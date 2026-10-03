Руската армия удари кораб под либерийски флаг в украинското пристанище Одеса

Русия е атакувала товарен кораб под либерийски флаг в едно от украинските пристанища на Черно море в региона на Одеса, като е убила един човек и е ранила трима, съобщи в събота украинската администрация на морските пристанища, пише Ройтерс.
В изявление в приложението Telegram се посочва, че други 13 членове на екипажа са били евакуирани на безопасно място. Тъй като войната е вече в петата си година, Русия на практика поднови блокадата си над украинските черноморски пристанища от лятото насам, нарушавайки търговските маршрути, намалявайки износа на зърно и стомана и нанасяйки тежък удар на украинската икономика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #10, #27
14:32 03.10.2026
2 Московските BAPBAPИ !
Коментиран от #13
14:32 03.10.2026
3 Край
14:33 03.10.2026
4 Преял
До коментар #1 от "Последния Софиянец":е кебапчета
14:33 03.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 кви са тия зърновози
Коментиран от #9
14:34 03.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 И ги контролират
До коментар #6 от "кви са тия зърновози":с преработени самолети за чартъри в шпионски със супер радиолокационни възможности😉
Коментиран от #14
14:38 03.10.2026
10 Ачо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако излезеш прав ще те черпя едно уиски с бадеми!
Коментиран от #22
14:38 03.10.2026
11 Шопо
14:39 03.10.2026
12 Радев
14:41 03.10.2026
13 Българин
До коментар #2 от "Московските BAPBAPИ !":А вие укрите като торпилирате танкери, какви сте бе
14:42 03.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Крокодила Гена
14:51 03.10.2026
18 Еми кво търси
Коментиран от #35
14:57 03.10.2026
19 Сатана Z
Пристанището и цялата инфраструктура са изграждани в продължение на десетилетия с парите на Руската империя а след това на СССР.Имущество,което е наследство на Русия като правоприемник на СССР а не на Украйна ,която си беше част от СССР по онова време.
Коментиран от #25
15:02 03.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 456
До коментар #10 от "Ачо":Иска му се на човеку 😀 Ако е така цял свят ще гръмне като новина.
15:21 03.10.2026
23 ПЕНКО
Коментиран от #26
15:22 03.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Узо
До коментар #19 от "Сатана Z":Като е руски градът, защо няма руско име като Уст-луга, а гръцкото Одеса?
15:25 03.10.2026
26 Вие сте жертва на руска пропаганда !
До коментар #23 от "ПЕНКО":Немкинята Екатерина само го е прекръстила. Има исторически записи още от 1415 г. , когато Одеса е била Литовска земя - Първото официално писмено споменаване на селището в летописите е от 1415 г. от полския хронист Ян Длугош. Тогава полско-литовският крал Владислав II Ягело изпраща от тук кораби с жито за обсадения Константинопол.
Личи си, че си чел само от съветски букварчета!
Коментиран от #32, #36
15:32 03.10.2026
27 Боруна Лом
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А ДАНО ДА СИ ПРАВ!НАРОДА ДА СЕ СЪВЗЕМЕ!
15:33 03.10.2026
28 Смехурко
Пускай повече инфо......
15:40 03.10.2026
29 оня с коня
Коментиран от #31
15:43 03.10.2026
30 СТИГА БЕ
15:45 03.10.2026
31 ОЧЕВИЕЦ
До коментар #29 от "оня с коня":Потопил го е вероятно или е избил рибата в морето
15:47 03.10.2026
32 Питанка
До коментар #26 от "Вие сте жертва на руска пропаганда !":А ти правиш изключение ли
15:48 03.10.2026
33 Хамсал
15:50 03.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Пффф...
До коментар #18 от "Еми кво търси":Не беше ли СВО,капппппей????
15:53 03.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ПОРЕДНИЯ ИСТОРИЧАР
ПРЕДИ ТОВА ОДЕСА Е БИЛА МАКЕДОНСКА
15:58 03.10.2026
38 КОНКРЕТНО
16:00 03.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.