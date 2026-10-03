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Руската армия удари кораб под либерийски флаг в украинското пристанище Одеса
  Тема: Украйна

Руската армия удари кораб под либерийски флаг в украинското пристанище Одеса

3 Октомври, 2026 14:30 1 254 39

  • русия-
  • украйна-
  • одеса-
  • ракети-
  • дронове-
  • зърно

Москва на практика поднови блокадата си над украинските черноморски пристанища от лятото насам, нарушавайки търговските маршрути, намалявайки износа на зърно и стомана и нанасяйки тежък удар на украинската икономика

Руската армия удари кораб под либерийски флаг в украинското пристанище Одеса - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия е атакувала товарен кораб под либерийски флаг в едно от украинските пристанища на Черно море в региона на Одеса, като е убила един човек и е ранила трима, съобщи в събота украинската администрация на морските пристанища, пише Ройтерс.

В изявление в приложението Telegram се посочва, че други 13 членове на екипажа са били евакуирани на безопасно място. Тъй като войната е вече в петата си година, Русия на практика поднови блокадата си над украинските черноморски пристанища от лятото насам, нарушавайки търговските маршрути, намалявайки износа на зърно и стомана и нанасяйки тежък удар на украинската икономика.

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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    39 8 Отговор
    Ексклузивно! Снощи Зеленски е бил убит.

    Коментиран от #4, #10, #27

    14:32 03.10.2026

  • 2 Московските BAPBAPИ !

    7 55 Отговор
    Терористи !

    Коментиран от #13

    14:32 03.10.2026

  • 3 Край

    37 2 Отговор
    Ауу ми сега... Либерия колко дивизии има

    14:33 03.10.2026

  • 4 Преял

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    е кебапчета

    14:33 03.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 кви са тия зърновози

    58 4 Отговор
    дето гърмят по два дена след удар с ракета

    Коментиран от #9

    14:34 03.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И ги контролират

    26 4 Отговор

    До коментар #6 от "кви са тия зърновози":

    с преработени самолети за чартъри в шпионски със супер радиолокационни възможности😉

    Коментиран от #14

    14:38 03.10.2026

  • 10 Ачо

    26 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако излезеш прав ще те черпя едно уиски с бадеми!

    Коментиран от #22

    14:38 03.10.2026

  • 11 Шопо

    44 4 Отговор
    Украйна вече няма излаз на Черно Море.

    14:39 03.10.2026

  • 12 Радев

    38 4 Отговор
    УДРИ ПУТИНЕ! ПОБЕДА!

    14:41 03.10.2026

  • 13 Българин

    41 5 Отговор

    До коментар #2 от "Московските BAPBAPИ !":

    А вие укрите като торпилирате танкери, какви сте бе

    14:42 03.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Крокодила Гена

    34 4 Отговор
    Е кво е това подновиха ! Те размазват всяко корито което се приближи до Одеса от година насам! Нищо не влиза нищо не излиза!

    14:51 03.10.2026

  • 18 Еми кво търси

    24 3 Отговор
    В Одеса? Знаят, че е война и е риск да се мотат там!

    Коментиран от #35

    14:57 03.10.2026

  • 19 Сатана Z

    29 4 Отговор
    Одеса е руски град временно окупиран от Украйна.Построен е от императрица Екатерина II .Коренните жители на Одеса и до днес ,че т.нар.украинците са дошли и заселили в града след 1990.
    Пристанището и цялата инфраструктура са изграждани в продължение на десетилетия с парите на Руската империя а след това на СССР.Имущество,което е наследство на Русия като правоприемник на СССР а не на Украйна ,която си беше част от СССР по онова време.

    Коментиран от #25

    15:02 03.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 456

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ачо":

    Иска му се на човеку 😀 Ако е така цял свят ще гръмне като новина.

    15:21 03.10.2026

  • 23 ПЕНКО

    14 1 Отговор
    ДА НЕ ЗАБРАВЯТЕ ,ЧЕ ОДЕСА Е ГРАД -СЪЗДАДЕН ОТ РУСКАТА ИМПЕРТРИЦА - СРЕЩУ ТУРЦИТЕ !!!!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #26

    15:22 03.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Узо

    1 10 Отговор

    До коментар #19 от "Сатана Z":

    Като е руски градът, защо няма руско име като Уст-луга, а гръцкото Одеса?

    15:25 03.10.2026

  • 26 Вие сте жертва на руска пропаганда !

    3 8 Отговор

    До коментар #23 от "ПЕНКО":

    Немкинята Екатерина само го е прекръстила. Има исторически записи още от 1415 г. , когато Одеса е била Литовска земя - Първото официално писмено споменаване на селището в летописите е от 1415 г. от полския хронист Ян Длугош. Тогава полско-литовският крал Владислав II Ягело изпраща от тук кораби с жито за обсадения Константинопол.

    Личи си, че си чел само от съветски букварчета!

    Коментиран от #32, #36

    15:32 03.10.2026

  • 27 Боруна Лом

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ДАНО ДА СИ ПРАВ!НАРОДА ДА СЕ СЪВЗЕМЕ!

    15:33 03.10.2026

  • 28 Смехурко

    4 0 Отговор
    А дано....Последния рядко греши.
    Пускай повече инфо......

    15:40 03.10.2026

  • 29 оня с коня

    8 0 Отговор
    И като го удари поразклати ли го ?Чий го дири там?Либерия е в другата посока.

    Коментиран от #31

    15:43 03.10.2026

  • 30 СТИГА БЕ

    3 0 Отговор
    ТАКА ЛИ...ами няма да има гориво за дрУнУвете ли

    15:45 03.10.2026

  • 31 ОЧЕВИЕЦ

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "оня с коня":

    Потопил го е вероятно или е избил рибата в морето

    15:47 03.10.2026

  • 32 Питанка

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Вие сте жертва на руска пропаганда !":

    А ти правиш изключение ли

    15:48 03.10.2026

  • 33 Хамсал

    4 0 Отговор
    Стоманодобивните заводи не работят, какъв износ на стомана? Житото е всичко друго, но не и украинско! Който не вярва да пита Блек рок, Монсанто и тем подобните!

    15:50 03.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Пффф...

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Еми кво търси":

    Не беше ли СВО,капппппей????

    15:53 03.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ПОРЕДНИЯ ИСТОРИЧАР

    1 0 Отговор
    А ЗА СВЕДЕНИЕ
    ПРЕДИ ТОВА ОДЕСА Е БИЛА МАКЕДОНСКА

    15:58 03.10.2026

  • 38 КОНКРЕТНО

    3 0 Отговор
    УДАРЕН Е В БИВШЕТО ПРИСТАНИЩЕ НА ОДЕСА

    16:00 03.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

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