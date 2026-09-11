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Тръмп: Не съжалявам за започването на войната с Иран и бих постъпил по същия начин

Тръмп: Не съжалявам за започването на войната с Иран и бих постъпил по същия начин

11 Септември, 2026 09:25 584 23

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • война

Американският президент заяви, че конфликтът ще приключи „веднага след изборите“, въпреки отражението му върху цените на петрола и газа

Тръмп: Не съжалявам за започването на войната с Иран и бих постъпил по същия начин - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът Доналд Тръмп заяви, че не съжалява за започването на войната с Иран въпреки възможното отражение на конфликта върху междинните избори в САЩ през ноември, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

„Не вярвам в думата „съжаление“. Винаги можете малко да се усъмните в собствените си решения“, подчерта той в интервю за „Фокс нюз“.

„Ако трябваше да го направя отново, щях да постъпя точно така, както постъпих“, категоричен бе Тръмп.

Той отхвърли твърденията, че част от неговите поддръжници са разстроени и обезверени заради войната.

„Не мисля, че са обезверени. Смятам, че са много горди от факта, че не позволявам на Иран да се сдобие с ядрено оръжие“, изтъкна Тръмп.

Тръмп очаква войната да приключи след изборите

Тръмп отново заяви, че според него войната ще приключи веднага след междинните избори.

„Тя приключва веднага след изборите“, отсече той. В сряда американският лидер също направи подобно изказване, като обвини Техеран, че се опитва да повлияе на изборите, които ще определят дали Републиканската партия на Тръмп ще запази контрола си върху Конгреса.

Отделно американският президент заяви пред журналисти, че войната с Иран няма да продължи до края на мандата му.

„Не, дори няма такава възможност“, отсече Тръмп, преди да отпътува от Далас за Вашингтон.

Цените на петрола и газа са проблем за републиканците

Повишаването на цените на петрола и природния газ вследствие на войната на САЩ и Израел срещу Иран се превърна в основен проблем за републиканците в навечерието на изборите.

САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари, а Техеран на свой ред удари Израел и държави от Персийския залив, в които са разположени американски военни бази. Американско-израелските удари по Иран и израелските атаки срещу Ливан са убили хиляди хора и са разселили милиони.

Тръмп посочва отслабването на ядрения потенциал на Иран като една от целите на войната. Иран не разполага с ядрени оръжия и твърди, че програмата му за обогатяване на уран е с мирни цели.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 1 Отговор
    Ционистите го крепят на власт.

    Коментиран от #12

    09:27 11.09.2026

  • 2 Пич

    23 1 Отговор
    Види се, Рижия се репчи като луд, защото се разбра, че дори Мелания не може да командва!!!
    Няма какво друго да каже, да не би да очаквате признание, как ционистите са го наритали...?!

    09:28 11.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    21 1 Отговор
    Е как да съжаляваш ? Коалиция Епщайн с начело такава еврейско чи,ФУТСКА по,дметка като теб който убива деца по училищата и детските градини как да съжалява ! Ама сега Иран да ви прати 2-3 хиляди ракети по Ню Йорк Вашингтон Чикаго и лос Анджелис да видите и вие що е то война мъ,рши гну,сни

    09:35 11.09.2026

  • 5 тръмпича съм

    16 1 Отговор
    Направих глъста пачка покрай войната, вие се оправяйте с цените на бензина, мен не ме бъркат. А демократите също бачкат за биби, така че той ще ги скастри да не лаят много.

    Коментиран от #8

    09:36 11.09.2026

  • 6 Даниел ЛяРусо 🥋

    5 1 Отговор
    Ти няма да останеш "командер ин чийф" след изборите, за да казваш дали ще продължава войната с Иран!

    09:38 11.09.2026

  • 7 Логично

    11 2 Отговор
    Всичко си върви по план, баницата е разделена. САЩ си взимат хАмериките и Гренландия, изтеглят се от кочината в Близкият Изток, където Израел и Иран стават господари. Заглобиха и съсипаха Европа за следващото столетие. Въведоха цифрова рубла в Русия, Китай са в играта още в началото с юана, а скоро ще дойде и цифровото евро...
    Следва пълно поробване на масите навсякъде по света, а всичко останало е жалък театър.

    Коментиран от #16

    09:39 11.09.2026

  • 8 Даниел ЛяРусо 🥋

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "тръмпича съм":

    Демократите са врагове на сатаняху и мразят исраел. Те подкрепят мюсюлманите, китайците, латиносите.

    09:40 11.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Трудно схваща тоя "Тарикат"!

    3 4 Отговор
    "Война и конфликт" , "ху кеярс " , из-тре-па стотици хиляди невинни хора ,такива
    политици от класата на Путин , Дони , Си, и Ким са класически диктатори и нищо друго!

    Коментиран от #17

    09:43 11.09.2026

  • 11 Натъпчи си "парцала" отзад !

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Истината":

    И викай ....да живее Путин!!!
    Белкем литнеш, като "Кимонова" Калинка !!!

    09:46 11.09.2026

  • 12 В момента ,авера му Путин го крепи...

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    на власт!!!
    Без войната на Путин в Украйна , Кравара никога нямаше да посмее да прави,
    тези световни бели и петролни войни!!!

    Коментиран от #23

    09:49 11.09.2026

  • 13 леш-перко с перука

    6 1 Отговор
    Скоро на изборите ще съжаляваш, войнолюб израелофил...много скоро.

    09:50 11.09.2026

  • 14 Не само" Мосад"...

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп в друго интервю":

    и "КГБ" му има, гнусотиите на клипче!!!

    09:51 11.09.2026

  • 15 Краварят

    7 1 Отговор
    Ти може и да не съжаляваш, рижав глупако, но пак ще се повторят събитията от 11 септемри, и тогава цялата ти келява краварска нация пак ще циври и стене.

    09:52 11.09.2026

  • 16 Еми зловещият

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Логично":

    План на печатарите на доларите си върви. Преди години се учудих , видях план: "Москва умен град!" А то "умен", понеже всичко е цифровизирано. Иначе "врагове" със запада и Китай "голем враг на САЩ "... Ама цифровият концлагер вече навсякъде напредва. Пландемиите също. И в Русия проверки, затваряния, маски и каски... В Китай -също. Целият Запад? Затвориха ни и ни малтретираха... В Австралия за излизане на балкона над 10 000 долара глоба. В Германия имаше някакъв затвор за "невярващи" и "протестиращи", против мерките. Целият свят е диктатура...

    09:53 11.09.2026

  • 17 ту-ту

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Трудно схваща тоя "Тарикат"!":

    А Урсула, Кая, Мерц, Макрон, Рюте, Санду и английските мулти-култи джуджета какво са?

    Коментиран от #18

    09:53 11.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Само питам

    4 0 Отговор
    Протока бай Дони , отворен ли е днес или е затворен ?

    Коментиран от #22

    10:08 11.09.2026

  • 21 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 0 Отговор
    Да са знае кой, кой е в този свят

    10:28 11.09.2026

  • 22 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Само питам":

    Опитай да ги преминеш, ако ти стиска де

    10:28 11.09.2026

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "В момента ,авера му Путин го крепи...":

    Оръжие на тръмп БОМБИ ПУТИН
    Дали са аверчета....

    10:30 11.09.2026

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