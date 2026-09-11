Седем мъже са арестувани след намушкване на четирима души в Лондон

Седем мъже са арестувани, след като други четирима бяха намушкани с нож на оживена търговска улица в Югоизточен Лондон, като един от пострадалите е в критично състояние, съобщи полицията, цитирана от Пи Ей Мидия/ДПА.
Служители на реда са били извикани около 14:15 ч. заради сигнал за сбиване на главната търговска улица в Бромли, съобщи лондонската полиция.
По-късно криминалисти и фотограф от полицията бяха забелязани да работят на мястото, а на земята бяха поставени маркери за веществени доказателства.
Там пристигнаха и полицаи, медицински екипи и хеликоптер.
Трима от четиримата ранени са откарани в болница с наранявания, които не застрашават живота им, а един остава в критично състояние, съобщи полицията.
Няколко улици останаха затворени вчера следобед, а движението в района на инцидента беше затруднено, съобщи британската автомобилна организация AA.
Маршрутите на около 15 автобусни линии бяха променени, а паркът „Чърч Хаус Гардънс“ беше отцепен.
„Разследването продължава и към момента няма данни за заплаха за обществеността“, заяви говорител на лондонската полиция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крал Артур
Коментиран от #4
08:40 11.09.2026
2 Ай на бас
Коментиран от #6
08:41 11.09.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИЛИ АФРИКАНЦИТЕ НАРКОДИЛЪРИ :)
.....
ТОВА НЕ ГО РАЗБРАХМЕ
08:43 11.09.2026
4 123
До коментар #1 от "Крал Артур":По скоро талибаните са правили танц със саби
08:43 11.09.2026
5 Пич
А на задържаните ще им кажат, повече да не правят така, и ще ги пуснат!!!
08:43 11.09.2026
6 Вероятно
До коментар #2 от "Ай на бас":са от миллета на кмета.
08:45 11.09.2026
7 ........–
08:47 11.09.2026
8 Абе кво да ме
08:49 11.09.2026