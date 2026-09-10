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Зеленски се среща с Карни, планира визита при Тръмп
  Тема: Украйна

Зеленски се среща с Карни, планира визита при Тръмп

10 Септември, 2026 05:09, обновена 10 Септември, 2026 05:15 930 15

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ЦРУ отрече слуховете за нова роля на Джон Ратклиф в преговорите за мир в Украйна

Зеленски се среща с Карни, планира визита при Тръмп - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министър-председателят на Канада Марк Карни ще проведе официална среща с украинския президент Володимир Зеленски днес в Калгари.

Визитата на украинския държавен глава и съпругата му Олена Зеленска на канадска земя ще продължи до 11 септември, като програмата предвижда събития в градовете Калгари, Торонто и Норт Бей. Зеленски ще направи и специално обръщение пред членовете на канадския кабинет по време на форум в Банф, фокусиран върху задълбочаването на сътрудничеството в сферите на отбраната, енергетиката и икономиката (информация на официалния пресцентър www.canada.ca).

Паралелно с визитата в Канада, погледите са насочени и към предстоящото пътуване на украинската делегация в САЩ. La Stampa разкри, че Володимир Зеленски планира среща с американския президент Доналд Тръмп през последната десетдневка на месеца. Самият Зеленски потвърди тези намерения пред чуждестранни медии, заявявайки, че основен приоритет на разговорите ще бъде спешното договаряне на нови доставки на американски системи за противовъздушна отбрана (ПВО). Очаква се дипломатическият диалог да се проведе по време на Сесията на Генералната асамблея на ООН в Ню Йорк, като в София и Киев предварителните договорености вече са в ход.

На този фон Вашингтон бе разтърсен от слухове за рокади в преговорния екип за Украйна. Директорът по връзки с обществеността на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) Лиз Лайънс категорично опроверга публикациите на Financial Times, според които директорът на ведомството Джон Ратклиф ще изземе функциите на досегашните емисари Стив Уиткоф и Джаред Къшнър и ще поеме активно управление на мирния процес. Белият дом също се намеси, окачествявайки твърденията за вътрешна борба за власт между Ратклиф и Уиткоф като дезинформация. Към този час преговорите остават в ръцете на настоящите съветници на Тръмп, докато Украйна декларира готовност да работи с всеки назначен от американска страна посредник в търсенето на траен мир.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    14 4 Отговор
    връща ли се в украйна изобщо, поне за малко

    05:17 10.09.2026

  • 2 Този обикаля

    18 4 Отговор
    Като цветарка. Скоро ще храни гаргите.

    05:18 10.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тоа хазарин наистина

    17 18 Отговор
    Е артист. Играе роля да президент, макар и да не е. Играе роля на украинец, макар и са не е - хазарин е. И играе роля, че има някаква си страна Покрайна, но не е имало никога такава. Това си е, както и името подсказва, погранична територия.

    05:22 10.09.2026

  • 6 Ще кажа на мама!!

    8 7 Отговор
    .....помощ бият ме....!!

    05:24 10.09.2026

  • 7 коментар

    10 11 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Спокойно, утре сте в Киев с парадните униформи, а другата седмица в Лисабон. Но като се събуди се оказа наakaн.

    05:25 10.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Оня

    10 3 Отговор
    Е па то е ясно, само у канадскиот парламент им стават на крака на нацистите и им ръкопляскат! Иначе речено зеления си е у тях!

    05:39 10.09.2026

  • 10 Зеления път

    14 2 Отговор
    Зеленото в момента се бяга по света не от руснаците, а от украинците.. "Неговите" искат да му падне главата.

    05:57 10.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Руснак

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Републиканец":

    Конечно будут. На украине демократии и равноправиеь

    06:25 10.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 зафир7685

    3 0 Отговор
    Този прави само разходки, пък народът му....да му мисли! Изпусна началото на войната за преговори, за да спаси народа си, а сега само туристически пътувания....

    07:05 10.09.2026

  • 15 Ццц

    2 0 Отговор
    Ах, как искам да му извадя наглите еврейски, мазни, гадни,противни очички на това плашило! Много ми е гаден!

    07:14 10.09.2026

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