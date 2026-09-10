Исландия ще подпомага ПВО и енергетиката на Украйна

Ситуацията на бойното поле в Украйна остава критична, белязана от рекордна интензивност на сблъсъците. В същия момент украинският президент Володимир Зеленски провежда ключови международни срещи, за да гарантира устойчивостта на енергийната мрежа на страната преди настъпващите студени месеци. Паралелно с това пограничните руски региони продължават да бъдат мишена на регулярни въздушни нападения.

Зеленски и Исландия укрепват ПВО и енергийния сектор

Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе извънредна среща с министъра на външните работи на Исландия Торгердур Катрин Гуннарсдоттир. Разговорите, състояли се по време на транзитно спиране на украинския лидер на път за Канада, бяха фокусирани изцяло върху подготовката за предстоящия зимен период. Основен акцент бе поставен върху укрепването на противовъздушната отбрана (ПВО) на страната и защитата на критичната инфраструктура от евентуални нови руски ракетни удари.

„Разчитаме на продължително сътрудничество и вноските на Исландия във Фонда за енергийна подкрепа", подчерта Зеленски в официално изявление, разпространено от Украинская правда и НВ. Двете държави договориха и разширяване на партньорството в технологичната и отбранителната сфера.

Генщабът на Украйна отчете 221 бойни сблъсъка за денонощие

На фронтовата линия военните действия са достигнали пикови нива на ескалация. По данни от сутрешния оперативен доклад на Генералния щаб на ВСУ, от началото на вчерашното денонощие са регистрирани общо 221 бойни сблъсъка.

Най-тежко и оперативно сложно остава положението на Покровското направление, където украинските защитници са отбили десетки яростни офанзиви на руските сили. Сериозен натиск се наблюдава и на Южно-Слобожанското направление. Сводката на армията се цитира от информационни агенции като Интерфакс-Украина и УНН, които следят денонощно динамиката по отбранителните линии.

Нова атака с дронове в Белгородска област

Конфликтът продължава да засяга пряко и пограничните руски територии. Местният оперативен щаб в Белгородска област съобщи за пореден удар с дрон, извършен от страна на ВСУ.

В град Шебекино безпилотен летателен апарат е атакувал движещ се цивилен автомобил. При инцидента е пострадал един мъж, който е хоспитализиран с наранявания от осколки. Нанесени са материални щети по превозното средство и съседни сгради. Информацията за пострадалия беше потвърдена от регионални източници и медийната платформа Лайф