Сметната палата откри грешки за близо 3,4 млрд. лева в отчетите на публичния сектор

Грешки и неправилни отчитания за близо 3,4 млрд. лева са били коригирани още по време на проверките на Сметната палата през 2025 г. Това показва годишният отчет на институцията, внесен в Народното събрание.

През годината Сметната палата е извършила общо 360 одита на министерства, ведомства, общини и други организации от публичния сектор. Данните показват, че 87% от установените неправилни отчитания са били поправени още в хода на проверките.

В резултат отрицателните одитни мнения са намалели с 88%, а положителните оценки на годишните финансови отчети са се увеличили с 43%. Най-сериозно подобрение е отчетено при общините, където положителните одитни мнения са нараснали с 54%.

Значително е засилен и контролът върху това дали институциите изпълняват препоръките, дадени им след предишни одити. През 2025 г. са проверени общо 896 препоръки и подпрепоръки – с 324 повече спрямо предходната година. Напълно изпълнени са 67% от тях.

За сравнение, през 2024 г. проверените препоръки са били 572. Броят на напълно изпълнените препоръки също нараства - от 405 на 604.

При неизпълнение Сметната палата може да уведоми Народното събрание, Министерския съвет или съответния общински съвет. При тежки или системни случаи институцията има право да предложи спиране на бюджетни трансфери или освобождаване на отговорни ръководители.

Докато общият брой на съставените актове за административни нарушения е намалял от 215 на 181, при обществените поръчки тенденцията е обратната.

През 2025 г. са съставени 169 акта за нарушения на Закона за обществените поръчки при 153 година по-рано - увеличение с 10,5%.

Сред установените проблеми са условия, които необосновано ограничават определени кандидати или дават предимство на други, нарушения при оценяването на офертите, непровеждане на необходимите процедури и забавяне на информацията, която трябва да бъде публикувана в Регистъра на обществените поръчки.

При проверки, при които са установени данни за престъпления или тежки нарушения, два одитни доклада са изпратени на прокуратурата. Други 54 са предадени на Агенцията за държавна финансова инспекция, 24 - на Агенцията по обществени поръчки, а три – на Комисията за противодействие на корупцията. До Министерския съвет са изпратени 157 одитни доклада, а до общинските съвети - 237.