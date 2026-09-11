Тръмп: Не съжалявам за започването на войната с Иран и бих постъпил по същия начин

Президентът Доналд Тръмп заяви, че не съжалява за започването на войната с Иран въпреки възможното отражение на конфликта върху междинните избори в САЩ през ноември, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
„Не вярвам в думата „съжаление“. Винаги можете малко да се усъмните в собствените си решения“, подчерта той в интервю за „Фокс нюз“.
„Ако трябваше да го направя отново, щях да постъпя точно така, както постъпих“, категоричен бе Тръмп.
Той отхвърли твърденията, че част от неговите поддръжници са разстроени и обезверени заради войната.
„Не мисля, че са обезверени. Смятам, че са много горди от факта, че не позволявам на Иран да се сдобие с ядрено оръжие“, изтъкна Тръмп.
Тръмп очаква войната да приключи след изборите
Тръмп отново заяви, че според него войната ще приключи веднага след междинните избори.
„Тя приключва веднага след изборите“, отсече той. В сряда американският лидер също направи подобно изказване, като обвини Техеран, че се опитва да повлияе на изборите, които ще определят дали Републиканската партия на Тръмп ще запази контрола си върху Конгреса.
Отделно американският президент заяви пред журналисти, че войната с Иран няма да продължи до края на мандата му.
„Не, дори няма такава възможност“, отсече Тръмп, преди да отпътува от Далас за Вашингтон.
Цените на петрола и газа са проблем за републиканците
Повишаването на цените на петрола и природния газ вследствие на войната на САЩ и Израел срещу Иран се превърна в основен проблем за републиканците в навечерието на изборите.
САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари, а Техеран на свой ред удари Израел и държави от Персийския залив, в които са разположени американски военни бази. Американско-израелските удари по Иран и израелските атаки срещу Ливан са убили хиляди хора и са разселили милиони.
Тръмп посочва отслабването на ядрения потенциал на Иран като една от целите на войната. Иран не разполага с ядрени оръжия и твърди, че програмата му за обогатяване на уран е с мирни цели.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
09:27 11.09.2026
2 Пич
Няма какво друго да каже, да не би да очаквате признание, как ционистите са го наритали...?!
09:28 11.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
09:35 11.09.2026
5 тръмпича съм
Коментиран от #8
09:36 11.09.2026
6 Даниел ЛяРусо 🥋
09:38 11.09.2026
7 Логично
Следва пълно поробване на масите навсякъде по света, а всичко останало е жалък театър.
Коментиран от #16
09:39 11.09.2026
8 Даниел ЛяРусо 🥋
До коментар #5 от "тръмпича съм":Демократите са врагове на сатаняху и мразят исраел. Те подкрепят мюсюлманите, китайците, латиносите.
09:40 11.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Трудно схваща тоя "Тарикат"!
политици от класата на Путин , Дони , Си, и Ким са класически диктатори и нищо друго!
Коментиран от #17
09:43 11.09.2026
11 Натъпчи си "парцала" отзад !
До коментар #9 от "Истината":И викай ....да живее Путин!!!
Белкем литнеш, като "Кимонова" Калинка !!!
09:46 11.09.2026
12 В момента ,авера му Путин го крепи...
До коментар #1 от "Последния Софиянец":на власт!!!
Без войната на Путин в Украйна , Кравара никога нямаше да посмее да прави,
тези световни бели и петролни войни!!!
Коментиран от #23
09:49 11.09.2026
13 леш-перко с перука
09:50 11.09.2026
14 Не само" Мосад"...
До коментар #3 от "Тръмп в друго интервю":и "КГБ" му има, гнусотиите на клипче!!!
09:51 11.09.2026
15 Краварят
09:52 11.09.2026
16 Еми зловещият
До коментар #7 от "Логично":План на печатарите на доларите си върви. Преди години се учудих , видях план: "Москва умен град!" А то "умен", понеже всичко е цифровизирано. Иначе "врагове" със запада и Китай "голем враг на САЩ "... Ама цифровият концлагер вече навсякъде напредва. Пландемиите също. И в Русия проверки, затваряния, маски и каски... В Китай -също. Целият Запад? Затвориха ни и ни малтретираха... В Австралия за излизане на балкона над 10 000 долара глоба. В Германия имаше някакъв затвор за "невярващи" и "протестиращи", против мерките. Целият свят е диктатура...
09:53 11.09.2026
17 ту-ту
До коментар #10 от "Трудно схваща тоя "Тарикат"!":А Урсула, Кая, Мерц, Макрон, Рюте, Санду и английските мулти-култи джуджета какво са?
Коментиран от #18
09:53 11.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Само питам
Коментиран от #22
10:08 11.09.2026
21 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
10:28 11.09.2026
22 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #20 от "Само питам":Опитай да ги преминеш, ако ти стиска де
10:28 11.09.2026
23 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #12 от "В момента ,авера му Путин го крепи...":Оръжие на тръмп БОМБИ ПУТИН
Дали са аверчета....
10:30 11.09.2026