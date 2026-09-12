12 септември 1683 г. Полски крал разбива османските турци пред вратите на Виена

На 12 септември 1683 г. приключва двудневната битка за Виена. До нея се стига, след като Османската империя е обсаждала града в продължение на 2 месеца.
Битката спира повторния опит на Османската империя да превземе австрийската столица. Първият е през далечната 1529 г. Сражението поставя началото на хегемонията на Хабсбургската династия в Централна Европа.
Виновникът за поражението на османците е полският крал Ян III Собиески. Той е командващ на обединените полско – австрийско - германски сили срещу османската армия, ръководена от великия везир Кара Мустафа паша.
Тази победа не само спира експанзията на Османската империя в Европа, но и осигурява международен престиж на Полша, която получава славата на „предна крепост на християнството“.
Обсадата на Виена започва на 14 юли 1683 г. Близо 90 000 османска армия, включително 12 000 еничарски корпус пристига пред стените на града.
Преди да дойде развръзката виенчани са разрушили къщите извън града, оставяйки празна равнина, която да изложи турците на ответен огън, ако се опитат да щурмуват града. Кара Мустафа паша нарежда създаването на мрежа от окопи, чрез които турците постепенно се приближават до градските стени. Оръдията на турците са остарели, а стените на Виена подсилени, поради което турците се съсредоточават върху копането на тунели и поставянето на мини, с които да взривят стените.
Кара Мустафа паша може да нареди щурмуване на града от армията си, която превъзхожда защитниците в съотношение 20:1, но това би му коствало големи загуби в жива сила, което великият везир иска да избегне. Според някои историци Кара Мустафа паша е искал да запази богатствата на града, които са щели да попаднат в ръцете на войниците, ако им е било заповядано да превземат града с щурм.
На 11-ти септември 1683 г. идва помощ в лицето на европейската армия от около 84 000 души. Битката е забележителна и с най-голямата кавалерийска атака в историята.
Турците понасят около 15 000 жертви, 5 000 пленени заедно с всички оръдия. Съюзниците дават около 4500 жертви (убити и ранени). Въпреки разгрома и отстъплението турците намират време да избият пленниците си, с изключение на благородниците, които могат да им донесат голям откуп.
В чест на Ян Собиески австрийците издигат църква на хълма Каленберг, северно от Виена. Железопътният маршрут от Виена до Варшава също носи неговото име, както и съзвездието Скутум Собиескии (Щитът на Собиески).
Тъй като Собиески поверява кралството си в ръцете на Богородица (Ченстоховската Богородица или Богородица от Ченстохова) преди битката папа Инокентий XI обявява празника на Святото име на Мария, който се чества само в Испания и Неаполитанското кралство, е валиден за цялата католическа църква.
Празнува се на 12 септември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ислямът
03:42 12.09.2023
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Оооо Роме!
До коментар #2 от "Хасан":И простотията тръгна по земята!
06:24 12.09.2023
6 Има
06:46 12.09.2023
7 Провинциалист от провинция Тракия
07:13 12.09.2023
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Поляк
Коментиран от #25
10:40 12.09.2023
11 Мнеееее
14:24 12.09.2023
12 Гневен бургазлия
08:31 27.09.2023
13 Крал Ян Трети Собиески
Виновници са османските пълчища с ненаситна имперска амбиция.
Нищо не се е променило от тогава досега.
Анадолските мамелюци все така гледат алчно на запад и точат зъби.
Слава на Крал Ян Трети Собиески!
Коментиран от #20
03:31 12.09.2025
14 Всяко зло за България
Злините за България ще свършат когато тази територия бъде изравнена със земята.
03:38 12.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Добра статия
За съжаление, днес Европа и европейският проект сами се прострелват в крака с тяхната измислена толерантност.
Изглежда, че Крал Ян Трети Собиески се е бил напразно и е победил.
Време е да поправим този позр, докато можем.
04:02 12.09.2025
17 Във
04:38 12.09.2025
18 Филанкишиеф
Конфликтна и трудна огромна територия си е било винаги!
Добре че ги има!
Вижте им държавата-като градина е!
Вижте им прогреса и самочувствието!
И пак ..добре че ги има там където са,иначе..иначе не е за добро за целият регион
Коментиран от #19
05:41 12.09.2025
19 Бай той Толстой
До коментар #18 от "Филанкишиеф":Аз нямам никакви ползи от тях.Те са причина за втората световна!
Коментиран от #23
06:07 12.09.2025
20 Старец
До коментар #13 от "Крал Ян Трети Собиески":"Анадолските мамелюци" вече го тревзвха запада, благодарение на политиката на ЕС. Иди в германия и виж какво се случва. Повечето хора там говорят турски.
07:14 12.09.2025
21 !!!?
08:25 12.09.2025
22 руслямиска
08:56 12.09.2025
23 бае талстой
До коментар #19 от "Бай той Толстой":ти тряаа
08:57 12.09.2025
24 плевен
Шест години по- късно, по време на Кримската война, Австрия обявява на Русия враждебен неутралитет, като я принуждава да държи голяма армия на общата им граница. Когато Севастопол е под обсада.
По този повод Николай казва: Единственият по- голям глупак от Ян Собиестки, това съм аз!
А след полската победа при Виена, австрийският император /който и да е той/, се отнася враждебно към Ян Собиестки. Причината- Полякът е влязъл във Виена преди домакина!
Та Европейските ценности не са от вчера.На тях това им е в манталитета.
Коментиран от #28
09:18 12.09.2025
25 село
До коментар #10 от "Поляк":Нищо не познаваш. В раздела на Полша участва не Швеция, а Австрия.
09:21 12.09.2025
26 Фолклорист
10:09 12.09.2025
27 Абе
10:24 12.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тъп Глупънсбъркър
10:53 12.09.2025
30 Булба67
12:03 12.09.2025
31 БОЛГЪ
Коментиран от #33
12:42 12.09.2025
32 тъй ли
Анадъму, и б р и к ?
16:40 12.09.2025
33 тъй ли
До коментар #31 от "БОЛГЪ":Докато България е задържала османската зараза с цената на стотици хиляди избити, изклани и потур4ени, европейците си развивали ренесанса на завет.
16:42 12.09.2025
34 Полша по времето на соца нямаше визи
18:51 12.09.2025
35 Арабите завладяват Иберийския
Турците завладяват балканите около 1332
Сега Европа е пълна с мюсулмани 1998
18:55 12.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 дончичо
19:42 12.09.2025
38 Бейрелейби
21:01 12.09.2025
39 виновен писар дето грешно се изразява
а не
Виновникът за поражението на османците е полският крал Ян III Собиеск
22:27 12.09.2025