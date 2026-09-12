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Криза в Румъния: Кабинетът отрече слухове за оставка

Криза в Румъния: Кабинетът отрече слухове за оставка

12 Септември, 2026 04:41, обновена 12 Септември, 2026 04:48 392 0

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Временното правителство в Букурещ определи като „абсолютна фалшива новина“ твърденията, че премиерът Илие Боложан се оттегля под натиск преди ключовия кредитен рейтинг на страната

Криза в Румъния: Кабинетът отрече слухове за оставка - 1
Илие Боложан, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Временното правителство на Румъния категорично опроверга тиражираните в публичното пространство спекулации за потенциална колективна оставка на служебния кабинет. Официалното изявление идва в момент на засилено политическо напрежение в страната, породено от продължаващата патова ситуация с формирането на редовно правителство.

Официалният говорител на правителството в Букурещ, Йоана Доджиою (Ioana Dogioiu), направи извънредно изявление за медиите, цитирано от румънската национална медия Digi24 (digi24.ro), в което подчерта: „Наблюдавам, че се разпространява вариант за оставка на премиера Илие Боложан. Това е абсолютна фалшива новина (fake news). Подобен въпрос изобщо не е на дневен ред.“

Защо се появиха слуховете за оставка на кабинета?

Медийният шум около Palatul Victoria (официалната резиденция на румънския премиер) се засили след публикации в местни и международни агенции, според които либералните министри са обсъждали възможността да се оттеглят. Основната причина за тези анализи е нарастващият натиск върху суверенния кредитен рейтинг на Румъния. Страната е изправена пред реален риск да бъде понижена до категория „junk“ (рисков статус) при предстоящата оценка на Standard & Poor's на 2 октомври. Появиха се спекулации, че евентуална оставка би принудила президента Никушор Дан да ускори консултациите за нов премиер.

Социалдемократите (PSD), които са най-голямата политическа сила в парламента, редовно призовават за прекратяване на правомощията на временното правителство. От своя страна, самият Илие Боложан заяви в интервю за телевизия B1 TV (b1tv.ro), че политическата криза се е „затегнала твърде дълго“ и решението е преходен кабинет от технократи, а не политически марионетки.

Как се стигна до политическата криза в Румъния?

Хронологията на събитията показва сериозна нестабилност в северната ни съседка през последните месеци:

  • Май 2026 г.: Правителството на Илие Боложан падна след успешен вотум на недоверие, внесен от Социалдемократическата партия и подкрепен от крайнодясната опозиция (AUR). Оттогава кабинетът работи със статут на временно изпълняващ длъжността.
  • Юни 2026 г.: Първият номиниран за нов премиер – Еужен Томак, се отказа от мандата. След него Адриан Вещя (Adrian Vestea) също не успя да събере необходимото мнозинство в парламента.
  • Септември 2026 г.: Разговорите бяха блокирани от лятната ваканция на депутатите, докато пазарите остават несигурни, а усвояването на милиарди евро по Плана за възстановяване и устойчивост (PNRR) е поставено на карта.

Въпреки критиките, временното правителство увери обществеността, че държавният апарат остава стабилен и функционира нормално. Основен приоритет остава подготвянето на държавния бюджет за следващата година и гарантирането на енергийната сигурност на страната за предстоящата зима.


Румъния
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