Гласът на народа! Половината британци искат бързо връщане в ЕС

Почти половината британски избиратели подкрепят връщането на Великобритания в Европейския съюз, показва ново мащабно социологическо проучване, което може да даде допълнителен аргумент на премиера Анди Бърнам за преосмисляне на отношенията с Брюксел, пише "Гардиън".

Проучването на Messina Group (TMG), цитирано от "Гардиън", е проведено сред 11 461 души между 12 и 24 септември, като резултатите са претеглени спрямо вота на референдума за Брекзит през 2016 г. Според него 49% от анкетираните подкрепят повторно членство в ЕС, докато 28,5% са против.

Данните идват дни след като Бърнам използва първата си реч пред конференция на Лейбъристката партия като неин лидер, за да обяви преглед на възможните варианти за бъдещите отношения между Великобритания и ЕС. Впоследствие той уточни, че сред тях трябва да бъде разгледано и пълното възстановяване на членството.

Бърнам заяви, че Брекзит е нанесъл "повече вреди, отколкото ползи", а възможностите според него варират от запазване на сегашните отношения през митнически съюз и връщане в единния пазар до пълноправно членство в ЕС.

Референдум или решение на парламента

Въпросът как Великобритания би могла да се върне в ЕС също разделя общественото мнение. Почти една трета от анкетираните смятат, че преди подобно решение трябва да има нов референдум. Повече от една шеста приемат, че достатъчен би бил мандат, получен от партия на парламентарни избори, а приблизително същият дял смята, че решението може да бъде взето от парламента.

Най-голямата отделна група - 25,9% - иска Великобритания да започне процес по връщане в ЕС незабавно. Други 22,9% предпочитат това да стане през следващите три години, а 8,4% - в рамките на следващото десетилетие. Около 23% не желаят изобщо по-тесни отношения с ЕС.

Проучването е проверило и отношението към различни модели на отношения с Брюксел. След пълноправното членство, подкрепено от 49%, най-популярен е вариантът за запазване на сегашния статут при премахване на възможно най-много търговски бариери - 48,2% подкрепа срещу 20,9% неодобрение.

Митнически съюз с ЕС получава подкрепата на 47,1% от анкетираните срещу 20,7% против. За участие в единния пазар се обявяват 45,1%, а за асоциирано членство - 45,5%.

Само 27,9% искат Великобритания да се отдалечи още повече от ЕС, докато 41,2% са против подобна политика.

Брекзит все по-често е определян като неуспех

На въпроса дали Великобритания е постъпила правилно, като е напуснала ЕС, 29,7% от анкетираните отговарят положително, а 52,4% смятат решението за погрешно. Други 17,9% нямат мнение.

Още по-категорични са отговорите за резултатите от Брекзит - 54,9% го определят като неуспех, 12,2% като успех, 23,2% като нито едното, нито другото, а 9,7% не могат да преценят.

Повече от две трети от участниците определят търговията с ЕС като по-важна за Великобритания от тази със САЩ или Китай, ако страната бъде принудена да избира. Същевременно четири пети искат страната да запази британската лира.

Потенциална полза за лейбъристите, но и политически риск

TMG е проверила и как различните позиции спрямо ЕС биха се отразили на подкрепата за Лейбъристката партия. При сценариите, предвиждащи по-тесни отношения с Брюксел, моделите на изследването отчитат увеличение на заявената подкрепа за лейбъристите с между 4,3 и 7,4 процентни пункта, като значителна част от допълнителните гласове идват от избиратели на Зелените и либералдемократите. Това е резултат от конкретното социологическо моделиране и не представлява прогноза за резултата от бъдещи избори.

Въпреки това част от министрите предупреждават Бърнам да действа предпазливо. Две трети от членовете на кабинета, включително самият премиер, представляват райони, които през 2016 г. гласуваха за напускане на ЕС.

Сред министрите има опасения, че повторното отваряне на спора за Брекзит може отново да раздели британското общество. Министри посочват, че необходимостта от по-тясно сътрудничество с ЕС в търговията и сигурността не означава непременно обществена подкрепа за пълно възстановяване на членството.

Лидерът на Reform UK Найджъл Фараж вече заяви, че решението на Бърнам да върне Брекзит в центъра на политическия дебат е "най-големият тласък" в политическата му кариера.

На "Даунинг стрийт" също няма окончателно решение. Висши представители на премиерския екип разговарят с анализатори, социолози и мозъчни тръстове, за да оценят обществените нагласи към евентуално повторно членство. Сред обсъжданите варианти е Лейбъристката партия да влезе в следващите избори поне с обещание да започне преговори с ЕС за условията, при които би било възможно връщане на Великобритания в съюза.

Засега Бърнам не е поел ангажимент за повторно членство. Той заявява, че правителството трябва да разгледа всички възможности и техните предимства и недостатъци, преди да определи дългосрочния курс на страната спрямо ЕС.

Идеята вече получи положителна реакция от някои европейски лидери. Френският президент Еманюел Макрон отговори с "Добре дошли обратно", а испанският премиер Педро Санчес заяви, че Испания би посрещнала с отворени обятия евентуална британска кандидатура за повторно членство.