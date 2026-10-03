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Гласът на народа! Половината британци искат бързо връщане в ЕС

Гласът на народа! Половината британци искат бързо връщане в ЕС

3 Октомври, 2026 15:36 1 246 53

  • брекзит-
  • великобритания-
  • анди бърнам-
  • дейвид камерън-
  • найджъл фараж-
  • лейбъристка партия-
  • консервативна партия

Въпросът как Великобритания би могла да се върне в ЕС отново разделя общественото мнение

Гласът на народа! Половината британци искат бързо връщане в ЕС - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
The Guardian The Guardian
News.bg News.bg

Почти половината британски избиратели подкрепят връщането на Великобритания в Европейския съюз, показва ново мащабно социологическо проучване, което може да даде допълнителен аргумент на премиера Анди Бърнам за преосмисляне на отношенията с Брюксел, пише "Гардиън".

Проучването на Messina Group (TMG), цитирано от "Гардиън", е проведено сред 11 461 души между 12 и 24 септември, като резултатите са претеглени спрямо вота на референдума за Брекзит през 2016 г. Според него 49% от анкетираните подкрепят повторно членство в ЕС, докато 28,5% са против.

Данните идват дни след като Бърнам използва първата си реч пред конференция на Лейбъристката партия като неин лидер, за да обяви преглед на възможните варианти за бъдещите отношения между Великобритания и ЕС. Впоследствие той уточни, че сред тях трябва да бъде разгледано и пълното възстановяване на членството.

Бърнам заяви, че Брекзит е нанесъл "повече вреди, отколкото ползи", а възможностите според него варират от запазване на сегашните отношения през митнически съюз и връщане в единния пазар до пълноправно членство в ЕС.

Референдум или решение на парламента

Въпросът как Великобритания би могла да се върне в ЕС също разделя общественото мнение. Почти една трета от анкетираните смятат, че преди подобно решение трябва да има нов референдум. Повече от една шеста приемат, че достатъчен би бил мандат, получен от партия на парламентарни избори, а приблизително същият дял смята, че решението може да бъде взето от парламента.

Най-голямата отделна група - 25,9% - иска Великобритания да започне процес по връщане в ЕС незабавно. Други 22,9% предпочитат това да стане през следващите три години, а 8,4% - в рамките на следващото десетилетие. Около 23% не желаят изобщо по-тесни отношения с ЕС.

Проучването е проверило и отношението към различни модели на отношения с Брюксел. След пълноправното членство, подкрепено от 49%, най-популярен е вариантът за запазване на сегашния статут при премахване на възможно най-много търговски бариери - 48,2% подкрепа срещу 20,9% неодобрение.

Митнически съюз с ЕС получава подкрепата на 47,1% от анкетираните срещу 20,7% против. За участие в единния пазар се обявяват 45,1%, а за асоциирано членство - 45,5%.

Само 27,9% искат Великобритания да се отдалечи още повече от ЕС, докато 41,2% са против подобна политика.

Брекзит все по-често е определян като неуспех

На въпроса дали Великобритания е постъпила правилно, като е напуснала ЕС, 29,7% от анкетираните отговарят положително, а 52,4% смятат решението за погрешно. Други 17,9% нямат мнение.

Още по-категорични са отговорите за резултатите от Брекзит - 54,9% го определят като неуспех, 12,2% като успех, 23,2% като нито едното, нито другото, а 9,7% не могат да преценят.

Повече от две трети от участниците определят търговията с ЕС като по-важна за Великобритания от тази със САЩ или Китай, ако страната бъде принудена да избира. Същевременно четири пети искат страната да запази британската лира.

Потенциална полза за лейбъристите, но и политически риск

TMG е проверила и как различните позиции спрямо ЕС биха се отразили на подкрепата за Лейбъристката партия. При сценариите, предвиждащи по-тесни отношения с Брюксел, моделите на изследването отчитат увеличение на заявената подкрепа за лейбъристите с между 4,3 и 7,4 процентни пункта, като значителна част от допълнителните гласове идват от избиратели на Зелените и либералдемократите. Това е резултат от конкретното социологическо моделиране и не представлява прогноза за резултата от бъдещи избори.

Въпреки това част от министрите предупреждават Бърнам да действа предпазливо. Две трети от членовете на кабинета, включително самият премиер, представляват райони, които през 2016 г. гласуваха за напускане на ЕС.

Сред министрите има опасения, че повторното отваряне на спора за Брекзит може отново да раздели британското общество. Министри посочват, че необходимостта от по-тясно сътрудничество с ЕС в търговията и сигурността не означава непременно обществена подкрепа за пълно възстановяване на членството.

Лидерът на Reform UK Найджъл Фараж вече заяви, че решението на Бърнам да върне Брекзит в центъра на политическия дебат е "най-големият тласък" в политическата му кариера.

На "Даунинг стрийт" също няма окончателно решение. Висши представители на премиерския екип разговарят с анализатори, социолози и мозъчни тръстове, за да оценят обществените нагласи към евентуално повторно членство. Сред обсъжданите варианти е Лейбъристката партия да влезе в следващите избори поне с обещание да започне преговори с ЕС за условията, при които би било възможно връщане на Великобритания в съюза.

Засега Бърнам не е поел ангажимент за повторно членство. Той заявява, че правителството трябва да разгледа всички възможности и техните предимства и недостатъци, преди да определи дългосрочния курс на страната спрямо ЕС.

Идеята вече получи положителна реакция от някои европейски лидери. Френският президент Еманюел Макрон отговори с "Добре дошли обратно", а испанският премиер Педро Санчес заяви, че Испания би посрещнала с отворени обятия евентуална британска кандидатура за повторно членство.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейка

    9 16 Отговор
    Тука кво са викаме?

    Коментиран от #48, #52

    15:39 03.10.2026

  • 2 ИндоПакистанската имприя

    14 13 Отговор
    Никога у ефвригеийСъ юзът

    Коментиран от #3, #5, #12

    15:40 03.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Винкело

    20 7 Отговор
    "Половината", "почти половината", минаваме през 43%, докато накрая се оказва, че такъв въпрос изобщо нямало, ами малко по-инакъв.

    15:42 03.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Объркана копейка

    15 24 Отговор
    Е нали ЕС фалира, разпада се, слаб бил, беден, загниващ ...
    Защо англичаните ще искат пак в ЕС, Канада и Австралия също искат да са в ЕС .
    Да не би да ни лъжат, че е толкова зле в ЕС ?!
    Ако тези 3 страни се влеят в ЕС, той става с най-силната икономика и най-силната армия.

    Коментиран от #9, #17, #27, #35, #51

    15:44 03.10.2026

  • 8 аааа

    15 17 Отговор
    Как пък една бивша съветска република не поиска да се върне в Руската Федерация! Схващаш ли разликата вата? На едното място се влиза с молби и кандидатстване, на другото с кръв насилие и терор. Така се и излиза.

    Коментиран от #19, #29

    15:45 03.10.2026

  • 9 Фройд

    10 5 Отговор

    До коментар #7 от "Объркана копейка":

    Пий си хаповете!

    Коментиран от #10

    15:47 03.10.2026

  • 10 Вазелин

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Фройд":

    Фани се за палците.

    15:48 03.10.2026

  • 11 Факти

    7 3 Отговор
    Гласът на народа! Половината британци искат бързо връщане в ЕССР

    15:48 03.10.2026

  • 12 Оди у Въш.кар.истан

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "ИндоПакистанската имприя":

    Дедова ли ми крепиш в ЕС?

    Коментиран от #20

    15:49 03.10.2026

  • 13 Така е

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    както ние леврото !

    15:50 03.10.2026

  • 14 хммм

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Опъваш се да кажеш нещо... 😅Я дай пак 🤣🤣

    Коментиран от #22

    15:51 03.10.2026

  • 15 Алекс

    12 8 Отговор
    80% от българите искат излизане от ЕС, но българските управници - предатели и продажни не искат да правят референдум. Защо ли ? Ако някой знае защо, да сподели, да каже.

    Коментиран от #25, #32

    15:51 03.10.2026

  • 16 Фураж

    8 6 Отговор
    Другата половина иска БРИКС!

    15:51 03.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Кажи честно ... 🤣

    8 2 Отговор
    Мислех, че ще влизат в БРИКС, а те пак в ЕС, от където скоро излязоха.

    15:52 03.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Уточнение

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Оди у Въш.кар.истан":

    в ЕССР !

    15:53 03.10.2026

  • 21 Име

    9 7 Отговор
    Абсолютни глупости! Няма нещо по-добро сам да си определяш доставчици, валутна политика и т. н. На това му се вика независимост! За съжаление България е в "затвора" на ЕС!

    15:54 03.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Капейчо

    9 5 Отговор
    На нас Тьотя ни каза, че ЕС е фалирал, а това, че има десет пъти по-голям БВП от Матушка и е трета икономика в света не е вярно.

    Коментиран от #33, #34

    15:55 03.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Копанара

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Алекс":

    Коцка ти ли си?

    15:56 03.10.2026

  • 26 Ха,ха

    4 1 Отговор
    Ма ЕС иска ли😂🤣🤣

    15:56 03.10.2026

  • 27 Да те светна

    8 5 Отговор

    До коментар #7 от "Объркана копейка":

    За да им слугуват българи,румънци и пр.източноевропейци.

    Коментиран от #28

    15:56 03.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 оня с коня

    7 9 Отговор

    До коментар #15 от "Алекс":

    КОЛКО ПЪТИ да ви правя забележки да пишете Не половината,а ЦЯЛАТА истина?Да - така е че 80% от Българите искат излизане на БГ от ЕС,но тоя Процент се отнася единствено за Българите- членове на Възраждане!Ей...ще се наказваме с вас - да си го знаете:)

    Коментиран от #37

    16:04 03.10.2026

  • 33 Селям Алейком

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Капейчо":

    Как си патенце

    Коментиран от #38

    16:06 03.10.2026

  • 34 Гост

    6 6 Отговор

    До коментар #23 от "Капейчо":

    Русия де факто е в брутален фалит.С 40% от БВП за война е обречена на вечно робство я към Китай,я към Щатите.

    16:08 03.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Съгласен

    4 4 Отговор
    Чудесна идея! Нека им отстъпим нашето място!

    16:11 03.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Капейчо

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Селям Алейком":

    Разбирам чувствата ти и не искам да те обидя, но харесвам жени.

    Коментиран от #40

    16:14 03.10.2026

  • 39 Вилааскес

    1 1 Отговор
    Аз съм заслужил циркаджия и ще лапам големите хонорари, защото знам много номира--- да подскачам като маймуна, да чупя квот ми падне само и само да има зрелище за олигофрените.

    16:22 03.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ПУТИН е шефа

    0 4 Отговор
    Свиквайте

    Коментиран от #49

    16:29 03.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ЗА ДА НЕ ИСКАТ НЕЗАВИСИМОСТ

    2 1 Отговор
    Лидерите на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия искат независимост от Великобритания, ЗА ТОВА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЩЕ ВЛЕЗЕ В ЕС, ТАКА ОЦЕЛЯВАТ ИМПЕРИИТЕ

    16:31 03.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 А ЕВРОПЕЙЦИТЕ

    1 2 Отговор
    Искат ли подлите британци в ЕС??

    16:38 03.10.2026

  • 47 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Глупости.Британуя в момента управлява Брюксел с т.нар.мека сила.Населението изпитва неудобства само по летищата когато ходят на почивка иначе ненавиждат жалките европейци.

    16:39 03.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 РФ е един огромен КЕН eф !

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "ПУТИН е шефа":

    Шефа на КЕН eфа .

    Коментиран от #53

    16:48 03.10.2026

  • 50 Станко

    1 0 Отговор
    Важно е дали Япония иска . Надменни алкохолици на почивка не ни трябват.

    16:49 03.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 евротретополови

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Копейка":

    вчера гласуваха за излизане..днеска същите искат обратно..малко проблеми в ЕС..сега да дойдат талибани от Острова, а те са там десетки милиони..имат свой кмет в Лондон и др. големи градове..изобщо европа стана джамахерия..почерня..

    17:26 03.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

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