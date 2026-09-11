Тръмп: Изобщо не съжалявам за конфликта с Иран

Доналд Трамп направи поредица от ключови коментари относно ескалацията в Близкия изток, като категорично заяви, че изобщо не съжалява за нанесените военни удари по Иран и при същите обстоятелства би постъпил по абсолютно същия начин. Според него в момента САЩ не водят войната с Техеран с пълна сила единствено заради предстоящите избори в страната. Трамп изрази мнение, че Иран умишлено затяга и удължава военния конфликт с надеждата за победа на Демократическата партия, но същевременно допусна възможността за пълно приключване на войната с Иран още преди изборите за Конгреса на САЩ.
Паралелно с политическите искри във Вашингтон, ситуацията на терен в региона продължава бързо да се влошава. Йеменските хуси напредват осезаемо по крайбрежието на Йемен, което създава директна и сериозна заплаха за критичния петролен износ на Саудитска Арабия и може да предизвика трусове на глобалните енергийни пазари. На този фон, според Bloomberg, властите в Катар сериозно разглеждат възможността да закупят втечнен природен газ от САЩ, за да гарантират сигурността на доставките си.
Вътре в американската администрация също се засилва натискът за прозрачност около конфликта. Според публикация на New York Times, Джей Ди Ванс официално е поискал от високопоставени представители на военните сили на САЩ да предоставят реална и обективна оценка за хода на войната с Иран, без политически корекции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6
05:11 11.09.2026
2 Вече
Коментиран от #4
05:16 11.09.2026
3 Може, но това
05:18 11.09.2026
4 Абе нашите
До коментар #2 от "Вече":Мисирки превеждат от английски. И там го наричат "Трамп"! Нашето "Ъ" другите по света много трудно го изговарят, за това го няма никъде в техните езици. В руският има подобен звук, но не е същият.
05:22 11.09.2026
5 Заю Баю
05:23 11.09.2026
6 Зарко
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":те на Български не могат да пишат а какво очакваш за превод.
05:26 11.09.2026
7 Ами..
05:39 11.09.2026
8 Лост
05:49 11.09.2026
9 Дзак
06:12 11.09.2026