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Недостиг на авиодиспечери доведе до отмяна на полети и значителни закъснения на летището в Сидни

Недостиг на авиодиспечери доведе до отмяна на полети и значителни закъснения на летището в Сидни

11 Септември, 2026 09:30 533 4

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  • диспечер

Агенцията за контрол на въздушното движение заяви, че предприема мерки за набиране на повече авиационни диспечери

Недостиг на авиодиспечери доведе до отмяна на полети и значителни закъснения на летището в Сидни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Недостигът на авиодиспечери доведе до отмяна на полети и значителни закъснения на летището в Сидни днес, съобщи федералната агенция, отговаряща за управлението на въздушния трафик в Австралия, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Службата съобщи, че е наложила мерки за управление на въздушното движение "с цел безопасно управление на търсенето в авиацията" поради недостига на персонал.

Поради това са били отменени около 14 пристигащи полета, а много други са закъснели снад един час.

Това е поредното сътресение, което засяга най-натовареното летище в Австралия на недостига на персонал и след разследвания по няколко неотдавнашни случая, при които възникна риск от сблъсъци на летището.

„Снощи, с относително кратко предизвестие, имахме няколко случая на непланирано отсъствие на служители, от които не успяхме да се възстановим“, заяви днес заместник-изпълнителният директор на авиационната служба Питър Къран пред сенатска комисия, разглеждаща авиационния сектор.

„Тази сутрин ни липсваше един човек в контролната кула и това доведе до значителни закъснения“, допълни той.

Мерките за въздушния трафик бяха отменени в 8:15 ч. местно време. През останалата част от сутринта имаше няколко незначителни закъснения, а следобед трафикът се нормализира.

От 49-те диспечери, работещи в Сидни, за нормалната работа на летището са необходими 41. Осем от тях не са на разположение поради дългосрочни отсъствия, което оставя малко възможности за компенсиране на неочаквани недостиг на персонал, каза Къран.

Агенцията за контрол на въздушното движение заяви, че предприема мерки за набиране на повече авиационни диспечери и за улесняване на привличането на допълнителен персонал при необходимост.


Австралия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трансплондер

    3 0 Отговор
    Да сложат роботи с изкуствен интелект, които като стане някоя авиокатастрофа, да могат да казват "Опааа".

    09:39 11.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да им изпратим

    3 0 Отговор
    От Германия от "нашите" "специалисти"?
    Тука вече са много и умеят да въртят дървени палки и ножове, като за пред самолет!!!

    Коментиран от #4

    09:45 11.09.2026

  • 4 Урсула

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да им изпратим":

    Да им пратят от немските приятели от 9/11.

    10:17 11.09.2026

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