментиран от #11, #43

    08:23 30.09.2026

  • 2 Пич

    58 7 Отговор
    На война винаги такъв е въпросът!!!
    Да арестуват Зелю украинците, и да преговарят с Москва!!!
    Иначе - до последния украинец!!!

    Коментиран от #15, #55

    08:24 30.09.2026

  • 3 Ала Бала

    64 5 Отговор
    Четох само до "Дойче Зеле"

    Коментиран от #42

    08:25 30.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Майданче

    47 6 Отговор
    Като я няма Нюланд да ги нахрани с курабийки и кифли, ще гладуват, какво да правят.

    08:27 30.09.2026

  • 7 Фен

    34 6 Отговор
    Все някой полу-чист чаршаф е останал. На клечка, и през прозореца. А, да. Зе не дава. Ще ги разстрелят. Ами... Те си го избраха.

    08:27 30.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Миташки

    36 5 Отговор
    А стига с тоя Олешки бе, без да казвате каква е причината!

    08:28 30.09.2026

  • 10 Промяната

    39 5 Отговор
    Пропаганда с вкиснало зеле за закуска. Не, благодаря!

    08:30 30.09.2026

  • 11 ами

    52 6 Отговор

    До коментар #1 от "Концлагера Украйна":

    явно не си наясно със ситуацията там. Градът се намира на левия бряг на Днепър, срещу Херсон. Постоянно е под обстрела на всу, всички автомобили, превозващи храна и горива са под ударите на дронове, а дроновете са украински. Всички тия вопли на западняците са лицемерни, но от западняка какво да очакваш.

    08:30 30.09.2026

  • 12 Оня

    26 5 Отговор
    Дойче нещо си и кайчето! Неочаквано добра комбинация! Тия от дойчето явно прилагат сериозен конкурс! Кой е по По най " умен" !

    08:32 30.09.2026

  • 13 Мишел

    21 4 Отговор
    На снимката е много гладен жител на Олешки

    08:34 30.09.2026

  • 14 оня с коня

    31 4 Отговор
    Хайде уточнете се Окупиран или Обсаден ,щото има много голяма разлика ,а пък ако има цивилни ,някой насила ли ги държи там ?

    08:35 30.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 провинциалист

    30 4 Отговор
    Не забравяйте, че превръщането на Украйна в картофена нива е започнало с насаждане на свобода, демокрация, равенство и насаждане на омраза към Русия. Също като при нас.

    08:39 30.09.2026

  • 18 Тико

    26 3 Отговор
    ДВ защо не пита дали не унищожават с дронове украинците всеки камион с храна на руския бряг на Днепър? Те предизвикват кризата и те дават разрешението- уж евакуация, ама десант. Само дали им останаха войници да пратят на сигурна смърт?

    08:42 30.09.2026

  • 19 Факт

    3 22 Отговор
    В руския анклав бг разстрелват хора по улиците,а вие занимавате хората с ръша и украине,затова сте на загубената държава в ес

    Коментиран от #35, #48

    08:43 30.09.2026

  • 20 Хората

    25 3 Отговор
    Искат да се изтеглят към Русия но убииците , наркомани не им позволяват , непрекъснато пущат дронове , има убити хора . Няма по жестоко същество от надрусания украинец , така е от 2014 г . Бог с Русия !

    08:43 30.09.2026

  • 21 Шизофренично

    21 4 Отговор
    Шизофренични писАние. Предпоследно градът окупиран ли е или е обсаден? Ненормалници.

    08:43 30.09.2026

  • 22 ОТ СТАТИЯТА РАЗБИРАМЕ

    20 3 Отговор
    Руската армия е освободила град Олешки в Херсонска област.

    08:47 30.09.2026

  • 23 Хохо Бохо

    18 3 Отговор
    Това е писано от хомосексуалистипривърженици на едната гледна точка. Нали?

    08:48 30.09.2026

  • 24 Зико

    19 3 Отговор
    Цялата тая постановка ужасно прилича на битката за Кринки на Днепър 2023/2024. Укрите загубиха есна цяла бригада, 35а на морската пехота. Вдовиците още си търсят мъжете да ги погребат. Защо им е ново фиаско на укрите?

    08:49 30.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 нннн

    11 0 Отговор
    И КОЙ е виновен?!
    Не ни заблуждавайте. Четем и други сайтове.

    08:54 30.09.2026

  • 27 Още рано рано

    16 2 Отговор
    Фашистка пропаганда и плюене по Русия! Явно се очаква тежък ден за Украйна...

    Коментиран от #34, #57

    08:55 30.09.2026

  • 28 Абе

    10 2 Отговор
    Дойче зеле....

    08:56 30.09.2026

  • 29 Откакто даваме пари за Зеленски

    9 1 Отговор
    Не мога един дюнер да си купя. Ужасна скъпотия! Сварявам яхния и ям три дни едно и също с повече хляб.

    08:59 30.09.2026

  • 30 Селяк

    11 3 Отговор
    Кое Зеле понамирисва повече - Немското или Брюкселското?

    09:01 30.09.2026

  • 31 Задуших патладжани с домати

    8 3 Отговор
    Постна манджа в микровълновата фурна.
    Много скъпо стана ей! Таз украйна ни съсипа!

    09:03 30.09.2026

  • 32 Мишел

    11 4 Отговор
    Тази нощ в Киев са ударени повече обекти в Киев, отколкото в цялата война досега. Унищожени са пускови инсталации на ПВО Пейтриът.

    Коментиран от #39

    09:04 30.09.2026

  • 33 Хайо

    10 2 Отговор
    Тези в еврупа начело с Калас и Урсула в крайна сметка както са тръгнали ще сложат санкции поименно на всички руснаци и после ?

    09:04 30.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мишел

    8 3 Отговор

    До коментар #19 от "Факт":

    Няма как американска колония да е руски анклав.

    Коментиран от #44

    09:07 30.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Артилерист

    12 2 Отговор
    DW се опитва загрижено и милостиво да ни впечатли с положението в Олешки, но с възторг прокламира "успехите" на укрите по рафинериите на Русия, масираната атака с дронове по Москва в деня на изборите, използването на роботизирана техника (както колите бомби на терористите от Ислямска държава ) на Лиманското направление и др. Азовецът Билецки, Зеленски и други около него, не спират с пропагандата за контраюрушите и дроновите победи, но това е само димна завеса за прикриване на реалното положение на фронта. Руските войски настъпват, обкръжават, изолират логистично и опровергават укролъжите. Това което укрите показват на картите се различава с десетки километри от случващото се на терен и затова Зеленски непрекъснато иска помощи, защото укрологистиката е на изчерпване, а към фронта се блокира огнево от превъзхождащите руски далекобойни средства...

    Коментиран от #40

    09:11 30.09.2026

  • 38 6135

    5 2 Отговор
    Сега, "обсаден"или "окупиран" е този град. Има известна разлика.

    Ех, зеле, зеле...

    09:13 30.09.2026

  • 39 Ха ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    А Святогирск превзехте ли го вече?

    09:16 30.09.2026

  • 40 Наско

    3 9 Отговор

    До коментар #37 от "Артилерист":

    Тия уж 5 години все настъпват , а все на Малая Токмачка стоят. Лиман колко пъти го превземаха?Парад в Киев кога се планира?

    Коментиран от #45, #54

    09:19 30.09.2026

  • 41 Истината е друга

    3 9 Отговор
    Вместо да пуснат реалните новини от Олешки, че руснаците се предават масово, хвърлят оръжието и бягат. Над 250 са вече руските пленници.

    09:19 30.09.2026

  • 42 Дойче Веле

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ала Бала":

    Дори не можеш да четеш, чукча.

    09:20 30.09.2026

  • 43 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Концлагера Украйна":

    Туй Олешки не ли Алёшки?

    09:20 30.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Васил

    2 4 Отговор

    До коментар #40 от "Наско":

    Тук ни обещаваха парад в Киев на 9-ти май 2022-ра година. Сега същите тия разправят, че някъв Марк Мили бил говорил за 3 дни Киев.

    Коментиран от #47

    09:22 30.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Наско

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "Васил":

    Той Марк Мили им сложил парадните униформи в танковете. И оня козар тиктокър и на него Мили му е казал че до няколко часа ще арестува Зеленски. И на Симонян е казал да го обяви по телевизията.
    Сало е забравил на украинците да каже да се предадат на безаналоговите алкаши.

    09:28 30.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ами ако укроидите

    3 1 Отговор
    са толкова загрижени просто да спрат да обстрелват колите с хуманитарна помощ

    09:33 30.09.2026

  • 50 Бг гражданин

    5 1 Отговор
    Белият баъйряк и всичко ще има после и храна и вода,нови жилища,заводи,работа ,като в Мариополл .Иначе такива като тая Калас,ще ви довършат.

    09:37 30.09.2026

  • 51 Ха ха ха

    1 1 Отговор
    Как така нямат ток,вода и газ а имат интернет

    09:40 30.09.2026

  • 52 Пълни небивалици

    1 1 Отговор
    Точно Русия осигурява продоволствено хората ,които са там . И организира извозването им от града . Което всячески е възпрепятствано от ВСУ командите

    09:40 30.09.2026

  • 53 Гориил

    1 1 Отговор
    Русия не преговаря с Украйна. Единственият начин да се спасят човешки животи е да се предаде. Хиляди листовки с инструкции как да се направи това се хвърлят над града. Освен това, мощни високоговорители на дронове излъчват информация на украински и руски език 24/7.

    09:41 30.09.2026

  • 54 Артилерист

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Наско":

    Никога не съм твърдял, че на Русия и е лесно, но ти виж какво се случва с Европа, която всъщност води война срещу нея чрез украинците.

    Коментиран от #56

    09:42 30.09.2026

  • 55 Антирашист 4400

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Зеленски е герой ,защитава родината си ! Разните там копейки и рашисти подкрепящи фашисткия режим на пусин ,нямат родина !

    09:53 30.09.2026

  • 56 Антирашист 4401

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Артилерист":

    Обръщаш фактите, просия започна войната и носи цялата отговорност за всички жертви и разрушения !

    09:57 30.09.2026

  • 57 Антирашист 4402

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Още рано рано":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    10:03 30.09.2026

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