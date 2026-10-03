Гласът на народа! Половината британци искат бързо връщане в ЕС

Почти половината британски избиратели подкрепят връщането на Великобритания в Европейския съюз, показва ново мащабно социологическо проучване, което може да даде допълнителен аргумент на премиера Анди Бърнам за преосмисляне на отношенията с Брюксел, пише "Гардиън".
Проучването на Messina Group (TMG), цитирано от "Гардиън", е проведено сред 11 461 души между 12 и 24 септември, като резултатите са претеглени спрямо вота на референдума за Брекзит през 2016 г. Според него 49% от анкетираните подкрепят повторно членство в ЕС, докато 28,5% са против.
Данните идват дни след като Бърнам използва първата си реч пред конференция на Лейбъристката партия като неин лидер, за да обяви преглед на възможните варианти за бъдещите отношения между Великобритания и ЕС. Впоследствие той уточни, че сред тях трябва да бъде разгледано и пълното възстановяване на членството.
Бърнам заяви, че Брекзит е нанесъл "повече вреди, отколкото ползи", а възможностите според него варират от запазване на сегашните отношения през митнически съюз и връщане в единния пазар до пълноправно членство в ЕС.
Референдум или решение на парламента
Въпросът как Великобритания би могла да се върне в ЕС също разделя общественото мнение. Почти една трета от анкетираните смятат, че преди подобно решение трябва да има нов референдум. Повече от една шеста приемат, че достатъчен би бил мандат, получен от партия на парламентарни избори, а приблизително същият дял смята, че решението може да бъде взето от парламента.
Най-голямата отделна група - 25,9% - иска Великобритания да започне процес по връщане в ЕС незабавно. Други 22,9% предпочитат това да стане през следващите три години, а 8,4% - в рамките на следващото десетилетие. Около 23% не желаят изобщо по-тесни отношения с ЕС.
Проучването е проверило и отношението към различни модели на отношения с Брюксел. След пълноправното членство, подкрепено от 49%, най-популярен е вариантът за запазване на сегашния статут при премахване на възможно най-много търговски бариери - 48,2% подкрепа срещу 20,9% неодобрение.
Митнически съюз с ЕС получава подкрепата на 47,1% от анкетираните срещу 20,7% против. За участие в единния пазар се обявяват 45,1%, а за асоциирано членство - 45,5%.
Само 27,9% искат Великобритания да се отдалечи още повече от ЕС, докато 41,2% са против подобна политика.
Брекзит все по-често е определян като неуспех
На въпроса дали Великобритания е постъпила правилно, като е напуснала ЕС, 29,7% от анкетираните отговарят положително, а 52,4% смятат решението за погрешно. Други 17,9% нямат мнение.
Още по-категорични са отговорите за резултатите от Брекзит - 54,9% го определят като неуспех, 12,2% като успех, 23,2% като нито едното, нито другото, а 9,7% не могат да преценят.
Повече от две трети от участниците определят търговията с ЕС като по-важна за Великобритания от тази със САЩ или Китай, ако страната бъде принудена да избира. Същевременно четири пети искат страната да запази британската лира.
Потенциална полза за лейбъристите, но и политически риск
TMG е проверила и как различните позиции спрямо ЕС биха се отразили на подкрепата за Лейбъристката партия. При сценариите, предвиждащи по-тесни отношения с Брюксел, моделите на изследването отчитат увеличение на заявената подкрепа за лейбъристите с между 4,3 и 7,4 процентни пункта, като значителна част от допълнителните гласове идват от избиратели на Зелените и либералдемократите. Това е резултат от конкретното социологическо моделиране и не представлява прогноза за резултата от бъдещи избори.
Въпреки това част от министрите предупреждават Бърнам да действа предпазливо. Две трети от членовете на кабинета, включително самият премиер, представляват райони, които през 2016 г. гласуваха за напускане на ЕС.
Сред министрите има опасения, че повторното отваряне на спора за Брекзит може отново да раздели британското общество. Министри посочват, че необходимостта от по-тясно сътрудничество с ЕС в търговията и сигурността не означава непременно обществена подкрепа за пълно възстановяване на членството.
Лидерът на Reform UK Найджъл Фараж вече заяви, че решението на Бърнам да върне Брекзит в центъра на политическия дебат е "най-големият тласък" в политическата му кариера.
На "Даунинг стрийт" също няма окончателно решение. Висши представители на премиерския екип разговарят с анализатори, социолози и мозъчни тръстове, за да оценят обществените нагласи към евентуално повторно членство. Сред обсъжданите варианти е Лейбъристката партия да влезе в следващите избори поне с обещание да започне преговори с ЕС за условията, при които би било възможно връщане на Великобритания в съюза.
Засега Бърнам не е поел ангажимент за повторно членство. Той заявява, че правителството трябва да разгледа всички възможности и техните предимства и недостатъци, преди да определи дългосрочния курс на страната спрямо ЕС.
Идеята вече получи положителна реакция от някои европейски лидери. Френският президент Еманюел Макрон отговори с "Добре дошли обратно", а испанският премиер Педро Санчес заяви, че Испания би посрещнала с отворени обятия евентуална британска кандидатура за повторно членство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копейка
Коментиран от #48, #52
15:39 03.10.2026
2 ИндоПакистанската имприя
Коментиран от #3, #5, #12
15:40 03.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Винкело
15:42 03.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Объркана копейка
Защо англичаните ще искат пак в ЕС, Канада и Австралия също искат да са в ЕС .
Да не би да ни лъжат, че е толкова зле в ЕС ?!
Ако тези 3 страни се влеят в ЕС, той става с най-силната икономика и най-силната армия.
Коментиран от #9, #17, #27, #35, #51
15:44 03.10.2026
8 аааа
Коментиран от #19, #29
15:45 03.10.2026
9 Фройд
До коментар #7 от "Объркана копейка":Пий си хаповете!
Коментиран от #10
15:47 03.10.2026
10 Вазелин
До коментар #9 от "Фройд":Фани се за палците.
15:48 03.10.2026
11 Факти
15:48 03.10.2026
12 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #2 от "ИндоПакистанската имприя":Дедова ли ми крепиш в ЕС?
Коментиран от #20
15:49 03.10.2026
13 Така е
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":както ние леврото !
15:50 03.10.2026
14 хммм
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Опъваш се да кажеш нещо... 😅Я дай пак 🤣🤣
Коментиран от #22
15:51 03.10.2026
15 Алекс
Коментиран от #25, #32
15:51 03.10.2026
16 Фураж
15:51 03.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Кажи честно ... 🤣
15:52 03.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Уточнение
До коментар #12 от "Оди у Въш.кар.истан":в ЕССР !
15:53 03.10.2026
21 Име
15:54 03.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Капейчо
Коментиран от #33, #34
15:55 03.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Копанара
До коментар #15 от "Алекс":Коцка ти ли си?
15:56 03.10.2026
26 Ха,ха
15:56 03.10.2026
27 Да те светна
До коментар #7 от "Объркана копейка":За да им слугуват българи,румънци и пр.източноевропейци.
Коментиран от #28
15:56 03.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 оня с коня
До коментар #15 от "Алекс":КОЛКО ПЪТИ да ви правя забележки да пишете Не половината,а ЦЯЛАТА истина?Да - така е че 80% от Българите искат излизане на БГ от ЕС,но тоя Процент се отнася единствено за Българите- членове на Възраждане!Ей...ще се наказваме с вас - да си го знаете:)
Коментиран от #37
16:04 03.10.2026
33 Селям Алейком
До коментар #23 от "Капейчо":Как си патенце
Коментиран от #38
16:06 03.10.2026
34 Гост
До коментар #23 от "Капейчо":Русия де факто е в брутален фалит.С 40% от БВП за война е обречена на вечно робство я към Китай,я към Щатите.
16:08 03.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Съгласен
16:11 03.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Капейчо
До коментар #33 от "Селям Алейком":Разбирам чувствата ти и не искам да те обидя, но харесвам жени.
Коментиран от #40
16:14 03.10.2026
39 Вилааскес
16:22 03.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ПУТИН е шефа
Коментиран от #49
16:29 03.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ЗА ДА НЕ ИСКАТ НЕЗАВИСИМОСТ
16:31 03.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 А ЕВРОПЕЙЦИТЕ
16:38 03.10.2026
47 Сатана Z
16:39 03.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 РФ е един огромен КЕН eф !
До коментар #42 от "ПУТИН е шефа":Шефа на КЕН eфа .
Коментиран от #53
16:48 03.10.2026
50 Станко
16:49 03.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 евротретополови
До коментар #1 от "Копейка":вчера гласуваха за излизане..днеска същите искат обратно..малко проблеми в ЕС..сега да дойдат талибани от Острова, а те са там десетки милиони..имат свой кмет в Лондон и др. големи градове..изобщо европа стана джамахерия..почерня..
17:26 03.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.