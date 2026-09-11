Мохамед бин Салман е призовал Тръмп да нанесе удари срещу хусите

Саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман снощи се обади два пъти на американския президент Доналд Тръмп и го призова да нанесе удари срещу йеменските бунтовници хуси, съобщи изданието „Аксиос“, цитирано от Ройтерс, позовавайки се на двама официални представители на американското правителство, предава БТА.
Тръмп е отхвърлил искането, уточниха те и добавиха, че в момента Белият дом няма намерение да предприема преки военни действия срещу хусите.
Според „Аксиос“ безпокойството на САЩ от ескалиращия конфликт в Йемен се засилва и Вашингтон увеличава подкрепата си за Рияд, но същевременно се опитва да избегне директна военна намеса.
Командващият Централното командване на Въоръжените сили на САЩ адмирал Брад Купър вчера е пътувал до Саудитска Арабия за спешни координационни разговори, добавя изданието.
Представители на американските власти и американската армия също са казали пред саудитските си колеги през последните седмици, че нареждането на Тръмп е американските сили да останат съсредоточени върху Иран и защитата на Ормузкия проток, докато избягват отварянето на друг фронт, съобщава „Аксиос“.
През юли Ройтерс информира, че Саудитска Арабия се опитва да създаде международна коалиция за защита на корабоплаването през Червено море от атаките на хусите на фона на ескалиращото напрежение в и около Йемен.
Ескалацията започна в началото на юли, когато хусите заявиха, че силите им са влезли в сблъсък със саудитски „военни самолети“, които са се опитвали да попречат на ирански граждански самолет да кацне на международното летище в Сана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Ама - с кво........?!
Коментиран от #5
08:55 11.09.2026
2 Кина
Коментиран от #7
08:56 11.09.2026
3 ами да
08:58 11.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да ПАРСЩАТ САЛУМУН ПАСИ
До коментар #1 от "Пич":НА АРАБСКИЯ ФРОНТ НА АМБРАЗУРИТЕ ПЪК ТРОЛОВЕТЕ УТ НЕГОВАТА ФИРМА ША ЗАПУШАТ УРМУЗА ....ТООЛКОЗ МНОООГО СА...
09:03 11.09.2026
6 Като се вземе
09:04 11.09.2026
7 Дааа
До коментар #2 от "Кина":А може и да не е само политически, много се оля и нищо чудно направо да го трупат.
09:19 11.09.2026
8 Гост
09:36 11.09.2026
9 Да призовем
09:47 11.09.2026
10 Краварят
09:50 11.09.2026
11 Хусите
09:50 11.09.2026
12 Той Тръмп
На арабски ознчава Порта на плача!
09:55 11.09.2026
13 Тези
Коментиран от #27
09:57 11.09.2026
14 Затварят
10:00 11.09.2026
15 Уволнената Тълси Габард,
И че САЩ нямат много опции в акъв случай!
Но рижавият перушан не чува!
10:00 11.09.2026
16 Орбан
Тръмп очаква от арабските държави в Залива и Червено море сами да се справят с хусите.
Израел също няма да се намесва. няма интерес.
10:05 11.09.2026
17 Град Мока в Йемен
Мока се намира на едва 50–75 километра северно от пролива Баб ел-Мандеб. Контролът над града дава на хусите огромно стратегическо предимство, тъй като те вече могат да заплашват корабоплаването в пролива дори с обикновена артилерия, без да е необходимо да използват ракети или дронове.
По този начин затварят протока Баб ел Мандеб , както Иран затвори Ормуз, с обикновени снаряди, дори с лодки с гранатомети.
10:11 11.09.2026
18 Ами
Коментиран от #24
10:11 11.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ДЪРЖАВИ КАТО
10:16 11.09.2026
21 ДОНИ ГО ВЗЕХА ЗА МЕЗЕ
10:17 11.09.2026
22 За съжаление
Американският галон вече мина 5 долара.
Гответе се за инфлация, спад, дефицити и т.н. Не дръжте много пари в банки, купувайте недвижимост, но запзете някакъв капитал за черни дни!
Намалете разходите си, карчете разумно.
Ако имате започнати кредити, сега е моментът да ги разсрочите за максимално дълъг период!
Но не взимайте нови големи кредити.
Само малки оперативни кредити за текущи разходи!
Коментиран от #28
10:23 11.09.2026
23 Едва
Не мож опазят добивните платформи и дългия продуктопровод пресичащ цялата държава от изток до запад.
Салман трябва да опита да разкара гринговците от залива по приятелски начин. Иначе ще му конфискуват и откраднат всички доларови активи.
Много неизгодна позиция.
10:23 11.09.2026
24 Айде сега!
До коментар #18 от "Ами":Египет, Йордания, СА- все големи държави.
Турция и Пакистан наскоро влязоха в съюз със СА за взаимна помощ и защита - също могат да помогнат!
Коментиран от #25
10:26 11.09.2026
25 Вчера
До коментар #24 от "Айде сега!":имаше изявление на пакистански официални лица, че няма да се намесват. Пакистан и Турция имат добри отношения с Иран. И общ враг - Израел.
Коментиран от #29
10:28 11.09.2026
26 Арабите
Но тъй като глупаво са пуснали вълка в кошарата сега гледат като заслепени зайчета фаровете на идващия камион.
10:31 11.09.2026
27 Пффф...
До коментар #13 от "Тези":Пожелавам ти да имаш 3 дъщери и 9 внучки и всички да са щастливо омъжени за такива самоотвержени герои,дето са ти така на сърце....ИддддиииoooTT....
10:36 11.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Трите държави,
До коментар #25 от "Вчера":които сключиха пакт за взаимопомощ- Турция, СА и Пакистан, са сунитски и са противовес на шиитски Иран.
А СА, Египет и Йордания са ПРЯКО заинтересовани корабоплаването през Баб ел- Мандеб, Червено море, залива и пристанището Акаба и Суецкия канал да не спира.
Египет и Йордания също са сунити!
Така че, тези арабски държави могат да се обединят , стига да искат.
Същевременно Иран и хусите са ШИИТИ. Макар че хусите са специфичен вид шиити, все пак религията им е обща.
Войната сунити- шиити е от векове.
10:41 11.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 сащисан кравар
10:56 11.09.2026