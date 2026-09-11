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На канадските военни свещеници бе забранено да споменават Бог на публични събития
  Тема: Aleteia.org

На канадските военни свещеници бе забранено да споменават Бог на публични събития

11 Септември, 2026 09:00 1 290 28

  • aleteia-
  • канада-
  • бог-
  • религия-
  • свещеници

Според новата политика погребенията не се считат за публични военни церемонии и свещениците все още могат да използват религиозен език, ако семейството желае

На канадските военни свещеници бе забранено да споменават Бог на публични събития - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Aleteia.org Aleteia.org

Канада забрани на военните свещеници да използват думата „Бог“ на публични събития, защото въоръжените сили имат задължението за религиозен неутралитет, предаде Aleteia.org.

На военнослужещите, особено на свещениците, в цяла Канада е забранено да споменават думата „Бог“ или други религиозни думи на задължителни военни публични събития. Това включва паради за дипломиране, рязане на ленти, въвеждане в експлоатация на кораби и церемонии по случай Деня на възпоменанието.

Директивата не се ограничава само до свещениците: всички членове на канадските въоръжени сили, включително доброволци, студенти, временни работници и изпълнители, нямат право да използват религиозен език в публични изказвания.

Инструкциите до всички военнослужещи от Канадските въоръжени сили (CAF), гласят, че „CAF имат задължението за религиозен неутралитет“. Според директивата , на тези задължителни публични събития свещениците могат да предлагат „приобщаващи“ духовни размисли, но не могат да използват религиозен език.

Според новата политика погребенията не се считат за публични военни церемонии и свещениците все още могат да използват религиозен език на погребения, ако семейството желае, както и на други частни или семейни събития.

Свещениците имат право да използват религиозен език по време на доброволни богослужения и частни консултации и могат да носят религиозни предмети. Католически свещеници публично критикуваха политиката пред различни медии.

Според новите правила канадските военни свещеници имат право на духовни размисли, но не и препратки към Господ. Духовните размисли не използват специфичен религиозен език, включително препратки към Бог и др. Те размишляват върху научените уроци, вярвания, ценности и преживявания, за да вдъхновят благодарност, надежда и почтеност. Тези принципи се основават на уважение към свободата на съвестта и религиозното изразяване, като същевременно отстояват достойнството и ценността на различните духовни традиции, се казва в правилата.


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Отец Дионисий

    36 2 Отговор
    В Канада ръкопляскат на нацистите.Техният бог е Ницше.

    09:03 11.09.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    37 2 Отговор
    Обаче за Мохамед е разрешено...

    Коментиран от #27

    09:04 11.09.2026

  • 4 Онтарио

    41 3 Отговор
    Тия ненормалници успешно достигнаха комунизма.

    Коментиран от #9

    09:05 11.09.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ако":

    РФ що не забрани?

    09:05 11.09.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 1 Отговор
    ТЕ И БЕЗ ТОВА СИ ГОВОРЯТ
    НА ХОЛИ ШИТ :)
    ....

    09:07 11.09.2026

  • 7 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    16 0 Отговор
    туй "военен свещеник" звучи като "непорочно зачатие" и"безсимпотен вирус"

    09:08 11.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Онтарио":

    ПРЕМИЕРА НА ОНТАРИО ДАУ ФОРД
    СЕ СЧИТА ЗА КАНАДСКАТА ФАМИЛИЯ КЕНЕДИ
    .....
    НИКАКВИ КОМУНИСТИ НЕ СА - ЧИСТИ МАФИОТИ КАТО БРАТЯ КЕНЕДИ - ПИЦАРИ

    09:09 11.09.2026

  • 10 681

    8 2 Отговор
    Бог: пращайте метеорита!

    09:10 11.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Реконтра

    18 0 Отговор
    ...но пък може да благодарят на Сатаната! Все пак той управлява Канада.

    09:13 11.09.2026

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    17 0 Отговор
    А могат ли да споменават Аллах?🕌🦧🕌

    09:13 11.09.2026

  • 14 Исторически парк

    27 0 Отговор
    Сатанистите забраняват християнството!

    09:16 11.09.2026

  • 15 Ивелин Михайлов

    15 1 Отговор
    Ама аллах не са го забранили 😏😉

    09:17 11.09.2026

  • 16 Жижо

    1 9 Отговор
    Ей така го разбирам аз БРИКСа, а не инфантилни, диментирали, импотентни старчета да се събират и да кълнат Колективния запад и да си говорят фалшиви, измислени истории за Донской и Невский.

    Коментиран от #24

    09:17 11.09.2026

  • 17 Механик

    15 0 Отговор
    РЕЛИГИОЗНО НЕУТРАЛЕН н означава БЕЗБОЖЕН.
    Думата БОГ ме се отнася само до някой определен Бог. Народите имат много богове и всичките те попадат под думата БОГ.
    И тази недомислица на кандските нищоправци е нищо в сравнение с това, ОФИЦИАЛНО в армията им да има свещеници (божии служители), но да е забранено да се говори за Бог. Ето тази липса на логика и нормално мислене е особено тревожна и се наблюдава у всички властимащи в запада.
    Има нещо сбъркано в матрицата им.

    09:21 11.09.2026

  • 18 Все тая

    7 0 Отговор
    Ша повърна 😜

    09:24 11.09.2026

  • 19 Тогава защо

    18 0 Отговор
    За бога имат военни свещеници!?!?
    Не сте нормални ей
    А Ватикана няма ли да каже нещо….

    09:32 11.09.2026

  • 20 венсеремос

    12 0 Отговор
    Канада е фашистка страна.Честваха нацист Хунка в канадския парламент.Колкото до Бог Йисус Христос, Той е единствнения Бог на всички християни.Позор! Кнада е фашистка страна ,каквато е и Фашисстка Бандеровска ОКРАИНА с фашист ,бандеровец/наркоман Зелената еуглена със златните тоалетни.ПОЗОР за безбожна ,фашиска Канада!! Казах!

    09:41 11.09.2026

  • 21 Разбирам,

    8 0 Отговор
    че на свещениците е забранено да бъдат свещеници. За какво са им тогава свещеници в армията?

    09:44 11.09.2026

  • 22 шопо с търнокопо

    8 0 Отговор
    абе нали комунизЪма забранявал религията, западналия свят бил свободен, що така сега

    10:08 11.09.2026

  • 23 Радио Ереван

    3 0 Отговор
    На много от българските бойни знамена, а и на руските пише "С нами Богъ". Значи Бог няма да е с канадците. А може да очакваме, да ни разпоредят да си сменим бойните знамена. Явно това е евроатлантическия мейнстрийм.

    10:12 11.09.2026

  • 24 Ха Ха

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Жижо":

    Лицемерен Атлантизъм в действие. Свещенниците не трябва да споменават Бог по нареждане на управляващите атланто-фашисти

    10:16 11.09.2026

  • 25 Читател

    2 0 Отговор
    Идиотите там вероятно ще бъдат използвани както Украйна за съжаление.

    10:21 11.09.2026

  • 26 падналия ангел

    0 0 Отговор
    Бог не е конкретно име, конкретното име за християните е Исус Хр. Аллах също означава Бог, произхожда /относително понеже юдеизма предхожда исляма, като религия/ от евреското Еллахим, което на семитски е Бог. Яхве и Йехова не ги коментирам, че ще стане сложно. Но тези съвсем изплискаха легена. А аз дори не съм вярващ.

    10:35 11.09.2026

  • 27 Добавка

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    И за евреи ще е разрешено!
    Все пак това, което е разрешено за юдеи като Сюлейман Пуси, е забранено за неевреите

    10:39 11.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

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