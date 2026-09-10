Ракетите за украинските F-16 свършват; Мерц и Лидерът на АзГ се скараха за Русия

В германския Бундестаг избухна остра престрелка между федералния канцлер Фридрих Мерц и съпредседателката на „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел по време на бюджетните дебати.

Вайдел разкритикува правителството за „тотално провалена енергийна политика“ и настоя Германия спешно да възобнови покупките на евтин природен газ от Русия, за да спаси индустрията си пред наближаващата зима. Тя обвини кабинета в подклаждане на конфликта. Канцлерът Мерц реагира остро, определяйки AfD като „деструктивна сила“, която се солидаризира с Москва, и категорично отхвърли исканията на крайнодясната опозиция.

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Финландия прекрати делото за падналите украински БПЛА

Централната криминална полиция и Граничната служба на Финландия официално приключиха предварителното разследване за падналите през пролетта на територията на страната четири военни дрона. Въпреки че бе потвърден украинският произход на апаратите, властите не откриха състав на престъпление или умишлено нарушение.

Официалното заключение сочи, че дроновете са се отклонили от курс към Русия поради масирани смущения в сателитната навигация (GNSS) в източната част на Финския залив, съчетани с лоши метеорологични условия. От Хелзинки подчертаха, че прекратяването на наказателното преследване не означава липса на нарушение на въздушното пространство, но липсва умисъл. (Източник: yle.fi)

Критичен Дефицит: Ракетите за украинските F-16 свършват

Украинските военновъздушни сили се намират в критична ситуация, тъй като запасите от ракети „въздух-воздух“ за предоставените изтребители F-16 са почти изчерпани. Медийни доклади разкриват, че пилотите са принудени да използват вградените 20-милиметрови оръдия M61 Vulcan, за да свалят руските реактивни дронове.

Този метод изисква изключително опасно доближаване до целите. Основната причина за изчерпването на боеприпасите е интензивното използване на авиацията за неутрализиране на масираните руски атаки.

На заден план на военните затруднения, дефицитът в държавния бюджет на Украйна остава заплашителен. Правителството одобри и изпрати в Върховната Рада още три ключови законопроекта, целящи разблокирането на макрофинансова помощ от международните партньори (ЕС и МВФ).

Премиерът Сергей Корецки съобщи, че новите инициативи регулират дейността на:

Националната комисия по ценни книжа и фондов пазар;

Държавната железопътна компания „Укрзализныця“;

Висшата квалификационна комисия на съдиите.

С тези три документа общият брой на внесените от началото на септември закони става осем, като целта е пълна стабилизация на публичните финанси до 1 ноември.