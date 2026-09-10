Тръмп предизборно: Представете си, че аз съм в бюлетината срещу комунистите

Президентът Доналд Тръмп отправи поредица от мащабни предизборни и икономически изявления по време на двудневния извънреден конгрес на Републиканската партия в Далас. Изказванията му идват в ключов политически момент на фона на растящото напрежение около войната с Иран и засилващата се търговска война с Канада.

„Представете си, че аз съм в бюлетината за Конгреса“

С цел да мобилизира електоралната подкрепа за предстоящите през ноември Междинни избори в САЩ, американският държавен глава призова своите съмишленици да гласуват така, сякаш неговото собствено имя присъства в бюлетините. „Моля ви, представете си, че аз съм в списъка с кандидати,“ обяви президентът пред симпатизантите в Тексас. По думите му републиканците трябва да излязат в пълна численост до урните, тъй като на изборите ще се изправят срещу идеологически противници, които той открито определи като „комунисти, марксисти и анархисти“.

Търговско споразумение с Канада и икономически показатели

По отношение на икономическата политика Тръмп увери, че въпреки неотдавнашния колапс в преговорите, Отава има силен интерес да сключи нова търговска сделка с Вашингтон. Изявлението съвпада с официални съобщения от Белия дом за затягане на рестрикциите и въвеждане на пълна забрана за внос на определени канадски стоки като млечни продукти, мотоциклети и алкохол от 29 септември 2026 г.

Според икономически анализи на Кралската банка на Канада, въведените рестрикции засягат пряко стокообмен на стойност 20 милиарда долара. Това представлява сериозен удар върху сектори от общия двустранен търговски оборот, който за изминалата година достигна 872 милиарда долара. Паралелно с това от 15 септември се премахват 50-процентовите мита за битови стоки като тоалетна хартия и цимент, но се въвеждат нови тежки налози върху канадското сирене и моторните лодки. Пред Си Би Си Нюз експерти отбелязват, че реалният удар върху БВП на Канада ще бъде непряк и ще се дължи на спада в бизнес доверието.

Паралелно с това лидерът потвърди стратегическия си ангажимент да превърне Съединените щати в глобално доминираща енергийна сила, като прогнозира рязък спад в цените на петрола веднага след вота. Той изрази категорична увереност, че изборните резултати през ноември ще дадат мощен исторически тласък и импулс за развитието на страната през следващите 250 години.

Идеята за преименуване на Ормузкия проток

В международен план Доналд Тръмп отново привлече медийното внимание с нетрадиционна идея, публикувана първоначално в неговата социална мрежа Truth Social. Позовавайки се на засиления военен контрол на САЩ над стратегическия воден път в Близкия изток, той подхвърли предложението Ормузкият проток да бъде преименуван в негова чест на „Протокът Тръмп“ (Trump Strait). Представители на американската администрация в интервюта за водещи медии като Си Ен Би Си (cnbc.com) и Тайм впоследствие уточниха, че коментарът по-скоро е целял да подчертае пълния колапс на иранската икономика под американския натиск.

Контраофанзива и остри реакции от Демократическата партия

Речта в Далас и самият формат на двудневната партийна конвенция предизвикаха вълна от остри критики от страна на Демократическата партия. Представители на опозицията излязоха с официални позиции в медии като Политико и Пи Би Ес.

Лидерът на малцинството в Камарата на представителите Хаким Джефрис изпрати четирима конгресмени в Далас. Джефрис заяви официално: "Американците потъват в провалената републиканска икономика. Вместо да предприемат стъпки за намаляване на разходите за живот, екстремистите от MAGA празнуват със своите свръхбогати донори". Демократите подчертаха, че Тръмп се опитва да мобилизира твърдия си електорат чрез агресивна реторика, за да маскира ниския си рейтинг на одобрение на фона на продължаващата вече 7 месеца война с Иран и скока в цените на горивата.