Самолетът на Зеленски едва не е бил ударен от руски дрон, Молдова затвори въздушното си пространство

Заминаването от Молдова на самолет, транспортиращ украинския президент Володимир Зеленски към Норвегия, беше забавено, след като властите затвориха въздушното пространство на страната поради нахлуване на дрон, съобщи говорител на молдовското правителство, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Украински представител заяви, че руски дрон тип Шахед едва не е ударил самолета на Зеленски, предаде FT.

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Самолетът на президента получил разрешение за излитане, след като било установено, че руски дрон е паднал на територията на Молдова, каза говорителят.

Общо три излитания и четири кацания са били забавени, докато въздушното пространство на Молдова е било затворено.

Два руски дрона навлязоха във въздушното пространство на Молдова, съобщиха молдовски официални представители във вторник. Единият падна в поле на север от столицата, предизвиквайки пожар, докато вторият продължи към румънското въздушно пространство.

Молдовският президент Мая Санду осъди нахлуването на дроновете като „сериозна заплаха за живота на хората“ и осъди руска атака с дрон срещу граничен пункт с Украйна, при която бяха убити двама души. Зеленски пътуваше към Осло за погребението на краля на Норвегия.

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре снощи заяви пред обществената телевизия Ен Ер Ко, че самолетът на Зеленски е бил на косъм от сблъсък с дрон.

„Самолетът му е бил на косъм от сблъсък с дрон, точно когато се готвел да излети от Молдова. Това е реалността, с която той се сблъсква“, каза Стьоре, който обаче не посочи източника на информацията си, нито колко близо се е приближил дронът.

Зеленски снощи присъства на погребението на крал Харалд Пети от Норвегия заедно с други държавни глави в центъра на Осло. Той напусна Норвегия скоро след края на погребението.

Самолетът, с който президентът на Украйна Володимир Зеленски е пътувал за погребението на норвежкия крал Харалд Пети в Осло, едва не е бил ударен от дрон, разкри норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре. Това е станало при излизането на самолета от Молдова, разказа норвежкият премиер по норвежката телевизия НРК Според Стьоре това показва пред каква реалност е изправен украинският лидер.

Норвежкият премиер не каза кой е източникът на тази информация, нито колко близо е бил дронът до самолета на Зеленски.