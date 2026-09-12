Зеленски: Ще отговорим достойно на блекаутите, храна ще има

Украйна е напълно готова да отговори реципрочно и достойно на всякакви опити на Русия да предизвика енергиен колапс в страната през предстоящата зима.

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на международния форум „Ялтинска европейска стратегия“ (YES-2026), като подчерта, че страната се е научила ефективно да противодейства на вражеските удари срещу критичната инфраструктура, предаде УНИАН.

По думите му, ако Москва прибегне до умишлени блекаути и енергиен терор, Украйна ще даде абсолютно същия отговор, макар че страната не залага на умишлени хуманитарни катастрофи. Като алтернатива държавният глава посочи необходимостта от преговорен процес, пълно деблокиране на Черно море и постигане на енергийно примирие.

На фона на продължаващата блокада на Черно море и рисковете за глобалния пазар Зеленски даде твърди гаранции за вътрешното население на страната, отбелязвайки, че украинците няма да останат без храна, макар експортът да е затруднен, а светът да е заплашен от сериозна продоволствена криза.

Силна Украйна в НАТО – полза за целия регион

Според думите на Зеленски, предадени от Цензор.НЕТ, в момента на европейския континент няма по-силна и по-опитна армия от украинската. Интеграцията на Киев в НАТО ще допринесе за укрепване на отбранителния съюз чрез споделяне на реални бойни технологии и тактически опит.

Зеленски подчерта, че членството в Алианса е единственият сигурен начин за окончателно прекратяване на проточилата се война. Той обясни, че предвидимостта и ясните граници на колективната отбрана ще донесат дългосрочна стабилност, която в крайна сметка ще предпази и Руската федерация от по-нататъшни стратегически грешки и икономическа изолация.

Урокът от 11 септември и силата на Член 5

Успоредно с дебатите за сигурността в Източна Европа, Володимир Зеленски публикува официално обръщение в социалната мрежа Х (x.com/ZelenskyyUa) и в канала си в Telegram, с което изрази дълбоки съболезнования към народа на САЩ по повод 25-ата годишнина от терористичните атаки на 11 септември 2001 г. При трагедията тогава загинаха близо 3000 души от 90 държави, включително и граждани от украински произход.

„Това бе ужасен удар срещу човечеството. Злото трябва да бъде наказано“, заяви Зеленски, цитиран от информационната агенция Укринформ. Президентът припомни, че веднага след атентатите в САЩ, НАТО демонстрира безпрецедентно единство и за първи път в историята си задейства Член 5 за колективна отбрана.

Държавният глава обаче направи ясен паралел с настоящата ситуация: по време на форума YES той отбеляза, че сегашният отговор на Украйна срещу руската агресия не може изцяло да се сравни с реакцията на света след 11 септември, тъй като страната му все още не притежава същите правни гаранции за сигурност. Той призова международните партньори за решителни действия и пълноправно приемане на Украйна в евроатлантическото семейство, за да се гарантира съхранението на съвременната цивилизация и демократичните ценности.