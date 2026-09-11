На канадските военни свещеници бе забранено да споменават Бог на публични събития

Канада забрани на военните свещеници да използват думата „Бог“ на публични събития, защото въоръжените сили имат задължението за религиозен неутралитет, предаде Aleteia.org.
На военнослужещите, особено на свещениците, в цяла Канада е забранено да споменават думата „Бог“ или други религиозни думи на задължителни военни публични събития. Това включва паради за дипломиране, рязане на ленти, въвеждане в експлоатация на кораби и церемонии по случай Деня на възпоменанието.
Директивата не се ограничава само до свещениците: всички членове на канадските въоръжени сили, включително доброволци, студенти, временни работници и изпълнители, нямат право да използват религиозен език в публични изказвания.
Инструкциите до всички военнослужещи от Канадските въоръжени сили (CAF), гласят, че „CAF имат задължението за религиозен неутралитет“. Според директивата , на тези задължителни публични събития свещениците могат да предлагат „приобщаващи“ духовни размисли, но не могат да използват религиозен език.
Според новата политика погребенията не се считат за публични военни церемонии и свещениците все още могат да използват религиозен език на погребения, ако семейството желае, както и на други частни или семейни събития.
Свещениците имат право да използват религиозен език по време на доброволни богослужения и частни консултации и могат да носят религиозни предмети. Католически свещеници публично критикуваха политиката пред различни медии.
Според новите правила канадските военни свещеници имат право на духовни размисли, но не и препратки към Господ. Духовните размисли не използват специфичен религиозен език, включително препратки към Бог и др. Те размишляват върху научените уроци, вярвания, ценности и преживявания, за да вдъхновят благодарност, надежда и почтеност. Тези принципи се основават на уважение към свободата на съвестта и религиозното изразяване, като същевременно отстояват достойнството и ценността на различните духовни традиции, се казва в правилата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Отец Дионисий
09:03 11.09.2026
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #27
09:04 11.09.2026
4 Онтарио
Коментиран от #9
09:05 11.09.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Ако":РФ що не забрани?
09:05 11.09.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ХОЛИ ШИТ :)
....
09:07 11.09.2026
7 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
09:08 11.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #4 от "Онтарио":ПРЕМИЕРА НА ОНТАРИО ДАУ ФОРД
СЕ СЧИТА ЗА КАНАДСКАТА ФАМИЛИЯ КЕНЕДИ
.....
НИКАКВИ КОМУНИСТИ НЕ СА - ЧИСТИ МАФИОТИ КАТО БРАТЯ КЕНЕДИ - ПИЦАРИ
09:09 11.09.2026
10 681
09:10 11.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Реконтра
09:13 11.09.2026
13 Mими Кучева🐕🦺
09:13 11.09.2026
14 Исторически парк
09:16 11.09.2026
15 Ивелин Михайлов
09:17 11.09.2026
16 Жижо
Коментиран от #24
09:17 11.09.2026
17 Механик
Думата БОГ ме се отнася само до някой определен Бог. Народите имат много богове и всичките те попадат под думата БОГ.
И тази недомислица на кандските нищоправци е нищо в сравнение с това, ОФИЦИАЛНО в армията им да има свещеници (божии служители), но да е забранено да се говори за Бог. Ето тази липса на логика и нормално мислене е особено тревожна и се наблюдава у всички властимащи в запада.
Има нещо сбъркано в матрицата им.
09:21 11.09.2026
18 Все тая
09:24 11.09.2026
19 Тогава защо
Не сте нормални ей
А Ватикана няма ли да каже нещо….
09:32 11.09.2026
20 венсеремос
09:41 11.09.2026
21 Разбирам,
09:44 11.09.2026
22 шопо с търнокопо
10:08 11.09.2026
23 Радио Ереван
10:12 11.09.2026
24 Ха Ха
До коментар #16 от "Жижо":Лицемерен Атлантизъм в действие. Свещенниците не трябва да споменават Бог по нареждане на управляващите атланто-фашисти
10:16 11.09.2026
25 Читател
10:21 11.09.2026
26 падналия ангел
10:35 11.09.2026
27 Добавка
До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":И за евреи ще е разрешено!
Все пак това, което е разрешено за юдеи като Сюлейман Пуси, е забранено за неевреите
10:39 11.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.