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Иран е използвал китайски сателитни снимки при атаката срещу американската база

Иран е използвал китайски сателитни снимки при атаката срещу американската база

12 Септември, 2026 16:45 792 19

  • иран-
  • сащ-
  • китай-
  • сателитни снимки

Техеран е получил изображения на йорданската база преди и след атаката на 17 юли

Иран е използвал китайски сателитни снимки при атаката срещу американската база - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американски представители са свързали сателитни изображения с висока резолюция, предоставени от китайски организации, с ирански ракетен удар по база в Йордания през юли, при който са убити трима американски военнослужещи. Това съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, запознати с инцидента.

Техеран е получил изображения на йорданската база преди и след атаката на 17 юли. Иранските балистични ракети са ударили жилищен район в базата, където са били разположени американски войски.

WSJ нарича това доказателство, че китайската подкрепа за Иран по време на войната е имала смъртоносни последици за американските сили.

Китайската страна, според изданието, е отрекла обвиненията и е поискала доказателства. Китайското външно министерство нарече информацията опит да се свърже Пекин с конфликта.

Констатациите относно китайските изображения ескалират напрежението между САЩ и Китай преди планираната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин на 24 септември. Според Wall Street Journal, американската администрация се стреми да избегне публична конфронтация с Пекин, за да не застраши срещата на върха.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 пръц

    13 0 Отговор
    Ауууу ужас когато миротворците правят също няма проблем, но когато това се случи срещу надигат вой до небето.

    16:50 12.09.2026

  • 3 Кина

    10 0 Отговор
    Ами това не е тайна за никой Китай и Русия се прицелват а Иран само дърпа спусъка..Лъжата на кърлежите е че има частични разрушения по базите им но истината е много различна ..! Бития и обладания кога са си признавали..???

    16:50 12.09.2026

  • 4 Море Земя и Небеса Путин цар е на света

    6 0 Отговор
    Быть добру !🤙

    16:51 12.09.2026

  • 5 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    ОБОРА ВЕЧЕ НА ВСЯКЪДЕ ГОНЕН, НИКЪДЕ НЕ ПРИЕТ! САМО ОЩЕ В БЪЛГАРИЯ ВИРЕЕ И КРАДЕ

    16:51 12.09.2026

  • 6 Ний ша Ва упрайм

    10 0 Отговор
    нема нищо по нормално руснаци, китайци и индуси да помагат на персите на борбат му с Злото както и да тестват оръжейни системи

    16:52 12.09.2026

  • 7 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Дори безплатния AI на Гугъл може да генерира изображение на базата в реално време.

    16:52 12.09.2026

  • 8 Браво

    12 0 Отговор
    Краваро СИОНИСТКАТА измет на света трябва да се измете браво на смелия ИРАНСКИ НАРОД...

    16:52 12.09.2026

  • 9 Истинско обещание 🇮🇷

    12 0 Отговор
    И какво като Китай е дала локация и снимки ? Кво ? Значи коалиция Епщайн редом с чи,футите ционисти и терористите от сащ могат на бомбят и убиват масово деца в училищата на Иран а Иран не може да им разруши базите от които тръгват бомбите еврейски дето избиват децата на Иран , така ли ? Що за глу,пости

    16:54 12.09.2026

  • 10 Чайнамайна

    5 0 Отговор
    То вече всичко е китайско, включително и сателитните снимки.

    16:55 12.09.2026

  • 11 Мишел

    4 0 Отговор
    Съюзът Китай, Русия и Северна Корея помагат с всичко необходимо на Иран да устои и победи във войната на САЩ срещу Иран.

    16:56 12.09.2026

  • 12 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 13 Бай Хасан

    8 0 Отговор
    Америка си навлече много врагове заради Израел това кадейто бяха отвлечени хора от Израел всичко е сценарий на натанаяхо за да има причина да нападне ивицата Газа света го разбраха и още повече намразиха евреите

    16:59 12.09.2026

  • 14 Край

    5 0 Отговор
    А стига бе.!?? не може да бъде ! Само янките имат право на подлости и убийства ….

    17:00 12.09.2026

  • 15 Германският канцлер

    3 0 Отговор
    е отказал да предостави доказателства, че Русия има нещо общо с дроновете на летището в Лайпциг.

    17:01 12.09.2026

  • 16 анонимко

    3 0 Отговор
    Какъв е проблема-Китай продава,а Иран си купува?Дето се вика:"Кеф цена няма".

    17:03 12.09.2026

  • 17 НИЩО МУ НЯМА

    1 2 Отговор
    Е СКОРО САТЕЛИТА НА ЧАЙНИЦИТЕ
    ЩЕ ДАВА СНИМКИ ОТ ТОЗ РЕГИОН
    С НАДПИС ...ЕРРОР...🤔

    17:04 12.09.2026

  • 18 ИРАН Е ИЗПОЛЗВАЛ

    3 0 Отговор
    Китайско сателитно целенасочване в реално време.

    17:05 12.09.2026

  • 19 Знае

    1 0 Отговор
    Иранците са унищожили 3 и повредили 9 американски изтребителя на американската военна база в Йордания . Изстреляни са около 100 зенитни ракети Пейтриът в опит да се унщожат атакуващите ирански балистични ракети . Само от изстреляните зенитни ракети американците са изгубили около 500 милиона долара .

    17:09 12.09.2026

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