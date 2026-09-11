Тръмп: Изобщо не съжалявам за конфликта с Иран

Доналд Трамп направи поредица от ключови коментари относно ескалацията в Близкия изток, като категорично заяви, че изобщо не съжалява за нанесените военни удари по Иран и при същите обстоятелства би постъпил по абсолютно същия начин. Според него в момента САЩ не водят войната с Техеран с пълна сила единствено заради предстоящите избори в страната. Трамп изрази мнение, че Иран умишлено затяга и удължава военния конфликт с надеждата за победа на Демократическата партия, но същевременно допусна възможността за пълно приключване на войната с Иран още преди изборите за Конгреса на САЩ.

Паралелно с политическите искри във Вашингтон, ситуацията на терен в региона продължава бързо да се влошава. Йеменските хуси напредват осезаемо по крайбрежието на Йемен, което създава директна и сериозна заплаха за критичния петролен износ на Саудитска Арабия и може да предизвика трусове на глобалните енергийни пазари. На този фон, според Bloomberg, властите в Катар сериозно разглеждат възможността да закупят втечнен природен газ от САЩ, за да гарантират сигурността на доставките си.

Вътре в американската администрация също се засилва натискът за прозрачност около конфликта. Според публикация на New York Times, Джей Ди Ванс официално е поискал от високопоставени представители на военните сили на САЩ да предоставят реална и обективна оценка за хода на войната с Иран, без политически корекции.