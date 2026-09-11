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Външните министри на страните от Залива ще се срещнат с иранския си колега заради корабоплаването през Ормузкия проток

Външните министри на страните от Залива ще се срещнат с иранския си колега заради корабоплаването през Ормузкия проток

11 Септември, 2026 08:22, обновена 11 Септември, 2026 08:27 450 8

  • външни министри-
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  • иран-
  • ормузки проток

Срещата има за цел да окаже натиск върху Оман и Иран за постигане на временно споразумение

Външните министри на страните от Залива ще се срещнат с иранския си колега заради корабоплаването през Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министрите на външните работи на страните от Залива планират да се срещнат с иранския си колега в опит да окажат натиск върху Оман и Иран за постигане на временно споразумение за корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи тази сутрин в. „Файненшъл таймс“, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Срещата трябва да се проведе в понеделник в оманския крайбрежен град Салала, съобщиха двама събеседници на изданието.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 0 Отговор
    Стига бе...!!!???
    Нали обикновено за всички големи проблеми се срещаха с президента на САЩ, или рептилското величество...???!!!

    Абе кХакво става тХука бе.....???!!!

    08:32 11.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    САЩ ще загубят петродоларите .500 млрд долара на година.

    Коментиран от #5

    08:32 11.09.2026

  • 3 Иван

    2 0 Отговор
    Как се казва залива?

    Коментиран от #8

    08:42 11.09.2026

  • 4 Симо

    4 0 Отговор
    Изгонват американците от страните си! Подписват споразумение за сътрудничество в някой области и протока ще бъде отворен веднага. НО първото условия е ЯНКИТЕ ВЪН!!!

    Коментиран от #7

    08:44 11.09.2026

  • 5 Мемфис

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    500 милиарда при два-три трилиона бюджетен дефицит, вече нямат голямо значение. Така или иначе кораба потъва.

    08:47 11.09.2026

  • 6 Мууууууу

    0 0 Отговор
    Муууу, изолация на Иран, мууууууу!

    08:47 11.09.2026

  • 7 име

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Симо":

    Илан има още едно условие, краварски и ционистки кораби могат да преминават само под вода!

    08:49 11.09.2026

  • 8 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    08:49 11.09.2026

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