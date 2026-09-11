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Седем мъже са арестувани след намушкване на четирима души в Лондон

Седем мъже са арестувани след намушкване на четирима души в Лондон

11 Септември, 2026 08:36, обновена 11 Септември, 2026 08:39 595 8

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  • намушкване

Един от пострадалите е в критично състояние след инцидента на оживена търговска улица в Югоизточен Лондон

Седем мъже са арестувани след намушкване на четирима души в Лондон - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Седем мъже са арестувани, след като други четирима бяха намушкани с нож на оживена търговска улица в Югоизточен Лондон, като един от пострадалите е в критично състояние, съобщи полицията, цитирана от Пи Ей Мидия/ДПА.

Служители на реда са били извикани около 14:15 ч. заради сигнал за сбиване на главната търговска улица в Бромли, съобщи лондонската полиция.

По-късно криминалисти и фотограф от полицията бяха забелязани да работят на мястото, а на земята бяха поставени маркери за веществени доказателства.

Там пристигнаха и полицаи, медицински екипи и хеликоптер.

Трима от четиримата ранени са откарани в болница с наранявания, които не застрашават живота им, а един остава в критично състояние, съобщи полицията.

Няколко улици останаха затворени вчера следобед, а движението в района на инцидента беше затруднено, съобщи британската автомобилна организация AA.

Маршрутите на около 15 автобусни линии бяха променени, а паркът „Чърч Хаус Гардънс“ беше отцепен.

„Разследването продължава и към момента няма данни за заплаха за обществеността“, заяви говорител на лондонската полиция.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крал Артур

    13 0 Отговор
    Имало турнир на Рицарите на Кръглата маса.

    Коментиран от #4

    08:40 11.09.2026

  • 2 Ай на бас

    9 0 Отговор
    Че извършителите и пострадалите са с по тъмен цвят на кожата!

    Коментиран от #6

    08:41 11.09.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    ВЪПРОСА Е КОИ ОТ МЪЖЕТЕ СА ИНДИЙЦИТЕ , ПАКИСТАНЦИТЕ
    ИЛИ АФРИКАНЦИТЕ НАРКОДИЛЪРИ :)
    .....
    ТОВА НЕ ГО РАЗБРАХМЕ

    08:43 11.09.2026

  • 4 123

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Крал Артур":

    По скоро талибаните са правили танц със саби

    08:43 11.09.2026

  • 5 Пич

    8 1 Отговор
    Ааа....... снощи по Лондон сигурно има поне седемдесет наръгвания, куп изнасилвания и убийства, но само тези не са успяли да прикрият!!!
    А на задържаните ще им кажат, повече да не правят така, и ще ги пуснат!!!

    08:43 11.09.2026

  • 6 Вероятно

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ай на бас":

    са от миллета на кмета.

    08:45 11.09.2026

  • 7 ........–

    6 1 Отговор
    Мулти култи ци гания.

    08:47 11.09.2026

  • 8 Абе кво да ме

    5 0 Отговор
    Интересуват намушквания с ножове в средновековен халифат? Англия, Британия или как и да го наричат днеска, отдавна е сбиротък от примитивни народи. Еми при тях това е в самобитната им култура да си носят ножове из града и когато им се прииска да ги използват против други. Британия отдавна е умрела.

    08:49 11.09.2026

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