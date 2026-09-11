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Южнокорейското разузнаване проверява дали Ким Чен-ун има по-голям син

Южнокорейското разузнаване проверява дали Ким Чен-ун има по-голям син

11 Септември, 2026 07:23, обновена 11 Септември, 2026 07:26 1 110 9

  • ким чен-ун-
  • южна корея-
  • северна корея-
  • разузнаване

Сеул потвърди оценката си, че дъщерята на севернокорейския лидер Ким Джу Е вероятно ще бъде негов наследник

Южнокорейското разузнаване проверява дали Ким Чен-ун има по-голям син - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Южнокорейското разузнаване все още проверява дали севернокорейският лидер Ким Чен-ун има по-голям син, но потвърди оценката си, че дъщеря му Ким Джу Е вероятно ще бъде негов наследник. Това съобщава Асошиейтед прес, цитирана от News.bg.

Южнокорейската разузнавателна агенция заяви, че дори да има син, той вероятно не е в позиция да го наследи. Оттам също така твърдят, че Ким Чен-ун има по-малко дете, чийто пол не е потвърден.

Ким Джу Е, за която се смята, че е на около 13 години, започна да се появява публично с баща си в края на 2022 г. Тя присъства на редица важни събития, включително на изстрелвания на ракети и големи военни паради. Севернокорейските държавни медии я определят като негово „най-обичано“ и „уважавано“ дете и все по-често показват близостта ѝ с лидера.

Името на дъщерята не е официално потвърдено

Важно е да се отбележи, че правителството на КНДР до момента не е потвърдило официално как се казва дъщерята на Ким Чен-ун.

Светът научава името Ким Джу Е от бившия американски баскетболист Денис Родман, след като той посети Северна Корея през 2013 г. и се срещна със семейството на лидера на страната.

От южнокорейското разузнаване посочиха още, че оценката за политическия статут на дъщерята на Ким Чен-ун е основана на анализ на публичните ѝ прояви и начина, по който държавните власти се отнасят към нея.

Въпросът за наследяването

Въпросът дали Ким има по-голям син е важен за бъдещото наследяване на властта, тъй като Северна Корея има дълбоко вкоренена патриархална система, а досега страната е била управлявана само от мъже от династията Ким.

Някои експерти не смятат, че възрастните високопоставени лица в Северна Корея биха приели жена начело на страната. Други отбелязват, че Ким Чен-ун, който е на 42 години, все още е твърде млад, за да посочва наследник, тъй като това може да отслаби усещането за абсолютната му власт.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    12 1 Отговор
    Потвърдиха и Вероятно - това са ключовите думи, които са взаимоизключващи се. Поне когато разговарят умни и образовани хора, тези думи не се ползват заедно.

    07:41 11.09.2026

  • 2 Трол

    3 3 Отговор
    Дъщерята ще управлява копчетата за ракетите с мъдрост и разум.

    07:49 11.09.2026

  • 3 Мдаа!🤔

    10 1 Отговор
    Доста немарлива работа на южнокорейското разузнаване!😂 От неговите "потвърждения", става ясно че нищо не знае и е в пълен мрак, какво се случва! 😂😂

    08:03 11.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    С дали си има и жена няма ли да проверява ,ти да видиш

    08:15 11.09.2026

  • 6 123456

    3 0 Отговор
    що си не гледате вази си ами си ритате здравната книжка самсунги,има няма кат натисне копчето и ви няма

    08:19 11.09.2026

  • 7 И техните служби са като нашити,

    7 0 Отговор
    Занимават се с глупости и искат 170% увеличение на заплатите.

    08:22 11.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ........–

    0 0 Отговор
    Краварите натискат южняците белким се сбият със северняците и те после да "помагат" и "миротворстват"

    08:53 11.09.2026

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