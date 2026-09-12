Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: Имаме най-силната армия, нужни сме на Европа в НАТО
  Тема: Украйна

Зеленски: Имаме най-силната армия, нужни сме на Европа в НАТО

12 Септември, 2026 04:23, обновена 12 Септември, 2026 04:37 927 13

  • зеленски-
  • украйна-
  • храна-
  • блекаути-
  • русия-
  • отговор-
  • президент

Украинският президент увери, че страната е напълно подготвена за зимните руски атаки срещу енергетиката и продоволствената сигурност

Зеленски: Имаме най-силната армия, нужни сме на Европа в НАТО - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна е напълно готова да отговори реципрочно и достойно на всякакви опити на Русия да предизвика енергиен колапс в страната през предстоящата зима.

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на международния форум „Ялтинска европейска стратегия“ (YES-2026), като подчерта, че страната се е научила ефективно да противодейства на вражеските удари срещу критичната инфраструктура, предаде УНИАН.

По думите му, ако Москва прибегне до умишлени блекаути и енергиен терор, Украйна ще даде абсолютно същия отговор, макар че страната не залага на умишлени хуманитарни катастрофи. Като алтернатива държавният глава посочи необходимостта от преговорен процес, пълно деблокиране на Черно море и постигане на енергийно примирие.

На фона на продължаващата блокада на Черно море и рисковете за глобалния пазар Зеленски даде твърди гаранции за вътрешното население на страната, отбелязвайки, че украинците няма да останат без храна, макар експортът да е затруднен, а светът да е заплашен от сериозна продоволствена криза.

Силна Украйна в НАТО – полза за целия регион

Според думите на Зеленски, предадени от Цензор.НЕТ, в момента на европейския континент няма по-силна и по-опитна армия от украинската. Интеграцията на Киев в НАТО ще допринесе за укрепване на отбранителния съюз чрез споделяне на реални бойни технологии и тактически опит.

Зеленски подчерта, че членството в Алианса е единственият сигурен начин за окончателно прекратяване на проточилата се война. Той обясни, че предвидимостта и ясните граници на колективната отбрана ще донесат дългосрочна стабилност, която в крайна сметка ще предпази и Руската федерация от по-нататъшни стратегически грешки и икономическа изолация.

Урокът от 11 септември и силата на Член 5

Успоредно с дебатите за сигурността в Източна Европа, Володимир Зеленски публикува официално обръщение в социалната мрежа Х (x.com/ZelenskyyUa) и в канала си в Telegram, с което изрази дълбоки съболезнования към народа на САЩ по повод 25-ата годишнина от терористичните атаки на 11 септември 2001 г. При трагедията тогава загинаха близо 3000 души от 90 държави, включително и граждани от украински произход.

„Това бе ужасен удар срещу човечеството. Злото трябва да бъде наказано“, заяви Зеленски, цитиран от информационната агенция Укринформ. Президентът припомни, че веднага след атентатите в САЩ, НАТО демонстрира безпрецедентно единство и за първи път в историята си задейства Член 5 за колективна отбрана.

Държавният глава обаче направи ясен паралел с настоящата ситуация: по време на форума YES той отбеляза, че сегашният отговор на Украйна срещу руската агресия не може изцяло да се сравни с реакцията на света след 11 септември, тъй като страната му все още не притежава същите правни гаранции за сигурност. Той призова международните партньори за решителни действия и пълноправно приемане на Украйна в евроатлантическото семейство, за да се гарантира съхранението на съвременната цивилизация и демократичните ценности.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    26 0 Отговор
    Да изгниетe на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    04:30 12.09.2026

  • 2 Готов за бой

    13 1 Отговор
    Аз само ги чакам краварскитеГУВНА или ОКРАНЦИТЕ и нас да атакуват. Колкото и ракети да имат. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с ЕВРОАТЛАНТИЧЕКИТЕгеюве и краварските предатели ??
    Никакъв ЕС не ме интересува

    04:37 12.09.2026

  • 3 СНАБДИХ СЕ С МНОГО БЕЛО

    16 0 Отговор
    ЯКО НАДРУСВАНЕ !! МА ТИ ВЕЧЕ СИ ПОБЕДИЛ , ПАК НОВИНА А????
    КОЛКО ПЪТИ ПОБЕЖДАВАШ , ВЕЧЕ НЕ ГИ БРИМ!! ЖЪНЕШ ПОБЕДА СЛЕД ПОБЕДА , БРАВО НА МОМЧЕТО , НИЕ УРСУЛАНТИТЕ ТАКА ТЕ ИСКАМЕ !!!

    04:46 12.09.2026

  • 4 Брендо

    16 0 Отговор
    Аз и моята стока сме номер едно и това по-горе е доказателството.

    04:48 12.09.2026

  • 5 Баце

    17 0 Отговор
    Този ще свърши като Мусолини и това ще е най-справедливата му участ.

    04:51 12.09.2026

  • 6 пфф

    15 0 Отговор
    На никой не сте нужни плъх

    04:52 12.09.2026

  • 7 Скот Ритър

    17 0 Отговор
    Не знам дали е най-силна ама е най-дезертираща, най-неокомлентована, с най-много насила вкарани войници и най-зле снабдяваща се плюс не им достигат няколко милиона долара за заплати на военните. И друг факт с най-голям процент не убити, а безследно изчезнали, за да не се плаща на роднини или руснаците ги изпаряват и пломбите не могат да им намерят.

    04:57 12.09.2026

  • 8 Госあ

    12 0 Отговор
    какви преговори, какви 5 еври, като тоя продължава да играе по червената линия за руснаците нато?! и е явно че нато продължават да го ухажват.

    05:00 12.09.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 0 Отговор
    То убаво,ама останахте без човешки ресурси.
    🦧🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    05:28 12.09.2026

  • 10 нннн

    7 0 Отговор
    50 държави(с България) я помпат с пари и оръжие. Как няма да е силна украинската армия.
    А като пратят и жените на фронта, защото мъжете свършват, още по- силна ще стане.

    05:29 12.09.2026

  • 11 СПРАВЕДЛИВ

    6 0 Отговор
    От петгодишната война изглежда, Украйна не е разбрала основното, че не трябва да влиза в НАТО, защото я подстрекават да влезе, за да може да бъде предател на Русия и да издава уменията, усвоени от там. Украйна се оказа много подмолна и неблагодарна територия от РФ "Храни куче - да те лае" и затова заслужено си понася наказанието, но жалко за невинното население! Вместо да се бият, трябва да се смени управлението, чрез преврат, защото народът и армията са достатъчно изстрадали и малко остава, за да го направят, но отвън ги поддържат, защото Украйна е голяма плячка за Запада и НАТО, а не, че интеграцията й там , ще е от нейна полза. Никой, който се е ориентирал натам, не е просперирал, защото само го "доят" и въвличат във вечните войни, които предизвикват по света. Ако Украйна не се откаже от тези си стремежи, ще бъде със сигурност напълно срината и всичко след това отново ще се гради, защото за Русия това едва ли ще представлява някакъв проблем. Нещата отиват натам и който не го осъзнава, има голям грях към населението на тази страна, а за инфраструктурата няма смисъл да се говори. Такива са за съжаление капиталистите-хегемони - жестоки и безкомпромисни, за които човекът няма никакво значение, освен ако им доставя някаква печалба.

    05:36 12.09.2026

  • 12 Вярно

    3 0 Отговор
    Украинската армия натрупа голям боен опит, но на страните от НАТО не им е необходима война с Русия и с която и друга държава. Мирното съвместно съществуване е за предпочитане.

    05:47 12.09.2026

  • 13 Констатираща

    3 0 Отговор
    Милият! Колко се е загрижил за Европа и НАТО или защото те са му нужни да го снабдяват безкрайно и безрезултатно с оръжия и пари, но скоро няма да издържат на собствената си алчност, дето го подстрекават и ще се разорят напълно. Тогава какво ще прави?

    05:51 12.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания