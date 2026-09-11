Външните министри на страните от Залива ще се срещнат с иранския си колега заради корабоплаването през Ормузкия проток

Министрите на външните работи на страните от Залива планират да се срещнат с иранския си колега в опит да окажат натиск върху Оман и Иран за постигане на временно споразумение за корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи тази сутрин в. „Файненшъл таймс“, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Срещата трябва да се проведе в понеделник в оманския крайбрежен град Салала, съобщиха двама събеседници на изданието.