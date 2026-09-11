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Мохамед бин Салман е призовал Тръмп да нанесе удари срещу хусите

Мохамед бин Салман е призовал Тръмп да нанесе удари срещу хусите

11 Септември, 2026 08:54 2 090 31

  • мохамед бин салман-
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  • хуси

Според „Аксиос“ американският президент е отхвърлил искането и Белият дом засега не планира преки военни действия срещу хусите

Мохамед бин Салман е призовал Тръмп да нанесе удари срещу хусите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман снощи се обади два пъти на американския президент Доналд Тръмп и го призова да нанесе удари срещу йеменските бунтовници хуси, съобщи изданието „Аксиос“, цитирано от Ройтерс, позовавайки се на двама официални представители на американското правителство, предава БТА.

Тръмп е отхвърлил искането, уточниха те и добавиха, че в момента Белият дом няма намерение да предприема преки военни действия срещу хусите.

Според „Аксиос“ безпокойството на САЩ от ескалиращия конфликт в Йемен се засилва и Вашингтон увеличава подкрепата си за Рияд, но същевременно се опитва да избегне директна военна намеса.

Командващият Централното командване на Въоръжените сили на САЩ адмирал Брад Купър вчера е пътувал до Саудитска Арабия за спешни координационни разговори, добавя изданието.

Представители на американските власти и американската армия също са казали пред саудитските си колеги през последните седмици, че нареждането на Тръмп е американските сили да останат съсредоточени върху Иран и защитата на Ормузкия проток, докато избягват отварянето на друг фронт, съобщава „Аксиос“.

През юли Ройтерс информира, че Саудитска Арабия се опитва да създаде международна коалиция за защита на корабоплаването през Червено море от атаките на хусите на фона на ескалиращото напрежение в и около Йемен.

Ескалацията започна в началото на юли, когато хусите заявиха, че силите им са влезли в сблъсък със саудитски „военни самолети“, които са се опитвали да попречат на ирански граждански самолет да кацне на международното летище в Сана.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    24 1 Отговор
    То........убуу......!!!

    Ама - с кво........?!

    Коментиран от #5

    08:55 11.09.2026

  • 2 Кина

    27 1 Отговор
    Рижата е политически труп ..!

    Коментиран от #7

    08:56 11.09.2026

  • 3 ами да

    28 3 Отговор
    Ако на ционистите не им стига дебелия ирански, могат да пробват и този на хутите!

    08:58 11.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да ПАРСЩАТ САЛУМУН ПАСИ

    26 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    НА АРАБСКИЯ ФРОНТ НА АМБРАЗУРИТЕ ПЪК ТРОЛОВЕТЕ УТ НЕГОВАТА ФИРМА ША ЗАПУШАТ УРМУЗА ....ТООЛКОЗ МНОООГО СА...

    09:03 11.09.2026

  • 6 Като се вземе

    32 2 Отговор
    в предвид "успехите" срещу Персия - по добре да стоят настрана ...

    09:04 11.09.2026

  • 7 Дааа

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    А може и да не е само политически, много се оля и нищо чудно направо да го трупат.

    09:19 11.09.2026

  • 8 Гост

    13 1 Отговор
    Май ще му нанесе демокрацията . Ако продължава да иска ще му я дарят набързо с една цветна.

    09:36 11.09.2026

  • 9 Да призовем

    16 1 Отговор
    Тръмп да нанесе удари по САЩ .

    09:47 11.09.2026

  • 10 Краварят

    11 3 Отговор
    Сатанистите от САЩ отново тормозят невинни държави и скоро може да се повтори драмата 11 септември. Само да не циврят тогава !

    09:50 11.09.2026

  • 11 Хусите

    11 1 Отговор
    разгромиха три Саудовски бригади и

    09:50 11.09.2026

  • 12 Той Тръмп

    14 1 Отговор
    до скоро не беше чувал за Ормузкия проток, сега го карат да защитава и протока Баб ел Мандеб?!

    На арабски ознчава Порта на плача!

    09:55 11.09.2026

  • 13 Тези

    10 0 Отговор
    там в Йемен имат проблем с авторитетите. Нямат някакъв особен страх от смъртта и се бият докрай. По-самоотвержени са от иранците и имат голям капацитет на загуби, какъвто американците нямат.

    Коментиран от #27

    09:57 11.09.2026

  • 14 Затварят

    9 1 Отговор
    и другия проток. Натам отиват работите. Вчера завзеха морския град Мока, много близо до протока

    10:00 11.09.2026

  • 15 Уволнената Тълси Габард,

    15 1 Отговор
    шефка на американската разузнавателна общност, многократно е предупреждавала Тръмп, че Иран ще затвори протока Ормуз и ще блокира всички усилия на армията на САЩ в Близкия изток.
    И че САЩ нямат много опции в акъв случай!

    Но рижавият перушан не чува!

    10:00 11.09.2026

  • 16 Орбан

    7 1 Отговор
    Приятелят Тръмп се опари с Ормуз и сега не смее да посяга към другия горещ картоф- Баб ел- Мандеб!

    Тръмп очаква от арабските държави в Залива и Червено море сами да се справят с хусите.

    Израел също няма да се намесва. няма интерес.

    10:05 11.09.2026

  • 17 Град Мока в Йемен

    12 1 Отговор
    в миналото е бил пристанището, от където известният сорт йеменско кафе МОКА се е изнасяло на запад.

    Мока се намира на едва 50–75 километра северно от пролива Баб ел-Мандеб. Контролът над града дава на хусите огромно стратегическо предимство, тъй като те вече могат да заплашват корабоплаването в пролива дори с обикновена артилерия, без да е необходимо да използват ракети или дронове.

    По този начин затварят протока Баб ел Мандеб , както Иран затвори Ормуз, с обикновени снаряди, дори с лодки с гранатомети.

    10:11 11.09.2026

  • 18 Ами

    7 2 Отговор
    Саудитите могат да се пробват сами. Останалите арабски сатрапии в региона са микро държавици без никакво военно значение. Твърде уязвими.

    Коментиран от #24

    10:11 11.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ДЪРЖАВИ КАТО

    10 2 Отговор
    СА,ЕГИПЕТ,ЙОРДАНИЯ И ИЗРАЕЛ НЕ ТРЯБВА ДА СЪЩЕСТВУВАТ.

    10:16 11.09.2026

  • 21 ДОНИ ГО ВЗЕХА ЗА МЕЗЕ

    7 0 Отговор
    Вече всеки може да ползва американската армия като своя.

    10:17 11.09.2026

  • 22 За съжаление

    5 2 Отговор
    най- лошите прогнози се сбъдват- благодарение на аматьорите Тръмп, Помео, Хегсет, Бесент и другите му звезди, кризата в Близкия изток се задълбочава , скоро няма да се реши, напротив- по изборно време ще се влоши още повече.

    Американският галон вече мина 5 долара.

    Гответе се за инфлация, спад, дефицити и т.н. Не дръжте много пари в банки, купувайте недвижимост, но запзете някакъв капитал за черни дни!
    Намалете разходите си, карчете разумно.
    Ако имате започнати кредити, сега е моментът да ги разсрочите за максимално дълъг период!
    Но не взимайте нови големи кредити.
    Само малки оперативни кредити за текущи разходи!

    Коментиран от #28

    10:23 11.09.2026

  • 23 Едва

    2 2 Отговор
    ли саудитите ще рискуват сами. Цялата им добивна и преработвателна инфраструктура може да бъде лесно взривена и после пак на камилите.
    Не мож опазят добивните платформи и дългия продуктопровод пресичащ цялата държава от изток до запад.
    Салман трябва да опита да разкара гринговците от залива по приятелски начин. Иначе ще му конфискуват и откраднат всички доларови активи.
    Много неизгодна позиция.

    10:23 11.09.2026

  • 24 Айде сега!

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    Египет, Йордания, СА- все големи държави.

    Турция и Пакистан наскоро влязоха в съюз със СА за взаимна помощ и защита - също могат да помогнат!

    Коментиран от #25

    10:26 11.09.2026

  • 25 Вчера

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Айде сега!":

    имаше изявление на пакистански официални лица, че няма да се намесват. Пакистан и Турция имат добри отношения с Иран. И общ враг - Израел.

    Коментиран от #29

    10:28 11.09.2026

  • 26 Арабите

    2 1 Отговор
    съзнават добре откъде дойдоха всичките им проблеми. И разбира се, това не е ядрената програма на Иран.
    Но тъй като глупаво са пуснали вълка в кошарата сега гледат като заслепени зайчета фаровете на идващия камион.

    10:31 11.09.2026

  • 27 Пффф...

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тези":

    Пожелавам ти да имаш 3 дъщери и 9 внучки и всички да са щастливо омъжени за такива самоотвержени герои,дето са ти така на сърце....ИддддиииoooTT....

    10:36 11.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Трите държави,

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Вчера":

    които сключиха пакт за взаимопомощ- Турция, СА и Пакистан, са сунитски и са противовес на шиитски Иран.

    А СА, Египет и Йордания са ПРЯКО заинтересовани корабоплаването през Баб ел- Мандеб, Червено море, залива и пристанището Акаба и Суецкия канал да не спира.
    Египет и Йордания също са сунити!

    Така че, тези арабски държави могат да се обединят , стига да искат.

    Същевременно Иран и хусите са ШИИТИ. Макар че хусите са специфичен вид шиити, все пак религията им е обща.

    Войната сунити- шиити е от векове.

    10:41 11.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 сащисан кравар

    0 0 Отговор
    Ще нанесе Бай Дончо, ама после, ще го апат осите😉

    10:56 11.09.2026