Южнокорейското разузнаване проверява дали Ким Чен-ун има по-голям син

Южнокорейското разузнаване все още проверява дали севернокорейският лидер Ким Чен-ун има по-голям син, но потвърди оценката си, че дъщеря му Ким Джу Е вероятно ще бъде негов наследник. Това съобщава Асошиейтед прес, цитирана от News.bg.

Южнокорейската разузнавателна агенция заяви, че дори да има син, той вероятно не е в позиция да го наследи. Оттам също така твърдят, че Ким Чен-ун има по-малко дете, чийто пол не е потвърден.

Ким Джу Е, за която се смята, че е на около 13 години, започна да се появява публично с баща си в края на 2022 г. Тя присъства на редица важни събития, включително на изстрелвания на ракети и големи военни паради. Севернокорейските държавни медии я определят като негово „най-обичано“ и „уважавано“ дете и все по-често показват близостта ѝ с лидера.

Името на дъщерята не е официално потвърдено

Важно е да се отбележи, че правителството на КНДР до момента не е потвърдило официално как се казва дъщерята на Ким Чен-ун.

Светът научава името Ким Джу Е от бившия американски баскетболист Денис Родман, след като той посети Северна Корея през 2013 г. и се срещна със семейството на лидера на страната.

От южнокорейското разузнаване посочиха още, че оценката за политическия статут на дъщерята на Ким Чен-ун е основана на анализ на публичните ѝ прояви и начина, по който държавните власти се отнасят към нея.

Въпросът за наследяването

Въпросът дали Ким има по-голям син е важен за бъдещото наследяване на властта, тъй като Северна Корея има дълбоко вкоренена патриархална система, а досега страната е била управлявана само от мъже от династията Ким.

Някои експерти не смятат, че възрастните високопоставени лица в Северна Корея биха приели жена начело на страната. Други отбелязват, че Ким Чен-ун, който е на 42 години, все още е твърде млад, за да посочва наследник, тъй като това може да отслаби усещането за абсолютната му власт.