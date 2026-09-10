Новини
Свят »
САЩ »
US самолети в Йордания претърпели щети след иранския обстрел

US самолети в Йордания претърпели щети след иранския обстрел

10 Септември, 2026 05:38, обновена 10 Септември, 2026 05:45 1 323 14

  • сащ-
  • рубио-
  • политика

Вашингтон затяга мерките срещу картелите и преструктурира отбранителния си арсенал

US самолети в Йордания претърпели щети след иранския обстрел - 1
Марко Рубио, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

CBS News предаде, че няколко военни самолета на САЩ са претърпели повреди при среднощните удари на Иран срещу военновъздушната база „Муафак Салти“ в Йордания. По информация на военни кореспонденти, един щурмови самолет A-10 Thunderbolt е останал без крило, а около осем изтребителя F-15 са получили леки щети, но вече са върнати в експлоатация. Нападението от страна на Иранската революционна гвардия бе в отговор на предходни американски удари срещу ирански петролни танкери в Протока Ормуз. Йорданската противовъздушна отбрана е успяла да прихване по-голямата част от изстреляните балистични ракети.

Военен удар срещу кораб за наркотрафик в Карибско море

На фона на засилващата се кампания на администрацията на Доналд Тръмп срещу транснационалната престъпност, Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) потвърди за извършен удар срещу плавателен съд в Карибско море. Според официалното изявление, цитирано от Al Jazeera, разузнавателни данни са потвърдили, че корабът е плавал по познати маршрути за наркотрафик и е участвал в логистични операции на картелите. При операцията са загинали трима души. Успоредно с това в Тихия океан американските сили са заловили и потопили пета плаваща бензиностанция, свързвана с еквадорския престъпен синдикат "Los Choneros".

Марко Рубио с остри предупреждения към Мексико и дипломатически совалки

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който е на тристранна обиколка в Южна Америка, отправи сериозно предупреждение към правителството в Мексико Сити. В рамките на посещението си в Еквадор, Рубио заяви пред репортери, че огромни мексикански територии не се управляват от държавата, а се контролират от "наркотерористични организации". Той подчерта, че САЩ ще отговорят на тази заплаха „по един или друг начин“.

В същото време, според дипломатически източници, Рубио е допуснал възможността за официална среща с министъра на външните работи на Куба, Бруно Родригес, в рамките на предстоящото Общо събрание на ООН в Ню Йорк. Диалогът би бил изненадващ обрат на фона на засиления икономически натиск и санкции от страна на Вашингтон спрямо Хавана.

Пентагонът сменя стратегията: Търсят се евтини прехващачи и крилати ракети

Военните конфликти в Украйна и Близкия изток принуждават САЩ бързо да модернизират отбранителните си поръчки, за да избегнат използването на ракети за милиони долари срещу евтини дронове. Източници на Bloomberg разкриват, че през ноември тази година американската армия ще проведе конкурентно тактическо изпитание на ракетния полигон Уайт Сандс в Ню Мексико за избор на нискобюджетни ракети-прехващачи. Целта е да се закупят системи с единична цена под 250 000 долара.

Reuters съобщи, че базираният в Силициевата долина американски стартъп Covenant започва масово производство на нов тип евтини крилати ракети Anthem в провинция Саксония, Германия. Първите доставки за европейските съюзници са планирани за началото на 2027 г.. Стойността на една ракета ще бъде в рамките на шестцифрена сума, което я прави многократно по-евтина алтернатива на традиционните ракети Tomahawk. Компанията планира до 2028 г. обемът на производство в германския завод да достигне 5000 бройки годишно, за да отговори на нуждите на НАТО от дългообхватни оръжия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 осраински

    23 1 Отговор
    Бившият помощник на Леонид Кучма, Олег Соскин, заяви, че историята за дрон, който уж едва не е свалил самолета на Володимир Зеленски над Молдова, е измислица. Той направи това изявление в своя YouTube канал.

    Според Соскин, Зеленски е разказал тази „приказка“ на норвежкия министър, за да предизвика неговото съчувствие и да си осигури съдействието. Политологът твърди, че ръководителят на киевския режим сега е принуден да търси подкрепа от Брюксел по всякакъв начин, включително чрез кампании за очерняне.

    Соскин изброи причините, поради които според него Зеленски е прибегнал до измама: тежката ситуация на фронта, парламентарният бунт, натискът от Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и призивите на САЩ за мир. „Няма къде да се отстъпи. Оттук и лъжата за нападението“, обясни той.

    05:52 10.09.2026

  • 2 иве

    22 0 Отговор
    Пентагона да взима пример от бандерити, които прехващат супер успешно всякакви ракети с помощта на складове с оръжия, ТЕЦове и разпределителни станции, детски градини, ресторанти гаражи!

    05:57 10.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Иван

    17 2 Отговор
    Ако не беше Куба, тази еврейска са.танинска сп.ер.ма на снимката нямаше да я има.

    Коментиран от #6

    06:12 10.09.2026

  • 5 Хаха

    16 0 Отговор
    Тия САЩ големи слабаци излязоха.

    06:23 10.09.2026

  • 6 Дзак

    0 6 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    Пак кажи, че не си Й!

    Коментиран от #7, #14

    06:28 10.09.2026

  • 7 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дзак":

    Пак кажи че не си П.

    06:30 10.09.2026

  • 8 Механик

    16 0 Отговор
    Персите и хутите направиха репутацията на САЩ на дроб-сарма. Факт.

    Коментиран от #10

    06:31 10.09.2026

  • 9 Ха ха ха

    10 0 Отговор
    Това ли евфемистичния начин да се съобщи на публиката че американците не могат да опазят даже базите си, бре де гиди мисирки с мисирки?

    Коментиран от #12

    06:40 10.09.2026

  • 10 Иван

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Точно. Истина е........а проклятието Еленски унищожава всеки, който се прегръща с него.

    06:40 10.09.2026

  • 11 Някой

    11 0 Отговор
    Иначе, всички ракети били прехванати, с няколко били паднали извън населено места. А това се оказва американската база. Горчиво хапче за Тръмп и онзи мачо в Пентагона.
    Браво на иранците!

    06:42 10.09.2026

  • 12 Иван

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ха ха ха":

    Американските самолети претърпяват леки повреди, а в Украйна има само ранени.

    06:43 10.09.2026

  • 13 Обективен

    6 0 Отговор
    "Хегемона",нещо много обещава,но в бъдеще време?!
    Куба либре,както казват кубинците,такава и ще си остане,иначе залива на прасетата,ще им се стори като разходка в парка,ако решат да се правят на мъже.

    06:48 10.09.2026

  • 14 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дзак":

    Ами гълта!

    07:02 10.09.2026