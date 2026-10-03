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Тежка катастрофа блокира АМ „Тракия“, въздушна линейка пристигна на място, има загинал

Тежка катастрофа блокира АМ „Тракия“, въздушна линейка пристигна на място, има загинал

3 Октомври, 2026 16:52 1 124 22

  • катастрофа-
  • загинал-
  • ам тракия

По първоначална информация ТИР е ударил няколко леки автомобила и е паднал в канавката

Тежка катастрофа блокира АМ „Тракия“, въздушна линейка пристигна на място, има загинал - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

АМ "Тракия" е затворена между Нова Загора и Ямбол заради тежка катастрофа. Инцидентът е станал на 267-ия км. в платното в посока към Бургас. По първоначални данни един е загинал, има и двама тежко ранени.

Сигналът е получен в 14:23 часа

По първоначална информация ТИР е ударил няколко леки автомобила и е паднал в канавката.

Към мястото на инцидента са изпратени екипи на полиция, спешна помощ и пожарна. Включена е и спешна помощ по въздуха. Магистралата е затворена в участъка на произшествието.

Движението се пренасочва по обходни маршрути, регулира се от екипи на Пътна полиция.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възpожденец 🇧🇬

    10 16 Отговор
    Откакто съветските шумкари взеха властта не минава и ден без убити по пътищата и домовете .
    Милицията е заета да опази каналите на дрога на любимците на наркоЙотова и интересите на червените барони от "Слънце Ориент"

    Коментиран от #3, #8, #22

    16:58 03.10.2026

  • 2 Оти Тоя ТИР ?

    7 2 Отговор
    Не Удари Друг Тир !

    Та Да Им Видим !

    Фирата ?

    17:00 03.10.2026

  • 3 То щото при БорисОФ

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":

    нямаше нито един загинал за години❗

    17:05 03.10.2026

  • 4 Пак без фарове през деня

    4 1 Отговор
    И падаш в канафката🤣🤣🤣🤣🤣

    17:06 03.10.2026

  • 5 Истината е нужна

    18 1 Отговор
    ТИРовете се движат с гуми-галоши(или регенерат) някои от тях с фиктивен ГТП, а Автомобилна инспекция и КАТ си взимат тлъстите заплати и правят "сухо" от рекет за сметка на бюджета(на всички нас)!!!
    Хората гинат на пътя,а власта само мисли за крадене от фондове и проекти.

    Коментиран от #9

    17:07 03.10.2026

  • 6 Симо

    7 1 Отговор
    Докато органите за превенция и безопасност по пътищата НЕ си вършат работата. Докато работата им се ограничава до спане в колите, покрай камерата за скорост. Докато се оставят всички "професионални" шофьори на камиони и автобуси да са хулиганите на пътя мачкайки безпардонно всички, ТАКА ЩЕ Е! КАТ не си вършат работата!!! Нека и тази душа отлетяла към небето лежи на съвестта им. Ако имат такава!

    17:09 03.10.2026

  • 7 Добър

    9 1 Отговор
    Едно време тировете бяха рядкост по пътищата. Стоките се превозваха с товарните влакове. Аз лично съм преброявал над 30 вагона в една композиция. Сега защо не се опитат да го направят по същия начин? Няма как и тировете да се претоварват над допустимите норми както е сега и значително ще намалеят катастрофите.

    Коментиран от #18

    17:11 03.10.2026

  • 8 Димо

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Що си наплескал толкова глупост? Съветските шумкари не са на власт от 35г. ! По тяхно време такава безочлива безпардонност нямаше.

    Коментиран от #16, #17

    17:12 03.10.2026

  • 9 Така де

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Истината е нужна":

    Сега тировете ги правят така, че заспи ли шофьора се пука предна лява гума!

    17:15 03.10.2026

  • 10 кРадев е руско-турска марионетка !

    3 3 Отговор
    Сега еничарина кРадев ни е осигурил турски мантинели, полагани от турски специалисти.
    След Боташ, концесията на добива на петрол и газ, след даване на турската страна строежа на магистрали без конкурс, радев даде и сигурността на пътищата на турската страна.
    С какво е зависим кРадев от Ердоган ? Защото е очевадно, че е зависим.

    Коментиран от #15

    17:17 03.10.2026

  • 11 Явяяяя,

    5 0 Отговор
    Сефте! Ме, то има ли ден без жертви на тая махистрала - в украйна 1-2 ранени на ден, тука 2-3 загинали!

    17:18 03.10.2026

  • 12 Ироничен

    4 0 Отговор
    Погледнах коментарите, някои се опитват да го обяснят с властта. Не харесвам сегашните, но не може на всеки шофьор по един министър да стои на главата. Шебекът и в Сенегал, и в София, и в Сингапур ще се покатери на нещо и ще прави глупости.

    17:20 03.10.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор
    За да удари тир няколко коли, водачите им или са играели хоро на платното, или тир-а е карал с 200...
    Описано, недоописано.

    17:21 03.10.2026

  • 14 Алек

    4 1 Отговор
    Въздушна линейка, без лебедка не е линейка, а допотопна летяща скъпа тенекия втора употреба, също като Ф16-ките, които вечно ще лежат в хангарите.

    17:22 03.10.2026

  • 15 Има ни пак

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "кРадев е руско-турска марионетка !":

    Какво общо има Радев с някой неграмотен, мърляв и нахален тираджия, който със сигурност си е ровил в телефона?

    17:25 03.10.2026

  • 16 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Димо":

    Официалните данни на МВР за черната статистика по пътищата на България по години са следните:
    • 1986 г.: 1070 загинали
    • 1987 г.: 1153 загинали
    • 1988 г.: 1153 загинали
    • 1989 г.: 1280 загинали

    • 2021 г.: 561 загинали
    • 2022 г.: 531 загинали
    • 2023 г.: 525 загинали
    • 2024 г.: 478 загинали
    • 2025 г.: 456 загинали

    При байТошУ имаше една двадесета от автомобилите днес

    Коментиран от #19, #20, #21

    17:25 03.10.2026

  • 17 Питане

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Димо":

    Би ли ми написал името на поне ЕДИН мин.председател не от 1989г, а от 1944г до сега който да не е член на БКП, или свързан с ДС . НЯМА ТАКЪВ !
    И не пиши "царя". Той е по-голям русофил и от теб

    17:27 03.10.2026

  • 18 За пари 💸

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Добър":

    За много пари 💰
    Едно време имаше експреси с музика и списания. И за пет часа си от София в Бургас в приятна обстановка!
    А товарните влакове действително бяха с много вагони, че и с по два локомотива❗

    17:34 03.10.2026

  • 19 Другарю,

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":

    При бай ти Тошо имаше само трабантчета, запорошци москвета и тук-там някоя ладичка. С изключение на последната, другите като вдихнеха 80 км, така се разтреперваха, че моментално се махаше крака от педала.
    Това дето си написал - само за в.... /там където сам ходиш, ако не си вече с придружител/ !

    17:35 03.10.2026

  • 20 Мнннного лъжеш..........

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":

    ТО САМО НА ПЕТРОХАН ЗА ЕДИН ДЕН УТРЕПАХА 6 ЧОВЕКА И ДО СЯ ОЩЕ ДЕСЕТ БИЗНЕСМЕНА С РОЛС РОЙСИ....

    17:36 03.10.2026

  • 21 Нали знаеш,

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":

    че при Бай Тошо при ПТП загиналите в линейката или в болницата също бяха в статистиката❗
    А сега отчитат само загиналите на мястото на ПТП❗
    Факт който прави некоректно сравнението❗
    А може би не знаеш🤔

    17:41 03.10.2026

  • 22 Анализатор!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Нещо си слънчасял...!
    Спешно-на сянка...!

    17:42 03.10.2026

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