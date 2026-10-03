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Отглеждане на кафе и ориз в Европа - климатичните промени го направиха възможно

Отглеждане на кафе и ориз в Европа - климатичните промени го направиха възможно

3 Октомври, 2026 16:36 612 17

  • кафе-
  • ориз-
  • климат-
  • глобално затопляне-
  • европа-
  • парникови газове

Преходът на кафето от екваториалните зони към Средиземноморието е безспорно още по-значителен от този изместването на някои винени сортове по на север в Италия и Франция

Отглеждане на кафе и ориз в Европа - климатичните промени го направиха възможно - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Климатът в световен мащаб не спира да се изменя и това води до редица последствия както за природата, така и за нас, хората. Голяма част от културите, които се отглеждат с цел прехрана, са пряко зависими от конкретни условия като температура, влажност и сезонност. А когато те се менят, се менят и възможните места за отглеждането им.

В последно време имаме два подобни примера, които привлякоха вниманието. Все по-високите температури в Италия вече направиха някои части от страната подходящи за отглеждането на кафе - култура, която свързваме предимно с Африка и съвсем друг климат.

Преходът на кафето от екваториалните зони към Средиземноморието е безспорно още по-значителен от този изместването на някои винени сортове по на север в Италия и Франция например.

И сега семейство Моретино прибра първата си реколта на остров Сицилия. Плантация в покрайнините на Палермо за първи път раждат кафени зърна от сорта "Арабика", които са изцяло отгледани в Италия благодарение на усилията на фамилията, но най-вече и на тропическите температури в региона напоследък. Именно те са основното изискване за успешна реколта.

Към този момент тя е от 100 кг плодове, от които се получават малко над 15 кг изпечени зърна. Изглежда малко, но в случая говорим за проект на Университета и Ботаническата градина на Палермо, който цели проучване на адаптацията на тропическите култури към новия средиземноморски климат. Затова идеята за мащабно търговско производство е оставена за някъде в бъдещето.

И сега производството на кафе си остава съсредоточено главно в Латинска Америка, Африка и Азия като водещите страни производители са Бразилия, Колумбия, Перу и Коста Рика, Етиопия, Уганда, Кения, Танзания, Виетман и Индонезия, обяснява Euronews.

Подобни експерименти като този край Палермо са правени и на други места в Южна Европа - като например провинция Гранада в Испания и на португалските Азорски острови. А учените споделят, че кафето, произведено край италианския град, има специфични ароматни нотки, напомнящи за стафиди. Именно те ги отличават от кафето от същия сорт, отгледано в традиционните за това производство региони. А преди в района е имало стопанства, отглеждащи кафе изцяло в оранжерии.

Не само кафе, но и европейски ориз

Оризът също не от традиционните за континента култури. Над 90% от световната продукция е съсредоточена в Азия като Китай и Индия са водещите производители. А сега затоплящият се климат създава подходящи условия за отглеждането на ориз там, където това досега никога не се е случвало - в Нидерландия.

Земеделието на страната се основава преди всичко на отглеждането на крави, но напоследък зачестяват експериментите с различни неприсъщи за страната култури. Сдружението "Land van Ons" ("Нашата земя") стартират инициативата за отглеждане на ориз с малко по-различна цел.

Тя е справяне с едно от най-належащите екологични предизвикателства пред страната - торфените почви, които слягат при пресъхването си, и това води до непрекъснато слягане на земята. А вместо да ги отводняват, за да използват за животновъдство и други култури, което пък води до отделяне на вредни газове, земеделците могат да отглеждат на тях ориз, защото вече и климатът го позволява

"Преди може би 20 години никога не бихме си помислили, че ще можем да отглеждаме ориз в Нидерландия", казва председателят на сдружението. И допълва, че това е колкото вълнуващо, толкова и плашещо, защото е доказателство за сериозните изменения в климата.

На този етап проектът е пилотен и обхваща едва 0,6 хектара, като организаторите се надяват да получат около три тона ориз с къси зърна, подходящ за суши или ризото. Работи се с около 30 различни сорта ориз от различни страни, за да се установи кой от тях ще вирее най-добре на нидерландска земя.

Отглеждането на ориз в Нидерландия се оказва рядка комбинация от адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него. Подобен проблем с торфените земи има и ви голяма част от Северна Европа, включително Германия, Белгия и дори балтийските държави, където също би могло да се приложи тази стратегия. А ресторантите в Нидерландия вече проявяват интерес към това да предлагат местен висококачествен ориз на своите клиенти, затова пазар за реколтата със сигурност ще има.

Източник: lifestyle.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Оризова ракия

    2 0 Отговор
    Пиян като чалтик що ли значи тази стара фраза от турско

    16:41 03.10.2026

  • 3 Гост

    1 0 Отговор
    Аз отглеждах една голяма палма.

    Коментиран от #6

    16:41 03.10.2026

  • 4 Урсулът и Калас

    2 0 Отговор
    И гъби ще отглеждаме

    Коментиран от #9

    16:48 03.10.2026

  • 5 Сатана Z

    5 0 Отговор
    В България се отглеждат предимно фотоволтаици,за какво ни е ориз или кафе?

    Коментиран от #11

    16:51 03.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хихи

    0 0 Отговор
    в статията само липсват бутчета от хлеберки, които да заменят телешкото

    16:59 03.10.2026

  • 8 БАРС

    1 0 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ НА СОЦА В ПЛОВДИВ СЪЩО СЕ ОТГЛЕЖДАШЕ ОРИЗ И СЕ ПРОДАВАШЕ ПО МАГАЗИНИТЕ НИ.ИМПШЕ ОРИЗАРНА

    17:00 03.10.2026

  • 9 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Урсулът и Калас":

    Канддоза албиканс

    17:00 03.10.2026

  • 10 Гошо

    4 0 Отговор
    Автора ориз из Европа се отглежда от край време Италия, Испания ,Португалия, Франция При нас Пазарджишко и Хасковско За кафето проблема в Европа не толкова топлината а влажността На много места отглеждат в къщите си за лични нужди обаче Та въобще не е никаква екзотика още по малко пък климатичните промени да са дали тласък

    Коментиран от #12, #15

    17:00 03.10.2026

  • 11 Бай Хой

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    По времето на лошия социализъм се отглеждаше ориз ама дойде добрата демокрация и бутна като берлинска стена стената на язовира излови и продаде рибата а добри седесари прибраха плочките от каналите за напояване и се ширнаха фотоволтаици да плащаме скъп ток да се почувстваме богати .....

    17:02 03.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Жбръц

    0 0 Отговор
    А у нашенско - и банане.За няколко милиона макаци,който през деветдесетте подскачаха като побеснели с два вирнати пръста..
    СДС, СДС,искаме банани и кола!

    17:42 03.10.2026

  • 14 Дии

    0 0 Отговор
    В България ориз се гледа още от турско робство. Произвежда се много повече от колкото може да се изяде. В момента складовете са препълнени тъй като няма пазар вече 3-4 години. Последно арпата беше 45 стотинки. Сега е около 45 цента но никой не купува, а в магазина цените на ориза изобщо не са паднали. Ако Турция не изкупи нашия ориз, няма какво да го правим. Ориз се гледа от Звъничево/ Ковачево до към Белозем. Има малко и покрай Стара загора.

    17:44 03.10.2026

  • 15 14/88

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гошо":

    голям ойротьпунгер е милен

    17:46 03.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Конана

    0 0 Отговор
    Тц, тц, давай пак😀

    17:47 03.10.2026