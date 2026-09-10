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Кремъл отрече за готвена мобилизация, подигра се на Мерц

Кремъл отрече за готвена мобилизация, подигра се на Мерц

10 Септември, 2026 04:37, обновена 10 Септември, 2026 04:50 551 6

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Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев, Мария Захарова и Кирил Дмитриев с актуални коментари от последните часове

Кремъл отрече за готвена мобилизация, подигра се на Мерц - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Висши представители на руската власт излязоха с поредица от ключови изявления през последните часове. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на РФ Дмитрий Медведев категорично отхвърли твърденията за нова мобилизационна кампания, докато прес-секретарят на Кремъл Дмитрий Песков коментира възможностите за мирни преговори. В същото време се зароди и дипломатическо напрежение по оста Берлин–Вашингтон.

Дмитрий Медведев: Мобилизацията е лъжлива провокация на Киев

В интервю за „Ведомости“ Дмитрий Медведев определи разпространяваните слухове за предстояща есенна мобилизация в Русия като „лъжлива провокация“. Според него украинските власти умишлено вкарват дезинформация в публичното пространство. Целта е да се предизвика разкол в руското общество в навечерието на изборите за Държавна дума.

Медведев подчерта, че нуждите на Въоръжените сили на РФ се задоволяват изцяло от военнослужещи на договор и доброволци. „Няма никаква необходимост от мобилизация“, категоричен бе той, повтаряйки неотдавнашните позиции на президента Владимир Путин.

Политическото ожесточаване на коментарите си бившият руски президент обясни с разочарованието си от европейските политици. Пред „Ведомости“ той сподели, че действията на редица западни страни спрямо Русия и нейния народ директно са повлияли на реториката му. Той допълни, че Западът е трябвало да прояви по-голяма далековидност и да се съобрази с опасенията на Москва относно разширяването на НАТО.

Дмитрий Песков и Мария Захарова за преговорите и Украйна

Изявленията на Медведев бяха индиректно подкрепени от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, който по-рано също нарече слуховете за мобилизация „информационни мюрета“. В последните си изказвания Песков акцентира върху международните отношения. Той заяви, че Русия запазва своята отвореност към дипломация и приветства мирните усилия на трети страни, включително Индия и американския президент Доналд Тръмп. Песков изрази надежда за възможно възобновяване на тристранните формати за разговори, но посочи, че крайният напредък зависи изцяло от решенията на Киев.

Официалният представител на МВнР Мария Захарова допълни позицията на Москва. Тя отбеляза, че Русия никога не е отказвала контакти по украинската криза, но най-важното условие остава реалното изпълнение на вече договорените ангажименти, а не просто декларативните изявления.

Кирил Дмитриев: Германският канцлер е твърде „чувствителен“

Освен украинската тема, руските представители коментираха и трусовете в отношенията между Германия и САЩ. Спецпредставителят на руския президент по инвестиционно-икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев реагира иронично на новината, че германският канцлер Фридрих Мерц е отложил планиран телефонен разговор с Доналд Тръмп.

Причината за отмяната на разговора, според германски медии, е поздравление от страна на Тръмп към партията „Алтернатива за Германия“ (АзГ) за успехите им на регионалните избори. В своя профил в социалната мрежа X Дмитриев публикува кратък коментар, наричайки лидера на ФРГ „чувствителния федерален канцлер Мерц“. В руските политически среди това се тълкува като знак за уязвимост и липса на стабилност в настоящата европейска коалиция.

Дипломатическата динамика към 10 септември 2026 г. показва, че Москва продължава да залага на твърд курс в информационното пространство, като едновременно с това следи отблизо политическите промени на Запад и пренареждането на силите преди евентуални бъдещи преговори.


Русия
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