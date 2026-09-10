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В ограничени количества! Иран произвежда нови балистични ракети от налични компоненти
  Тема: Иранската криза

В ограничени количества! Иран произвежда нови балистични ракети от налични компоненти

10 Септември, 2026 23:19 389 7

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Цените на петрола продължиха да се повишават днес на фона на разрастващия се конфликт в Близкия изток, включително настъплението на йеменските хуси, което допълнително затруднява корабоплаването в района на Персийския залив

В ограничени количества! Иран произвежда нови балистични ракети от налични компоненти - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран е възобновил производството на балистични ракети от налични компоненти, а работните дейности се извършват в подземни съоръжения, пише днес американският в. "Уолстрийт Джърнъл", като се позовава на официални представители от САЩ и от длъжностни лица в държави от Близкия изток, съобщава БТА.

Ракетите се произвеждат в по-ограничени количества, отколкото преди войната, допълва американският ежедневник.

Иранските въоръжени сили са готови да предприемат „светкавични настъпления“ в защита на страната в конфликта със САЩ, заяви по-рано иранското военно ръководство, цитирано от ДПА.

„Днес сме в състояние бързо да достигнем до всяка точка на страната и да унищожим врага, независимо от обстановката, в която се намира“, заяви командирът на сухопътните сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) Хасан Хасанзаде в района около столицата Техеран.

Цените на петрола продължиха да се повишават днес на фона на разрастващия се конфликт в Близкия изток, включително настъплението на йеменските хуси, което допълнително затруднява корабоплаването в района на Персийския залив, предаде Франс прес.

Към 16:35 часа бълг. време петролът сорт Брент от Северно море с доставка през ноември поскъпна с 3,58 на сто до 104,83 долара за барел, след като по-рано достигна 105,84 долара - най-високата цена от май.

Американският лек суров петрол (WTI) с доставка през октомври се поскъпна с 3,66 на сто до 99,57 долара за барел, след като достигна 100,88 долара.

Основен двигател за поскъпването оказва разрастването на конфликта в региона. Подкрепяните от Иран хуси обявиха днес, че са установили контрол над йеменския град Моха на Червено море. Това е значителен напредък в настъплението им към стратегическия пролив Баб ел-Мандеб.

Протокът свързва Азия и Европа през Червено море и придоби още по-голямо значение за търговията с петрол след началото на войната в Близкия изток, тъй като от другата страна на Арабския полуостров Иран блокира Ормузкия проток.

През юли хусите обявиха морска блокада на Саудитска Арабия и вече са атакували кораби, преминаващи през района.

Добивът на петрол в Саудитска Арабия, който се възстанови през юли, леко е намалял през август, сочи публикуваният днес месечен доклад на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК).

Това подчертава трудностите, пред които е изправено кралството при поддържането на висок добив на фона на атаките на хусите срещу петролната му инфраструктура и корабите в Червено море.

Военните действия между САЩ и Иран също се засилиха от 30 август, което създава допълнителен риск за износа на петрол от региона.

Американският министър на енергетиката Крис Райт заяви пред Блумбърг, че през Ормузкия проток са преминавали малко под 11 млн. барела петрол дневно - данни, които се оспорват от анализаторите.

„През последната седмица на август обемът беше около 8 млн. барела дневно, но през последните дни спадна под 2 млн. барела, по-скоро до около 1,5 млн. барела дневно“, заяви пред АФП Хорхе Леон, анализатор в „Ристад Енерджи“ (Rystad Energy).

Последиците от войната се усещат още по-силно при рафинираните петролни продукти.

В публикуван свой месечен доклад американската Администрация за енергийна информация (EIA) прогнозира, че запасите от дизелово гориво в САЩ ще останат „на ниско равнище“, а цените на дизела ще бъдат „високи“ през следващите месеци.

В САЩ цената на дизела на бензиностанциите поставя рекорд след рекорд през последните дни. В четвъртък тя достигна средно около 5,98 долара за галон (3,78 литра), според данни на Американската автомобилна асоциация (AAA).

"Политическите ходове" на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) ще накарат държавите да излязат от Договора за неразпространение на ядреното оръжие, заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи, цитиран от Ройтерс.

Мохсен Резаи направи това изявление ден след като управителният съвет на МААЕ, в чийто състав влизат представители от 35 страни, прие резолюция, с която информира Съвета за сигурност на ООН, че Иран не изпълнява задълженията си в ядрената област.

Дипломатическият ход беше обмислян от юни миналата година, когато ръководството на Международната агенция за атомна енергия официално установи, че Иран не изпълнява задълженията си поради липса на сътрудничество в дългогодишното разследване за следи от уран в различни необявени обекти на територията на страната.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще го

    0 0 Отговор
    Мисля утре, защото сега ми се спи!
    Чао!

    23:22 10.09.2026

  • 2 Kaлпазанин

    2 4 Отговор
    Време му беше и техните да свършат като на руснаците ,даже закъсняхте а чипове отде ,бе и клоуна днес победи ли пак ,гледам в джерманистан днес дизела 2,50 и рекордна инфлация ,и продължават с малоумието и голия си д@@@@@ да помагат на грешната страна

    23:24 10.09.2026

  • 3 Фактите

    2 4 Отговор
    Ормуза е затворен , суецкия канал почти ..! Заобиколни маршрути вдигат и без това скъпия нефт..! Какво следва....? СКЪПА ЕНЕРГИЯ от Дони лудото..!

    23:24 10.09.2026

  • 4 Иран

    2 4 Отговор
    Толкова ограничено произвежда ракети, че Сащ яко треперят като сухо листо на мушмула!

    23:27 10.09.2026

  • 5 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 6 да питам

    1 0 Отговор
    Стигат ли им , що требе да пращат и в маскве ?

    23:39 10.09.2026

  • 7 Айде бе

    0 0 Отговор
    От кой модел перални ги правят, Урсула какво мисли по въпроса!??
    Дано не са от Миеле, защото руснаците от Перла 04 направиха Кинжал, а от Перла 05 излезе Орешник.
    Страх ме е да си помисля от Зануси или Миеле какво ще излезе.

    А Урсула каза ли след колко дни на иранците ще им свършат ракетите, защото за Русия почти позна!

    23:40 10.09.2026

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