Южнокорейското разузнаване проверява дали Ким Чен-ун има по-голям син

Южнокорейското разузнаване все още проверява дали севернокорейският лидер Ким Чен-ун има по-голям син, но потвърди оценката си, че дъщеря му Ким Джу Е вероятно ще бъде негов наследник. Това съобщава Асошиейтед прес, цитирана от News.bg.
Южнокорейската разузнавателна агенция заяви, че дори да има син, той вероятно не е в позиция да го наследи. Оттам също така твърдят, че Ким Чен-ун има по-малко дете, чийто пол не е потвърден.
Ким Джу Е, за която се смята, че е на около 13 години, започна да се появява публично с баща си в края на 2022 г. Тя присъства на редица важни събития, включително на изстрелвания на ракети и големи военни паради. Севернокорейските държавни медии я определят като негово „най-обичано“ и „уважавано“ дете и все по-често показват близостта ѝ с лидера.
Името на дъщерята не е официално потвърдено
Важно е да се отбележи, че правителството на КНДР до момента не е потвърдило официално как се казва дъщерята на Ким Чен-ун.
Светът научава името Ким Джу Е от бившия американски баскетболист Денис Родман, след като той посети Северна Корея през 2013 г. и се срещна със семейството на лидера на страната.
От южнокорейското разузнаване посочиха още, че оценката за политическия статут на дъщерята на Ким Чен-ун е основана на анализ на публичните ѝ прояви и начина, по който държавните власти се отнасят към нея.
Въпросът за наследяването
Въпросът дали Ким има по-голям син е важен за бъдещото наследяване на властта, тъй като Северна Корея има дълбоко вкоренена патриархална система, а досега страната е била управлявана само от мъже от династията Ким.
Някои експерти не смятат, че възрастните високопоставени лица в Северна Корея биха приели жена начело на страната. Други отбелязват, че Ким Чен-ун, който е на 42 години, все още е твърде млад, за да посочва наследник, тъй като това може да отслаби усещането за абсолютната му власт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
07:41 11.09.2026
2 Трол
07:49 11.09.2026
3 Мдаа!🤔
08:03 11.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Kaлпазанин
08:15 11.09.2026
6 123456
08:19 11.09.2026
7 И техните служби са като нашити,
08:22 11.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ........–
08:53 11.09.2026