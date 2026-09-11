11 септември 2001 г.: 25 години след атаките, които промениха света

На 11 септември 2001 г. самолетите, които се врязаха в Световния търговски център, разрушиха не само един от символите на американската икономическа мощ, но и заблудата, че военното превъзходство и географската отдалеченост могат да гарантират сигурността на Съединените щати, предава News.bg.
25 години по-късно кулите ги няма, Осама бин Ладен е мъртъв, американската армия вече се изтегли от Афганистан, а светът е много по-различен от онзи септемврийски ден. Той обаче беляза завинаги начина, по който хората пътуват, удостоверяват самоличността си, събират разузнавателна информация, охраняват границите си, водят войни и определят границата между сигурността и свободата.
102 минути, които промениха историята
Сутринта на 11 септември 2001 г. започва привидно нормално. Четири пътнически самолета излитат от североизточната част на САЩ към Калифорния. Никой от пътниците им не знае, че самолетите вече са превърнати в оръжия.
В 8:14 ч. местно време полет 11 на American Airlines излита от Бостън за Лос Анджелис. Малко по-късно 19 терористи, свързани с „Ал Кайда“, поемат контрола над четирите самолета. Всички те са обучени от терористичната групировка, а четирима са преминали летателно обучение в Съединените щати. 15 от похитителите са саудитски граждани, двама са от Обединените арабски емирства, един е египтянин, а друг – ливанец.
В 8:46 ч. полет 11 се врязва в Северната кула на Световния търговски център. Самолетът се забива между 93-ия и 99-ия етаж. Три от стълбищата над 92-рия етаж стават непроходими.
17 минути по-късно – в 9:03:11 ч., полет 175 на United Airlines се врязва в Южната кула. Различното този път е, че едва тогава целият свят си дава сметка, че това не е просто авиационна катастрофа.
В 9:37 ч. полет 77 на American Airlines се разбива в западната фасада на Пентагона.
В 9:59 ч. Южната кула рухва.
В 10:03 ч. полет 93 на United Airlines пада в поле край Шанксвил, Пенсилвания. Терористите вероятно са опитали да насочат самолета към Капитолия или Белия дом, но пътниците и екипажът, научили за останалите атаки, оказват съпротива. Самолетът се разбива, преди да достигне целта си.
В 10:28 ч. рухва и Северната кула. От първия удар са изминали по-малко от два часа.
Така приключват онези 102 минути, които Комисията за 11 септември определя като сърцевината на атаката.
Официалният брой на загиналите е 2977 души, без да се включват 19-те похитители. Жертвите са граждани на 90 държави. Сред загиналите са 343 пожарникари, както и служители на полицията и други спасителни служби.
Други хиляди са ранени при атаките. Мнозина впоследствие развиват тежки заболявания, свързани с токсичния прах и замърсяването около „Кота нула“.
Последвалата „Война срещу тероризма“, подета от Вашингтон, отнема живота на близо 5 милиона души по света, и то по скромни сметки на Costs of War Project и други организации.
Тероризмът преди 11 септември
След атаката настъпва една от най-съществените промени във възприемането на заплахите. Тероризмът не започва на 11 септември - САЩ вече са били атакувани от международни терористични организации.
През 1993 г. бомба избухва в подземния гараж на Световния търговски център. Загиват шестима души, а над 1000 са ранени. Имало е атентати срещу американски посолства, срещу американски военнослужещи и срещу самолети.
В общественото съзнание обаче тероризмът до голяма степен е бил възприеман като разузнавателен и полицейски проблем – не като заплаха, способна за часове да промени националната стратегия на една суперсила.
Отвличанията на самолети също са били познато явление, но обичайната логика на похищението е била различна: самолетът е средство за натиск, а пътниците са заложници. 11 септември преобръща това схващане – самолетът вече се превръща в оръжие.
„Ал Кайда“ и Осама бин Ладен
Зад атаката стои „Ал Кайда“, транснационална джихадистка организация, ръководена от Осама бин Ладен – богат саудитски наследник, който е бил обучен от ЦРУ да се бие в Афганистан срещу СССР.
Именно транснационалният ѝ характер е един от новите проблеми, пред които се изправя Западът, тъй като тя не оперира на принципа на националните групировки.
Похитителите живеят и пътуват в различни държави, използват международната финансова система, комуникации, авиация и имиграционни механизми. Някои от тях пребивават в САЩ повече от година преди атентата.
И тук се появява въпросът: възможно ли е било атаката на 11 септември да бъде предотвратена?
Комисията за 11 септември стига до извода, че американските институции са разполагали с откъслечни части от информацията, но не са успели да ги съберат в една обща картина. Имало е слабости в разузнаването, обмена на данни, граничния контрол и координацията между институциите. Комисията дори посочва, че до 15 от 19-те похитители е можело да бъдат засечени от граничните власти.
Проблемът обаче не е бил само в липсата на сведения, а в неспособността да се разбере какво означава натрупаната информация.
Америка след 11 септември
След атаките в американската държава настъпва коренна промяна. Само няколко седмици по-късно Конгресът приема Патриотичния акт на САЩ (USA PATRIOT Act), подписан на 26 октомври 2001 г. Законът разширява правомощията на правоохранителните органи и разузнавателните структури, включително в областта на наблюдението, разследването и борбата с финансирането на тероризма.
Това поставя началото на новия политически спор в Щатите: колко свобода трябва да сдаде гражданинът на държавата, за да се чувства защитен?
За едни Патриотичният акт е необходим инструмент срещу новата заплаха. За други той е символ на опасното разширяване на държавния контрол.
Създаден е и нов мащабен център на американската национална сигурност - Департаментът за вътрешната сигурност на САЩ. Законът за вътрешната сигурност е подписан през ноември 2002 г., а през следващата година 22 федерални структури и агенции са обединени в новото ведомство.
На свой ред ФБР променя философията си. От организация, която в значителна степен реагира на престъпленията след тяхното извършване, тя започва да поставя много по-голям акцент върху предотвратяването на терористични атаки чрез разузнавателна работа.
Може би никъде промяната след 11 септември обаче не се усеща по-силно, отколкото по летищата. Преди атентата системата за проверка на пътниците е била различна, а част от дейностите са били извършвани от частни компании.
На 19 ноември 2001 г. президентът Джордж Буш подписва Закона за авиационната и транспортната сигурност и създава Администрация за сигурност на транспорта на САЩ. Появяват се федерални служители за проверка на пътници, по-строги правила за достъп до летищата и по-сериозен контрол върху багажа.
Днес тази картина изглежда нормално: скенери, ограничения за течности, сваляне на обувки в определени ситуации, биометрична идентификация и т.н. Всъщност обаче това е част от „наследството“ от онзи паметен ден през 2001 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Истината
Лицемери
Коментиран от #7
08:09 11.09.2026
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5 А кой го отнесе?
08:11 11.09.2026
6 Kaлпазанин
08:12 11.09.2026
7 Kaлпазанин
До коментар #3 от "Истината":Ми защото това племе е такова ,лицемерно и долно ,
08:13 11.09.2026
8 Никой не може я ...
08:14 11.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 хехе
08:15 11.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Олееее....
08:17 11.09.2026
14 Някой
08:17 11.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пич
Първо - нито един евреин не отиде на работа в кулите близнаци!!!
Второ - вторият самолет удари сградата 15-20 минути след първия! Ние имаме два летящи изтребителя, но ако самолет удари парламента да речем, след 15 минути втори няма да го удари, защото двата ни изтребителя вече ще летят над София, а пътнически самолет се сваля много елементарно!!!
Трето - хванаха някакви брадати, затвориха ги без никой да им даде думата, и обявиха, че тези са пилотите!!! Били карали някакъв курс в пустинята!!??? За да си представите образно - има подобни курсове за самолети, тип "Чесна"!!! Ама да ми обясняват, че като можеш да караш Чесна, може да караш и огромен Боинг, и да го насочиш високоточно в малка ( за това ) кула е, като да ми кажеш, че като ми проведеш курс за лодка, ще мога да карам самолетоносач!!!
Вие си преценете!!!
Коментиран от #38, #40
08:18 11.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Трол
08:19 11.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 На 11 септември
08:27 11.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Сега ако се случи същото
08:29 11.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Просто е ужасно да го четеш
08:34 11.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:35 11.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Това събитие
08:44 11.09.2026
36 ТРЪМП УНИЗИ
08:45 11.09.2026
37 ........–
Коментиран от #43
08:46 11.09.2026
38 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #16 от "Пич":При атентатите от 11 септември 2001 г. в Световния търговски център (Кулите близнаци) в Ню Йорк загиват между 270 и 400 евреи, което представлява около 10% от общия брой на жертвите в сградите.
АМА ТИ ОТКЪДЕ ДА ЗНАЕШ
08:47 11.09.2026
39 ВВП
08:47 11.09.2026
40 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #16 от "Пич":Как ли с ЕДИН самолет ша удариш двете кули.
Затова идва и втория самолет.
08:49 11.09.2026
41 ВВП
08:49 11.09.2026
42 Със сигурност голяма част от нас
08:50 11.09.2026
43 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #37 от "........–":То и Гагарин "летя в космоса"...ама айде.
08:50 11.09.2026
44 никифорив
08:52 11.09.2026
45 ГОЛЕМ СМЕХ
САДДАМА увисна на клона
САЩ забавя, но не забравя.
08:53 11.09.2026