Иран е използвал китайски сателитни снимки при атаката срещу американската база

Американски представители са свързали сателитни изображения с висока резолюция, предоставени от китайски организации, с ирански ракетен удар по база в Йордания през юли, при който са убити трима американски военнослужещи. Това съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, запознати с инцидента.

Техеран е получил изображения на йорданската база преди и след атаката на 17 юли. Иранските балистични ракети са ударили жилищен район в базата, където са били разположени американски войски.

WSJ нарича това доказателство, че китайската подкрепа за Иран по време на войната е имала смъртоносни последици за американските сили.

Китайската страна, според изданието, е отрекла обвиненията и е поискала доказателства. Китайското външно министерство нарече информацията опит да се свърже Пекин с конфликта.

Констатациите относно китайските изображения ескалират напрежението между САЩ и Китай преди планираната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин на 24 септември. Според Wall Street Journal, американската администрация се стреми да избегне публична конфронтация с Пекин, за да не застраши срещата на върха.