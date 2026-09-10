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Исландия ще подпомага ПВО и енергетиката на Украйна
  Тема: Украйна

Исландия ще подпомага ПВО и енергетиката на Украйна

10 Септември, 2026 06:45, обновена 10 Септември, 2026 06:53 648 16

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Напрежението по фронта расте, докато Зеленски търси защита за енергетиката преди зимата

Исландия ще подпомага ПВО и енергетиката на Украйна - 1
Снимка: ОП
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията на бойното поле в Украйна остава критична, белязана от рекордна интензивност на сблъсъците. В същия момент украинският президент Володимир Зеленски провежда ключови международни срещи, за да гарантира устойчивостта на енергийната мрежа на страната преди настъпващите студени месеци. Паралелно с това пограничните руски региони продължават да бъдат мишена на регулярни въздушни нападения.

Зеленски и Исландия укрепват ПВО и енергийния сектор

Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе извънредна среща с министъра на външните работи на Исландия Торгердур Катрин Гуннарсдоттир. Разговорите, състояли се по време на транзитно спиране на украинския лидер на път за Канада, бяха фокусирани изцяло върху подготовката за предстоящия зимен период. Основен акцент бе поставен върху укрепването на противовъздушната отбрана (ПВО) на страната и защитата на критичната инфраструктура от евентуални нови руски ракетни удари.

„Разчитаме на продължително сътрудничество и вноските на Исландия във Фонда за енергийна подкрепа", подчерта Зеленски в официално изявление, разпространено от Украинская правда и НВ. Двете държави договориха и разширяване на партньорството в технологичната и отбранителната сфера.

Генщабът на Украйна отчете 221 бойни сблъсъка за денонощие

На фронтовата линия военните действия са достигнали пикови нива на ескалация. По данни от сутрешния оперативен доклад на Генералния щаб на ВСУ, от началото на вчерашното денонощие са регистрирани общо 221 бойни сблъсъка.

Най-тежко и оперативно сложно остава положението на Покровското направление, където украинските защитници са отбили десетки яростни офанзиви на руските сили. Сериозен натиск се наблюдава и на Южно-Слобожанското направление. Сводката на армията се цитира от информационни агенции като Интерфакс-Украина и УНН, които следят денонощно динамиката по отбранителните линии.

Нова атака с дронове в Белгородска област

Конфликтът продължава да засяга пряко и пограничните руски територии. Местният оперативен щаб в Белгородска област съобщи за пореден удар с дрон, извършен от страна на ВСУ.

В град Шебекино безпилотен летателен апарат е атакувал движещ се цивилен автомобил. При инцидента е пострадал един мъж, който е хоспитализиран с наранявания от осколки. Нанесени са материални щети по превозното средство и съседни сгради. Информацията за пострадалия беше потвърдена от регионални източници и медийната платформа Лайф


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Идва Цар Зима

    8 0 Отговор
    И за украинци, и за руснаци.

    06:56 10.09.2026

  • 2 Чунчо

    11 1 Отговор
    Падам от смях !

    06:57 10.09.2026

  • 3 горски

    17 4 Отговор
    Работата става дебела щом се включи Исландия/с население 400 000 души/.Може и войска да изпрати /4,5 души/...

    06:58 10.09.2026

  • 4 Mефистофел

    15 3 Отговор
    "... по време на транзитно спиране ... "
    Супер виц. Транзитно значи да не се спира изобщо. Така става, когато преводачът знае само 3 езика - български кножовен, български жаргонен и български вулгарен.
    ПП. За първия не съм сигурен.

    06:59 10.09.2026

  • 5 Дзак

    15 2 Отговор
    Топла вода ли ще му изпращат!

    Коментиран от #15

    07:00 10.09.2026

  • 6 Мира ботокса сбръчкана мисирката от НОВА

    15 4 Отговор
    Исландия е островче близо до северна америка с население колкото Варна.

    07:03 10.09.2026

  • 7 Ключът от бараката

    10 2 Отговор
    Сводката на армията се цитира от информационни агенции като Интерфакс-Украина и УНН, които следят денонощно динамиката по отбранителните линии.:)

    Така я ударихте през просото че вече дори и не питате Ройтерс, дали е потвърдил.

    07:04 10.09.2026

  • 8 ИСЛАНДСКИЯ ТИГЪР

    9 2 Отговор
    Ще спаси зеления крадец.

    07:07 10.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ДАЖЕ И НАЙ-ЗАДРЪСТЕНИТЕ БАНДЕРИ

    5 2 Отговор
    Разбират че окраина едва ли ще изкара зимата.

    07:20 10.09.2026

  • 12 А, ти, видя ли се със Зеленски?

    4 2 Отговор
    Сигурно това си приказват лидерите в Европа по между си. Има ли някой, при който Зеленски да не е бил за да подсигури вноските във Фонда за енергийна подкрепа и оръжия. Спор няма, много го бива да обикаля и да моли за подкрепа.Колко народ обвърза с тази кауза. Лошото за него е, че политиците, които го подкрепят са се откъснали от данъкоплатците си, а те са техните избиратели.

    07:21 10.09.2026

  • 13 Подкрепа за аборигените в Австралия

    1 2 Отговор
    Отдалеч, всеки може да подпомага, обаче който е на една лопата разстояние, по-добре да не лае.

    07:28 10.09.2026

  • 14 Шопо

    4 2 Отговор
    С помощ от Столипиново и Факултета Зеленски може да победи Русия.

    07:29 10.09.2026

  • 15 Антирашист 4437

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Дзак":

    Просто още една държава която подкрепя Украйна иказва че пусин и рашистите са агресора !

    Коментиран от #16

    07:34 10.09.2026

  • 16 ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Антирашист 4437":

    Новините за Зеленски стават все по мижави.

    07:42 10.09.2026

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