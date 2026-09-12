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12 септември 1683 г. Полски крал разбива османските турци пред вратите на Виена

12 септември 1683 г. Полски крал разбива османските турци пред вратите на Виена

12 Септември, 2026 03:12 12 280 39

  • виена-
  • османци-
  • османски турци-
  • полски крал-
  • ян iii собиески

Сражението поставя началото на хегемонията на Хабсбургската династия в Централна Европа

12 септември 1683 г. Полски крал разбива османските турци пред вратите на Виена - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 12 септември 1683 г. приключва двудневната битка за Виена. До нея се стига, след като Османската империя е обсаждала града в продължение на 2 месеца.

Битката спира повторния опит на Османската империя да превземе австрийската столица. Първият е през далечната 1529 г. Сражението поставя началото на хегемонията на Хабсбургската династия в Централна Европа.

Виновникът за поражението на османците е полският крал Ян III Собиески. Той е командващ на обединените полско – австрийско - германски сили срещу османската армия, ръководена от великия везир Кара Мустафа паша.

Тази победа не само спира експанзията на Османската империя в Европа, но и осигурява международен престиж на Полша, която получава славата на „предна крепост на християнството“.

Обсадата на Виена започва на 14 юли 1683 г. Близо 90 000 османска армия, включително 12 000 еничарски корпус пристига пред стените на града.

Преди да дойде развръзката виенчани са разрушили къщите извън града, оставяйки празна равнина, която да изложи турците на ответен огън, ако се опитат да щурмуват града. Кара Мустафа паша нарежда създаването на мрежа от окопи, чрез които турците постепенно се приближават до градските стени. Оръдията на турците са остарели, а стените на Виена подсилени, поради което турците се съсредоточават върху копането на тунели и поставянето на мини, с които да взривят стените.

Кара Мустафа паша може да нареди щурмуване на града от армията си, която превъзхожда защитниците в съотношение 20:1, но това би му коствало големи загуби в жива сила, което великият везир иска да избегне. Според някои историци Кара Мустафа паша е искал да запази богатствата на града, които са щели да попаднат в ръцете на войниците, ако им е било заповядано да превземат града с щурм.

На 11-ти септември 1683 г. идва помощ в лицето на европейската армия от около 84 000 души. Битката е забележителна и с най-голямата кавалерийска атака в историята.

Турците понасят около 15 000 жертви, 5 000 пленени заедно с всички оръдия. Съюзниците дават около 4500 жертви (убити и ранени). Въпреки разгрома и отстъплението турците намират време да избият пленниците си, с изключение на благородниците, които могат да им донесат голям откуп.

В чест на Ян Собиески австрийците издигат църква на хълма Каленберг, северно от Виена. Железопътният маршрут от Виена до Варшава също носи неговото име, както и съзвездието Скутум Собиескии (Щитът на Собиески).

Тъй като Собиески поверява кралството си в ръцете на Богородица (Ченстоховската Богородица или Богородица от Ченстохова) преди битката папа Инокентий XI обявява празника на Святото име на Мария, който се чества само в Испания и Неаполитанското кралство, е валиден за цялата католическа църква.

Празнува се на 12 септември.


Австрия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ислямът

    49 21 Отговор
    е доктрина създадена от завист към евреите и християните.

    03:42 12.09.2023

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Оооо Роме!

    26 6 Отговор

    До коментар #2 от "Хасан":

    И простотията тръгна по земята!

    06:24 12.09.2023

  • 6 Има

    48 3 Отговор
    И водка Собиески!

    06:46 12.09.2023

  • 7 Провинциалист от провинция Тракия

    59 9 Отговор
    Да позная, пред вратите на Виена турците са присъствали.

    07:13 12.09.2023

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Поляк

    63 5 Отговор
    Добре познавам историята на Полша.Ян Собетску след тази битка е наречен Спасителят на Европа.Но след неговата смърт започва полската трагедия .Полша изчезва от европейската карта за повече от два века . Тя става територия разделена между Прусия, Швеция и Русия...

    Коментиран от #25

    10:40 12.09.2023

  • 11 Мнеееее

    21 13 Отговор
    Като завладяват Константинопол, намирайки четките в тоалетните, започнали да ги ползват за чистене на дебелото черво! След хомороидната инфекция, някакъв грък им казал че гърнето се чисти с тази четка! Всички се мият, но само вие го биете тъпан! Като излиза бащата на жена ти от тоалетната, винаги да му целуваш ръката!

    14:24 12.09.2023

  • 12 Гневен бургазлия

    65 13 Отговор
    Велика победа която слага край на шизофроидната напаст наречена османска империя ! Браво велики воини са хурсарите !

    08:31 27.09.2023

  • 13 Крал Ян Трети Собиески

    62 16 Отговор
    е причина, а не виновник.
    Виновници са османските пълчища с ненаситна имперска амбиция.
    Нищо не се е променило от тогава досега.
    Анадолските мамелюци все така гледат алчно на запад и точат зъби.
    Слава на Крал Ян Трети Собиески!

    Коментиран от #20

    03:31 12.09.2025

  • 14 Всяко зло за България

    47 15 Отговор
    винаги е идвало и ще идва само от тюркешистан.
    Злините за България ще свършат когато тази територия бъде изравнена със земята.

    03:38 12.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Добра статия

    50 11 Отговор
    за незаслужено забравени герои.
    За съжаление, днес Европа и европейският проект сами се прострелват в крака с тяхната измислена толерантност.
    Изглежда, че Крал Ян Трети Собиески се е бил напразно и е победил.
    Време е да поправим този позр, докато можем.

    04:02 12.09.2025

  • 17 Във

    39 3 Отговор
    Виена е имало и много други западни християнски войски, например италиански такива, които обаче решили, че заплащането от страна на виенчани не е достатъчно за риска, който ще поемат и са напуснали града преди обсадата. Общо взето нищо ново под слънцето.

    04:38 12.09.2025

  • 18 Филанкишиеф

    26 10 Отговор
    На картата на света, там където е Полша!!!
    Конфликтна и трудна огромна територия си е било винаги!
    Добре че ги има!
    Вижте им държавата-като градина е!
    Вижте им прогреса и самочувствието!
    И пак ..добре че ги има там където са,иначе..иначе не е за добро за целият регион

    Коментиран от #19

    05:41 12.09.2025

  • 19 Бай той Толстой

    14 20 Отговор

    До коментар #18 от "Филанкишиеф":

    Аз нямам никакви ползи от тях.Те са причина за втората световна!

    Коментиран от #23

    06:07 12.09.2025

  • 20 Старец

    37 10 Отговор

    До коментар #13 от "Крал Ян Трети Собиески":

    "Анадолските мамелюци" вече го тревзвха запада, благодарение на политиката на ЕС. Иди в германия и виж какво се случва. Повечето хора там говорят турски.

    07:14 12.09.2025

  • 21 !!!?

    14 29 Отговор
    През вековете Полша е основен защитник на Европа от рускотурските пълчища...!!!?

    08:25 12.09.2025

  • 22 руслямиска

    7 10 Отговор
    мъка

    08:56 12.09.2025

  • 23 бае талстой

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Бай той Толстой":

    ти тряаа

    08:57 12.09.2025

  • 24 плевен

    44 5 Отговор
    1848-ма година. Унгарските въстанници громят австрийската армия и застрашават Виена. По молба на австрийския император, руската армия на цар Николай първи, напредва и потушава въстанието. Виена е спасена.
    Шест години по- късно, по време на Кримската война, Австрия обявява на Русия враждебен неутралитет, като я принуждава да държи голяма армия на общата им граница. Когато Севастопол е под обсада.
    По този повод Николай казва: Единственият по- голям глупак от Ян Собиестки, това съм аз!
    А след полската победа при Виена, австрийският император /който и да е той/, се отнася враждебно към Ян Собиестки. Причината- Полякът е влязъл във Виена преди домакина!
    Та Европейските ценности не са от вчера.На тях това им е в манталитета.

    Коментиран от #28

    09:18 12.09.2025

  • 25 село

    14 2 Отговор

    До коментар #10 от "Поляк":

    Нищо не познаваш. В раздела на Полша участва не Швеция, а Австрия.

    09:21 12.09.2025

  • 26 Фолклорист

    15 2 Отговор
    Тази обсада на Виена и битката за нея намират отражение и в българския фолклор. "Янко воевода" е всъщност полският крал Ян Собиески.

    10:09 12.09.2025

  • 27 Абе

    17 1 Отговор
    Вече ше пием само водка Собиески.

    10:24 12.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тъп Глупънсбъркър

    24 3 Отговор
    И като четете историята си мислите, че знаете истината така ли? Не бива да сте чак толкова наивни! Четете счетоводните книги. Там е истината. Още по време на началото на похода на османската армия към Виена са се водили пазарлъци кой, какви разходи да плати. Полският крал Ян Собиески е искал да се заплатят всичките разходи за придвижване на армията му до Виена, участието в сраженията и обратно до Полша също разходите да са за сметка на Леополд, който не е бил съгласен, а е искал да поеме само разходите във Виена. В крайна сметка точно, когато е било въпрос на много малко време преди войските на Османската империя вече да влязат във Виена в османския лагер избухва скандал по въпроса как ще се дели бъдещата плячка, като татарите наемници не били доволни от разпределението и настъпва разрив в османската армия, което крайно влошава дисциплината. В същото време Леополд усеща, че ще му резнат кратуната много скоро, прекъсва пазарлъците с Ян Собиески , в които е искал да поеме разходите само от полската граница до Вивена и във Виена и се съгласява да поеме всчики разходи на армията на полския крал. Другото можете да го прочетете в историята, но както е рекъл възрасният арабин на малкото еврейче "Мойто момче кой каквото иска да ти разправя, ти да си знаеш, че в крайна сметка всъщност става въпрос за пари", та и тук пак така.

    10:53 12.09.2025

  • 30 Булба67

    21 3 Отговор
    1683г - т е. Около1000 години след като Кан Тервел арабеските край Константинопол!!?

    12:03 12.09.2025

  • 31 БОЛГЪ

    14 3 Отговор
    Е, браво! , а що не можаха по- рано да я громят тая османска сг@н? например при Варна? Владислав не беше ли поляк и той? въпроси , въпроси, а бития бит, а такования таковата ? Ясна е работата за да я има една измислена Австрийска империя!?

    Коментиран от #33

    12:42 12.09.2025

  • 32 тъй ли

    8 2 Отговор
    Ей, Киряк, сражението не поставя началото на Хапсбургската хегемония в Европа, а слага край на османската хебемония.
    Анадъму, и б р и к ?

    16:40 12.09.2025

  • 33 тъй ли

    20 5 Отговор

    До коментар #31 от "БОЛГЪ":

    Докато България е задържала османската зараза с цената на стотици хиляди избити, изклани и потур4ени, европейците си развивали ренесанса на завет.

    16:42 12.09.2025

  • 34 Полша по времето на соца нямаше визи

    2 2 Отговор
    За Австрия

    18:51 12.09.2025

  • 35 Арабите завладяват Иберийския

    10 1 Отговор
    Полуостров около 666
    Турците завладяват балканите около 1332
    Сега Европа е пълна с мюсулмани 1998

    18:55 12.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 дончичо

    2 2 Отговор
    Е и!?

    19:42 12.09.2025

  • 38 Бейрелейби

    6 1 Отговор
    Недейте така Дебелян,Калин Караибрахим и Данчо Ментета от ДПС НН ще страда за своите идоли Османски еничари

    21:01 12.09.2025

  • 39 виновен писар дето грешно се изразява

    8 1 Отговор
    Героя допринесъл за поражението на османците е полският крал Ян III Собиеск (водка Собиеск и тук)


    а не
    Виновникът за поражението на османците е полският крал Ян III Собиеск

    22:27 12.09.2025

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