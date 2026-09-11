Мохамед бин Салман е призовал Тръмп да нанесе удари срещу хусите

Саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман снощи се обади два пъти на американския президент Доналд Тръмп и го призова да нанесе удари срещу йеменските бунтовници хуси, съобщи изданието „Аксиос“, цитирано от Ройтерс, позовавайки се на двама официални представители на американското правителство, предава БТА.

Тръмп е отхвърлил искането, уточниха те и добавиха, че в момента Белият дом няма намерение да предприема преки военни действия срещу хусите.

Според „Аксиос“ безпокойството на САЩ от ескалиращия конфликт в Йемен се засилва и Вашингтон увеличава подкрепата си за Рияд, но същевременно се опитва да избегне директна военна намеса.

Командващият Централното командване на Въоръжените сили на САЩ адмирал Брад Купър вчера е пътувал до Саудитска Арабия за спешни координационни разговори, добавя изданието.

Представители на американските власти и американската армия също са казали пред саудитските си колеги през последните седмици, че нареждането на Тръмп е американските сили да останат съсредоточени върху Иран и защитата на Ормузкия проток, докато избягват отварянето на друг фронт, съобщава „Аксиос“.

През юли Ройтерс информира, че Саудитска Арабия се опитва да създаде международна коалиция за защита на корабоплаването през Червено море от атаките на хусите на фона на ескалиращото напрежение в и около Йемен.

Ескалацията започна в началото на юли, когато хусите заявиха, че силите им са влезли в сблъсък със саудитски „военни самолети“, които са се опитвали да попречат на ирански граждански самолет да кацне на международното летище в Сана.