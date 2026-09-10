Тръмп обеща, че всеки американец ще получи по 5000 долара, ако партията му спечели изборите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи излезе на сцената, за да произнесе реч на откриването на необичайния конгрес на Републиканската партия в Далас преди междинните избори през ноември, предаде Асошиейтед Прес, съобщи БТА.
В речта си Тръмп заложи на посланието, че демократите са екстремисти и с удоволствие превърна предстоящите избори в събитие, посветено изцяло на неговата личност, въпреки че ниският му рейтинг на одобрение може да навреди на партията му в оспорваните надпревари из цялата страна, отбелязва агенцията.
Мнозина републиканци, включително такива, които ги очакват оспорвани надпревари, пропуснаха двудневното събитие в Далас. Други обаче се надяваха, че участието им в събитието ще ги постави под светлината на прожекторите, докато се опитват да мобилизират поддръжниците на Тръмп, въпреки че тази година името му не фигурира в бюлетините.
„Ако предадем бъдещето на Америка на радикалните леви демократи, нашата нация ще прекара следващото десетилетие само в опити да се възстанови. Това ще бъде трагедия“, заяви Тръмп. „Гласувайте за републиканците и ще оставим света далеч зад нас за поколения напред“, добави той
Тръмп каза, че ще изплати дивидент от по 5000 долара на всеки пълнолетен гражданин на САЩ, ако републиканците запазят контрола над Конгреса на изборите през ноември.
„Ако републиканците спечелят Камарата на представителите и Сената на САЩ – и двете... благодарение на нашата огромна сила и икономически успех, ще разпределя дивидент от 5000 долара за всеки пълнолетен гражданин на САЩ“, заяви той. „Единственото условие, което поставям, е, че дивидентът, който разпределяме, трябва да бъде изразходван в Съединените американски щати“, уточни Тръмп.
Конгресът – отчасти митинг, отчасти събитие за набиране на средства – се провежда в момент, когато републиканците се опитват да засилят ентусиазма на избирателите в последната фаза преди изборите въпреки икономическите тревоги на американците и недоволството им от войната в Иран, отбелязва АП. Значителна част от дневния ред на събитието беше изпълнена с атаки срещу демократите, които бяха описвани като комунисти, антиамериканци или дори привърженици на злото. Републиканците се нарекоха „алтернатива на здравия разум“ в борбата за запазване на контрола над Конгреса.
„Сигурен съм, че това ще се превърне в нещо обичайно през следващите години“, заяви Тръмп относно необичайния конгрес.
Американският президент също така каза, че САЩ може да нанесат удар по иранската планина Кух-е Коланг и призовава Техеран да прояви предпазливост.
„Забелязваме известна активност в (планината) Кирка. Бих посъветвал Иран да не се прави на умен, защото ще се наложи да ги ударим много силно“, заяви Тръмп.
САЩ наричат "Кирка" (Pickaxe Mountain) планината Кух-е Коланг в Иран. Тя се намира близо до силно пострадалия от въздушни удари обект за ядрено обогатяване на уран в Натанз и представлява тежко укрепен обект, в който са разположени два дълбоко вкопани тунелни комплекса.
Тръмп заплашва да нанесе удари по планината поне от средата на юли. Повишението на цените на петрола и бензина вследствие на американско-израелската война срещу Иран, която започна през февруари, се превърна в основен проблем за Тръмп и Републиканската партия в навечерието на междинните избори в САЩ през ноември.
Републиканците получиха и неочаквана подкрепа. Сенаторът демократ от Пенсилвания Джон Фетерман се включи в конгреса чрез видеообръщение.
„Винаги ще отхвърлям крайностите и социализма“, заяви той. Фетерман, който е в конфликт с ръководството на партията си, спомена стоманодобивната промишленост в своя щат и обеща да работи „заедно с президента Тръмп“.
Стените на баскетболната зала, където се провежда събитието, бяха покрити с плакати с лика на Тръмп, дори и в асансьорите. Мнозина от присъстващите носеха каубойски шапки и ботуши, а навсякъде се виждаха и шапки с надпис „Да направим Америка отново велика“, както и американски знамена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БРАВО ДОНИ
Коментиран от #14, #20, #28
07:06 10.09.2026
2 Е ся
Ша ги купи ли бай Тръмп или не.
Коментиран от #25, #37
07:07 10.09.2026
3 Ццц
07:08 10.09.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #27
07:09 10.09.2026
5 Ала бала
Коментиран от #11
07:10 10.09.2026
6 много странно
07:10 10.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 АКУ БЕ ТУКА ПАРИТИ ЩЯХА ДА СА
07:10 10.09.2026
9 Дарвин
07:11 10.09.2026
10 Нищо...
07:11 10.09.2026
11 какво може да направи????
До коментар #5 от "Ала бала":да НАПЕЧАТИ?!?!?!? какво е това някаква нова дума в българския език ли?
07:12 10.09.2026
12 Тити
07:12 10.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Всъщност той обещава
До коментар #1 от "БРАВО ДОНИ":компенсация за повишаването на горивата заради войната
07:14 10.09.2026
15 Истината
07:14 10.09.2026
16 Някой
07:17 10.09.2026
17 Тоя олифгофрен
Яяяяя наща прокураткра да му образува едно предварително производство за « купуване» на гласове
Ауууууууууу
07:18 10.09.2026
18 А ще се връща ли дълга, че прекалявате
07:18 10.09.2026
19 Айдее, бай Дони
07:20 10.09.2026
20 Шопо
До коментар #1 от "БРАВО ДОНИ":Американците са нация от престъпници за тях това е начин на живот.
07:21 10.09.2026
21 вехтия
07:23 10.09.2026
22 Нико
Хайде да видим колко морално уравновесени аммериканци са останали?
07:24 10.09.2026
23 Дии
07:25 10.09.2026
24 За тоя
07:25 10.09.2026
25 Няма разлика...!
До коментар #2 от "Е ся":Човешката психика е подкупна по рождение...
07:27 10.09.2026
26 Kaлпазанин
07:28 10.09.2026
27 И откъде ще ги вземе...
До коментар #4 от "Последния Софиянец":...голият ти за@ник...?!?!
07:28 10.09.2026
28 В клещите на дем8крацията
До коментар #1 от "БРАВО ДОНИ":И при демократи и при републиканци, галона расте, не спира..
Тия нямат ли си други партии?
07:29 10.09.2026
29 А ако
07:29 10.09.2026
30 Механик
И от де тия пари у фалирала държава?
07:30 10.09.2026
31 Калоян
Иначе отивам за гъби.
07:31 10.09.2026
32 Капейчо
07:36 10.09.2026
33 браво Тръмпи
07:37 10.09.2026
34 Ами
Иначе, аферим, че изрича на глас как точно работи американската демокрация. Какво да се преструва излишно. Следващият път дори ще им се похвали колко точно пари е направил, откак е в Белио дома.
07:41 10.09.2026
35 Дзак
07:43 10.09.2026
36 Госあ
07:45 10.09.2026
37 Хайде
До коментар #2 от "Е ся":Илиян Москов да излиза, да прави партия и да пепели изборите, щото тия дядовци опоскаха Анериката и галона отива към 10 долара..
07:45 10.09.2026