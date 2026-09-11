На канадските военни свещеници бе забранено да споменават Бог на публични събития

Канада забрани на военните свещеници да използват думата „Бог“ на публични събития, защото въоръжените сили имат задължението за религиозен неутралитет, предаде Aleteia.org.

На военнослужещите, особено на свещениците, в цяла Канада е забранено да споменават думата „Бог“ или други религиозни думи на задължителни военни публични събития. Това включва паради за дипломиране, рязане на ленти, въвеждане в експлоатация на кораби и церемонии по случай Деня на възпоменанието.

Директивата не се ограничава само до свещениците: всички членове на канадските въоръжени сили, включително доброволци, студенти, временни работници и изпълнители, нямат право да използват религиозен език в публични изказвания.

Инструкциите до всички военнослужещи от Канадските въоръжени сили (CAF), гласят, че „CAF имат задължението за религиозен неутралитет“. Според директивата , на тези задължителни публични събития свещениците могат да предлагат „приобщаващи“ духовни размисли, но не могат да използват религиозен език.

Според новата политика погребенията не се считат за публични военни церемонии и свещениците все още могат да използват религиозен език на погребения, ако семейството желае, както и на други частни или семейни събития.

Свещениците имат право да използват религиозен език по време на доброволни богослужения и частни консултации и могат да носят религиозни предмети. Католически свещеници публично критикуваха политиката пред различни медии.

Според новите правила канадските военни свещеници имат право на духовни размисли, но не и препратки към Господ. Духовните размисли не използват специфичен религиозен език, включително препратки към Бог и др. Те размишляват върху научените уроци, вярвания, ценности и преживявания, за да вдъхновят благодарност, надежда и почтеност. Тези принципи се основават на уважение към свободата на съвестта и религиозното изразяване, като същевременно отстояват достойнството и ценността на различните духовни традиции, се казва в правилата.