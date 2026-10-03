Тежка катастрофа блокира АМ „Тракия“, въздушна линейка пристигна на място, има загинал

АМ "Тракия" е затворена между Нова Загора и Ямбол заради тежка катастрофа. Инцидентът е станал на 267-ия км. в платното в посока към Бургас. По първоначални данни един е загинал, има и двама тежко ранени.

Сигналът е получен в 14:23 часа

По първоначална информация ТИР е ударил няколко леки автомобила и е паднал в канавката.

Към мястото на инцидента са изпратени екипи на полиция, спешна помощ и пожарна. Включена е и спешна помощ по въздуха. Магистралата е затворена в участъка на произшествието.

Движението се пренасочва по обходни маршрути, регулира се от екипи на Пътна полиция.