По заповед на Техеран! Йеменските бунтовници хуси се приближават до протока Баб ел Мандеб и заплашват да прекъснат корабоплаването

Бунтовническата групировка на хусите, съюзници на Иран, достигна островите Ханиш в Червено море, след като превзе пристанищния град Мока, съобщиха двама представители на международно признатото йеменско правителство, цитирани от Ройтерс, пише БТА.

Превземането на Мока представлява значителна стратегическа промяна, което би могло да заплаши протока Баб ел Мандеб, единия от най-важните маршрути за световното корабоплаване, отбелязва още агенцията.

Военните действия между хусите и силите на йеменското правителство, подкрепяни от Саудитска Арабия се засилиха през последните дни, като шиитската групировка насочи вниманието си към контрола на дългата крайбрежна ивица на Йемен, вместо да се съсредоточава на север, като по този начин заема по-силна позиция, позволяваща ѝ да нарушава морската търговия.

Хусите предприеха атаки срещу Ханиш, като изтласкаха правителствените сили на юг към пристанищното градче Дубаб, намиращо се точно на бреговете на пролива и граничещо с остров Перим, посочиха представители на йеменското правителство.

Представителите допълниха, че евентуалното превземане на Дубаб и острова е ключово за установяването на контрол над протока Баб ел Мандеб.

От своя страна Мохамед Абдулсалам, говорител на хусите, увери днес, че корабоплаването и международната търговия в Червено море и в протока няма да бъдат нарушавани.

В публикация в социалната мрежа Екс Абдулсалам изтъкна, че "Йемен не заплашва по никакъв начин корабоплаването" и че текущите военни операции на хусите имат по-скоро отбранителен характер и се ограничават до предварително обявените цели. Говорителят допълни, че операциите ще бъдат преустановени веднага щом атаките срещу Йемен и блокадата бъдат прекратени.

Ескалацията на сраженията между силите на международно признатото йеменско правителство, съюзник на Саудитска Арабия, и хусите отвори втори фронт на военните действия в иранския конфликт, който заплашва световните доставки на енергия и суровини.

За да избегне Ормузкия проток, Саудитска Арабия изнася милиони барела петрол от пристанището Янбу, намиращо се пò на север на крайбрежието на Червено море. Евентуалното установяване на контрол над протока Баб ел Мандеб от хусите заплашва да прекъсне доставките на петролната монархия към Азия.

Шиитската групировка вече обяви морска блокада срещу Саудитска Арабия, която е най-голямата износителка на петрол в света.

Примирието в Йемен, сключено с посредничеството на ООН през 2022 г. успя до голяма степен да спре продължилата години гражданска война, но не доведе до трайно уреждане на конфликта. Последните сражения заплашват ситуацията отново да ескалира в пълномащабен конфликт.