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Ан Хатауей брои дните до появата на третото си дете
  Тема: Известни личности

Ан Хатауей брои дните до появата на третото си дете

3 Октомври, 2026 16:46 516 7

  • ан хатауей-
  • бременност-
  • холивуд-
  • адам шулман-
  • известни личности

Актрисата и съпругът ѝ Адам Шулман знаят пола на бебето, но засега го пазят в тайна

Ан Хатауей брои дните до появата на третото си дете - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ан Хатауей и съпругът ѝ Адам Шулман се наслаждават на последните си седмици като четиричленно семейство, преди да посрещнат третото си дете. 43-годишната актриса вече е майка на двама синове – 10-годишния Джонатан и 6-годишния Джак.

„Щастливи сме, изпълнени сме с радост, но в момента най-много се стараем да осъзнаем, че все още сме семейство от четирима души. Всичко ще се промени за нас, но най-силно ще се промени за децата ни“, каза Хатауей в интервю за CBS News.

Тя допълни, че семейството се намира пред „красив праг“, който ще премине заедно. По думите ѝ Джонатан и Джак са вече достатъчно големи, за да усещат предстоящата промяна, след като в продължение на години са били „единица“ от четирима души.

Полът на бебето остава тайна

Хатауей обяви бременността си през юни 2026 г. Тя и Шулман знаят пола на третото си дете, но са решили да не го разкриват публично. Актрисата потвърди това още през август по време на телевизионно участие, без да съобщи очаквана дата за раждането.

Новината за бременността дойде в период на интензивна професионална работа за Хатауей. През 2026 г. на екран излизат пет филма с нейно участие, сред които психологическият трилър „Върти“, в който тя изпълнява главната роля. Филмът е адаптация по романа на Колийн Хувър.

Бременността съвпадна с натоварена година

По време на промоционалната кампания за филма актрисата се появи на няколко премиери и телевизионни предавания. В социалните мрежи тя се пошегува, че участва в „петото си прес турне по време на бременност“.

Хатауей и Шулман сключиха брак през 2012 г. Двамата са родители на Джонатан, роден през 2016 г., и Джак, който се появи през 2019 г. С раждането на третото им дете семейството ще започне нов етап, за който актрисата казва, че вече се опитва да преживее пълноценно още преди появата на бебето.

Източник: People


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крумчо пп дб болната глава

    0 3 Отговор
    Сребро на половин цена 😂😂😂🤭

    16:49 03.10.2026

  • 2 къде е Мария Атанасова

    1 2 Отговор
    таман исках да и предложа брак ама тя пак си избега от късмета

    Коментиран от #4, #5

    16:53 03.10.2026

  • 3 ......-

    1 2 Отговор
    Ще е правоверен.
    Роден от правоверна джедайка.

    16:55 03.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Финансист

    0 2 Отговор
    Защо триете коментарите , не обичате истината май 😂😂😂😂😂😂🤭🍾

    17:17 03.10.2026

  • 7 Финансист

    0 1 Отговор
    Голям удар е за любящ и чувствителен мъж да си набележи някое хубаво момиче и да настроят момичето срещу него. А ако това се случе десетки пъти запътили се към стотици? Съдът може ли да сложе на скамейката нпотата изпитващи постоянен неприязън към умните българи? Съмнявам се.

    17:25 03.10.2026