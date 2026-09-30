В окупирания от Русия Олешки: въпросът е "на живот и смърт"

Москва отказва спасителна акция за гладуващите хора в Олешки, които са обсадени в разрушения украински град на брега на река Днепър. Последните доставки на храни са били преди четири месеца, пише швейцарското издание „Нойе Цюрхер Цайтунг". Ситуацията там събуди и международен отзвук.

Четири години и половина след като руските войски превзеха украинския град Олешки в Херсонска област, там царят апокалиптични условия, пише швейцарският „Нойе Цюрхер Цайтунг". Оцелелите жители, които все още имат достъп до интернет, разказват за живот, изпълнен с лишения - без ток, газ, течаща вода и без достатъчно провизии, пише изданието и специално подчертава, че Москва засега отказва спасителна акция за гладуващите хора в обсадения град на брега на Днепър.

Става дума за хора, а не за територии

"Хуманитарната катастрофа в Олешки нагледно демонстрира какво се случва с жителите на окупираните от Русия украински територии" - това заяви върховната представителка на ЕС по външната политика и политиката за сигурност Кая Калас на пресконференция в Брюксел.

"Когато някой попита: "Защо просто не им отстъпим тези територии?" - това изглежда толкова просто, нали? Но всъщност става дума за хора, които страдат на тези земи", заяви Калас. С това тя напомни, че не става дума за територии, а за хора.

Населеното място в Херсонска област е вече от над три месеца отрязано от доставки на хранителни продукти. ЕС се опитва да достави хуманитарна помощ в града и „да подкрепи Украйна, за да може тя да защити себе си и своите граждани", каза още Кая Калас.

В Брюксел подготвят санкции

Тя добави, че в Брюксел подготвят „значителен списък със санкции“ срещу Русия. Очаква се в списъка да бъдат включени над 1 500 физически и юридически лица, предимно свързани с военно-промишления комплекс на Русия.

Полският евродепутат Михал Кобоско заяви пред ДВ, че ще повдигне въпроса за Олешки и пред Европарламента. Той изрази съмнение, че европейските политици и обществеността са достатъчно информирани за ситуацията там и заяви, че не става дума за теоретичен въпрос, а за „съвсем конкретен въпрос на живот и смърт“.

Москва не дава отговор

Град Олешки беше окупиран още в първите дни на руската агресия срещу Украйна. През юни 2023 г. той беше и почти изцяло наводнен в резултат от разрушаването на язовирната стена на ВЕЦ „Каховка". В община Олешки, която включва 13 населени места, остават около 6000 души, сред които и 180 деца, уточниха от градската администрация.

Още от началото на пролетта Украйна води преговори с Русия за евакуация на хората от Олешки, но руската страна още не е потвърдила, че е готова да позволи хуманитарната операция, заяви пълномощникът на Украйна по правата на човека Дмитрий Лубинец.

Автор: Екатерина Венкина