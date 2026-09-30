В окупирания от Русия Олешки: въпросът е "на живот и смърт"

Москва отказва спасителна акция за гладуващите хора в Олешки, които са обсадени в разрушения украински град на брега на река Днепър. Последните доставки на храни са били преди четири месеца, пише швейцарското издание „Нойе Цюрхер Цайтунг". Ситуацията там събуди и международен отзвук.
Четири години и половина след като руските войски превзеха украинския град Олешки в Херсонска област, там царят апокалиптични условия, пише швейцарският „Нойе Цюрхер Цайтунг". Оцелелите жители, които все още имат достъп до интернет, разказват за живот, изпълнен с лишения - без ток, газ, течаща вода и без достатъчно провизии, пише изданието и специално подчертава, че Москва засега отказва спасителна акция за гладуващите хора в обсадения град на брега на Днепър.
Става дума за хора, а не за територии
"Хуманитарната катастрофа в Олешки нагледно демонстрира какво се случва с жителите на окупираните от Русия украински територии" - това заяви върховната представителка на ЕС по външната политика и политиката за сигурност Кая Калас на пресконференция в Брюксел.
"Когато някой попита: "Защо просто не им отстъпим тези територии?" - това изглежда толкова просто, нали? Но всъщност става дума за хора, които страдат на тези земи", заяви Калас. С това тя напомни, че не става дума за територии, а за хора.
Населеното място в Херсонска област е вече от над три месеца отрязано от доставки на хранителни продукти. ЕС се опитва да достави хуманитарна помощ в града и „да подкрепи Украйна, за да може тя да защити себе си и своите граждани", каза още Кая Калас.
В Брюксел подготвят санкции
Тя добави, че в Брюксел подготвят „значителен списък със санкции“ срещу Русия. Очаква се в списъка да бъдат включени над 1 500 физически и юридически лица, предимно свързани с военно-промишления комплекс на Русия.
Полският евродепутат Михал Кобоско заяви пред ДВ, че ще повдигне въпроса за Олешки и пред Европарламента. Той изрази съмнение, че европейските политици и обществеността са достатъчно информирани за ситуацията там и заяви, че не става дума за теоретичен въпрос, а за „съвсем конкретен въпрос на живот и смърт“.
Москва не дава отговор
Град Олешки беше окупиран още в първите дни на руската агресия срещу Украйна. През юни 2023 г. той беше и почти изцяло наводнен в резултат от разрушаването на язовирната стена на ВЕЦ „Каховка". В община Олешки, която включва 13 населени места, остават около 6000 души, сред които и 180 деца, уточниха от градската администрация.
Още от началото на пролетта Украйна води преговори с Русия за евакуация на хората от Олешки, но руската страна още не е потвърдила, че е готова да позволи хуманитарната операция, заяви пълномощникът на Украйна по правата на човека Дмитрий Лубинец.
Автор: Екатерина Венкина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Концлагера Украйна
Коментиран от #11, #43
08:23 30.09.2026
2 Пич
Да арестуват Зелю украинците, и да преговарят с Москва!!!
Иначе - до последния украинец!!!
Коментиран от #15, #55
08:24 30.09.2026
3 Ала Бала
Коментиран от #42
08:25 30.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Майданче
08:27 30.09.2026
7 Фен
08:27 30.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Миташки
08:28 30.09.2026
10 Промяната
08:30 30.09.2026
11 ами
До коментар #1 от "Концлагера Украйна":явно не си наясно със ситуацията там. Градът се намира на левия бряг на Днепър, срещу Херсон. Постоянно е под обстрела на всу, всички автомобили, превозващи храна и горива са под ударите на дронове, а дроновете са украински. Всички тия вопли на западняците са лицемерни, но от западняка какво да очакваш.
08:30 30.09.2026
12 Оня
08:32 30.09.2026
13 Мишел
08:34 30.09.2026
14 оня с коня
08:35 30.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 провинциалист
08:39 30.09.2026
18 Тико
08:42 30.09.2026
19 Факт
Коментиран от #35, #48
08:43 30.09.2026
20 Хората
08:43 30.09.2026
21 Шизофренично
08:43 30.09.2026
22 ОТ СТАТИЯТА РАЗБИРАМЕ
08:47 30.09.2026
23 Хохо Бохо
08:48 30.09.2026
24 Зико
08:49 30.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 нннн
Не ни заблуждавайте. Четем и други сайтове.
08:54 30.09.2026
27 Още рано рано
Коментиран от #34, #57
08:55 30.09.2026
28 Абе
08:56 30.09.2026
29 Откакто даваме пари за Зеленски
08:59 30.09.2026
30 Селяк
09:01 30.09.2026
31 Задуших патладжани с домати
Много скъпо стана ей! Таз украйна ни съсипа!
09:03 30.09.2026
32 Мишел
Коментиран от #39
09:04 30.09.2026
33 Хайо
09:04 30.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Мишел
До коментар #19 от "Факт":Няма как американска колония да е руски анклав.
Коментиран от #44
09:07 30.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Артилерист
Коментиран от #40
09:11 30.09.2026
38 6135
Ех, зеле, зеле...
09:13 30.09.2026
39 Ха ха ха
До коментар #32 от "Мишел":А Святогирск превзехте ли го вече?
09:16 30.09.2026
40 Наско
До коментар #37 от "Артилерист":Тия уж 5 години все настъпват , а все на Малая Токмачка стоят. Лиман колко пъти го превземаха?Парад в Киев кога се планира?
Коментиран от #45, #54
09:19 30.09.2026
41 Истината е друга
09:19 30.09.2026
42 Дойче Веле
До коментар #3 от "Ала Бала":Дори не можеш да четеш, чукча.
09:20 30.09.2026
43 Абе
До коментар #1 от "Концлагера Украйна":Туй Олешки не ли Алёшки?
09:20 30.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Васил
До коментар #40 от "Наско":Тук ни обещаваха парад в Киев на 9-ти май 2022-ра година. Сега същите тия разправят, че някъв Марк Мили бил говорил за 3 дни Киев.
Коментиран от #47
09:22 30.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Наско
До коментар #45 от "Васил":Той Марк Мили им сложил парадните униформи в танковете. И оня козар тиктокър и на него Мили му е казал че до няколко часа ще арестува Зеленски. И на Симонян е казал да го обяви по телевизията.
Сало е забравил на украинците да каже да се предадат на безаналоговите алкаши.
09:28 30.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ами ако укроидите
09:33 30.09.2026
50 Бг гражданин
09:37 30.09.2026
51 Ха ха ха
09:40 30.09.2026
52 Пълни небивалици
09:40 30.09.2026
53 Гориил
09:41 30.09.2026
54 Артилерист
До коментар #40 от "Наско":Никога не съм твърдял, че на Русия и е лесно, но ти виж какво се случва с Европа, която всъщност води война срещу нея чрез украинците.
Коментиран от #56
09:42 30.09.2026
55 Антирашист 4400
До коментар #2 от "Пич":Зеленски е герой ,защитава родината си ! Разните там копейки и рашисти подкрепящи фашисткия режим на пусин ,нямат родина !
09:53 30.09.2026
56 Антирашист 4401
До коментар #54 от "Артилерист":Обръщаш фактите, просия започна войната и носи цялата отговорност за всички жертви и разрушения !
09:57 30.09.2026
57 Антирашист 4402
До коментар #27 от "Още рано рано":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
10:03 30.09.2026