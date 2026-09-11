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Тръмп: Изобщо не съжалявам за конфликта с Иран
  Тема: Иранската криза

Тръмп: Изобщо не съжалявам за конфликта с Иран

11 Септември, 2026 05:04, обновена 11 Септември, 2026 05:50 775 9

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  • демократи

Републиканецът обвини демократите за забавянето на края конфликта, докато хуситите застрашават износа на петрол в Близкия изток

Тръмп: Изобщо не съжалявам за конфликта с Иран - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доналд Трамп направи поредица от ключови коментари относно ескалацията в Близкия изток, като категорично заяви, че изобщо не съжалява за нанесените военни удари по Иран и при същите обстоятелства би постъпил по абсолютно същия начин. Според него в момента САЩ не водят войната с Техеран с пълна сила единствено заради предстоящите избори в страната. Трамп изрази мнение, че Иран умишлено затяга и удължава военния конфликт с надеждата за победа на Демократическата партия, но същевременно допусна възможността за пълно приключване на войната с Иран още преди изборите за Конгреса на САЩ.

Паралелно с политическите искри във Вашингтон, ситуацията на терен в региона продължава бързо да се влошава. Йеменските хуси напредват осезаемо по крайбрежието на Йемен, което създава директна и сериозна заплаха за критичния петролен износ на Саудитска Арабия и може да предизвика трусове на глобалните енергийни пазари. На този фон, според Bloomberg, властите в Катар сериозно разглеждат възможността да закупят втечнен природен газ от САЩ, за да гарантират сигурността на доставките си.

Вътре в американската администрация също се засилва натискът за прозрачност около конфликта. Според публикация на New York Times, Джей Ди Ванс официално е поискал от високопоставени представители на военните сили на САЩ да предоставят реална и обективна оценка за хода на войната с Иран, без политически корекции.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 0 Отговор
    не беше ли с Ъ?

    Коментиран от #6

    05:11 11.09.2026

  • 2 Вече

    6 0 Отговор
    трамп ли се казва?

    Коментиран от #4

    05:16 11.09.2026

  • 3 Може, но това

    13 0 Отговор
    Ще те свали от президентският пост. И сащ от пиедестала на "световен хегемон!" Голяма издънка стана с Иран. Целият свят вече разбра: "Царят е гол!"

    05:18 11.09.2026

  • 4 Абе нашите

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вече":

    Мисирки превеждат от английски. И там го наричат "Трамп"! Нашето "Ъ" другите по света много трудно го изговарят, за това го няма никъде в техните езици. В руският има подобен звук, но не е същият.

    05:22 11.09.2026

  • 5 Заю Баю

    4 0 Отговор
    Съжаляваш или не, изборът се прави от други а не от теб.

    05:23 11.09.2026

  • 6 Зарко

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    те на Български не могат да пишат а какво очакваш за превод.

    05:26 11.09.2026

  • 7 Ами..

    5 0 Отговор
    Скоро ще го обясниш това на Св. Петър, бай Дончо... Той ще те съди.. Ти си говори..

    05:39 11.09.2026

  • 8 Лост

    3 0 Отговор
    Че кой луд съжалява за нещо което е извършил?

    05:49 11.09.2026

  • 9 Дзак

    4 0 Отговор
    Щом има желание. Измисля си поводи, защото е нарцистичен и садистичен маниак. Само измишльотини. Шараните вярват.

    06:12 11.09.2026