US самолети в Йордания претърпели щети след иранския обстрел

CBS News предаде, че няколко военни самолета на САЩ са претърпели повреди при среднощните удари на Иран срещу военновъздушната база „Муафак Салти“ в Йордания. По информация на военни кореспонденти, един щурмови самолет A-10 Thunderbolt е останал без крило, а около осем изтребителя F-15 са получили леки щети, но вече са върнати в експлоатация. Нападението от страна на Иранската революционна гвардия бе в отговор на предходни американски удари срещу ирански петролни танкери в Протока Ормуз. Йорданската противовъздушна отбрана е успяла да прихване по-голямата част от изстреляните балистични ракети.

Военен удар срещу кораб за наркотрафик в Карибско море

На фона на засилващата се кампания на администрацията на Доналд Тръмп срещу транснационалната престъпност, Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) потвърди за извършен удар срещу плавателен съд в Карибско море. Според официалното изявление, цитирано от Al Jazeera, разузнавателни данни са потвърдили, че корабът е плавал по познати маршрути за наркотрафик и е участвал в логистични операции на картелите. При операцията са загинали трима души. Успоредно с това в Тихия океан американските сили са заловили и потопили пета плаваща бензиностанция, свързвана с еквадорския престъпен синдикат "Los Choneros".

Марко Рубио с остри предупреждения към Мексико и дипломатически совалки

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който е на тристранна обиколка в Южна Америка, отправи сериозно предупреждение към правителството в Мексико Сити. В рамките на посещението си в Еквадор, Рубио заяви пред репортери, че огромни мексикански територии не се управляват от държавата, а се контролират от "наркотерористични организации". Той подчерта, че САЩ ще отговорят на тази заплаха „по един или друг начин“.

В същото време, според дипломатически източници, Рубио е допуснал възможността за официална среща с министъра на външните работи на Куба, Бруно Родригес, в рамките на предстоящото Общо събрание на ООН в Ню Йорк. Диалогът би бил изненадващ обрат на фона на засиления икономически натиск и санкции от страна на Вашингтон спрямо Хавана.

Пентагонът сменя стратегията: Търсят се евтини прехващачи и крилати ракети

Военните конфликти в Украйна и Близкия изток принуждават САЩ бързо да модернизират отбранителните си поръчки, за да избегнат използването на ракети за милиони долари срещу евтини дронове. Източници на Bloomberg разкриват, че през ноември тази година американската армия ще проведе конкурентно тактическо изпитание на ракетния полигон Уайт Сандс в Ню Мексико за избор на нискобюджетни ракети-прехващачи. Целта е да се закупят системи с единична цена под 250 000 долара.

Reuters съобщи, че базираният в Силициевата долина американски стартъп Covenant започва масово производство на нов тип евтини крилати ракети Anthem в провинция Саксония, Германия. Първите доставки за европейските съюзници са планирани за началото на 2027 г.. Стойността на една ракета ще бъде в рамките на шестцифрена сума, което я прави многократно по-евтина алтернатива на традиционните ракети Tomahawk. Компанията планира до 2028 г. обемът на производство в германския завод да достигне 5000 бройки годишно, за да отговори на нуждите на НАТО от дългообхватни оръжия.