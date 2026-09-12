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Нощни атаки в Украйна: Жертви, пожари и тежки боеве

Нощни атаки в Украйна: Жертви, пожари и тежки боеве

12 Септември, 2026 04:13, обновена 12 Септември, 2026 04:19 323 4

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Масирани удари с ракети и дронове поразиха Запорожие, Кривой Рог, Днипро и Харков.

Нощни атаки в Украйна: Жертви, пожари и тежки боеве - 1
Снимка: Запорожская ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военната обстановка в Украйна е критична в ранните часове на деня. Към 4:00 часа сутринта българско време на 12 септември страната осъмна под знака на нови разрушителни въздушни нападения и безпрецедентен натиск по фронтовите линии. Според официалните данни руските сили са провели координирана комбинирана атака, насочена срещу жилищни квартали и стратегическа инфраструктура, докато Генералният щаб на ВСУ съобщава за рекордна интензивност на сухопътните сражения.

Трагедия в Запорожие и балистични удари в Кривой Рог

В рамките на нощната офанзива руските части нанесоха директен удар с дрон тип „Шахед“ по частния сектор на град Запорожие. Вследствие на взривовете са разрушени няколко жилищни постройки. Официалните власти потвърдиха, че при атаката са загинали двама души – 64-годишна жена и 37-годишен мъж. Има и няколко ранени граждани, които са настанени в болница. Спасителните екипи продължават разчистването на отломките, предава Obozervatel.

Паралелно с това ръководителят на Съвета за отбрана на Кривой Рог Александър Вилкул съобщи за задействане на противовъздушната отбрана след мощна атака с балистични ракети. Градът е бил подложен на силен обстрел, като гражданите са призовани да останат в убежищата, информира Украинска правда.

Взривове в Днипро и Харков

Сериозни инциденти са регистрирани и в град Днипро, където силите на Руската федерация са поразили промишлено предприятие. По данни на Днепропетровската областна военна администрация на територията на завода е избухнал мащабен пожар, като на място работят екипи на Държавната служба за извънредни ситуации. По първоначални данни там няма пострадали хора.

Тежка остава ситуацията и в Харков. Руската авиация атакува Киевския район на града, където е регистрирано пряко попадение. На място е загинал 32-годишен мъж, а други двама души са получили сериозни наранявания, съобщи РБК-Украйна .

Рекордни 207 бойни сблъсъка на фронта

На фона на засиления въздушен терор, Генералният щаб на ВСУ излезе с извънредна сводка. От началото на вчерашното денонощие по цялата линия на съприкосновение са регистрирани рекорден брой от 207 бойни сблъсъка. Най-тежки остават боевете в Покровското и Кураховското направление, където украинските защитници отблъскват постоянни пехотни щурмове.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Накратко

    11 4 Отговор
    Безсилието и отчаянието на фашисткия агресор е повече от явно .
    За почти 5 години не успя да превземе няколко % от Донбас и затова започна да тероризира градовете на Украйна с тези бомбардировки.

    04:25 12.09.2026

  • 2 Няма страшно

    2 7 Отговор
    Британците пак запалят някоя цистерна в Русия медиите ще го опишат обилно с възторг и ще ви се оправи настроението.
    А пък Зелю ще обере овациите.

    Коментиран от #4

    04:27 12.09.2026

  • 3 оня с коня

    0 7 Отговор
    Да изгниетe на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    04:31 12.09.2026

  • 4 Урсула

    0 7 Отговор

    До коментар #2 от "Няма страшно":

    Ще плащате до последния украинец.
    И никой не ви пита.

    04:31 12.09.2026

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