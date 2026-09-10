По заповед на Техеран! Йеменските бунтовници хуси се приближават до протока Баб ел Мандеб и заплашват да прекъснат корабоплаването

Бунтовническата групировка на хусите, съюзници на Иран, достигна островите Ханиш в Червено море, след като превзе пристанищния град Мока, съобщиха двама представители на международно признатото йеменско правителство, цитирани от Ройтерс, пише БТА.
Превземането на Мока представлява значителна стратегическа промяна, което би могло да заплаши протока Баб ел Мандеб, единия от най-важните маршрути за световното корабоплаване, отбелязва още агенцията.
Военните действия между хусите и силите на йеменското правителство, подкрепяни от Саудитска Арабия се засилиха през последните дни, като шиитската групировка насочи вниманието си към контрола на дългата крайбрежна ивица на Йемен, вместо да се съсредоточава на север, като по този начин заема по-силна позиция, позволяваща ѝ да нарушава морската търговия.
Хусите предприеха атаки срещу Ханиш, като изтласкаха правителствените сили на юг към пристанищното градче Дубаб, намиращо се точно на бреговете на пролива и граничещо с остров Перим, посочиха представители на йеменското правителство.
Представителите допълниха, че евентуалното превземане на Дубаб и острова е ключово за установяването на контрол над протока Баб ел Мандеб.
От своя страна Мохамед Абдулсалам, говорител на хусите, увери днес, че корабоплаването и международната търговия в Червено море и в протока няма да бъдат нарушавани.
В публикация в социалната мрежа Екс Абдулсалам изтъкна, че "Йемен не заплашва по никакъв начин корабоплаването" и че текущите военни операции на хусите имат по-скоро отбранителен характер и се ограничават до предварително обявените цели. Говорителят допълни, че операциите ще бъдат преустановени веднага щом атаките срещу Йемен и блокадата бъдат прекратени.
Ескалацията на сраженията между силите на международно признатото йеменско правителство, съюзник на Саудитска Арабия, и хусите отвори втори фронт на военните действия в иранския конфликт, който заплашва световните доставки на енергия и суровини.
За да избегне Ормузкия проток, Саудитска Арабия изнася милиони барела петрол от пристанището Янбу, намиращо се пò на север на крайбрежието на Червено море. Евентуалното установяване на контрол над протока Баб ел Мандеб от хусите заплашва да прекъсне доставките на петролната монархия към Азия.
Шиитската групировка вече обяви морска блокада срещу Саудитска Арабия, която е най-голямата износителка на петрол в света.
Примирието в Йемен, сключено с посредничеството на ООН през 2022 г. успя до голяма степен да спре продължилата години гражданска война, но не доведе до трайно уреждане на конфликта. Последните сражения заплашват ситуацията отново да ескалира в пълномащабен конфликт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
21:50 10.09.2026
2 Яхия Сария
21:52 10.09.2026
3 ФАКТ
Коментиран от #6
21:53 10.09.2026
4 Кина
21:56 10.09.2026
5 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #8
22:00 10.09.2026
6 гост
До коментар #3 от "ФАКТ":Ми защото на първо време някой трябва да го признае тоя съд , за държави говоря , а дори половината от любимците ти от БРИКС няма да направят това , да не говорим за другите !! Този в Европа е признат от над 100 държави , именно затова му викат "международен" , а на тоя дето си мечтаеш ще му викат "смешниковски" , щото само смешки ще произвежда , ама то и никой няма да тръгне да го прави , имат малко повече акъл от такива като теб !
22:03 10.09.2026
7 Жега
Освободиха пет големи града и куп други по малки , като хората щастливо ги приветстваха навсякъде по улиците.
Саудитските наемници бягаха през глава след като бяха разбити , а цели три наемнически бригади бяха пленени заедно с купища оръжия.
Освободиха и всички острови насред пролива и носът затварящ вратата на Червено море, както и три стратегически пристанища в пролива и две летища.
В момента напълно владеят пролива!
Междувременно удариха с огромно количество балистични ракети дронове три от най-големите рафинерии на Арамко в Суадитска Арабия и две от военните им летища.
С две думи напълно разгромиха суадитите за две денонощия пред онемелите погледи на ционистите от Израел и САЩ , които в момента безпомощно уса изтръпнали от ужас.
Хартиените съюзници на СА - Турция и Пакистан вдигнаха срамежливо ръце и също подвиха опашки.
До седмица цялата територия на Йемен ще бъде под техен контрол. В момента са обградили и големият град Таиз и се движат стремглаво към Аден, където пък са другите наемници от ОАЕ.
С джапанки, калашници и рпг-та размазаха поголовно чалмосаните добре платени и добре екипирани наемници на шейховете.
Така се защитава Родина! Шапки долу!
22:06 10.09.2026
8 гост
До коментар #5 от "Стоянчо Пуканката":Мечтите са безплатни , но рядко се случват , особено копейкинските ! Случайно да ти е минавало през междуушието защо като са толкова "силни" досега не са го превзели ?? За толкова вече години , да не кажа десетилетия ??
22:06 10.09.2026