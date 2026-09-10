Зеленски се среща с Карни, планира визита при Тръмп

Министър-председателят на Канада Марк Карни ще проведе официална среща с украинския президент Володимир Зеленски днес в Калгари.

Визитата на украинския държавен глава и съпругата му Олена Зеленска на канадска земя ще продължи до 11 септември, като програмата предвижда събития в градовете Калгари, Торонто и Норт Бей. Зеленски ще направи и специално обръщение пред членовете на канадския кабинет по време на форум в Банф, фокусиран върху задълбочаването на сътрудничеството в сферите на отбраната, енергетиката и икономиката (информация на официалния пресцентър www.canada.ca).

Паралелно с визитата в Канада, погледите са насочени и към предстоящото пътуване на украинската делегация в САЩ. La Stampa разкри, че Володимир Зеленски планира среща с американския президент Доналд Тръмп през последната десетдневка на месеца. Самият Зеленски потвърди тези намерения пред чуждестранни медии, заявявайки, че основен приоритет на разговорите ще бъде спешното договаряне на нови доставки на американски системи за противовъздушна отбрана (ПВО). Очаква се дипломатическият диалог да се проведе по време на Сесията на Генералната асамблея на ООН в Ню Йорк, като в София и Киев предварителните договорености вече са в ход.

На този фон Вашингтон бе разтърсен от слухове за рокади в преговорния екип за Украйна. Директорът по връзки с обществеността на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) Лиз Лайънс категорично опроверга публикациите на Financial Times, според които директорът на ведомството Джон Ратклиф ще изземе функциите на досегашните емисари Стив Уиткоф и Джаред Къшнър и ще поеме активно управление на мирния процес. Белият дом също се намеси, окачествявайки твърденията за вътрешна борба за власт между Ратклиф и Уиткоф като дезинформация. Към този час преговорите остават в ръцете на настоящите съветници на Тръмп, докато Украйна декларира готовност да работи с всеки назначен от американска страна посредник в търсенето на траен мир.