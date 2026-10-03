Тежка катастрофа блокира АМ „Тракия“, въздушна линейка пристигна на място, има загинал

АМ "Тракия" е затворена между Нова Загора и Ямбол заради тежка катастрофа. Инцидентът е станал на 267-ия км. в платното в посока към Бургас. По първоначални данни един е загинал, има и двама тежко ранени.
Сигналът е получен в 14:23 часа
По първоначална информация ТИР е ударил няколко леки автомобила и е паднал в канавката.
Към мястото на инцидента са изпратени екипи на полиция, спешна помощ и пожарна. Включена е и спешна помощ по въздуха. Магистралата е затворена в участъка на произшествието.
Движението се пренасочва по обходни маршрути, регулира се от екипи на Пътна полиция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Възpожденец 🇧🇬
Милицията е заета да опази каналите на дрога на любимците на наркоЙотова и интересите на червените барони от "Слънце Ориент"
Коментиран от #3, #8, #22
16:58 03.10.2026
2 Оти Тоя ТИР ?
Та Да Им Видим !
Фирата ?
17:00 03.10.2026
3 То щото при БорисОФ
До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":нямаше нито един загинал за години❗
17:05 03.10.2026
4 Пак без фарове през деня
17:06 03.10.2026
5 Истината е нужна
Хората гинат на пътя,а власта само мисли за крадене от фондове и проекти.
Коментиран от #9
17:07 03.10.2026
6 Симо
17:09 03.10.2026
7 Добър
Коментиран от #18
17:11 03.10.2026
8 Димо
До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":Що си наплескал толкова глупост? Съветските шумкари не са на власт от 35г. ! По тяхно време такава безочлива безпардонност нямаше.
Коментиран от #16, #17
17:12 03.10.2026
9 Така де
До коментар #5 от "Истината е нужна":Сега тировете ги правят така, че заспи ли шофьора се пука предна лява гума!
17:15 03.10.2026
10 кРадев е руско-турска марионетка !
След Боташ, концесията на добива на петрол и газ, след даване на турската страна строежа на магистрали без конкурс, радев даде и сигурността на пътищата на турската страна.
С какво е зависим кРадев от Ердоган ? Защото е очевадно, че е зависим.
Коментиран от #15
17:17 03.10.2026
11 Явяяяя,
17:18 03.10.2026
12 Ироничен
17:20 03.10.2026
13 АГАТ а Кристи
Описано, недоописано.
17:21 03.10.2026
14 Алек
17:22 03.10.2026
15 Има ни пак
До коментар #10 от "кРадев е руско-турска марионетка !":Какво общо има Радев с някой неграмотен, мърляв и нахален тираджия, който със сигурност си е ровил в телефона?
17:25 03.10.2026
16 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃
До коментар #8 от "Димо":Официалните данни на МВР за черната статистика по пътищата на България по години са следните:
• 1986 г.: 1070 загинали
• 1987 г.: 1153 загинали
• 1988 г.: 1153 загинали
• 1989 г.: 1280 загинали
• 2021 г.: 561 загинали
• 2022 г.: 531 загинали
• 2023 г.: 525 загинали
• 2024 г.: 478 загинали
• 2025 г.: 456 загинали
При байТошУ имаше една двадесета от автомобилите днес
Коментиран от #19, #20, #21
17:25 03.10.2026
17 Питане
До коментар #8 от "Димо":Би ли ми написал името на поне ЕДИН мин.председател не от 1989г, а от 1944г до сега който да не е член на БКП, или свързан с ДС . НЯМА ТАКЪВ !
И не пиши "царя". Той е по-голям русофил и от теб
17:27 03.10.2026
18 За пари 💸
До коментар #7 от "Добър":За много пари 💰
Едно време имаше експреси с музика и списания. И за пет часа си от София в Бургас в приятна обстановка!
А товарните влакове действително бяха с много вагони, че и с по два локомотива❗
17:34 03.10.2026
19 Другарю,
До коментар #16 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":При бай ти Тошо имаше само трабантчета, запорошци москвета и тук-там някоя ладичка. С изключение на последната, другите като вдихнеха 80 км, така се разтреперваха, че моментално се махаше крака от педала.
Това дето си написал - само за в.... /там където сам ходиш, ако не си вече с придружител/ !
17:35 03.10.2026
20 Мнннного лъжеш..........
До коментар #16 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":ТО САМО НА ПЕТРОХАН ЗА ЕДИН ДЕН УТРЕПАХА 6 ЧОВЕКА И ДО СЯ ОЩЕ ДЕСЕТ БИЗНЕСМЕНА С РОЛС РОЙСИ....
17:36 03.10.2026
21 Нали знаеш,
До коментар #16 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":че при Бай Тошо при ПТП загиналите в линейката или в болницата също бяха в статистиката❗
А сега отчитат само загиналите на мястото на ПТП❗
Факт който прави некоректно сравнението❗
А може би не знаеш🤔
17:41 03.10.2026
22 Анализатор!
До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":Нещо си слънчасял...!
Спешно-на сянка...!
17:42 03.10.2026