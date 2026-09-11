Тръмп: Не съжалявам за започването на войната с Иран и бих постъпил по същия начин

Президентът Доналд Тръмп заяви, че не съжалява за започването на войната с Иран въпреки възможното отражение на конфликта върху междинните избори в САЩ през ноември, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

„Не вярвам в думата „съжаление“. Винаги можете малко да се усъмните в собствените си решения“, подчерта той в интервю за „Фокс нюз“.

„Ако трябваше да го направя отново, щях да постъпя точно така, както постъпих“, категоричен бе Тръмп.

Той отхвърли твърденията, че част от неговите поддръжници са разстроени и обезверени заради войната.

„Не мисля, че са обезверени. Смятам, че са много горди от факта, че не позволявам на Иран да се сдобие с ядрено оръжие“, изтъкна Тръмп.

Тръмп очаква войната да приключи след изборите

Тръмп отново заяви, че според него войната ще приключи веднага след междинните избори.

„Тя приключва веднага след изборите“, отсече той. В сряда американският лидер също направи подобно изказване, като обвини Техеран, че се опитва да повлияе на изборите, които ще определят дали Републиканската партия на Тръмп ще запази контрола си върху Конгреса.

Отделно американският президент заяви пред журналисти, че войната с Иран няма да продължи до края на мандата му.

„Не, дори няма такава възможност“, отсече Тръмп, преди да отпътува от Далас за Вашингтон.

Цените на петрола и газа са проблем за републиканците

Повишаването на цените на петрола и природния газ вследствие на войната на САЩ и Израел срещу Иран се превърна в основен проблем за републиканците в навечерието на изборите.

САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари, а Техеран на свой ред удари Израел и държави от Персийския залив, в които са разположени американски военни бази. Американско-израелските удари по Иран и израелските атаки срещу Ливан са убили хиляди хора и са разселили милиони.

Тръмп посочва отслабването на ядрения потенциал на Иран като една от целите на войната. Иран не разполага с ядрени оръжия и твърди, че програмата му за обогатяване на уран е с мирни цели.