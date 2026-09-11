Външните министри на страните от Залива ще се срещнат с иранския си колега заради корабоплаването през Ормузкия проток

Министрите на външните работи на страните от Залива планират да се срещнат с иранския си колега в опит да окажат натиск върху Оман и Иран за постигане на временно споразумение за корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи тази сутрин в. „Файненшъл таймс“, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Срещата трябва да се проведе в понеделник в оманския крайбрежен град Салала, съобщиха двама събеседници на изданието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Нали обикновено за всички големи проблеми се срещаха с президента на САЩ, или рептилското величество...???!!!
Абе кХакво става тХука бе.....???!!!
08:32 11.09.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
08:32 11.09.2026
3 Иван
Коментиран от #8
08:42 11.09.2026
4 Симо
Коментиран от #7
08:44 11.09.2026
5 Мемфис
До коментар #2 от "Последния Софиянец":500 милиарда при два-три трилиона бюджетен дефицит, вече нямат голямо значение. Така или иначе кораба потъва.
08:47 11.09.2026
6 Мууууууу
08:47 11.09.2026
7 име
До коментар #4 от "Симо":Илан има още едно условие, краварски и ционистки кораби могат да преминават само под вода!
08:49 11.09.2026
8 Шопо
До коментар #3 от "Иван":Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.
08:49 11.09.2026