Руската армия удари кораб под либерийски флаг в украинското пристанище Одеса

Русия е атакувала товарен кораб под либерийски флаг в едно от украинските пристанища на Черно море в региона на Одеса, като е убила един човек и е ранила трима, съобщи в събота украинската администрация на морските пристанища, пише Ройтерс.

В изявление в приложението Telegram се посочва, че други 13 членове на екипажа са били евакуирани на безопасно място. Тъй като войната е вече в петата си година, Русия на практика поднови блокадата си над украинските черноморски пристанища от лятото насам, нарушавайки търговските маршрути, намалявайки износа на зърно и стомана и нанасяйки тежък удар на украинската икономика.

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