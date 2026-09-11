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46-годишната Жизел Бюндхен вдига щанги по дантелено бельо (СНИМКА)

46-годишната Жизел Бюндхен вдига щанги по дантелено бельо (СНИМКА)

11 Септември, 2026 09:13 1 564 6

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  • след раждането

Бразилският супермодел показа зашеметяваща форма в нова фотосесия броени месеци след раждането

46-годишната Жизел Бюндхен вдига щанги по дантелено бельо (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вечната икона на модния подиум Жизел Бюндхен отново доказа защо носи титлата „Супермодел на всички времена“. 46-годишната бразилка взриви социалните мрежи с кадри от най-новата си фотосесия за септемврийския брой на списание i-D, посветен на майчинството. На най-обсъжданата снимка Жизел демонстрира перфектно оформени мускули, вдигайки щанга, облечена единствено в луксозно, прозрачно бельо с дантелен топ.


Визуалната изненада идва само година след като топмоделът посрещна третото си дете – син от съпруга си Жоаким Валенте. Пред изданието Бюндхен сподели, че е засилила силовите тренировки, за да възстанови мускулатурата на ядрото си. Тя вдига тежести три пъти седмично, комбинирайки ги с пилатес и йога.

„Сега, за първи път в живота си, мога да правя набирания. На тази възраст не ме интересуват чуждите мнения, усещам тялото си по-силно от всякога“, откровена е манекенката.

Кадрите бързо се превърнаха във вдъхновение за здравословен начин на живот след 40-годишна възраст.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гретиния

    5 0 Отговор
    Иий......тая е много ЯКА!
    Вдигна го тежкия!

    09:18 11.09.2026

  • 2 ........–

    8 0 Отговор
    Прецъфтява вече ама има още леб в буля.

    09:23 11.09.2026

  • 3 Въй

    2 0 Отговор
    мускулатурата на ядрото си. ХЪМ,КЪДЕ ЛИ Й СЕ НАМИРА ТОВА ЯДРО? ТЯ ДА НЕ Е ЯДРЕННА ЕЛЕКТРО- ЦЕНТРАЛА?

    09:23 11.09.2026

  • 4 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    2 1 Отговор
    дреме ми на дентелените прашки

    09:27 11.09.2026

  • 5 тралала

    0 0 Отговор
    Жизел Бюндхен вдига щангите на Тервел Пулев,а и си вдига и краката,да й смъкнеш бельото.После-розова забава!

    09:28 11.09.2026

  • 6 Живко

    2 1 Отговор
    Кой ли се интересува от тези дърти спържи?

    09:31 11.09.2026