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Самолетът на Зеленски едва не е бил ударен от руски дрон, Молдова затвори въздушното си пространство
  Тема: Украйна

Самолетът на Зеленски едва не е бил ударен от руски дрон, Молдова затвори въздушното си пространство

10 Септември, 2026 07:22 807 23

  • володимир зеленски-
  • молдова-
  • норвегия-
  • самолет-
  • русия-
  • дронове

Самолетът на Зеленски едва не е бил ударен от дрон при излитането си от Молдова за Норвегия, каза норвежкият премиер. Украински представител заяви, че дронът е руски.

Самолетът на Зеленски едва не е бил ударен от руски дрон, Молдова затвори въздушното си пространство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заминаването от Молдова на самолет, транспортиращ украинския президент Володимир Зеленски към Норвегия, беше забавено, след като властите затвориха въздушното пространство на страната поради нахлуване на дрон, съобщи говорител на молдовското правителство, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Украински представител заяви, че руски дрон тип Шахед едва не е ударил самолета на Зеленски, предаде FT.

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Самолетът на президента получил разрешение за излитане, след като било установено, че руски дрон е паднал на територията на Молдова, каза говорителят.

Общо три излитания и четири кацания са били забавени, докато въздушното пространство на Молдова е било затворено.

Два руски дрона навлязоха във въздушното пространство на Молдова, съобщиха молдовски официални представители във вторник. Единият падна в поле на север от столицата, предизвиквайки пожар, докато вторият продължи към румънското въздушно пространство.

Молдовският президент Мая Санду осъди нахлуването на дроновете като „сериозна заплаха за живота на хората“ и осъди руска атака с дрон срещу граничен пункт с Украйна, при която бяха убити двама души. Зеленски пътуваше към Осло за погребението на краля на Норвегия.

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре снощи заяви пред обществената телевизия Ен Ер Ко, че самолетът на Зеленски е бил на косъм от сблъсък с дрон.

„Самолетът му е бил на косъм от сблъсък с дрон, точно когато се готвел да излети от Молдова. Това е реалността, с която той се сблъсква“, каза Стьоре, който обаче не посочи източника на информацията си, нито колко близо се е приближил дронът.

Зеленски снощи присъства на погребението на крал Харалд Пети от Норвегия заедно с други държавни глави в центъра на Осло. Той напусна Норвегия скоро след края на погребението.

Самолетът, с който президентът на Украйна Володимир Зеленски е пътувал за погребението на норвежкия крал Харалд Пети в Осло, едва не е бил ударен от дрон, разкри норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре. Това е станало при излизането на самолета от Молдова, разказа норвежкият премиер по норвежката телевизия НРК Според Стьоре това показва пред каква реалност е изправен украинският лидер.

Норвежкият премиер не каза кой е източникът на тази информация, нито колко близо е бил дронът до самолета на Зеленски.


Молдова (Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОВА ЗЕЛЕНОТО НЕ СЕ СПРЯ

    21 3 Отговор
    Държавата му се разпада, а той безмислено обикаля европата.

    Коментиран от #11

    07:25 10.09.2026

  • 2 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    7 1 Отговор
    мани тоя чukиджия бе

    07:25 10.09.2026

  • 3 Механик

    17 3 Отговор
    "снощи присъства на погребението на крал Харалд Пети"
    Тия нощем ли ги погребват бе? Или просто е имало купочне с хапване, пийване и шмъркане?

    07:26 10.09.2026

  • 4 Чукче - Наблюдател

    16 1 Отговор
    Зеленият клоун няма да бъде убит, а ще го разхождат с раирани дрехи в желязна клетка на Червения площад.

    07:26 10.09.2026

  • 5 еее жалко, а можеше

    20 1 Отговор
    9-ти септември да е световен празник

    Коментиран от #17

    07:26 10.09.2026

  • 6 А защо

    15 1 Отговор
    Зеленото наркоманче , лети от Молдова , а защото поляците му забраниха да лети от тяхна територия . А между другото много зле изглежда .

    07:27 10.09.2026

  • 7 Иван 1

    11 0 Отговор
    Намерихте си дъвка за днес дерзайте.

    Коментиран от #18

    07:29 10.09.2026

  • 8 Я, ама той лети с украински самолет

    11 1 Отговор
    Това наистина го прави лесна мишена. Явно руснаците просто не искат да го ликвидират все още. Сигурно им трябва за нещо. Със сигурност за смотаните норвежци той е герой. Кога на тяхния премиер ще му се случи подобно планирано разминаване със смъртта. Пък и все някак трябва да се оправдаят парите, кото ще му се дадат, нали. Ако знаеха норвежците за какво отиват тези средства. Няма кой да им го каже, уви.

    07:30 10.09.2026

  • 9 Тиква

    7 1 Отговор
    Зеления окрабандер търси аванта,къде да пийнем,къде да хапнем,както всички окрахиените.

    07:32 10.09.2026

  • 10 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    4 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:33 10.09.2026

  • 11 Шопо

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "ТОВА ЗЕЛЕНОТО НЕ СЕ СПРЯ":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    07:35 10.09.2026

  • 12 Хайо

    2 1 Отговор
    Един наркоман в света по малко .

    07:36 10.09.2026

  • 13 1234

    10 1 Отговор
    Поредната манипулация на Мария: фактът е, че руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Молдова и то е било временно затворено. Оттам до „самолетът на Зеленски едва не е бил ударен“ има огромна разлика. В самата статия няма нито дистанция, нито траектория, нито радарни данни за опасно сближаване. Но заглавието вече е готово да внуши драмата като установен факт. Класика: съмнително твърдение в текста, категорична сензация в заглавието.

    07:36 10.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ........–

    7 0 Отговор
    Боливуд пикчърс за "съчуствие" към зеленета г нида.

    07:37 10.09.2026

  • 16 ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

    3 1 Отговор
    Новините за Зеленски и окраина стават все по жалки.

    07:39 10.09.2026

  • 17 Поздравления👍!

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "еее жалко, а можеше":

    За уместната ирония...😂🤣😂🤣👍!

    07:40 10.09.2026

  • 18 Бай-Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иван 1":

    Ама тя тая дъвка стара...
    Само днес я препечатват...

    07:42 10.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 едва ли

    0 0 Отговор
    било така..а съвсем скоро един дрон в германия се самозалепи за укр.военно-транпортен самолет и щял да бъде взривен и др.идидотщини от германско поръчково разузнаване..а ако погледнете молко още по-назад..ще видите как соросоидни медии лепят етикети и обвиняват във всичко Москва..ярък пример е саботаж на северните потоци 1 и 2...Запада във всичко обвини Путин, той сам бил взривил тези тръби..а с днешна дата същите нацисти в германистан арестуваха укрбандера...Шизофрения на западна преса..но важно да има дежурни виновни..Русия..и най вече за да покажем колко са виновни ..да изгоним руските дипломати..това вече истерия и Хитлер бил по прибран в действия си..

    07:44 10.09.2026

  • 22 Мaрия Атaнасова

    1 0 Отговор
    Аз съм много пpoсту пapче.

    07:44 10.09.2026

  • 23 Гласоподавател

    0 0 Отговор
    Безсмислена статия с опит за угаждане на западната пропаганда. Добър пример за слугинска журналистика.

    07:44 10.09.2026