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Тръмп обеща, че всеки американец ще получи по 5000 долара, ако партията му спечели изборите
  Тема: Иранската криза

Тръмп обеща, че всеки американец ще получи по 5000 долара, ако партията му спечели изборите

10 Септември, 2026 07:01 1 114 37

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • републиканска партия-
  • избори-
  • далас

Повишението на цените на петрола и бензина се превърна в основен проблем за Тръмп и Републиканската партия в навечерието на междинните избори

Тръмп обеща, че всеки американец ще получи по 5000 долара, ако партията му спечели изборите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи излезе на сцената, за да произнесе реч на откриването на необичайния конгрес на Републиканската партия в Далас преди междинните избори през ноември, предаде Асошиейтед Прес, съобщи БТА.

В речта си Тръмп заложи на посланието, че демократите са екстремисти и с удоволствие превърна предстоящите избори в събитие, посветено изцяло на неговата личност, въпреки че ниският му рейтинг на одобрение може да навреди на партията му в оспорваните надпревари из цялата страна, отбелязва агенцията.

Мнозина републиканци, включително такива, които ги очакват оспорвани надпревари, пропуснаха двудневното събитие в Далас. Други обаче се надяваха, че участието им в събитието ще ги постави под светлината на прожекторите, докато се опитват да мобилизират поддръжниците на Тръмп, въпреки че тази година името му не фигурира в бюлетините.

„Ако предадем бъдещето на Америка на радикалните леви демократи, нашата нация ще прекара следващото десетилетие само в опити да се възстанови. Това ще бъде трагедия“, заяви Тръмп. „Гласувайте за републиканците и ще оставим света далеч зад нас за поколения напред“, добави той

Тръмп каза, че ще изплати дивидент от по 5000 долара на всеки пълнолетен гражданин на САЩ, ако републиканците запазят контрола над Конгреса на изборите през ноември.

„Ако републиканците спечелят Камарата на представителите и Сената на САЩ – и двете... благодарение на нашата огромна сила и икономически успех, ще разпределя дивидент от 5000 долара за всеки пълнолетен гражданин на САЩ“, заяви той. „Единственото условие, което поставям, е, че дивидентът, който разпределяме, трябва да бъде изразходван в Съединените американски щати“, уточни Тръмп.

Конгресът – отчасти митинг, отчасти събитие за набиране на средства – се провежда в момент, когато републиканците се опитват да засилят ентусиазма на избирателите в последната фаза преди изборите въпреки икономическите тревоги на американците и недоволството им от войната в Иран, отбелязва АП. Значителна част от дневния ред на събитието беше изпълнена с атаки срещу демократите, които бяха описвани като комунисти, антиамериканци или дори привърженици на злото. Републиканците се нарекоха „алтернатива на здравия разум“ в борбата за запазване на контрола над Конгреса.

„Сигурен съм, че това ще се превърне в нещо обичайно през следващите години“, заяви Тръмп относно необичайния конгрес.

Американският президент също така каза, че САЩ може да нанесат удар по иранската планина Кух-е Коланг и призовава Техеран да прояви предпазливост.

„Забелязваме известна активност в (планината) Кирка. Бих посъветвал Иран да не се прави на умен, защото ще се наложи да ги ударим много силно“, заяви Тръмп.

САЩ наричат "Кирка" (Pickaxe Mountain) планината Кух-е Коланг в Иран. Тя се намира близо до силно пострадалия от въздушни удари обект за ядрено обогатяване на уран в Натанз и представлява тежко укрепен обект, в който са разположени два дълбоко вкопани тунелни комплекса.

Тръмп заплашва да нанесе удари по планината поне от средата на юли. Повишението на цените на петрола и бензина вследствие на американско-израелската война срещу Иран, която започна през февруари, се превърна в основен проблем за Тръмп и Републиканската партия в навечерието на междинните избори в САЩ през ноември.

Републиканците получиха и неочаквана подкрепа. Сенаторът демократ от Пенсилвания Джон Фетерман се включи в конгреса чрез видеообръщение.

„Винаги ще отхвърлям крайностите и социализма“, заяви той. Фетерман, който е в конфликт с ръководството на партията си, спомена стоманодобивната промишленост в своя щат и обеща да работи „заедно с президента Тръмп“.

Стените на баскетболната зала, където се провежда събитието, бяха покрити с плакати с лика на Тръмп, дори и в асансьорите. Мнозина от присъстващите носеха каубойски шапки и ботуши, а навсякъде се виждаха и шапки с надпис „Да направим Америка отново велика“, както и американски знамена.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО ДОНИ

    41 0 Отговор
    Купуването на гласове не е престъпление.

    Коментиран от #14, #20, #28

    07:06 10.09.2026

  • 2 Е ся

    29 0 Отговор
    Ше видим имаи разлика между хамериканците и братята роми.
    Ша ги купи ли бай Тръмп или не.

    Коментиран от #25, #37

    07:07 10.09.2026

  • 3 Ццц

    19 0 Отговор
    Купуването и продаването на гласове е престъпление! 🤣🤣🤣

    07:08 10.09.2026

  • 4 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Ако ме изберете за президент ще дам на всеки по 5000 долара.

    Коментиран от #27

    07:09 10.09.2026

  • 5 Ала бала

    9 0 Отговор
    И откъде ще ги вземе тези пари, при положение,че само войната в Иран струва по 1000 долара на американец? Може да ги напечати, разбира се, но ФЕД няма да го позволи.

    Коментиран от #11

    07:10 10.09.2026

  • 6 много странно

    23 0 Отговор
    явно при господарите ни е позволено да се купуват гласове пък нас ни учат че било забранено…?

    07:10 10.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АКУ БЕ ТУКА ПАРИТИ ЩЯХА ДА СА

    5 0 Отговор
    ДАДЪТ НА СГАНТА А ЧИСТИТЕ БЪЛГАРИ ЩЯХА ПАК ДА ПРЕКЛОНЯТ ГЛАВИЦА.....

    07:10 10.09.2026

  • 9 Дарвин

    10 1 Отговор
    Олигофрен

    07:11 10.09.2026

  • 10 Нищо...

    14 1 Отговор
    ...после по 50 хил ще им вземе от митата и акцизите дето слага на вноса, нали тия стоки ги купуват хората с тия високи акцизи и мита. В крайна сметка, на всякъде стрижат народа като овце

    07:11 10.09.2026

  • 11 какво може да направи????

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ала бала":

    да НАПЕЧАТИ?!?!?!? какво е това някаква нова дума в българския език ли?

    07:12 10.09.2026

  • 12 Тити

    7 1 Отговор
    Луд умора няма.

    07:12 10.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Всъщност той обещава

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО ДОНИ":

    компенсация за повишаването на горивата заради войната

    07:14 10.09.2026

  • 15 Истината

    5 1 Отговор
    Да четат тези, които обеиняват САМО Тръмп за състоянието нс Америка и демокрацията там.

    07:14 10.09.2026

  • 16 Някой

    14 1 Отговор
    Абе, не им знам законите, ама да обещаваш пари, ако победиш, не се ли води незаконно? Или в САЩ всичко е обърнато на търговия...?

    07:17 10.09.2026

  • 17 Тоя олифгофрен

    6 0 Отговор
    Си купува изборите! Те това са пари, а не по 50 лева
    Яяяяя наща прокураткра да му образува едно предварително производство за « купуване» на гласове
    Ауууууууууу

    07:18 10.09.2026

  • 18 А ще се връща ли дълга, че прекалявате

    7 0 Отговор
    5000х340 000 000 население е 1,7 трилиона долара още дълг

    07:18 10.09.2026

  • 19 Айдее, бай Дони

    5 0 Отговор
    започна да обещава "кебапчета" от сега! Такива неща в "демократичните" държави се наричат "купуване на гласове",,, Па и "кебапчетата" едни такива дъъълги и много съблазнителни и зелени на цвят...

    07:20 10.09.2026

  • 20 Шопо

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО ДОНИ":

    Американците са нация от престъпници за тях това е начин на живот.

    07:21 10.09.2026

  • 21 вехтия

    3 0 Отговор
    бай дончо,пак взе да го избива на кючек

    07:23 10.09.2026

  • 22 Нико

    4 0 Отговор
    Манипулирайки пазарите покрай войната в Близкия Изток, рижата кукла на конци прави милиарди,с които ще си купи избори.
    Хайде да видим колко морално уравновесени аммериканци са останали?

    07:24 10.09.2026

  • 23 Дии

    5 1 Отговор
    Йотова къде блее? Сега е момента да обещава. Все пак сме България и трябва по скромно. Например 50 лева, 2 бутилки олио и 1 ролка тоалетна хартия.

    07:25 10.09.2026

  • 24 За тоя

    3 0 Отговор
    Толуп, кебапчета няма ли?

    07:25 10.09.2026

  • 25 Няма разлика...!

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Е ся":

    Човешката психика е подкупна по рождение...

    07:27 10.09.2026

  • 26 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    А колко ще връща едно говедо ,и знаят ли че теьи пари са откраднати от Венецуела

    07:28 10.09.2026

  • 27 И откъде ще ги вземе...

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ...голият ти за@ник...?!?!

    07:28 10.09.2026

  • 28 В клещите на дем8крацията

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО ДОНИ":

    И при демократи и при републиканци, галона расте, не спира..
    Тия нямат ли си други партии?

    07:29 10.09.2026

  • 29 А ако

    4 2 Отговор
    Мунчовица стане президент - по 5000€ дълг на всеки българин...

    07:29 10.09.2026

  • 30 Механик

    4 0 Отговор
    Ако всеки гражданин на САЩ получи по 5000 долара, ще са нужни 1,745 трилиона долара (1 745 000 000 000 $). Тоест дълга на сащ ще порасне с още 2 трилиона и ще стане 43 трилиона?!
    И от де тия пари у фалирала държава?

    07:30 10.09.2026

  • 31 Калоян

    5 0 Отговор
    Илиано,чакам си превода.
    Иначе отивам за гъби.

    07:31 10.09.2026

  • 32 Капейчо

    1 1 Отговор
    Татко ще ми купи колело, ама друг път.

    07:36 10.09.2026

  • 33 браво Тръмпи

    2 0 Отговор
    Така се прави.Даде ми идея и аз да гласувам само ако кандидат си плати 5000 евро.

    07:37 10.09.2026

  • 34 Ами

    1 0 Отговор
    парите ще ги вземат от същото място, от където взеха пари по времето на ковида, когато изпращаха на потребителите няколко пъти чекове по пощата. Спомняте ли си ? Тогава ги нарекоха "хеликоптерни пари". Хаха
    Иначе, аферим, че изрича на глас как точно работи американската демокрация. Какво да се преструва излишно. Следващият път дори ще им се похвали колко точно пари е направил, откак е в Белио дома.

    07:41 10.09.2026

  • 35 Дзак

    0 0 Отговор
    Това като облигации или в кеш?

    07:43 10.09.2026

  • 36 Госあ

    1 0 Отговор
    невероятен тупан, най подходящия президент за краварника 😆

    07:45 10.09.2026

  • 37 Хайде

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Е ся":

    Илиян Москов да излиза, да прави партия и да пепели изборите, щото тия дядовци опоскаха Анериката и галона отива към 10 долара..

    07:45 10.09.2026