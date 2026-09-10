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Ракетите за украинските F-16 свършват; Мерц и Лидерът на АзГ се скараха за Русия
  Тема: Украйна

Ракетите за украинските F-16 свършват; Мерц и Лидерът на АзГ се скараха за Русия

10 Септември, 2026 05:48, обновена 10 Септември, 2026 05:58 1 982 25

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Финландия прекрати делото за падналите украински дронове

Ракетите за украинските F-16 свършват; Мерц и Лидерът на АзГ се скараха за Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В германския Бундестаг избухна остра престрелка между федералния канцлер Фридрих Мерц и съпредседателката на „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел по време на бюджетните дебати.

Вайдел разкритикува правителството за „тотално провалена енергийна политика“ и настоя Германия спешно да възобнови покупките на евтин природен газ от Русия, за да спаси индустрията си пред наближаващата зима. Тя обвини кабинета в подклаждане на конфликта. Канцлерът Мерц реагира остро, определяйки AfD като „деструктивна сила“, която се солидаризира с Москва, и категорично отхвърли исканията на крайнодясната опозиция.

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Финландия прекрати делото за падналите украински БПЛА

Централната криминална полиция и Граничната служба на Финландия официално приключиха предварителното разследване за падналите през пролетта на територията на страната четири военни дрона. Въпреки че бе потвърден украинският произход на апаратите, властите не откриха състав на престъпление или умишлено нарушение.

Официалното заключение сочи, че дроновете са се отклонили от курс към Русия поради масирани смущения в сателитната навигация (GNSS) в източната част на Финския залив, съчетани с лоши метеорологични условия. От Хелзинки подчертаха, че прекратяването на наказателното преследване не означава липса на нарушение на въздушното пространство, но липсва умисъл. (Източник: yle.fi)

Критичен Дефицит: Ракетите за украинските F-16 свършват

Украинските военновъздушни сили се намират в критична ситуация, тъй като запасите от ракети „въздух-воздух“ за предоставените изтребители F-16 са почти изчерпани. Медийни доклади разкриват, че пилотите са принудени да използват вградените 20-милиметрови оръдия M61 Vulcan, за да свалят руските реактивни дронове.

Този метод изисква изключително опасно доближаване до целите. Основната причина за изчерпването на боеприпасите е интензивното използване на авиацията за неутрализиране на масираните руски атаки.

На заден план на военните затруднения, дефицитът в държавния бюджет на Украйна остава заплашителен. Правителството одобри и изпрати в Върховната Рада още три ключови законопроекта, целящи разблокирането на макрофинансова помощ от международните партньори (ЕС и МВФ).

Премиерът Сергей Корецки съобщи, че новите инициативи регулират дейността на:

  • Националната комисия по ценни книжа и фондов пазар;
  • Държавната железопътна компания „Укрзализныця“;
  • Висшата квалификационна комисия на съдиите.

С тези три документа общият брой на внесените от началото на септември закони става осем, като целта е пълна стабилизация на публичните финанси до 1 ноември.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    33 1 Отговор
    Царя е гол.

    06:10 10.09.2026

  • 2 ТОВА

    34 1 Отговор
    "дърво" Мерц !

    06:10 10.09.2026

  • 3 име

    37 3 Отговор
    По-важното е че бандерите свършват и затова хунтата гонти мобилизация на жени и деца. Хунтата е обявила порйчка запдоставка на 150 хиляди дамски зимни якета за зимата на 26-27г. Следват промени в мобилизационите наредби и създаване на зельо юргент!

    06:12 10.09.2026

  • 4 Хаха

    12 23 Отговор
    И Украйна лети на Ф-16, само мунчовците още правят сухи тренировки.

    06:12 10.09.2026

  • 5 Орешник

    49 4 Отговор
    Мерц до Нова година е АУТ ,швабите сменят курса, Меркел: " сърцето ми кърви след победата на АзГ" !УРСУЛА си търси убежище щяла да го дели с кайчето! Урките пък нямали ракети за фъ 16 ,че то останаха ли там от тия антични щайги бе? А фините хич не се притесняват че урките ги бомбят никакви ядове! Важното е да си фалират пограничните райони с Русия! Макрончо е тотал щета Льо Пен ще го трича! Тръмпона се измъква по терлици от Европа!Айде да погледаме до кога ще има ЕС?

    06:13 10.09.2026

  • 6 осраински

    21 1 Отговор
    Некрасов: „И те си отидоха, опечени от слънцето...“

    06:14 10.09.2026

  • 7 осраински

    51 5 Отговор
    Всичко, което се случва сега и ще се случва с Украйна, е вина на украинския народ, който е толкова „жаден“ за благословена безплатна дарба, че е забравил за съвестта и честта. Именно Русия гарантира и защитава украинската държавност в продължение на много години. Украинската индустрия се поддържаше от руски заеми и ресурси, а колко политически капитал беше инвестиран през последните 35 години на „условно независимата“ държава – всичко това за нищо. И защо изобщо са се занимавали с тези „дантелени бикини“? Болестта на Украйна обаче дори не е русофобия, болестта на Украйна е „очарованието на безплатните неща“ или просто „очарованието“ - те са под „магията“ на момента, в който всички им дължат, просто са задължени да отпускат пари, да осигуряват оборудване и т.н. - никоя държава в света никога не е търгувала така: със суверенитета си, земята, минералните ресурси и накрая с населението си, както прави Украйна,

    Коментиран от #19, #23

    06:16 10.09.2026

  • 8 Средна скорост

    28 2 Отговор
    Представителят на БлекРок скоро в канала…

    06:17 10.09.2026

  • 9 Дзак

    15 2 Отговор
    Какво ни интересува запаса ракети? Йгрупа от факти.бг си играят на войници.

    06:20 10.09.2026

  • 10 Бай шмерц

    24 2 Отговор
    Е пътник

    06:21 10.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дано намерят Шмерц

    18 2 Отговор
    Вкочанен!

    06:30 10.09.2026

  • 14 А стига бе:)

    24 2 Отговор
    От Хелзинки подчертаха, че прекратяването на наказателното преследване не означава липса на нарушение на въздушното пространство, но липсва умисъл.

    Точно обратното е :
    Умисъл е имало за да преминат през Финландия и избегнат руското ПВО
    А и дали е на нарушение на въздушното пространство ако Стуб им е разрешил?
    Но никой не си е помислял че друго ще е решението и че ще има артикъл 5.
    В Естония дори комин на завод събориха и нищо!

    06:32 10.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 В Курск съм

    28 3 Отговор
    Интересно как свършват ракетите, след като никой не е виждал Ф16 да лети в Украйна.
    Всичко това е една голяма финансова измама

    06:44 10.09.2026

  • 17 Ха ха ха

    21 2 Отговор
    Пинокио Мерц да си взима партакешите и да си омита кльощавия задник от властта!

    06:44 10.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 1944

    2 8 Отговор

    До коментар #7 от "осраински":

    тавариш , рано си похарчил пенцийката. и сега безсилен лееш злоба у нета.

    07:12 10.09.2026

  • 20 ТАГАРЕНКО ДА ИМ ДАДЕ БЪЛГАРСКИТЕ РАКЕТИ

    9 2 Отговор
    И без друго ф-ките не летят.

    Коментиран от #22

    07:14 10.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ТИР

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "ТАГАРЕНКО ДА ИМ ДАДЕ БЪЛГАРСКИТЕ РАКЕТИ":

    Какви ракети ,та нашите Ф 16 са голи като пушка ,,, нямат и картечница,,,

    07:27 10.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Няма как!

    1 3 Отговор
    Няма как комунистите от Източна Германия да приемат, че Фридрих Мерц е истински демократ и приятел на Свободния вят. Руският комунизъм няма шанс в Германия...

    07:36 10.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.