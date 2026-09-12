Иран е използвал китайски сателитни снимки при атаката срещу американската база

Американски представители са свързали сателитни изображения с висока резолюция, предоставени от китайски организации, с ирански ракетен удар по база в Йордания през юли, при който са убити трима американски военнослужещи. Това съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, запознати с инцидента.
Техеран е получил изображения на йорданската база преди и след атаката на 17 юли. Иранските балистични ракети са ударили жилищен район в базата, където са били разположени американски войски.
WSJ нарича това доказателство, че китайската подкрепа за Иран по време на войната е имала смъртоносни последици за американските сили.
Китайската страна, според изданието, е отрекла обвиненията и е поискала доказателства. Китайското външно министерство нарече информацията опит да се свърже Пекин с конфликта.
Констатациите относно китайските изображения ескалират напрежението между САЩ и Китай преди планираната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин на 24 септември. Според Wall Street Journal, американската администрация се стреми да избегне публична конфронтация с Пекин, за да не застраши срещата на върха.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 пръц
16:50 12.09.2026
3 Кина
16:50 12.09.2026
4 Море Земя и Небеса Путин цар е на света
16:51 12.09.2026
5 Боруна Лом
16:51 12.09.2026
6 Ний ша Ва упрайм
16:52 12.09.2026
7 Сатана Z
16:52 12.09.2026
8 Браво
16:52 12.09.2026
9 Истинско обещание 🇮🇷
16:54 12.09.2026
10 Чайнамайна
16:55 12.09.2026
11 Мишел
16:56 12.09.2026
12 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
13 Бай Хасан
16:59 12.09.2026
14 Край
17:00 12.09.2026
15 Германският канцлер
17:01 12.09.2026
16 анонимко
17:03 12.09.2026
17 НИЩО МУ НЯМА
ЩЕ ДАВА СНИМКИ ОТ ТОЗ РЕГИОН
С НАДПИС ...ЕРРОР...🤔
17:04 12.09.2026
18 ИРАН Е ИЗПОЛЗВАЛ
17:05 12.09.2026
19 Знае
17:09 12.09.2026